Дети на аутсорсинге: как в Украине работает рынок суррогатного материнства

Суррогатное материнство дает надежду стать родителями многим парам, которые страдают от бесплодия или же по другим причинам. Но в Украине эта процедура стала "теневым" бизнесом из-за того, что в стране попросту отсутствует регулирование этого рынка.

"Риелторы" суррогатных матерей

Программа суррогатного материнства в основном рассчитана на девушек до 30 лет, у которых уже есть ребенок и роды происходили естественным путем. Поиском суррогатных матерей занимаются частные агентства. В интернете можно обнаружить десятки объявлений. Ищут везде – от форумов до специальных групп в социальных сетях.

РБК-Украина обратилось по одному из них. Там разъяснили, как проходит сам процесс. Первый агент, которому удалось дозвониться – девушка. Она расспросила о состоянии здоровья, наличии детей. После этого объяснила, что контакт будет поддерживать по телефону и пообещала свести с консультантом в одной из клиник. Девушка добавила, что сотрудничает с несколькими клиниками, но назвать свое местопребывание отказалась.

"Вы мне даете свои данные, а я вам уже подберу клинику, которая вам подходит. С ними вы заключаете договор, но, чтобы поучаствовать в программе, у вас уже должен быть свой ребенок", – объяснила собеседница.

Директор Центра медицинского и репродуктивного права Сергей Антонов объяснил РБК-Украина, что в Украине приблизительно 10 агентств работают легально по американскому стандарту.

"80% – это какие-то виртуальные посредники без офиса, фантомные компании. Некоторые находятся в Израиле и оттуда организовывают суррогатное материнство в Украине, много агентств в Молдове, через Приднестровье. Посредники "перепродают" этих женщин. Вот такое трудоустройство", – добавил эксперт.

Стать суррогатной матерью в Украине несложно (фото: faktyimity.pl)

Найти агента можно очень быстро, но легального – сложнее. Директор одного из агентств Виктория Рогатинская подтвердила в комментарии РБК-Украина, что признать таких посредников нелегальными сложно, так как отсутствует норматив, который регулировал бы все аспекты их работы.

"Проконтролировать этот процесс невозможно. Поэтому и не понятно, кто и в каком объеме этим занимается, кто эти люди, которые распространяют в интернете свои контакты и сведения", – уточнила она.

Рогатинская рассказала, что среднестатистическая участница программы – это женщина, которая испытывает финансовые трудности или же оказалась в сложной жизненной ситуации и видит в суррогатном материнстве возможность заработать.

Корреспондента РБК-Украина в другом агентстве заверили, что работают официально и сотрудничают исключительно с иностранными парами и одной клиникой в Киеве. За участие в программе пообещали гонорар в размере 18 тысяч евро. Деньги выплачиваются частично: небольшие суммы после прохождения медицинского осмотра, УЗИ и на протяжения беременности. После родов – основная часть гонорара, которая составляет 14 тысяч евро.

"Также у нас по условиям программы есть обязательный переезд в Киев, предоставляется жилье со всеми удобствами рядом с роддомом", – объяснила консультант.

Задав несколько вопросов о женском здоровье, она объяснила, что пары, которые ищут женщин для суррогатного материнства Украине, часто сами находят посредников, но агентство также ищет биологических родителей через свои каналы.

Пара, в которой трое

Биологические родители ищут девушек и напрямую. РБК-Украина пообщалось с одной из женщин, которая разыскивает кандидатку на суррогатное материнство.

"Программа – законная, мы ищем без посредника. Я – биомама и ищу себе суррмаму. Есть агентства, которые приходят и подбирают. Клиники по закону не имеют права искать. В клинике проходит только медицинская часть. С родителями с украинским гражданством все законно", – объяснила автор объявления из Одессы, которая ищет девушку на роль суррогатной матери.

Юридический статус репродуктивного материнства неясен (фото: freepik.com)

Она рассказала, что перед "подсадкой" заключается договор. Если суррогатная мать замужняя, то нужно согласие мужа, об остальных нюансах стороны договариваются между собой отдельно. В то же время Сергей Антонов в комментарии РБК-Украина отметил, что немногие нотариусы согласны заверить подобные договоры.

"Такой договор имеет смешанный характер и нет никакого прямого указания, что это нотариальная форма. Поэтому посредники и клиники не боятся ответственности за нарушения, которые становятся темами для скандалов", – объяснил Антонов.

В любом случае для участия в программе женщина должна пройти медицинское обследование и соответствовать нескольким критериям: наличие своего ребенка и отсутствие противопоказаний.

"Вы понимаете, что там гормоны надо принимать? И там приличная доза гормонов. Если человек здоровый, то организм нормально на это отреагирует. Но, если своя беременность проходит нормально, то ЭКО – тут уже проблемы", – предупредила будущая биомама и добавила, что если своя беременность прошла гладко, то совершенно нет гарантий, что организм правильно отреагирует на чужой эмбрион.

Бизнес "вслепую"

На сайтах многих клиник говорится о том, что суррогатное материнство в Украине – законно. Хотя это не совсем так. В Украине нет специального закона о рынке таких услуг. Все что регулирует процесс от начала и до конца – это Семейный кодекс, который определяет происхождение ребенка. А также приказ Минздрава о вспомогательных репродуктивных технологиях в Украине и приказ Минюста о правилах государственной регистрации актов гражданского состояния.

В комитете Верховной рады по вопросам здоровья нации РБК-Украина уточнили, что сегодня зарегистрированных законопроектов на эту тему нет. Однако обсуждения продолжаются.

"Был проведен ряд рабочих совещаний, касающихся этого вопроса и была достигнута договоренность провести обсуждение и наработки соответствующего законопроекта, но пока конкретной редакции законопроекта нет. Там еще идут разговоры концептуального характера, как это должно выглядеть", – сказал руководитель секретариата комитета Дмитрий Марченко.

Верховная рада пока не отрегулировала этот вопрос (фото: extra.cz)

Рогатинская объяснила, что уже разработано до пяти законопроектов об урегулировании репродуктивной медицины.

"Законопроекты существуют и мы тоже участвуем в их разработке. Их несколько и они подаются от разных компаний. Так что это неправда, что их нет. Есть законопроекты, они официально зарегистрированы", – добавила она.

Антонов рассказал, что на глобальном рынке репродуктивных услуг Украина в Европе конкурирует с Российской Федерацией, Грузией и Казахстаном. И украинское направление считается выигрышным из-за того, что суррогатные матери тут европейской внешности, врачи уже успели поднабраться опыта, а цены на услуги несопоставимо ниже, чем в США.

"Я думаю, что надо взять за основу законодательство США, Великобритании и Канады. Там есть регулирование репродуктивных прав человека. У нас также есть определенная дискриминация в этой части. Например, одинокие люди в Украине не могут воспользоваться суррогатным материнством, то же самое и однополые пары или же пара мужчины и женщины, которые не зарегистрировали брак", – сказал Антонов.

Рынок репродуктивных услуг в Украине до сих не отрегулирован. При этом законодатели не спешат решать этот вопрос. Но это не останавливает иностранцев и украинцев от участия в программах суррогатного материнства. Правда, этот бизнес продолжает работать "в серую", особо не наполняя государственный бюджет.