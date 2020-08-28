Діти на аутсорсинг: як в Україні працює ринок сурогатного материнства

Сурогатне материнство дає надію стати батьками багатьом парам, які страждають від безпліддя або ж з інших причин. Але в Україні ця процедура стала "тіньовим" бізнесом через те, що в країні відсутнє регулювання цього ринку.

"Ріелтори" сурогатних матерів

В основному, програма розрахована на дівчат близько 30 років, у яких вже є дитина і пологи відбувалися природним шляхом. Пошуком сурогатних матерів займаються агентства і приватні агентства. В інтернеті можна знайти десятки оголошень. Шукають скрізь – від форумів до спеціальних груп у соціальних мережах.

РБК-Україна звернулося по одному з них і там роз'яснили, як проходить сам процес. Перший агент, якому вдалося додзвонитися – дівчина. Вона розпитала про стан здоров'я, наявність дітей. Після цього агент пояснила, що контакт буде підтримувати телефоном і пообіцяла звести з консультантом в одній з клінік. Дівчина додала, що співпрацює з кількома клініками, назвати своє місцеперебування вона відмовилася.

"Ви мені даєте свої дані, а я вам вже підберу клініку, яка вам підходить. З ними ви укладаєте договір, але, щоб взяти участь у програмі, у вас вже повинна бути своя дитина", – пояснила співрозмовниця.

Директор Центру медичного та репродуктивного права Сергій Антонов пояснив РБК-Україна, що в Україні приблизно 10 агентств працюють легально за американським стандартом.

"80% – це якісь віртуальні посередники без офісу, фантомні компанії. Деякі перебувають в Ізраїлі і звідти організовують сурогатне материнство в Україні, багато агентств в Молдові, через Придністров'я. Посередники "перепродують" цих жінок. Ось таке працевлаштування", – додав експерт.

Стати сурогатною матір'ю в Україні нескладно (фото: faktyimity.pl)

Знайти агента можна дуже швидко, але легального – складніше. Директор одного з агентств Вікторія Рогатинська підтвердила в коментарі РБК-Україна, що визнати таких посередників нелегальними складно, бо відсутній норматив, який регулював би всі аспекти їх роботи.

"Проконтролювати цей процес неможливо. Тому й не зрозуміло, хто і в якому обсязі цим займається, хто ці люди, які поширюють в інтернеті свої контакти і відомості", – уточнила вона.

Рогатинська розповіла, що середньостатистична учасниця програми – це жінка, яка переживає фінансові труднощі або ж опинилася в складній життєвій ситуації і бачить в сурогатному материнстві можливість заробити.

Кореспондента РБК-Україна в іншому агентстві запевнили, що працюють офіційно і співпрацюють виключно з іноземними парами і однієї клінікою в Києві. За участь у програмі пообіцяли гонорар у розмірі 18 тисяч євро. Гроші виплачуються частково: невеликі суми після проходження медичного огляду, УЗД і протягом вагітності. Після пологів – основна частина гонорару, яка становить 14 тисяч євро.

"Також у нас за умовами програми є обов'язковий переїзд в Київ, надається житло з усіма зручностями поруч з пологовим будинком", – пояснила консультант.

Поставивши кілька запитань про жіноче здоров'я, вона пояснила, що пари, які шукають жінок для сурогатного материнства Україні, часто самі знаходять посередників, але агентство також шукає біологічних батьків через свої канали.

Пара, в якій троє

Біологічні батьки шукають дівчат і напряму. РБК-Україна поспілкувалося з однієї з жінок, яка розшукує кандидатку на сурогатне материнство.

"Програма – законна, ми шукаємо без посередника. Я – біомама і шукаю собі сурмаму. Є агентства, які приходять і підбирають. Клініки за законом не мають права шукати. У клініці проходить тільки медична частина. З батьками з українським громадянством – все законно", – пояснила автор оголошення з Одеси, яка шукає дівчину на роль сурогатної матері.

Юридичний статус репродуктивного материнства неясний (фото: freepik.com)

Вона розповіла, що перед "підсадкою" укладається договір. Якщо сурогатна мати заміжня, то потрібна згода чоловіка, про інші нюанси сторони домовляються між собою окремо. Водночас Сергій Антонов в коментарі РБК-Україна зазначив, що не багато нотаріусів згодні завірити подібні договори.

"Такий договір має змішаний характер і немає жодної прямої вказівки, що це нотаріальна форма. Тому посередники та клініки не бояться відповідальності за порушення, які стають темами для скандалів", – пояснив Антонов.

У будь-якому разі для участі в програмі жінка повинна пройти медичне обстеження і відповідати кільком критеріям: наявність своєї дитини і відсутність протипоказань.

"Ви розумієте, що там гормони треба приймати? І там пристойна доза гормонів. Якщо людина здорова, то організм нормально на це відреагує. Але, якщо своя вагітність проходить нормально, то ЕКО – тут вже проблеми", – попередила майбутня біомама і додала, що якщо своя вагітність пройшла нормально, то абсолютно немає гарантій, що організм правильно відреагує на чужий ембріон.

Бізнес "наосліп"

На сайтах багатьох клінік йдеться про те, що сурогатне материнство в Україні – законне. Хоча це не зовсім так. В Україні немає спеціального закону про ринок таких послуг. Все що регулює процес від початку і до кінця – це Сімейний кодекс, який визначає походження дитини. А також наказ МОЗ про допоміжні репродуктивні технології в Україні та наказ Мін'юсту про правила державної реєстрації актів цивільного стану.

У комітеті Верховної ради з питань здоров'я нації РБК-Украина уточнили, що сьогодні зареєстрованих законопроектів на цю тему немає. Однак обговорення тривають.

"Було проведено ряд робочих нарад, які стосуються цього питання і була досягнута домовленість провести обговорення і напрацювання відповідного законопроекту, але поки що конкретної редакції законопроекту немає. Там ще йдуть розмови концептуального характеру, як це має виглядати", – сказав керівник секретаріату комітету Дмитро Марченко.

Верховна рада поки не відрегулювала це питання (фото: extra.cz)

Рогатинська пояснила, що існує до п'яти законопроектів про врегулювання репродуктивної медицини.

"Законопроекти існують і ми теж беремо участь в їх розробці. Їх декілька і вони подаються від різних компаній. Так що це неправда, що їх немає. Є законопроекти, вони офіційно зареєстровані", – додала вона.

Антонов розповів, що на глобальному ринку репродуктивних послуг Україна в Європі конкурує з Російською Федерацією, Грузією та Казахстаном. І український напрямок вважається виграшним через те, що сурогатні матері тут європейської зовнішності, лікарі вже встигли набратися досвіду, а ціни на послуги незрівнянно нижчі, ніж у США.

"Я думаю, що треба взяти за основу законодавство США, Великобританії і Канади. Там є регулювання репродуктивних прав людини. У нас також є певна дискримінація в цій частині. Наприклад, самотні люди в Україні не можуть скористатися сурогатним материнством, те ж саме й одностатеві пари або пари чоловіка і жінки, які не зареєстрували шлюб", – сказав Антонов.

Ринок репродуктивних послуг в Україні досі не відрегульований. При цьому законодавці не поспішають вирішувати це питання. Але це не зупиняє іноземців і українців від участі в програмах сурогатного материнства. Правда, цей бізнес продовжує працювати "в сіру", особливо не наповнюючи державний бюджет.