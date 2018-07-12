Денис Костржевський: Ми показали, що з державою можна ефективно працювати, а натомість отримали конфлікт

Конфлікт НАБУ з Міжнародним аеропортом "Київ" досяг точки кипіння. Вчора у компанії розповіли, що в день аварії літака авіакомпанії BRAVO співробітники бюро прийшли до них з 19-годинним обшуком. В результаті аеропорт виявився заблокованим і не зміг запобігти викочування борту за межі смуги. У НАБУ звинувачення назвали спробою перекласти відповідальність. Про суть взаємних претензій і наслідки конфлікту - в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна голови Ради директорів аеропорту Дениса Костржевського.

- З 2011 року Міжнародний аеропорт "Київ" під керуванням двох компаній — однойменного комунального підприємства і ТОВ "Мастер-Авіа". Фактично, під приватним впливом. Хто що контролює?

- Міжнародний аеропорт "Київ" ніколи не передавався під приватний вплив. Коли Україна отримала право проводити Євро-2012, УЄФА озвучила умова — в Києві має бути два аеропорти, щоб у міста була можливість прийняти команди та всіх вболівальників. Це було в 2010 році, аеропорт "Київ" перебував у вкрай жалюгідному стані. Тоді Київрада вирішила знайти інвестора і оголосила конкурс на право оренди майнового комплексу. Переможцем конкурсу стало ТОВ "Мастер-Авіа".

Довідка. Аеропорт - це комплекс споруд, що включає в себе аеродром, аеровокзал, інші споруди, призначений для прийому і відправлення повітряних суден, обслуговування повітряних перевезень і має для цих цілей необхідне обладнання.

Аеродром – це ділянка землі або акваторія з розташованими на ній будівлями, спорудами і обладнанням, призначеним для зльоту, посадки, управління і стоянки повітряних суден.

Сам аеродром — злітно-посадкова смуга, руліжні доріжки, світлосигнальне обладнання, перони — був і залишається власністю комунального підприємства. А будівлі та споруди — старі термінальні комплекси, склад ПММ, готель, автобаза — передані інвестору в оренду на 49 років з умовою виконання інвестиційних зобов'язань.

- Яких інвестиційних зобов'язань?

- Погашення або реструктуризація кредиторської заборгованості КП МА "Київ" перед банком. На момент проведення конкурсу заборгованість досягала 22 млн грн. Будівництво сучасного міжнародного терміналу пропускною здатністю не менше 500 пасажирів на годину. Працевлаштування колективу і збереження профілю діяльності підприємства.

- На конкурсі "Мастер-Авіа" запропонувала орендну плату 6% від вартості майна, в той час як інший претендент — 15%. Як так вийшло, місто саме себе позбавило грошей?

- Підсумки конкурсу затвердила Київрада. Тим же рішенням вона визначила ставку оренди — 6% від оціночної вартості переданого майна. На сьогоднішній день це близько 7 млн грн в рік. Я не був членом конкурсної комісії, мені складно коментувати інші заявки. Можу сказати, що документи "Мастер-Авіа" повністю відповідали вимогам.

Була згода Антимонопольного комітету на укладення договору оренди і згода трудового колективу. Вже тоді у власності "Мастер-Авіа" була земельна ділянка, яка примикала до території аеропорту. На ньому компанія "Мастер-Авіа" побудувала нові термінали. Де їх збиралися будувати інші, мені не відомо.

Бенефіціар компанії, яка запропонувала 15%, — російський олігарх з оточення президента РФ. Можливо, це зіграло якусь роль у тому, що їх заявку відхилили. Чи могло місто заробити більше? Напевно. А міг би отримати війну не на Донбасі, а в самому серці столиці з готовим аеродромом для військово-транспортної авіації.

До речі, ця компанія потім оскаржила підсумки конкурсу і подавала апеляцію. Обидва суди залишили в силі рішення Київради. Вже після підписання договору оренди на вимогу банку ми звернулися в аудиторську компанію Baker McKenzie з Великої четвірки. Аудитори дали висновок, що майно аеропорту передано законним шляхом. На мій погляд, цих фактів достатньо, щоб говорити про прозорість конкурсу.

- А той факт, що "Мастер-Авіа" була створена як раз напередодні конкурсу, не суперечив умовам?

- Це питання часто задають. "Мастер-Авіа" заснована 20 квітня 2010 року, за місяць до оголошення конкурсу. Закон не забороняє реєструвати компанію навіть за півгодини до конкурсу. Таких обмежень немає. Важливий результат і всі його бачать.

- 7 млн на рік за майно міжнародного аеропорту не дуже скромна сума?

- Це відсоток від вартості всього майна, а лише того, що передали в оренду. Сума абсолютно не відповідає вкладу, який це майно вносить в доходи "Мастер-Авіа". Його просто немає. Ми отримали аварійні будівлі, не призначені для обслуговування пасажирів, ні за санітарними, ні пожежними, ні за технологічними вимогами.

Термінальний комплекс, побудований в 30-х роках минулого століття, абсолютно непридатний для цих цілей. Уявіть собі склад ПММ з резервуарами на 13 тисяч кубометрів, з яких лише кілька придатні для зберігання гасу і солярки. В пожежних гідрантах взагалі не було води.

Коли Wizzair тільки прийшов у Міжнародний аеропорт "Київ", він відмовився обслуговувати пасажирів у старих терміналах. Прямо на пероні поставили армійський намет і протягом півроку, в тому числі взимку, обслуговували пасажирів в ній. Це тривало, поки ми не добудували Міжнародний термінал А.

Плюс до дуже плачевного стану майна — величезна кредиторська заборгованість і борги по зарплаті.

- Які інвестиційні зобов'язання за договором виконані?

- Всі, деякі навіть перевиконано. За 11 місяців до Євр- 2012 ми в екстреному порядку почали будівництво Міжнародного терміналу А, який зараз все і називають аеропортом "Київ". Побудували за гроші, які взяли в кредит і досі цей кредит виплачуємо. Замість 500 пасажирів на годину, як прописано у договорі, він обслуговує 750 пасажирів і це тільки на виліт. Інвестиції в будівництво міжнародного терміналу — 37 млн доларів. У 2013 році побудували термінал для внутрішніх авіарейсів, у 2014 — термінал для бізнес-рейсів. Всі ці термінали побудовані на земельній ділянці, яка належить "Мастер-Авіа" і є власністю компанії.

Великі гроші вклали в покупку техніки - 10 сучасних автобусів, буксири, трактори, трапи, машини для антикригової обробки літаків, доглядове обладнання. Ще близько 10 млн доларів пішло на будівництво нових перонів. Раніше для сучасних літаків було всього лише 4 місця стоянки. Тепер їх 13, загальна площа перону близько 50 тис. квадратних метрів.

Довідка. Перон - частина льотного поля аеродрому, призначена для розміщення повітряних суден з метою посадки та висадки пасажирів, навантаження і вивантаження багажу, пошти і вантажів, а також інших видів обслуговування.

За договором "Мастер-Авіа" також зобов'язана утримувати у належному стані орендовані об'єкти. Вони планово ремонтуються, ні один не виведений з експлуатації. Співробітники КП МА "Київ" працевлаштовані та працюють за сумісництвом, або за основним місцем роботи. Борги за кредитами комунального підприємства повністю погашені.

- Як компанії розподіляють прибуток?

- "Мастер-Авіа" адмініструє платежі. Авіакомпанії укладають з "Мастер-Авіа" договір і сплачують за зліт-посадку, пасажирський збір та збір за безпеку. Збір за безпеку і пасажирський або термінальний збір належать "Мастер-Авіа". Збір за зліт-посадку у повному обсязі перераховується комунальному підприємству. Цей збір розраховується виходячи з амортизації і експлуатаційних витрат на утримання злітно-посадкової смуги.

Влітку це полив, покіс трави на аеродромі, взимку прибирання снігу, освітлення аеродрому, поточний ремонт і всі передбачені регламентами процедури. Це зона відповідальності КП МА "Київ".

- Який зараз пасажиропотік і які авіакомпанії забезпечують його?

- У 2010 році, до підписання договору оренди, аеропорт обслуговував лише 29 тисяч пасажирів. У 2011 році їх було вже 470 тисяч і кількість постійно збільшувалася. Пасажиропотік підірвала війна і анексія Криму. Тільки в минулому році ми вийшли на довоєнний рівень — 1,8 млн пасажирів в рік, тобто в 60 разів більше.

За ці 7 років, крім Wizzair, в аеропорт зайшло ще близько 20 нових авіакомпаній, у тому числі 7 лоукостерів — іспанська Vueling, турецький Pegasus Airlines, італійський Ernest Airlines, азербайджанська Buta Airways, іспанська Vueling Airlines українська SkyUp, flydubai (ОАЕ). Постійно ведемо переговори з новими компаніями, абсолютно до всіх застосовуємо прозорі моделі ціноутворення за принципом, чим більше літаєш, тим менше платиш.

- Обидва підприємства, які обслуговують аеропорт, прибуткові?

- До початку роботи з "Мастер-Авіа" комунальне підприємство протягом багатьох років було хронічно збитковим. У 2011 році КП МА "Київ" перестало працювати в мінус, а в 2012 році стало прибутковим. Комунальне підприємство в рази підвищило зарплати, сплачує за землю стільки, скільки не платять всі аеропорти України разом узяті, тому що ставка земельного податку у столиці найвища. Крім цього, платить податки, в тому числі на прибуток і дивіденди. Компанія зараз у трійці найбільших платників податків Києва. За ці роки КП МА "Київ" заплатило місту близько 300 млн грн.

Зворотна сторона медалі — "Мастер-Авіа". Через високе кредитне навантаження досі працює зі збитками. З 2011 по 2013 рік компанія взяла 50 млн доларів в кредит під 12,5% річних. Це тільки відсотків на 6 млн доларів в рік. Всі розуміють, що сталося з валютним кредитом в 2014 році. Брали 400 млн грн при курсі 8, віддаємо 1 млрд 250 млн грн при курсі 25 грн.

Зараз з цих 50 млн доларів залишилося погасити 28 млн. доларів. Коли виплатимо, зможемо говорити про прибуток. При стабільній роботі, на це може знадобитися ще 2-3 роки. Хоча спочатку планувалося окупити інвестиції за 5 років.

- Вчора сайт аеропорту опублікував заяву про обшук співробітниками НАБУ. Як він проходив?

- Процедура проходила досить яскраво. Увірвалися люди в масках, озброєні автоматами. Я знаходився в будівлі бізнес-терміналу, проводив виробничу нараду з директорами по напрямах. Майже 20 годин нас утримували в цьому приміщенні. На мою пропозицію видати необхідні документи детективи не прореагували. Оскільки в приміщенні, де ми перебували, не було жодного документа, детективи зацікавилися особистими телефонами. Причому без будь-яких санкцій на особистий огляд або вилучення.

Телефони підключили до невідомої мені апаратури, і всю ніч ця апаратура щось з ними робила. Власників телефонів, зламати які не вдалося, примусили в ручному режимі показувати особисте листування, фотографії. З приводу побаченого відпускали єхидні зауваження. Загалом створили максимально некомфортну і принизливу обстановку.

Обшук проходив у всіх адміністративних приміщеннях "Мастер-Авіа" та комунального підприємства. Всі керівники, починаючи від генеральних директорів і до начальників відділів, виявилися повністю ізольованими від колективу. Всього в трьох терміналах та в адміністративній будівлі було заблоковано

88 кабінетів, в яких перебувало 133 людини. Я попередив детективів, що їх дії несуть потенційний ризик і загрозу здоров'ю і життю людей, тому що аеропорт — це об'єкт підвищеної небезпеки. Всі дії детективів зафіксовані на відео, оскільки відеозйомка велася ними безперервно.

- І як раз в цей день сталася аварія з літаком, який повернувся з Анталії?

- Так, це сталося в 20:40. Літак не впорався з керуванням, вилетів за межі злітно-посадочної смуги і проїхав на фюзеляжі ще 200 метрів по грунту. На борту було 4 тонни гасу, він почав витікати. Врятувало те, що літак був старої конструкції. Двигуни не перебували під крилами, як у сучасних, а на хвостовому оперенні, високо над землею. Двигуни не чиркнули по землі, і загоряння не сталося.

- В цей момент обшук призупинили?

- Ні. Нам довелося кілька хвилин переконувати детективів випустити хоча б керівників тих підрозділів, які координують роботу аварійно-рятувальних служб. Двом дозволили покинути приміщення.

- В штатних умовах аварії можна було запобігти?

- Так, якщо б обшук проходив не за силовим сценарієм. За підсумком, документи, які вилучили, ми багато разів надавали всім контролюючим і правоохоронним органам в спокійному робочому режимі. Не було ніякої необхідності розмахувати автоматами і 20 годин тримати людей під замком. Такі дії правоохоронців ледь не призвели до великої трагедії. За всі 94 роки існування аеропорту такого не було.

В умовах проведення обшуків і блокування людей у кабінетах, позбавлення засобів зв'язку, технічні та технологічні процеси в аеропорту не зупиняли – пасажири реєструвалися, завантажували на борт, літаки вилітали. Але, на протязі дня, погодна ситуація різко погіршилася і, в нормальному режимі, відповідальні керівники служб повідомляють про погіршення погодних умов генеральному директору аеропорту, який приймає рішення про закриття або продовження роботи аеропорту. Таке рішення не було прийнято, тому що інформація про погодні умови не була донесена до вищого керівництва, а нижня ланка не може приймати рішення про закриття аеродрому.

- На якій підставі проходив обшук?

- Детективи зачитали постанову Солом'янського суду. Судячи з матеріалів, які нам надали, постанову прийнято на підставі перевірки аудиторської служби. Вона склала акт про можливі порушення, які могли мати місце в роботі "Мастер-Авіа" та комунального підприємства.

- Коли проходила ця перевірка?

- В кінці 2017 року, це була планова перевірка Державної аудиторської служби. Аудитори провели на підприємстві близько 2 місяців. Незважаючи на те, що у них був дозвіл на перевірку діяльності компаній за період 2014-2017 роки, перевіряли з самого початку — з 2011 року. Хоча ці перевірки вже проводилися в минулому і нічого не виявили. В акті, ще раз підкреслюю, мова йде не про факт виявлення порушень, а про можливі порушення.

- Наприклад, якісь претензії вам озвучили?

- Запитання у аудиторів викликали 4 пункти. Перший — розмір орендної ставки 6% замість 15%. Другий — той самий склад ПММ. В акті говориться, що комунальне підприємство могло б отримувати дохід, якщо б не передало його в оренду. Що заважало заробляти на протязі 30 років, протягом яких склад довели до аварійного стану? Зараз склад реконструйований, відповідає всім пожежним та санітарним нормам, приносить прибуток і комунальному підприємству, і місту. Я вважаю, що ця претензія з області допущення.

Третя пов'язана з людьми, які працюють на двох підприємствах за сумісництвом. Наведу приклад. І у "Мастер-Авіа", та комунального підприємства є свої перони (місця стоянок ПС, – ред.). Взимку їх потрібно чистити від снігу. Навіщо тримати двох водіїв, якщо з цим справляється? Просто частину робочого часу він чистить перон однієї компанії, другу частину — інший. Відповідно, отримує зарплату в двох компаніях. Це абсолютно законна і прозора історія.

У нас є зарплатні відомості, табелі, які це підтверджують. Аудитори ж порахували, що ці люди працюють тільки на "Мастер-Авіа", а гроші отримують у комунальному підприємстві. Але якщо це так, хто в такому разі чистить перони та злітно-посадкову смугу, які, нагадаю, на балансі комунального підприємства знаходяться? Навіщо тоді 70 одиниць техніки на балансі КП МА "Київ", хто на ній працює?

Четвертий пункт стосується кредиторської заборгованості 22 млн грн, про які я вже говорив. Саме таким був борг КП МА "Київ" перед банком у період проведення конкурсу. Від моменту його оголошення до моменту підписання договору оренди минуло півроку. Вже почалися польоти Wizzair, комунальне підприємство стало отримувати гроші і виплачувати борг, скоротивши його до 9 млн грн. Цю суму "Мастер-Авіа" на правах інвестора погасив за рахунок власних коштів. Що вийшло за фактом?

Борг погашений повністю, але в договорі ж прописано "погасити або реструктуризувати борг у розмірі 22 млн грн". Щоб вийти з цієї правової колізії "Мастер-Авіа", за рекомендацією КРУ, підписали договір про реструктуризацію цих 13 млн грн різниці і досі їх виплачуємо. Разом ми погасили борг, ще і доплачуємо зверху, хоча не повинні були цього робити. Де тут шкоду місту?

- Аудитори нарахували збитків 119 млн грн. Ви не згодні з цією сумою?

- Кожен наш аргумент підтверджують документи, які в повному обсязі надано правоохоронцям. За процесуальним нормам все вилучене під час обшуку або визнають речовими доказами, або ні. Це визначить суд. Він визначить, чи були порушення чи ні.

- А втрати аеропорту у всій цій ситуації ви вже підрахували?

- Поки що найбільше постраждав імідж країни. Реконструкція аеропорту повинна була стати і, за великим рахунком, стала показовим прикладом державно-приватного партнерства. Якщо дивитися ретроспективно, до 2011 року збиткове підприємство. Після — три нових термінали за 2 роки, зростання пасажиропотоку, зарплат, податкові відрахування, робочі місця, а їх аеропорт згенерував близько 10 тисяч. Це ж вигідно всім — і комунальному підприємству, і інвестору, і місту.

З одного боку, приклад того, що з державою можна працювати, з іншого — висмоктаний з пальця акт і кримінальне провадження. Є питання? Вимагайте документи та пояснень. Ми ж в цивілізованій країні!

- Ви допускаєте політичний контекст в цій справі?

- Можу сказати точно, що всю цю історію супроводжує попередньо спланована інформаційна кампанія проти аеропорту в ЗМІ. Але ні прямих, ні непрямих вказівок на замовника немає. Може, хтось має види на земельну ділянку або ефективно працююче підприємство. Тут можна довго фантазувати. У відповідь на ці публічні звинувачення ми прийняли рішення озвучити свою позицію. Все, що ми говоримо - це правда. При бажанні, вивчивши документи, в цьому легко переконатися.