Денис Тищенко и Ицхак Пинтосевич о лидерстве в криптовалюте, NFT и метавселенных

Весной 2022 года произошло масштабное событие в сфере криптовалюты — открытие Академии лидерства для компании MediaCoin.

На сегодняшний день существует множество компаний, связанных с криптовалютным рынком и сферой инвестиций. Чем отличается компания MediaCoin от других? Почему она интересна блогерам и экспертам по криптовалюте, NFT, метавселенной? В чем особенность проекта Академии лидерства?

Ответы на эти и другие вопросы дадут Денис Тищенко — Сhief Marketing Officer MediaCoin и Ицхак Пинтосевич — президент Международной профессиональной ассоциации коучей и тренеров IPАСТ.

— Денис, расскажите, чем занимается компания MediaCoin и какие обязанности вы несете в компании?

— Компания MediaCoin занимается тем, что популяризирует криптовалюту, учит людей крипте и позволяет на этом заработать, при этом помогает людям объединиться и быть ближе к своим кумирам через мир NFT и метавселенные.

Я – маркетинговый директор в компании и также один из трейдеров компании. Отвечаю за то, чтобы деньги правильно работали, приумножались; за весь маркетинг, за популяризацию компании во всем мире.

— Чем отличается MediaCoin от других инвестиционных компаний, и в чем особенность проекта Академии лидерства?

— Отличие MediaCoin: во-первых, мы первые, кто соединил network-маркетинг, NFT и метавселенную. Во-вторых, мы делаем большой упор на продуктах. У нас всего за шесть месяцев уже есть собственный NFT market place, обычный market place, где наши пользователи получают скидки. Также у нас в ближайший месяц выходит первая версия метавселенной, где люди уже смогут его использовать, и вскоре будет криптокошелек.

Более того, мы уделяем большое внимание обучению. На мастер-классах обучаем: что такое криптовалюта, как на ней заработать, что такое NFT и метавселенные; чтобы человек, принимающий решение работать с нами, был осознан. Плюс ко всему мы имеем шикарную Академию лидерства, которую разработал для нас Ицхак Пинтосевич. Благодаря ему люди, которые приходят на платформу, учатся не только в мире криптовалюты, но и в мире осознанности. Также я и Сергей Севастьян — CEO компании, в ближайший месяц выпускаем криптообучение и каждый пользователь будет получать криптообучение.

— Денис, как вам пришла идея создать Академию лидерства?

— Идея создать Академию лидерства пришла довольно просто потому, что я уже более 7 лет работаю в network-маркетинге. Всегда делаю акцент на том, что важно учить людей, как, например, я обучил трейдингу более 4 000 человек. Я понимаю, что самое главное в жизни — это учеба. Если у человека есть знания, и дальше он начинает действовать, он 100% получит результат. И он самое главное — сделает меньше ошибок, поэтому мы идем по пути обучения людей.

— Какое максимальное количество звонков и встреч вы провели за день? И в среднем сколько вы проводите звонков и встреч за день?

— Каждый день я провожу разное количество встреч и звонков. Мой рекорд, по моему мнению, за день около 17-19 встреч и Zoom. Именно это было недавно. Бывают очень загруженные дни, бывают менее. Вроде бы у нас сфера такая, что мы сами можем выбирать, когда мы работаем, но иногда приходится работать больше. При этом каждый человек понимает, что в идеале важно работать по принципу: сначала ты работаешь 80%, получаешь 20% результата, а потом работаешь 20% и получаешь 80% результата. Это именно то, что можно настроить в этом бизнесе. Самое главное сначала не сдаваться, а максимально действовать!

— Ицхак, расскажите, пожалуйста, почему вы согласились принять участие в этом проекте и какие увидели перспективы?

— Первое, сегодня криптовалюта, NFT и метавселенные — это новые сферы, которые растут. Нужно идти в инновации. Новое — это то, где нужно находиться, если ты хочешь развиваться и расти, обязательно нужно быть с теми, кто впереди, в авангарде. Поэтому я решил начать сотрудничество с MediaCoin.

Второе, в проектах самое главное — команда. В MediaCoin команда невероятно энергичных и амбициозных людей, все как на подбор. Я всегда люблю находиться с такими людьми и работать. Это залог успеха. Амбиции и энергия руководителей плюс профессионализм команды, которую они привлекают, обеспечивают результаты в проектах. Они пригласили меня, это доказывает не только их амбициозность и энергию, но и их высший разум. Они привлекают лучших во всех сферах, чтобы сотрудничали с их проектом.

Третье, MediaCoin — это международный проект, который распространяется по всему миру, как IPACT, которую я возглавляю. Мы имеем похожую идеологию: идти в мир, мир без границ. На сегодняшний день криптовалюта объединяет весь мир, все страны. Удобная форма платежей. Поскольку IPACT во всем мире, также и MediaCoin.

— Денис, почему вы пригласили именно Ицхака Пинтосевича как главного спикера и эксперта для лидеров?

— Потому что Ицхак Пинтосевич — человек, имеющий колоссальный опыт в обучении людей. Он обучил более 100 000 человек. Ицхак учил крупнейшие корпорации в мире, известных личностей и бизнесменов, он просто топ в своей сфере!

— Ицхак, расскажите о своем колоссальном опыте в сфере коучинга и образования?

— С 2006 года я работаю в сфере образования. Сначала я был корпоративным тренером, обучал такие компании как Visa, MasterCard, Deloitte, Procter & Gamble, крупнейшие мировые корпорации, учил своим методикам, которые я лично изобрел. После этого я создал авторский уникальный стиль в коучинге, называется "Новый код коучинга".

Также создал компанию Isaac Pintosevich Systems, которая была одной из самых успешных компаний на постсоветском пространстве, которую я позже продал. Более 100 000 моих учеников организовали IPACT. И я ее возглавил, являюсь президентом этой ассоциации. Это некоммерческая организация помогает коучам, тренерам для качественной работы, чтобы рынок получал лучшие тренинговые услуги. Поэтому если вы где-то заказываете тренинги, тренинговые программы, следите, чтобы они были обязательно аккредитованы в IPACT, это знак качества.

Я выступал на одной сцене с самыми известными тренерами современности: Брайн Трейси, Ник Вуйчич, Аллан Пиз, Арнольд Шварцнеггер и др. Выступал на крупнейших образовательных форумах, более 20 000 человек – это моя аудитория.

Могу сказать, что особенно на постсоветском пространстве я прошел все сферы образовательного бизнеса. Я — профессор бизнес-школы "Синергия" по лидерству. Написал 14 книг, более 1 000 000 книг продано в мире. Поэтому в образовании у меня огромный опыт и весь этот опыт принадлежит IPACT и в Академии лидерства MediaCoin используются самые выдающиеся достижения, которые есть только в мире.

— Какие преимущества получают участники Академии лидерства, проходя ваши курсы и обучение?

— Академию лидерства мы разработали специально для компании MediaCoin. Все программы посвящены трем вещам: первое — это цели. У мощных великих лидеров есть амбициозные, яркие, большие цели.

Второе — эффективность, активность действия по достижению этих целей, включая программу "Победитель лени", "Действуй! Приумножай!". Есть программы, которые повышают личную эффективность, и человек начинает действовать в 20 раз больше, чем раньше. Большая цель плюс много действий.

Третий набор программ — это программы, которые дают лидерские инструменты создания команды, мотивации команды. Лидер достигает цели с помощью команды. Это те преимущества, которые получают участники Академии Лидерства: учатся ставить цели, действовать в 20 раз больше, чем обычные люди, для достижения целей и создают, вдохновляют команды, которые помогут им достигать этой замечательной цели.

— Денис, расскажите о кейсах, о том, чего участники Академии лидерства уже достигли за небольшой период функционирования проекта?

— Кейсов довольно много. Люди, которые сразу поняли суть и начали учиться, буквально за месяц получили результат х2! Самое главное — полноценно учиться и использовать знания на практике. Мы также помогаем практиковать. Уже есть люди, благодаря новым знаниям, имеют больше мотивации, уходят лень, и они уже получают тысячи и десятки тысяч долларов США.

— Ицхак, мы знаем, что в конце мая 2022 года вы проводили мероприятие MediaCoin Event Академия лидерства, расскажите, пожалуйста, как прошло это мероприятие, и какие успехи вы увидели в жизни участников после ивента?

— Живые мероприятия — это кульминация, уникальный опыт, который возможен только офлайн. В онлайн-тренингах Академии лидерства участники учатся ежедневно микродозами, каждый день понемногу меняют себя, а на лидерском живом мероприятии происходит трансформация, переход на качественно новый уровень. Мы это наблюдали у лидеров.

Основным тренингом был тренинг "Профессиональный оратор", после которого, те, кому было тяжело выступать, не могли потом уйти со сцены, так они хотели выступать, а те, кто хорошо выступали, становятся мастерами, которые могут менять мышление своих слушателей и влиять очень сильно! Кроме этого, на живом ивенте мы используем формат, который называется мастермайнд-группы.

Мы объединяем лидеров в команды по 6 человек, и в этих командах они помогают друг другу, устраивают мозговые штурмы по улучшению проектов, что дает невероятные результаты. Синергия, 1 плюс 1 равно 11. Эффективность лидеров после живых мероприятий возрастает в 10 раз.

— Следующий вопрос к Денису. Как можно стать участником MediaCoin и принять участие в проекте Академия лидерства?

— Для того, чтобы стать частью команды MediaCoin и принять участие в Академии лидерства, во-первых, необходимо написать человеку, от которого вы узнали о MediaCoin. Во-вторых, желательно попасть на наш мастер-класс или посмотреть видеозаписи для того, чтобы понять, как работает криптовалюта, NFT, MediaCoin, как вам здесь научиться и зарабатывать. Далее, когда вы делаете минимальный депозит фарминг, то есть будете добывать нашу монету, вам открывается доступ в Академию лидерства по ссылке. У каждого человека будет свой куратор, который помогает разобраться и помогает зарабатывать.

— Какие проекты планируете еще реализовать на основе MediaCoin?

— Уже осенью у нас будут все проекты, которые существуют в криптовалюте. На сегодняшний день, повторюсь, это market place продуктовый, где можно покупать, благодаря нашей монете и нашим контактам некоторые продукты со скидками. Например, технику Apple мы продавали на 15% дешевле, чем на рынке. Ограниченное количество товаров, но и только для людей, которые добыли себе монету MediaCoin.

Это также NFT market place, где можно заработать NFT, а затем использовать их в метавселенных.

Это медиавселенные, где люди будут танцевать и учиться, и петь, и там будут задействованы медиаличности, наш собственный криптокошелек, который выйдет в конце июля — в начале августа, где люди смогут хранить криптовалюту, переводить ее, не используя другие сервисы, самое главное они смогут внутри нашего кошелька обменивать криптовалюту на евро, заказать нашу карточку и смогут ею рассчитываться.

Также летом у нас будет выходить launchpad, а осенью у нас уже выйдет биржа. Всего за один год (день рождения у нас будет в ноябре) мы построим все продукты, которые сегодня есть в криптоиндустрии. Дальше будем обновлять продукты, добавлять что-то новое, давать все больше возможностей нашим участникам.

— Ицхак, чтобы вы пожелали читателю, который хочет изменить свою жизнь и усовершенствовать навыки лидерства?

— Если ты — лидер, то ты должен идти туда, где собираются лидеры. Если ты хочешь быть лидером и достигать цели, ты должен соединиться с теми людьми, которые достигают. С кем поведешься, от того и наберешься. Это очень важный закон, в котором невероятно четко отражена суть.

Хочешь быть лидером и достигать больших целей, иди туда, где они собираются. Общайся и работай с лучшими, что возможно в компании MediaCoin и в Академии лидерства. Привлекай лучших людей для достижения твоих целей, и твои цели будут достигнуты! Это я желаю всем читателям.