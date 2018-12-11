З діабетом без ліків: чому пацієнтам не вистачає препаратів з інсуліном

В Україні пацієнтам з діабетом не вистачає препаратів з вмістом інсуліну

У цьому році пацієнти з цукровим діабетом знову зіткнулися з дефіцитом коштів на придбання препаратів інсуліну за рахунок державного і місцевих бюджетів. Чиновники намагаються більш ефективно витрачати кошти, впроваджуючи для цього електронний реєстр пацієнтів і новий спосіб закупівель інсуліну. Але навряд чи це допоможе, оскільки навіть після проведення всіх необхідних реформ, у наступному році фінансування не вистачить на забезпечення всіх потреб. Подробиці – в матеріалі РБК-Україна.

Не зійшлися в цифрах

У держбюджеті на 2018 рік на закупівлю препаратів інсуліну для пацієнтів з цукровим діабетом було закладено понад 702 млн гривень. Це приблизно на 9% більше, ніж у минулому році. Але, за даними комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я, виділеної суми виявилося достатньо для того, щоб забезпечити потребу в ліках тільки наполовину.

Для того, щоб хоча б частково покрити нестачу коштів, місцеві бюджети до початку листопада направили на закупівлю інсулінів понад 290 млн гривень. Але і це не допомогло вирішити проблему. За підрахунками профільного парламентського комітету, брак коштів на закупівлю інсуліну перевищує 293 млн гривень.

Максимально критична ситуація з наявністю препаратів склалася в Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях. У цих регіонах потреби в коштах на закупівлю інсулінів забезпечені за рахунок державного і місцевих бюджетів тільки на 49-53%. Повністю покрити потребу в ліках вдалося лише в Києві і Миколаївській області.

Втім, у Моз ситуацію оцінюють по-іншому, запевняючи, що за державні кошти, потреби в ліках з вмістом інсуліну забезпечені на 75%. Різниця в оцінках викликана тим, що комітет Ради спирається на дані регіонів, а Моз – на дані електронного реєстру пацієнтів. "До 2018 року включно потреба в інсулінах формувалася на підставі заявок з регіонів про те, скільки необхідно інсулінів для їх пацієнтів. Це не завжди був вірний орієнтир, - пояснив РБК-Україна заступник міністра фінансів Юрій Джигир. – Але нещодавно в Україні був сформований реєстр пацієнтів, яким необхідний інсулін. З 2019 року потреба в коштах на закупівлю цього препарату буде формуватися виходячи з того, скільки пацієнтів є в цьому реєстрі".

Технічний директор компанії "Український інформаційно-обчислювальний центр" (компанія-розробник реєстру, а також надає послуги по його технічному супроводу) Андрій Ізмайлов вважає, що запуск реєстру сприяв більш точного збору даних про потреби пацієнтів в інсуліні. "Тепер стало чітко видно, скільки в Україні пацієнтів потребують цих препаратах. Крім того, зникли ситуації, коли людина одночасно був зареєстрований в декількох місцях і скрізь подавався до реєстру як окремий пацієнт. Особливо ця проблема стосувалася переселенців, які за рік могли поміняти місце проживання чотири рази. Тепер же ця людина буде зазначено в реєстрі один раз, незалежно від того, де він прописаний", - пояснив він.

Щоб покрити нестачу коштів на закупівлю препаратів для лікування цукрового діабету, Кабінет міністрів виділив з держбюджету додаткове фінансування в 2,3 млрд гривень. За словами Юрія Джигиря, ці кошти розподіляються місцевими органами влади, в тому числі на забезпечення хворих цукровим діабетом препаратами інсуліну. "Цього має вистачити для того, щоб покрити нестачу грошей на придбання цих препаратів", - уточнив чиновник.

Проблема не вирішена

Для більш ефективного використання коштів на закупівлю таких препаратів, в цьому році всі регіони перейшли на новий механізм оплати інсулінів для пацієнтів. Мова йде про відшкодування – відшкодування вартості інсуліну за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Раніше препарати інсуліну закуповували на тендерах в регіонах, і тоді лікар видавав пацієнтові тільки той препарат, який був закуплений. "Тепер лікар виписує інсулін, який краще всього підходить пацієнту. Він отримує інсулін в аптеці, а держава і місцева влада компенсують аптеці його вартість. Аптека завжди знаходиться в пішій доступності від поліклініки, де пацієнт отримує рецепт - це одна з умов системи реімбурсації", - стверджують в Моз.

Але перехід на нову модель поки теж не вирішив всі проблеми з забезпеченням пацієнтів інсулінами. "Справа в тому, що кожна аптека відпускає інсуліни за своєю ціною, яка не повинна бути вище так званої референтної, яку встановлює Моз. Але є аптеки, які продають інсуліни за референтною ціною копійка в копійку, а є такі, хто за ціною набагато нижче. Тобто, ціни напряму залежать від того, хто і як домовляється з постачальниками", - пояснив виданню Андрій Ізмайлов.

Крім того, у програмі рембурсации інсулінів можуть брати участь не всі аптеки, а лише ті, з якими підписали договору місцеві органи влади. В результаті пацієнти в різних областях платять за одні й ті ж препарати з вмістом інсуліну різну вартість, що в підсумку негативно позначається на держбюджет. За словами Ізмайлова, різниця в ціні на одні й ті ж препарати у сусідніх областях варіюється від 5 до 30%.

"Ціни відшкодування нижче в тих областях, де в програмі бере участь більше аптек, адже це призводить до їх конкуренції між собою. А ось, приміром, у Києві в цій програмі бере участь тільки комунальна мережа "Фармація", і в результаті в столиці одні з найвищих цін на інсуліни. У той же час ціни в Чернігівській області одні з найнижчих по Україні", - уточнив він.

Крім того, нестача коштів у місцевих бюджетах на компенсацію цін на інсуліни може бути викликана ще й тим, що лікарі в цьому році часто почали призначати пацієнтам більш дорогі нові препарати. "Система реімбурсації побудована таким чином, що лікарі можуть виписувати будь-які препарати. Лікарі, мотивовані фармкомпаніями, йдуть на те, щоб виписувати пацієнтам дорогі інсуліни, що негативно позначається на бюджеті. Тому необхідний контроль за тим, як витрачаються кошти держави на відшкодування інсулінів", - вважає голова ради Української діабетичної федерації Валентина Очеретенко.

За її словами, рецепти на інсуліни виписуються не у відповідності з діючою речовиною, як це передбачено програмою "Доступні ліки", а за торговими назвами. "Якщо ж людина переходить на інший інсулін, то його організм зазнає великого стресу, що може негативно позначитися на його здоров'ї", - пояснила Очеретенко.

Але навіть впровадження електронного реєстру та реімбурсації навряд чи допоможе повністю забезпечити пацієнтів із на цукровий діабет інсулінами за рахунок держави. У прес-службі Моз повідомили, що при підготовці проекту держбюджету на 2019 рік, відомство просило у Міністерства фінансів понад 969 млн гривень на ці цілі. Але у прийнятому законі про держбюджет, на закупівлю інсуліну закладено близько 841 млн гривень.

"Це покриє приблизно 90 відсотків від потреби. Інша сума може бути покрита за рахунок залишків медичної субвенції на кінець 2018 року і коштів місцевих бюджетів", - уточнив Юрій Джигир.