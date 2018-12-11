С диабетом без лекарств: почему пациентам не хватает препаратов с инсулином

В Украине пациентам с диабетом не хватает препаратов с содержанием инсулина

В этом году пациенты с сахарным диабетом вновь столкнулись с дефицитом средств на покупку препаратов инсулина за счет государственного и местных бюджетов. Чиновники пытаются более эффективно расходовать средства, внедряя для этого электронный реестр пациентов и новый способ закупок инсулина. Но вряд ли это поможет, поскольку даже после проведения всех необходимых реформ, в следующем году финансирования не хватит на обеспечение всех потребностей. Подробности – в материале РБК-Украина.

Не сошлись в цифрах

В госбюджете на 2018 год на закупку препаратов инсулина для пациентов с сахарным диабетом было заложено более 702 млн гривен. Это примерно на 9% больше, чем в прошлом году. Но, по данным комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, выделенной суммы оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить потребность в лекарствах только наполовину.

Для того, чтобы хотя бы частично покрыть недостаток средств, местные бюджеты к началу ноября направили на закупку инсулинов более 290 млн гривен. Но и это не помогло решить проблему. По подсчетам профильного парламентского комитета, нехватка средств на закупку инсулина превышает 293 млн гривен.

Максимально критическая ситуация с наличием препаратов сложилась в Черновицкой, Житомирской и Сумской областях. В этих регионах потребности в средствах на закупку инсулинов обеспечены за счет государственного и местных бюджетов только на 49-53%. Полностью покрыть потребность в лекарствах удалось лишь в Киеве и Николаевской области.

Впрочем, в Минздраве ситуацию оценивают по-другому, уверяя, что за государственные средства потребности в лекарствах с содержанием инсулина обеспечены на 75%. Разница в оценках вызвана тем, что комитет Рады опирается на данные регионов, а Минздрав – на данные электронного реестра пациентов. "До 2018 года включительно потребность в инсулинах формировалась на основании заявок из регионов о том, сколько необходимо инсулинов для их пациентов. Это не всегда был верный ориентир, - пояснил РБК-Украина заместитель министра финансов Юрий Джигир. – Но недавно в Украине был сформирован реестр пациентов, которым необходим инсулин. С 2019 года потребность в средствах на закупку этого препарата будет формироваться исходя из того, сколько пациентов есть в этом реестре".

Технический директор компании "Украинский информационно-вычислительный центр" (компания-разработчик реестра, а также оказывает услуги по его техническому сопровождению) Андрей Измайлов считает, что запуск реестра способствовал более точному сбору данных о потребностях пациентов в инсулине. "Теперь стало четко видно, сколько в Украине пациентов нуждаются в этих препаратах. Кроме того, исчезли ситуации, когда человек одновременно был зарегистрирован в нескольких местах и везде подавался в реестр как отдельный пациент. Особенно эта проблема касалась переселенцев, которые за год могли поменять место проживания четыре раза. Теперь же этот человек будет указан в реестре один раз, независимо от того, где он прописан", - пояснил он.

Чтобы покрыть недостаток средств на закупку препаратов для лечения сахарного диабета, Кабинет министров выделил из госбюджета дополнительное финансирование в 2,3 млрд гривен. По словам Юрия Джигиря, эти средства распределяются местными органами власти, в том числе на обеспечение больных сахарным диабетом препаратами инсулина. "Этого должно хватить для того, чтобы покрыть недостаток в деньгах на приобретение данных препаратов", - уточнил чиновник.

Проблема не решена

Для более эффективного использования средств на закупку таких препаратов, в этом году все регионы перешли на новый механизм оплаты инсулинов для пациентов. Речь идет о реимбурсации – возмещении стоимости инсулина за счет государственного или местных бюджетов.

Ранее препараты инсулина закупались на тендерах в регионах, и тогда врач выдавал пациенту только тот препарат, который был закуплен. "Теперь врач выписывает инсулин, который лучше всего подходит пациенту. Он получает инсулин в аптеке, а государство и местные власти компенсируют аптеке его стоимость. Аптека всегда находится в пешей доступности от поликлиники, где пациент получает рецепт - это одно из условий системы реимбурсации", - утверждают в Минздраве.

Но переход на новую модель пока тоже не решил все проблемы с обеспечением пациентов инсулинами. "Дело в том, что каждая аптека отпускает инсулины по своей цене, которая не должна быть выше так называемой референтной, которую устанавливает Минздрав. Но есть аптеки, которые продают инсулины по референтной цене копейка в копейку, а есть такие, кто по цене гораздо ниже. То есть, цены напрямую зависят от того, кто и как договаривается с поставщиками", - пояснил изданию Андрей Измайлов.

Кроме того, в программе рембурсации инсулинов могут участвовать не все аптеки, а только те, с которыми подписали договора местные органы власти. В результате пациенты в разных областях платят за одни и те же препараты с содержанием инсулина разную стоимость, что в итоге, негативно сказывается на госбюджете. По словам Измайлова, разница в цене на одни и те же препараты в соседних областях варьируется от 5 до 30%.

"Цены возмещения ниже в тех областях, где в программе участвует больше аптек, ведь это приводит к их конкуренции между собой. А вот, к примеру, в Киеве в этой программе участвует только коммунальная сеть "Фармация", и в результате в столице одни из самых высоких цен на инсулины. В то же время цены в Черниговской области одни из самых низких по Украине", - уточнил он.

Кроме того, нехватка средств в местных бюджетах на компенсацию цен на инсулины может быть вызвана еще и тем, что врачи в этом году не всегда обоснованно начали назначать пациентам более дорогие новые препараты. "Система реимбурсации построена таким образом, что врачи могут выписывать любые препараты. Врачи, мотивированные фармкомпаниями, идут на то, чтобы выписывать пациентам дорогостоящие инсулины, что негативно сказывается на бюджете. Поэтому необходим контроль за тем, как расходуются средства государства на возмещение инсулинов", - считает председатель совета "Украинской диабетической федерации" Валентина Очеретенко.

По ее словам, рецепты на инсулины выписываются не в соответствии с действующим веществом, как это предусмотрено программой "Доступні ліки", а по торговым наименованиям. "Если же человек переходит на другой инсулин, то его организм подвергается большому стрессу, что может негативно сказаться на его здоровье", - пояснила Очеретенко.

Но даже внедрение электронного реестра и реимбурсации вряд ли поможет полностью обеспечить пациентов с сахарным диабетом инсулинами за счет государства. В пресс-службе Минздрава сообщили, что при подготовке проекта госбюджета на 2019 год, ведомство запрашивало у Министерства финансов более 969 млн гривен на эти цели. Но в в принятом законе о госбюджете, на закупку инсулина заложено порядка 841 млн гривен.

"Это покроет примерно 90 процентов от потребности. Остальная сумма может быть покрыта за счет остатков медицинской субвенции на конец 2018 года и средств местных бюджетов", - уточнил Юрий Джигир.