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Дипфейк украинской политики: как технологии лжи разрушают доверие и сеют хаос

Украина, Среда 30 июля 2025 14:17
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Дипфейк украинской политики: как технологии лжи разрушают доверие и сеют хаос Фото: советник министра энергетики Украины Сергей Табаков рассказал, как технологии лжи разрушают доверие
Сергей Табаков
Сергей Табаков
советник министра энергетики Украины

Современная информационная война против Украины приобретает новые, более изощренные формы, где одной из самых больших угроз становятся дипфейки  реалистичные подделки видео, аудио и фото, созданные с помощью искусственного интеллекта. Они способны убедительно имитировать известных политиков, чиновников и даже военных, подавая аудитории ложные и манипулятивные сообщения  подробнее в колонке советника министра энергетики Украины Сергея Табакова.

 

В марте 2022 года в соцсетях активно циркулировало фейковое видео с президентом Зеленским, где он якобы призывает украинских военных сложить оружие. Это был первый массовый дипфейк, направленный против Украины в период полномасштабной войны. Тогда он выглядел примитивно — его быстро разоблачили и высмеяли. Но за два года технологии шагнули вперед.

В июне 2025-го появилось смонтированное видео с голосом и изображением тогдашнего вице-премьера Ольги Стефанишиной, где она якобы призывает запретить выезд девушек за границу. Этот дипфейк был выполнен настолько искусно, что телеграмм сообщества распространяли его без всякой верификации. И хотя опровержение появилось уже через несколько часов, волну возмущения и недоверия он успел сгенерировать мгновенно.

И это не просто очередной эпизод дезинформации. Это — новая ступень гибридной войны. Если раньше главным оружием манипуляторов были текстовые вбросы или фейковые новости, то теперь — аудиовизуальные материалы, играющие на глубинных эмоциях. И что самое страшное — они выглядят достоверно.

Телеграмм, с его анонимностью, отсутствием модерации и огромной аудиторией в Украине, стал главным полигоном для информационно-психологических операций. Дипфейки там появляются наряду с более простыми, но не менее вредными вбросами.

Показательный пример — вчерашняя паника на фоне информации о "росте радиационного фона" в Запорожье. Видео с бытовым дозиметром, который якобы фиксирует превышение нормы, молниеносно разлетелось по соцсетям. МВД, ГСЧС, Министерство энергетики, и даже МАГАТЭ подтвердили: показатели остаются в норме. Но еще до появления опровержений фейк уже сделал свое дело.

Дезинформация в секторе энергетики редко бывает случайной. Она повторяются, адаптируясь к контексту.

В разгар веерных отключений зимой 2022-23 годов соцсети тиражировали фейк об "экспорте украинской электроэнергии в Европу", что было абсолютным бредом. В 2024-м — отсутствие электроэнергии объясняли не атаками на критическую инфраструктуру, а мифическим "сговором ради повышения тарифов". Тогда же в телеграмме распространялись фейк о радиоактивной пыли из Чернобыля, бред об аварии на Хмельницкой АЭС и поражении хранилищ снарядами с обедненным ураном.

Все эти фейки — звенья одной цепи. Их цель — создать эмоциональный хаос, расшатать доверие, расколоть общество, заставить людей почувствовать себя дезориентированными.

Успешность таких атак объясняется просто: они играют на болезненных точках. Страх, гнев, обида — универсальные эмоции, которые включаются раньше, чем критическое мышление. Именно поэтому фейковое видео или пост с "тайной правдой" вызывает мгновенную реакцию — а вот проверка фактов требует времени, усилий и медиаграмотности.

Противостоять этому можно. И нужно. Но не только силами государства или журналистов. Информационная гигиена — ответственность каждого. Проблема в том, что согласно исследованиям, только 17% опрошенных украинцев считают, что способны отличить дезинформацию от правды.

Но дипфейки — это не только техническая инновация. Это оружие. Они способны не только опорочить конкретного человека, но и повлиять на ход событий — дестабилизировать, заставить людей сомневаться.

Мы живем в эпоху, где отличить "правду" от "искусной лжи" все труднее. Игнорировать эту опасность означает позволить манипуляторам определять реальность.

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