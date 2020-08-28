Дети на аутсорсинге: как в Украине работает рынок суррогатного материнства

Суррогатное материнство дает надежду стать родителями многим парам, которые страдают от бесплодия или же по другим причинам. Но в Украине эта процедура стала "теневым" бизнесом из-за того, что в стране попросту отсутствует регулирование этого рынка.
Программа суррогатного материнства в основном рассчитана на девушек до 30 лет, у которых уже есть ребенок и роды происходили естественным путем. Поиском суррогатных матерей занимаются частные агентства. В интернете можно обнаружить десятки объявлений. Ищут везде – от форумов до специальных групп в социальных сетях.
РБК-Украина обратилось по одному из них. Там разъяснили, как проходит сам процесс. Первый агент, которому удалось дозвониться – девушка. Она расспросила о состоянии здоровья, наличии детей. После этого объяснила, что контакт будет поддерживать по телефону и пообещала свести с консультантом в одной из клиник. Девушка добавила, что сотрудничает с несколькими клиниками, но назвать свое местопребывание отказалась.
"Вы мне даете свои данные, а я вам уже подберу клинику, которая вам подходит. С ними вы заключаете договор, но, чтобы поучаствовать в программе, у вас уже должен быть свой ребенок", – объяснила собеседница.
Директор Центра медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов объяснил РБК-Украина, что в Украине приблизительно 10 агентств работают легально по американскому стандарту.
"80% – это какие-то виртуальные посредники без офиса, фантомные компании. Некоторые находятся в Израиле и оттуда организовывают суррогатное материнство в Украине, много агентств в Молдове, через Приднестровье. Посредники "перепродают" этих женщин. Вот такое трудоустройство", – добавил эксперт.
Найти агента можно очень быстро, но легального – сложнее. Директор одного из агентств Виктория Рогатинская подтвердила в комментарии РБК-Украина, что признать таких посредников нелегальными сложно, так как отсутствует норматив, который регулировал бы все аспекты их работы.
"Проконтролировать этот процесс невозможно. Поэтому и не понятно, кто и в каком объеме этим занимается, кто эти люди, которые распространяют в интернете свои контакты и сведения", – уточнила она.
Рогатинская рассказала, что среднестатистическая участница программы – это женщина, которая испытывает финансовые трудности или же оказалась в сложной жизненной ситуации и видит в суррогатном материнстве возможность заработать.
Корреспондента РБК-Украина в другом агентстве заверили, что работают официально и сотрудничают исключительно с иностранными парами и одной клиникой в Киеве. За участие в программе пообещали гонорар в размере 18 тысяч евро. Деньги выплачиваются частично: небольшие суммы после прохождения медицинского осмотра, УЗИ и на протяжения беременности. После родов – основная часть гонорара, которая составляет 14 тысяч евро.
"Также у нас по условиям программы есть обязательный переезд в Киев, предоставляется жилье со всеми удобствами рядом с роддомом", – объяснила консультант.
Задав несколько вопросов о женском здоровье, она объяснила, что пары, которые ищут женщин для суррогатного материнства Украине, часто сами находят посредников, но агентство также ищет биологических родителей через свои каналы.
Биологические родители ищут девушек и напрямую. РБК-Украина пообщалось с одной из женщин, которая разыскивает кандидатку на суррогатное материнство.
"Программа – законная, мы ищем без посредника. Я – биомама и ищу себе суррмаму. Есть агентства, которые приходят и подбирают. Клиники по закону не имеют права искать. В клинике проходит только медицинская часть. С родителями с украинским гражданством все законно", – объяснила автор объявления из Одессы, которая ищет девушку на роль суррогатной матери.
Она рассказала, что перед "подсадкой" заключается договор. Если суррогатная мать замужняя, то нужно согласие мужа, об остальных нюансах стороны договариваются между собой отдельно. В то же время Сергей Антонов в комментарии РБК-Украина отметил, что немногие нотариусы согласны заверить подобные договоры.
"Такой договор имеет смешанный характер и нет никакого прямого указания, что это нотариальная форма. Поэтому посредники и клиники не боятся ответственности за нарушения, которые становятся темами для скандалов", – объяснил Антонов.
В любом случае для участия в программе женщина должна пройти медицинское обследование и соответствовать нескольким критериям: наличие своего ребенка и отсутствие противопоказаний.
"Вы понимаете, что там гормоны надо принимать? И там приличная доза гормонов. Если человек здоровый, то организм нормально на это отреагирует. Но, если своя беременность проходит нормально, то ЭКО – тут уже проблемы", – предупредила будущая биомама и добавила, что если своя беременность прошла гладко, то совершенно нет гарантий, что организм правильно отреагирует на чужой эмбрион.
На сайтах многих клиник говорится о том, что суррогатное материнство в Украине – законно. Хотя это не совсем так. В Украине нет специального закона о рынке таких услуг. Все что регулирует процесс от начала и до конца – это Семейный кодекс, который определяет происхождение ребенка. А также приказ Минздрава о вспомогательных репродуктивных технологиях в Украине и приказ Минюста о правилах государственной регистрации актов гражданского состояния.
В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации РБК-Украина уточнили, что сегодня зарегистрированных законопроектов на эту тему нет. Однако обсуждения продолжаются.
"Был проведен ряд рабочих совещаний, касающихся этого вопроса и была достигнута договоренность провести обсуждение и наработки соответствующего законопроекта, но пока конкретной редакции законопроекта нет. Там еще идут разговоры концептуального характера, как это должно выглядеть", – сказал руководитель секретариата комитета Дмитрий Марченко.
Рогатинская объяснила, что уже разработано до пяти законопроектов об урегулировании репродуктивной медицины.
"Законопроекты существуют и мы тоже участвуем в их разработке. Их несколько и они подаются от разных компаний. Так что это неправда, что их нет. Есть законопроекты, они официально зарегистрированы", – добавила она.
Антонов рассказал, что на глобальном рынке репродуктивных услуг Украина в Европе конкурирует с Российской Федерацией, Грузией и Казахстаном. И украинское направление считается выигрышным из-за того, что суррогатные матери тут европейской внешности, врачи уже успели поднабраться опыта, а цены на услуги несопоставимо ниже, чем в США.
"Я думаю, что надо взять за основу законодательство США, Великобритании и Канады. Там есть регулирование репродуктивных прав человека. У нас также есть определенная дискриминация в этой части. Например, одинокие люди в Украине не могут воспользоваться суррогатным материнством, то же самое и однополые пары или же пара мужчины и женщины, которые не зарегистрировали брак", – сказал Антонов.
Рынок репродуктивных услуг в Украине до сих не отрегулирован. При этом законодатели не спешат решать этот вопрос. Но это не останавливает иностранцев и украинцев от участия в программах суррогатного материнства. Правда, этот бизнес продолжает работать "в серую", особо не наполняя государственный бюджет.