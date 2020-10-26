Денис Пудрик: Сфера таможенной службы стратегическая и заключается не только в поступлениях, но и в безопасности границ

- Вас уволили с должности исполняющего обязанности начальника Одесской таможни через два месяца после назначения. С чем связываете это решение? Согласны с выдвинутыми обвинениями в неэффективности работы?

- Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне.

В целом же решение удивило, особенно учитывая наши успешные показатели работы. Надеюсь, что все точки над "и" расставит время. Жизнь не начинается и не заканчивается должностью. Тем более, что я остаюсь в Одесской таможне, где сочту за честь работать на любой должности.

- По данным ведомства, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%. О каких успехах говорите вы?

- Смотрите, августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году.

В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя на более 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн.

В октябре по предварительным прогнозам при сохранении существующей динамики в госбюджет тоже должно быть перечислено 3,7-3,8 млрд грн, что соответствует поступлениям октября прошлого года. Поступления этих месяцев на Одесской таможне являются крупнейшими за 2019-2020 годы.

Хочу также подчеркнуть, что все эти показатели были достигнуты в условиях карантина.

- Однако руководство Гостаможни утверждает, что были зафиксированы многочисленные случаи именно занижения стоимости импортируемых товаров.

- Уровень таможенной стоимости налогооблагаемого импорта и налоговая нагрузка за 21 день октября составил 0,74 доллара за 1 кг и 194 долларов на 1 кг соответственно.

По сравнению с сентябрем наблюдался незначительный спад (на уровне 5%), но это объясняется увеличением объемов ввоза каменного угля. Уголь - товар с большим весом и низкими стоимостными показателями, объем которого в октябре составил 41,7% от общей структуры импорта. Но таможня не может влиять на такие тенденции.

Без учета таможенных оформлений этих товаров уровень таможенной стоимости налогооблагаемого импорта и налоговая нагрузка в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года, наоборот, выросли на 6% и 7% соответственно.

Кроме того, нами постоянно проводилась работа в направлении усиления контроля за правильностью определения таможенной стоимости импортируемых товаров. Поэтому природа подобных выводов мне абсолютно не понятна. Я привык оперировать языком фактов.

Почему нигде не пишут, что за октябрь мы приняли более 100 решений о корректировке таможенной стоимости, по которым дополнительно увеличили таможенные платежи почти на 13 млн грн? Просто для сравнения, год назад таможня приняла подобных решений в два раза меньше!

- За эти два места вы успели наладить коммуникацию с уже бывшим руководителем Гостаможни Андреем Павловским? Его и ваше увольнение имеет что-то общее?

- Я принимал участие в совместных совещаниях с участием Андрея Витальевича (Павловского, - ред), впрочем личных контактов у нас почти не было. Этому тоже поспособствовал в какой-то степени и карантин.

Насколько мне известно, Павловский уволился по собственному желанию. Его пребывание на должности было временной мерой для стабилизации ситуации после предыдущей смены руководителя. Поэтому здесь не может быть каких-то параллелей.

Однако стоит сказать, что о своем увольнении я, фактически, узнал из новостей. Перед этим от Павловского или от кого-то другого из руководства в мой адрес замечаний не было.

И вообще, за эти два месяца в зоне деятельности Одесской таможни почти постоянно работали сотрудники Координационно-мониторинговой таможни, которые следили за деятельностью вверенного мне подразделения, в том числе по таможенной стоимости, и никаких вопросов не возникало.

Еще раз хочу подчеркнуть, что многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не обнаружили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможни со стороны центрального аппарата мне до сих пор не понятно.

- Как насчет ваших связей с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком? В экспертной среде вас называют именно его протеже.

- Я не считаю нужным комментировать слухи. Тем более если они не имеют под собой ничего конкретного или похожего на реальность. С Андреем Ермаком мы даже не знакомы. Кто и зачем начал это распространять – я, честно говоря, не понимаю.

Читал попытки связать это с тем, мой тесть весной начал консультировать ОП по делам ветеранов в рамках консультационного совета. Но это еще большая чушь. Я не понимаю, как человек, который консультирует может навязать кому-то чье-то назначение?

Если кому-то кажется, что работа на таможне, тем более в Одессе, очень востребована или интересна – рекомендую попробовать. Это высокоинтенсивная, стрессовая работа. Работать там – профессиональный вызов для любого таможенника.

Я понимаю, что всем хочется сенсаций, но не надо их выдумывать.

Я на таможне работаю с 1998 года. И за 20 с лишним лет рабочего стажа, поверьте, ни разу не было вопроса о моей профессиональной компетенции или фактов, что меня назначили на должность только из-за того, что "кто-то кого-то попросил".

- Если вы уже упомянули о более чем 20 лет работы на таможне. Ваша декларация и то имущество, которое там указано (квартиры, земельные участки, машины) - откуда это все? Как работая столько лет на государственной службе можно заработать на это все?

- У меня были перерывы между работой в государственном секторе, поэтому я имел возможность получать дополнительный заработок, это во-первых. Во-вторых, моя жена – успешная владелица своего бизнеса, финансовая отчетность ее компании есть в открытом доступе, это можно легко проверить.

К тому же, мой отец также имеет собственный бизнес. Он активно занимается предпринимательской деятельность еще с нулевых, все легально, с уплатой крупных налогов. Часть того имущества, что имею я, были приобретены и с его помощью.

К сожалению, некоторые видят в декларации имущество и сразу ставят "клеймо", что украл. Но надо не только смотреть на декларацию, но и сопоставлять ее с доходами моей семьи. У компетентных органов вопросов по этому ко мне не было.

- Ваше назначение в августе возмутило экс-председателя Одесской ОГА, а ныне руководителя Офиса простых решений Михеила Саакашвили. Вы с ним знакомы? Откуда у Михеила Николозовича может быть компрометирующая вас информация?

- После его публикации я написал тогда, что был очень удивлен его обвинениями. С июня, когда я начал занимать должность заместителя руководителя, ни его, ни других борцов с коррупцией эта информация не привлекала внимание.

Я лично вижу в этой реакции заведомо запущенную волну негатива, которую вследствие досадного недоразумения поддержал и Саакашвили.

Лично мы с ним не знакомы, да и заочно тоже. В рамках моей профессиональной деятельности фактов пересечения тоже не было. По моему мнению, как весьма импульсивный человек, он мог до конца не разобраться в информации и допустить неверных оценочных суждений.

- Кому же может быть выгодна волна негатива, о котором вы говорите?

- Не хочу делать голословных обвинений, однако по моей информации мое назначение не подошло определенной группе одесских контрабандистов, которые пытались всеми правдами и не правдами устранить меня с должности.

Учитывая, что речь идет об огромных потоках - для них это вопрос выживания, поэтому на компрометирующую кампанию против меня было выделено немало ресурсов.

Впрочем, все вышеизложенные обвинения нелепы и беспочвенны. Я не раз говорил, что всячески поддерживаю выполнения программы таможенной реформы, созданной Национальным советом реформ по инициативе президента.

Поэтому, как и тогда, так сейчас приглашаю Михеила Саакашвили и всех желающих к открытому диалогу относительно реформы Одесской таможни и всей таможенной службы Украины. Работу судить нужно по делам и результатам. Показатели моей работы я уже озвучил.

- На этот призыв к диалогу кто-то откликнулся?

- Да, мы начали довольно продуктивно обсуждать с бизнесом вопросы совершенствования таможенного законодательства и как оптимально для предпринимателей реализовать на практике нормативные новации. Общение было предметным, конструктивным и паритетным.

Однозначно, во многом, это стало возможным благодаря активной, конструктивной и небезразличной бизнес-общественности. Был даже предложен новый формат коммуникации - Меморандум о взаимодействии и понимание между таможней и профильными ассоциациями и институтами общественности.

Во время встреч Одесской таможни с бизнесом (фото: facebook.com / ODcustomsUA)

В рамках таких встреч договорились объединить усилия таможни и бизнеса для упрощения процедур торговли и минимизации коррупционных рисков, в случае возникновения проблемных вопросов при таможенном оформлении, не теряя времени в ожидании рабочей встречи, коммуницировать с руководством таможни напрямую.

Из-заа карантна такие встречи обычно проходили в формате ZOOM-конференции. Надеюсь, что новый руководитель продолжит работу в этом направлении. Со своей стороны, уже как заместитель, буду этому всячески способствовать.

Вообще, коммуникация - это возможность оперативнорешать текущие вопросы и не доводить их до проблем. Так, в начале октября у меня была встреча с генеральным консулом Республики Турция в Одессе господином Биреем Илмазсой и с торговым атташе Генерального Консульства госпожой Диджле Темизсой.

Подобные формат встречи тоже крайне важны и должны стать традиционной коммуникацией, что будет способствовать улучшению ведения бизнеса и оживлению торговли между ключевыми для нашего региона странами.

- Какова сейчас ситуация с контрабандой? Для одесского региона – это одна из наиболее актуальных проблем.

- К сожалению, контрабанда до сих пор одна из самых острых проблем Одесской таможни. Из-за географического расположения и больших объемов таможенных перевозок количество желающих нелегально провезти тот или иной товар меньше не становится.

Впрочем, за время моего руководства таможенные инспекторы изъяли 112 кг кокаина, которые пришли из Латинской Америки в порт "Южный". Еще более 750 кг каптагону выявили в сладостях производства Сирии.

Постоянно боремся с контрабандой сигарет. Так, было изъято почти 600 тысяч пачек, скрытых внутри коробов с чаем, поступивших из Грузии. Еще 17 тонн брендовых вещей и более 540 тыс. пачек сигарет.

Недавно, в рамках спецоперации, которая длилась еще с августа, во взаимодействии с сотрудниками Одесской таможни, было задержаны четверо граждан Израиля, которые пытались переправить из Перу в Украину 120 кг кокаина в обход таможенного контроля в одном из контейнеров.

Все это стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству одесских таможенников, в том числе отдела портового контроля, с пограничниками и представителями УСБУ в Одесской области, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

- Что думаете о новой реформе таможни? В чем видите основные проблемы?

- Существенным достижением последних лет считаю более гибкую и оперативную коммуникацию с центром. Также положительным моментом считаю пути оптимизации работы таможенников и техническую автоматизацию таможенного контроля.

В то же время последние несколько лет не самые лучшие кадры занимали высокие должности, из-за чего многие процессы были запущены. Политика "новых" лиц на таможне, как видим, не сработала. Поэтому, прежде всего, по моему мнению, надо привлекать к процессу реформирования профессионалов и прислушиваться к их мнению.

Работу таможни надо воспринимать в комплексе. Сфера таможенной службы для государства - стратегическая и заключается не только в экономических поступлениях, но и в безопасности государственной границы. Очень важно не воспринимать таможню только как дойную корову, потому что, это, в первую очередь, механизм регулирования государственной экономической безопасности.

- В таком случае как оценить ее эффективность?

- Опять же, на уровне государства это должно отражаться в комплексе - ростом ВВП, улучшением качества жизнью страны и ростом средних зарплат. Когда все эти процессы будут запущены, вы заметите, какой будет динамика наполнения бюджета. Если таможня правильно работает, то все эти вещи растут, а не только показатель бюджета.

Второй момент, это то, что мы являемся практически базой и транзитом для контрабанды сигарет, наркотиков, валюты в Европу. Там это прекрасно видят, поэтому нужно это пресекать, чтобы иметь положительный имидж в мире.

Надо работать так, чтобы некачественный товар не попадал в наши магазины.

- Как этого можно достичь?

- На самом деле, это очень просто сделать. Для этого надо обязать всех без исключения при продаже товаров иностранного происхождения выдавать кассовый чек или иной документ, подтверждающий продажу товаров, в котором будет указан номер таможенной декларации, по которой товар был ввезен в Украину.

С целью контроля этой информации - нужно создать сайт с реестром импортных таможенных деклараций с минимальным объемом обезличенной информации, который будет обновляться в режиме реального времени после осуществления таможенного оформления. Доступ к такому реестру должен быть у всех - от контролирующих органов до обычных потребителей.

- И что даст такой реестр?

- Во-первых, потребитель, который покупает товар может проверить и убедиться, что он был, действительно, легально завезен в Украину.

Контролирующие органы смогут делать сверки, пост-аудит, налоговые проверки тех предпринимателей, которые не указывают сведения.

Ответственность за нарушение такой нормы необходимо наложить на всех участников реализации товара. То есть, если вам продали товар и кассовый чек о товаре, который не соответствует информации в реестре, то ответственность понесет тот, кто продал вам товар. А он потом имеет право обращаться в суд на того, кто продал его ему. И так далее по цепочке вплоть до первого продавца.

По моему убеждению, такой механизм приведет к невозможности реализовывать в Украине незаконно ввезенный товар, увеличит поступления в бюджет, значительно уменьшит "черные" и "серые" схемы ввоза товаров из-за рубежа, а также выведет из "тени" тех предпринимателей, которые зарабатывают миллиарды, а налоги платят, как ФЛП 3-й группы, не показывая свои реальные объемы продаж товаров.