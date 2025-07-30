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Діпфейк української політики: як технології брехні руйнують довіру та сіють хаос

Україна, Середа 30 липня 2025 14:17
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Діпфейк української політики: як технології брехні руйнують довіру та сіють хаос Фото: радник міністра енергетики України Сергій Табаков розповів, як технології брехні руйнують довіру
Сергій Табаков
Сергій Табаков
радник міністра енергетики України

Сучасна інформаційна війна проти України набуває нових, більш витончених форм, де однією з найбільших загроз стають діпфейки  реалістичні підробки відео, аудіо та фото, створені за допомогою штучного інтелекту. Вони здатні переконливо імітувати відомих політиків, чиновників і навіть військових, подаючи аудиторії неправдиві й маніпулятивні повідомлення  детальніше у колонці радника міністра енергетики України Сергія Табакова.

У березні 2022 року в соцмережах активно циркулювало фейкове відео із президентом Зеленським, де він начебто закликає українських військових скласти зброю. Це був перший масовий діпфейк, спрямований проти України в період повномасштабної війни. Тоді він виглядав примітивно — його швидко викрили й висміяли. Але за два роки технології зробили крок уперед.

У червні 2025-го з’явилося змонтоване відео з голосом і зображенням тодішньої віце-прем’єрки Ольги Стефанішиної, де вона начебто закликає заборонити виїзд дівчат за кордон. Цей діпфейк був виконаний настільки майстерно, що телеграм спільноти поширювали його без жодної верифікації. І хоча спростування з’явилося вже за кілька годин, хвилю обурення й недовіри він встиг згенерувати миттєво.

І це не просто черговий епізод дезінформації. Це — новий щабель гібридної війни. Якщо раніше головною зброєю маніпуляторів були текстові вкиди чи фейкові новини, то тепер — аудіовізуальні матеріали, що грають на глибинних емоціях. І що найстрашніше — вони виглядають достовірно.

Телеграм, із його анонімністю, відсутністю модерації та величезною аудиторією в Україні, став головним полігоном для інформаційно-психологічних операцій. Діпфейки там з’являються поряд із більш простими, але не менш шкідливими вкидами.

Показовий приклад — учорашня паніка на тлі інформації про "зростання радіаційного фону" в Запоріжжі. Відео з побутовим дозиметром, який нібито фіксує перевищення норми, блискавично розлетілося соцмережами. МВС, ДСНС, Міністерство енергетики, та навіть МАГАТЕ підтвердили: показники залишаються в нормі. Але ще до появи спростувань фейк уже зробив свою справу.

Дезінформація в секторі енергетики рідко буває випадковою. Вона повторюються, адаптуючись до контексту.

У розпал віялових відключень взимку 2022-23 років соцмережі тиражували фейк про "експорт української електроенергії до Європи", що було абсолютною маячнею. В 2024-му — відсутність електроенергії пояснювали не атаками на критичну інфраструктуру, а міфічною "змовою заради підвищення тарифів". Тоді ж в телеграмі ширилися фейк про радіоактивний пил із Чорнобиля, маячня про аварію на Хмельницькій АЕС та ураження сховищ снарядами зі збідненим ураном.

Усі ці фейки — ланки одного ланцюга. Їх мета — створити емоційний хаос, розхитати довіру, розколоти суспільство, змусити людей відчути себе дезорієнтованими.

Успішність таких атак пояснюється просто: вони грають на болючих точках. Страх, гнів, образа — універсальні емоції, які вмикаються раніше, ніж критичне мислення. Саме тому фейкове відео чи пост з "таємною правдою" викликає миттєву реакцію — а от перевірка фактів потребує часу, зусиль і медіаграмотності.

Протистояти цьому можна. І потрібно. Але не лише силами держави чи журналістів. Інформаційна гігієна — відповідальність кожного. Проблема в тому, що згідно із дослідженнями, лише 17% опитаних українців вважають, що здатні відрізнити дезінформацію від правди.

Але діпфейки — це не лише технічна інновація. Це зброя. Вони здатні не лише зганьбити конкретну людину, а й вплинути на хід подій — дестабілізувати, змусити людей сумніватись.

Ми живемо в епоху, де відрізнити "правду" від "майстерної брехні" дедалі важче. Ігнорувати цю небезпеку означає дозволити маніпуляторам визначати реальність.

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