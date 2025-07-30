Дипфейк украинской политики: как технологии лжи разрушают доверие и сеют хаос

Современная информационная война против Украины приобретает новые, более изощренные формы, где одной из самых больших угроз становятся дипфейки — реалистичные подделки видео, аудио и фото, созданные с помощью искусственного интеллекта. Они способны убедительно имитировать известных политиков, чиновников и даже военных, подавая аудитории ложные и манипулятивные сообщения — подробнее в колонке советника министра энергетики Украины Сергея Табакова.

В марте 2022 года в соцсетях активно циркулировало фейковое видео с президентом Зеленским, где он якобы призывает украинских военных сложить оружие. Это был первый массовый дипфейк, направленный против Украины в период полномасштабной войны. Тогда он выглядел примитивно — его быстро разоблачили и высмеяли. Но за два года технологии шагнули вперед.

В июне 2025-го появилось смонтированное видео с голосом и изображением тогдашнего вице-премьера Ольги Стефанишиной, где она якобы призывает запретить выезд девушек за границу. Этот дипфейк был выполнен настолько искусно, что телеграмм сообщества распространяли его без всякой верификации. И хотя опровержение появилось уже через несколько часов, волну возмущения и недоверия он успел сгенерировать мгновенно.

И это не просто очередной эпизод дезинформации. Это — новая ступень гибридной войны. Если раньше главным оружием манипуляторов были текстовые вбросы или фейковые новости, то теперь — аудиовизуальные материалы, играющие на глубинных эмоциях. И что самое страшное — они выглядят достоверно.

Телеграмм, с его анонимностью, отсутствием модерации и огромной аудиторией в Украине, стал главным полигоном для информационно-психологических операций. Дипфейки там появляются наряду с более простыми, но не менее вредными вбросами.

Показательный пример — вчерашняя паника на фоне информации о "росте радиационного фона" в Запорожье. Видео с бытовым дозиметром, который якобы фиксирует превышение нормы, молниеносно разлетелось по соцсетям. МВД, ГСЧС, Министерство энергетики, и даже МАГАТЭ подтвердили: показатели остаются в норме. Но еще до появления опровержений фейк уже сделал свое дело.

Дезинформация в секторе энергетики редко бывает случайной. Она повторяются, адаптируясь к контексту.

В разгар веерных отключений зимой 2022-23 годов соцсети тиражировали фейк об "экспорте украинской электроэнергии в Европу", что было абсолютным бредом. В 2024-м — отсутствие электроэнергии объясняли не атаками на критическую инфраструктуру, а мифическим "сговором ради повышения тарифов". Тогда же в телеграмме распространялись фейк о радиоактивной пыли из Чернобыля, бред об аварии на Хмельницкой АЭС и поражении хранилищ снарядами с обедненным ураном.

Все эти фейки — звенья одной цепи. Их цель — создать эмоциональный хаос, расшатать доверие, расколоть общество, заставить людей почувствовать себя дезориентированными.

Успешность таких атак объясняется просто: они играют на болезненных точках. Страх, гнев, обида — универсальные эмоции, которые включаются раньше, чем критическое мышление. Именно поэтому фейковое видео или пост с "тайной правдой" вызывает мгновенную реакцию — а вот проверка фактов требует времени, усилий и медиаграмотности.

Противостоять этому можно. И нужно. Но не только силами государства или журналистов. Информационная гигиена — ответственность каждого. Проблема в том, что согласно исследованиям, только 17% опрошенных украинцев считают, что способны отличить дезинформацию от правды.

Но дипфейки — это не только техническая инновация. Это оружие. Они способны не только опорочить конкретного человека, но и повлиять на ход событий — дестабилизировать, заставить людей сомневаться.

Мы живем в эпоху, где отличить "правду" от "искусной лжи" все труднее. Игнорировать эту опасность означает позволить манипуляторам определять реальность.