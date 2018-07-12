Денис Костржевский: Мы показали, что с государством можно эффективно работать, а взамен получили конфликт

Конфликт НАБУ с Международным аэропортом "Киев" достиг точки кипения. Вчера в компании рассказали, что в день аварии самолета авиакомпании BRAVO сотрудники бюро пришли к ним с 19-часовым обыском. В результате аэропорт оказался заблокированным и не смог предотвратить выкатку борта за пределы полосы. В НАБУ обвинения назвали попыткой переложить ответственность. О сути взаимных претензий и последствиях конфликта - в эксклюзивном интервью РБК-Украина главы Совета директоров аэропорта Дениса Костржевского.

- С 2011 года Международный аэропорт "Киев" под управлением двух компаний — одноименного коммунального предприятия и ООО "Мастер-Авиа". Фактически, под частным влиянием. Кто что контролирует?

- Международный аэропорт "Киев" никогда не передавался под частное влияние. Когда Украина получила право проводить Евро 2012, УЕФА озвучила условие — в Киеве должно быть два аэропорта, чтобы у города была возможность принять команды и всех болельщиков. Это было в 2010 году, аэропорт "Киев" пребывал в крайне плачевном состоянии. Тогда Киеврада решила найти инвестора и объявил конкурс на право аренды имущественного комплекса. Победителем конкурса стало ООО "Мастер-Авиа".

Справка. Аэропорт - это комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование.

Аэродром – это участок земли или акватория с расположенными на нем зданиями, сооружениями и оборудованием, предназначенным для взлета, посадки, управления и стоянки воздушных судов.

Сам аэродром — взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, светосигнальное оборудование, перроны — был и остается собственностью коммунального предприятия. А здания и сооружения — старые терминальные комплексы, склад ГСМ, гостиница, автобаза — переданы инвестору в аренду на 49 лет с условием выполнения инвестиционных обязательств.

- Каких именно инвестиционных обязательств?

- Погашение или реструктуризация кредиторской задолженности КП МА "Киев" перед банком. На момент проведения конкурса задолженность достигала 22 млн грн. Строительство современного международного терминала пропускной способностью не меньше 500 пассажиров в час. Трудоустройство коллектива и сохранение профиля деятельности предприятия.

- На конкурсе "Мастер-Авиа" предложила арендную плату 6% от стоимости имущества, в то время как другой претендент — 15%. Как так получилось, город сам себя лишил денег?

- Итоги конкурса утвердила Киеврада. Тем же решением он определил ставку аренды — 6% от оценочной стоимости переданного имущества. На сегодняшний день это порядка 7 млн грн в год. Я не был членом конкурсной комиссии, мне сложно комментировать другие заявки. Могу сказать, что документы "Мастер-Авиа" полностью соответствовали требованиям.

Было согласие Антимонопольного комитета на заключение договора аренды и согласие трудового коллектива. Уже тогда в собственности "Мастер-Авиа" был земельный участок, который примыкал к территории аэропорта. На нем компания "Мастер-Авиа" построила новые терминалы. Где их собирались строить другие, мне не известно.

Бенефициар компании, которая предложила 15%, — российский олигарх из окружения президента РФ. Возможно, это сыграло какую-то роль в том, что их заявку отклонили. Мог ли город заработать больше? Наверное. А мог бы получить войну не на Донбассе, а в самом сердце столицы с готовым аэродромом для военно-транспортной авиации.

Кстати, эта компания потом обжаловала итоги конкурса и подавала апелляцию. Оба суда оставили решение Киеврады в силе. Уже после подписания договора аренды по требованию банка мы обратились в аудиторскую компанию Baker McKenzie из Большой четверки. Аудиторы дали заключение, что имущество аэропорта передано законным путем. На мой взгляд, этих фактов более чем достаточно, чтобы говорить о прозрачности конкурса.

- А тот факт, что "Мастер-Авиа" была создана как раз накануне конкурса, не противоречил условиям?

- Этот вопрос часто задают. "Мастер-Авиа" основана 20 апреля 2010 года, за месяц до объявления конкурса. Закон не запрещает регистрировать компанию даже за полчаса до конкурса. Таких ограничений нет. Важен результат и все его видят.

- 7 млн в год за имущество международного аэропорта не слишком скромная сумма?

- Это процент от стоимости не всего имущества, а только того, что передали в аренду. Сумма абсолютно не соответствует вкладу, который это имущество вносит в доходы "Мастер-Авиа". Его просто нет. Мы получили аварийные здания, не предназначенные для обслуживания пассажиров ни по санитарным, ни по пожарным, ни по технологическим требованиям.

Терминальный комплекс, построенный в 30-х годах прошлого века, абсолютно непригодный для этих целей. Представьте себе склад ГСМ с резервуарами на 13 тысяч кубометров, из которых только несколько пригодны для хранения керосина и солярки. В пожарных гидрантах вообще не было воды.

Когда Wizzair только пришел в Международный аэропорт "Киев", он отказался обслуживать пассажиров в старых терминалах. Прямо на перроне поставили армейскую палатку и в течение полугода, в том числе зимой, обслуживали пассажиров в ней. Это продолжалось, пока мы не достроили Международный терминал А.

Плюс к крайне плачевному состоянию имущества — громадная кредиторская задолженность и долги по зарплате.

- Какие инвестиционные обязательства по договору выполнены?

- Все, некоторые даже перевыполнены. За 11 месяцев до Евро-2012 мы в экстренном порядке начали строительство Международного терминала А, который сейчас все и называют аэропортом "Киев". Построили за деньги, которые взяли в кредит и до сих пор этот кредит выплачиваем. Вместо 500 пассажиров в час, как прописано в договоре, он обслуживает 750 пассажиров и это только на вылет. Инвестиции в строительство международного терминала — 37 млн долларов. В 2013 году построили терминал для внутренних авиарейсов, в 2014 — терминал для бизнес-рейсов. Все эти терминалы построены на земельном участке, принадлежащем "Мастер-Авиа" и являются собственностью компании.

Большие деньги вложили в покупку техники - 10 современных автобусов, буксиры, тракторы, трапы, машины для антиобледенительной обработки самолетов, досмотровое оборудование. Еще порядка 10 млн долларов ушло на строительство новых перронов. Раньше для современных самолетов было всего лишь 4 места стоянки. Теперь их 13, общая площадь перрона около 50 тыс. квадратных метров.

Справка. Перрон - часть летного поля аэродрома, предназначенная для размещения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других видов обслуживания.

По договору "Мастер-Авиа" также обязано содержать в надлежащем состоянии арендуемые объекты. Они планово ремонтируются, ни один не выведен из эксплуатации. Сотрудники КП МА "Киев" трудоустроены и работают либо по совместительству, либо по основному месту работы. Долги по кредитам коммунального предприятия полностью погашены.

- Как компании распределяют прибыль?

- "Мастер-Авиа" администрирует поступающие платежи. Авиакомпании заключают с "Мастер-Авиа" договор и платят за взлет-посадку, пассажирский сбор и сбор за безопасность. Сбор за безопасность и пассажирский или терминальный сбор принадлежат "Мастер-Авиа". Сбор за взлет-посадку в полном объеме перечисляется коммунальному предприятию. Этот сбор рассчитывается исходя из амортизации и эксплуатационных затрат на содержание взлетно-посадочной полосы.

Летом это полив, покос травы на аэродроме, зимой — уборка снега, освещение аэродрома, текущий ремонт и все предусмотренные регламентами процедуры. Это зона ответственности КП МА "Киев".

- Какой сейчас пассажиропоток и какие авиакомпании его обеспечивают?

- В 2010 году, до подписания договора аренды, аэропорт обслуживал всего 29 тысяч пассажиров. В 2011 году их было уже 470 тысяч и число постоянно увеличивалось. Пассажиропоток подорвала война и аннексия Крыма. Только в прошлом году мы вышли на довоенный уровень — 1,8 млн пассажиров в год – т.е. в 60 раз больше.

За эти 7 лет, кроме Wizzair, в аэропорт зашло еще около 20 новых авиакомпаний, в том числе 7 лоукостеров — испанский Vueling, турецкий Pegasus Airlines, итальянский Ernest Airlines, азербайджанская Buta Airways, испанская Vueling Airlines украинская SkyUp, flydubai (ОАЭ). Постоянно ведем переговоры с новыми компаниями, абсолютно ко всем применяем прозрачные модели ценообразования по принципу, чем больше летаешь, тем меньше платишь.

- Оба предприятия, обслуживающие аэропорт, прибыльные?

- До начала работы с "Мастер-Авиа" коммунальное предприятие на протяжении многих лет было хронически убыточным. В 2011 году КП МА "Киев" перестало работать в минус, а в 2012 году стало прибыльным. Коммунальное предприятие в разы повысило зарплаты, платит за землю столько, сколько не платят все аэропорты Украины вместе взятые, потому что ставка земельного налога в столице самая высокая. Кроме этого, платит налоги, в том числе на прибыль, и дивиденды. Компания сейчас в тройке крупнейших налогоплательщиков Киева. За эти годы КП МА "Киев" заплатило городу около 300 млн грн.

Обратная сторона медали — "Мастер-Авиа". Из-за высокой кредитной нагрузки до сих пор работает с убытком. С 2011 по 2013 год компания взяла 50 млн долларов в кредит под 12,5% годовых. Это только процентов на 6 млн долларов в год. Все понимают, что случилось с валютным кредитом в 2014 году. Брали 400 млн грн при курсе 8, отдаем 1 млрд 250 млн грн при курсе 25 грн.

Сейчас из этих 50 млн долларов осталось погасить 28 млн. долларов. Когда выплатим, сможем говорить о прибыли. При стабильной работе, на это может понадобиться еще 2-3 года. Хотя первоначально планировалось окупить инвестиции за 5 лет.

- Вчера сайт аэропорта опубликовал заявление об обыске сотрудниками НАБУ. Как он проходил?

- Процедура проходила довольно ярко. Ворвались люди в масках, вооруженные автоматами. Я находился в здании бизнес-терминала, проводил производственное совещание с директорами по направлениям. Почти 20 часов нас удерживали в этом помещении. На мое предложение выдать необходимые документы детективы не прореагировали. Поскольку в помещении, где мы находились, не было ни одного документа, детективы заинтересовались личными телефонами. Причем без каких-либо санкций на личный досмотр или изъятие.

Телефоны подключили к неизвестной мне аппаратуре, и всю ночь эта аппаратура что-то с ними делала. Владельцев телефонов, взломать которые не удалось, принудили в ручном режиме показывать личную переписку, фотографии. По поводу увиденного отпускали ехидные замечания. В общем создали максимально некомфортную и унизительную обстановку.

Обыск проходил во всех административных помещениях "Мастер-Авиа" и коммунального предприятия. Все руководители, начиная от генеральных директоров и до начальников отделов, оказались полностью изолированными от коллектива. Всего в трех терминалах и административном здании было заблокировано 88 кабинетов, в которых находилось 133 человека. Я предупредил детективов, что их действия несут потенциальный риск и угрозу здоровью и жизни людей, потому что аэропорт — это объект повышенной опасности. Все действия детективов зафиксированы на видео, т.к. видеосъемка велась ими непрерывно.

- И как раз в этот день произошла авария с самолетом, вернувшимся из Анталии?

- Да, это случилось в 20:40. Самолет не справился с управлением, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и проехал на фюзеляже еще 200 метров по грунту. На борту было 4 тонны керосина, он начал вытекать. Спасло то, что самолет был старой конструкции. Двигатели находились не под крыльями, как у современных, а на хвостовом оперении, высоко над землей. Двигатели не чиркнули по земле, и возгорания не произошло.

- В этот момент обыск приостановили?

- Нет. Нам пришлось несколько минут убеждать детективов выпустить хотя бы начальников тех подразделений, которые координируют работу аварийно-спасательных служб. Двоим позволили покинуть помещение.

- В штатных условиях аварию можно было предотвратить?

- Да, если бы обыск проходил не по силовому сценарию. По итогу, документы, которые изъяли, мы много раз предоставляли всем контролирующим и правоохранительным органам в спокойном рабочем режиме. Не было никакой необходимости размахивать автоматами и 20 часов держать людей взаперти. Такие действия правоохранителей едва не привели к большой трагедии. За все 94 года существования аэропорта такого не было.

В условиях проведения обысков и блокировании людей в кабинетах, лишения средств связи, технические и технологические процессы в аэропорту не останавливали – пассажиры регистрировались, загружали на борт, самолеты вылетали. Но, в течении дня, погодная обстановка резко ухудшилась и, в нормальном режиме, ответственные руководители служб сообщают об ухудшении погодных условий генеральному директору аэропорта, который принимает решение о закрытии или продолжении работы аэропорта. Такое решение не было принято, потому что информация о погодных условиях не была донесена до высшего руководства, а нижнее звено не может принимать решение о закрытии аэродрома.

- На каком основании проходил обыск?

- Детективы зачитали постановление Соломенского суда. Судя по материалам, которые нам предоставили, постановление принято на основании проверки аудиторской службы. Она составила акт о возможных нарушениях, которые могли иметь место в работе "Мастер-Авиа" и коммунального предприятия.

- Когда проходила эта проверка?

- В конце 2017 года, это был плановая проверка Государственной аудиторской службы. Аудиторы провели на предприятии около 2 месяцев. Несмотря на то, что у них было разрешение на проверку деятельности компаний за период 2014-2017 годы, проверяли с самого начала — с 2011 года. Хотя эти проверки уже проводились в прошлом и ничего не выявили. В акте, еще раз подчеркиваю, речь идет не о факте выявления нарушений, а о возможных нарушениях.

- Например, какие претензии вам озвучили?

- Вопросы у аудиторов вызвали 4 пункта. Первый — размер арендной ставки 6% вместо 15%. Второй — тот самый склад ГСМ. В акте говорится, что коммунальное предприятие могло бы получать доход, если бы не передало его в аренду. Что мешало зарабатывать на протяжении тех 30 лет, в течении которых склад довели до аварийного состояния? Сейчас склад реконструирован, отвечает всем пожарным и санитарным нормам, приносит прибыль и коммунальному предприятию, и городу. Я считаю, что эта претензия из области допущения.

Третья связана с людьми, которые работают на двух предприятиях по совместительству. Приведу пример. И у "Мастер-Авиа", и коммунального предприятия есть свои перроны (места стоянок ВС, – ред.). Зимой их нужно чистить от снега. Зачем держать двоих водителей, если с этим справляется один? Просто часть рабочего времени он чистит перрон одной компании, вторую часть — другой. Соответственно, получает зарплату в двух компаниях. Это абсолютно законная и прозрачная история.

У нас есть зарплатные ведомости, табели, которые это подтверждают. Аудиторы же посчитали, что эти люди работают только на "Мастер-Авиа", а деньги получают в коммунальном предприятии. Но если это так, кто в таком случае чистит перроны и взлетно-посадочную полосу, которые, напомню, на балансе коммунального предприятия находятся? Зачем тогда 70 единиц техники на балансе КП МА "Киев", кто на ней работает?

Четвертый пункт касается кредиторской задолженности в 22 млн грн, о которых я уже говорил. Именно таким был долг КП МА "Киев" перед банком в период проведения конкурса. От момента его объявления до момента подписания договора аренды прошло полгода. Уже начались полеты Wizzair, коммунальное предприятие стало получать деньги и выплачивать долг, сократив его до 9 млн грн. Эту сумму "Мастер-Авиа" на правах инвестора погасил за счет собственных средств. Что получилось по факту?

Долг погашен полностью, но в договоре же прописано "погасить либо реструктуризировать долг в размере 22 млн грн". Чтобы выйти из этой правовой коллизии "Мастер-Авиа", по рекомендации КРУ, подписали договор о реструктуризации этих 13 млн грн разницы и до сих пор их выплачиваем. Итого мы погасили долг, еще и доплачиваем сверху, хотя не должны были этого делать. Где здесь ущерб городу?

- Аудиторы насчитали ущерба 119 млн грн. Вы не согласны с этой суммой?

- Каждый наш аргумент подтверждают документы, которые в полном объеме предоставлены правоохранителям. По процессуальным нормам все изъятое во время обыска либо признают вещественными доказательствами, либо нет. Это определит суд. Он же определит, были нарушения или нет.

- А потери аэропорта во всей этой ситуации вы уже подсчитали?

- Пока больше всего пострадал имидж страны. Реконструкция аэропорта должна была стать и, по большому счету, стала показательным примером государственно-частного партнерства. Если смотреть ретроспективно, до 2011 года убыточное предприятие. После — три новых терминала за 2 года, рост пассажиропотока, зарплат, налоговые отчисления, рабочие места, а их аэропорт сгенерировал порядка 10 тысяч. Это же выгодно всем — и коммунальному предприятию, и инвестору, и городу.

С одной стороны, пример того, что с государством можно работать, с другой — высосанный из пальца акт и уголовное производство. Есть вопросы к нам? Потребуйте документы и объяснений. Мы же в цивилизованной стране!

- Вы допускаете политический контекст в этом деле?

- Могу сказать точно, что всю эту историю сопровождает предварительно спланированная информационная кампания против аэропорта в СМИ. Но ни прямых, ни косвенных указаний на заказчика нет. Может, кто-то имеет виды на земельный участок или эффективно работающее предприятие. Тут можно долго фантазировать. В ответ на эти публичные обвинения мы приняли решение озвучить свою позицию. Все, что мы говорим - это правда. При желании, изучив документы, в этом легко убедиться.