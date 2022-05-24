Деньги на крови. Какое наказание ждет бизнес за сотрудничество с врагом

После вторжения РФ в Украину сотни компаний отказались работать на рынке РФ и Белоруси (фото: Getty Images)

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, сотни международных компаний отказались работать на рынке РФ и Белоруси из-за санкций и репутационных рисков.

При этом отдельные украинские компании мимикрируют, чтобы сохранить бизнес на территории врага. В этом были замечены отдельные производители алкоголя, компьютерная академии "Шаг", бельевой бренд Jasmine Lingerie и др.

Одним из громких стал также скандал вокруг букмекерской компании Parimatch, которая продолжает работать в Белоруси и даже "под прикрытием" в России. Подробнее – в материале РБК-Украина.

9 апреля Украина ввела полное торговое эмбарго в отношении России. Постановлением КМУ 187 от 03.03.2022 выполнение каких-либо обязательств и осуществление любых платежей в пользу РФ, ее граждан и компаний, а также украинских компаний, в которых хотя бы 10% принадлежит россиянам, запрещены.

При этом, если список украинских компаний с российскими собственниками, в принципе, известен и постоянно расширяется (РБК-Украина обнаружило ряд гостиниц в Украине с владельцами или бенефициарами из России), то сколько украинцев владеют бизнесом в РФ и продолжают платить там налоги, никто точно не знает.

В 2020 году примерно 444 украинских юрлиц были учредителями того или иного бизнеса на территории РФ, включая благотворительные фонды, торговлю, питание, строительство, операции с недвижимым имуществом, а так же дочерние представительства крупных промышленных предприятий, сохранившиеся с 90-х годов.

Согласно исследованию YouControl, по состоянию на декабрь 2021 года 273 украинских юрлиц имели долю в российском бизнесе, причем треть из них зарегистрированы в Киеве.

Но украинский след в учредительных документах не является доказанным фактом наличия реального бизнеса на территории РФ.

Довольно часто он связан с невозможность. ликвидировать юридические лица, зарегистрированные в РФ, из-за запрета и незаконного противодействия со стороны органов власти страны-агрессора.

Поэтому вопрос нужно сформулировать иначе: какие коммерческие структуры обеспечили в 2021 году объем экспорта из Украины в Россию в $4 млрд?

Официально основу этой суммы составили поставки глинозема с николаевского "Русала" ($626 млн); металлопродукции на общую сумму $791 млн; упаковки из пластмассы ($61 млн), керамической плитки на $46 млн и насосов для жидкостей на $77 млн.

По последним проект журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" установили, что это бизнес "Свеского насосного завода", который принадлежит семье экс министр обороны времен Януковича Павла Лебедева. Поставки осуществлялись даже оборонному комплексу РФ до самого начала войны. Тут явное поле деятельности для спецслужб.

В остальном вопреки стереотипам, украинский бизнес на российском и белорусском рынках накануне войны зарабатывал не столько на тяжмаше и сырье, сколько на предоставлении современных онлайн-услуг и производстве водки.

После 24 февраля "на болотах" и в вотчине Лукашенко прекратили работу популярные онлайн-сервисы, которые воспринимались как международные, а на самом деле были украинскими стартапами.

Это поисковики работы и фриланс-биржи Jooble, Djinni, Freelancehunt.; маркетплейс Tiu.ru (ежемесячное посещение - 20 млн пользователей); онлайн-кинотеатр Megogo и многие другие.

В то же время известную украинскую компьютерную академию "Шаг" заподозрили в попытке продолжить вести бизнес в России, где они имеют большую сеть.

Расследование УП доказало, что был создан почти идентичный сайт, на котором изменилось только название бренда. К тому же новый сайт с новым брендом был зарегистрирован на компанию, которой опосредованно владеет тот же владелец украинского "Шага" Дмитрий Корчевский.

Модель "видимого отчуждения" активов мог предпринять еще один из крупных украинских алко-холдингов "Баядера Групп". 21 марта он отозвал лицензию на производство водки под ТМ "Хлебный дар" в Белоруссии (по ней работал Климовичский ликеро-водочный завод).

Холдинг досрочно уплатил 14,3 млн грн налогов и передала 5 млн грн на поддержку ВСУ. Но при этом не убрал со своего сайта информацию о сотрудничестве с торговым домом "Северо-Западный", который, кроме марки "Хлебный Дар", осуществляете дистрибуцию в Белоруссии брендов "Перепёлка", "Козацька Рада" и "Цельсий".

Отозвало лицензию на производство в РФ водки под брендом Nemiroff ООО "ЛВН Лимитед" Якова Грибова и Анатолия Кипиша. Водка производилась на нескольких российских заводах, которые принадлежат "Объединённой пензенской водочный компании", "Башспирт" и "Татспиртпром".

Но при этом были "забыты" Слонимский винно-водочный и Гродненский ликёро-водочные заводы в Беларуси, которые выпускали украинскую водку для поставок в оккупированный Крым. А теперь, возможно, будут это делать для российского рынка.

Не сумел (или не захотел) вовремя отобрать у белоруссов свой бренд производитель консервов и соусов под торговой маркой "Верес", входящий в бизнес-империю Вадима Новинского.

Продукция "Верес", изготовленная на мощностях белорусского Горынского агрокомбината по заказу местной фирмы ООО "Интер КВ", имеющей двойника в РФ, бодро торгуется в магазинах и на интернет-площадках агрессора.

Некоторые украинские компании надеялись осуществлять поставки исподтишка через оптовых партнеров. На такой стратегии попался украинский бренд белья Jasmine Lingerie из Луцка.

Фирма утверждала, что никогда принципиально не экспортировала продукцию в Россию, а "почти 1000 оптовых партнеров по всей Украине и миру работают независимо от нас, поэтому проконтролировать всех физически невозможно".

Но, когда всплыл российский сайт компании, фирменный магазин в Екатеринбурге, контент с украинскими моделями, а так же стало известно, что в России заказ луцкого белья возможен на интернет-площадке Wildberries (и товар приходит в фирменной упаковке), оправдываться стало сложнее.

Все эти истории вызвали возмущение в обществе и обсуждение в соцсетях. Но социальный запрос на наказание бизнеса, который в условиях войны сотрудничает с врагом, породил скандал с букмекерской компанией Parimatch.

Она как ни в чем не бывало работает в Белоруси, что подтверждают баннеры компании в Минске, а также новости о жребии третьего раунда "Париматч-Кубок Беларуси", анонсированные на 18 мая

Букмекер принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

В России Parimatch формально отозвал франшизу на использование своего бренда, которым владеет ООО "Бетринг". Но при этом продолжила работу под новым брендом Paribet. Все сервисы, в числе которых заключение пари, и суммы на счетах сохранены на новой платформе, где пользователи снова могут делать ставки с 30 марта.

В компании сообщают, что игроки могут восстановить свою старую учетную запись по номеру мобильного телефона или открыть новую. Для новых игроков букмекер предлагает бонус в 1 000 рублей.

Также у Paribet сохранились все спонсорские контракты – среди них, в частности: футбольные клубы "Ахмат", "Химки", "Нижний Новгород", российские спортивные федерации, хоккейные турниры и многое другое.

Тема широко обсуждается в СМИ и даже вышла в телеэфир. Политологи рекомендуют власти принять меры, чтобы украинский бизнес не мог комфортно функционировать в России, уплачивая там налоги, за счет которых финансируется кровавая агрессия против Украины.

Реакция соцсетей оказалась еще более категоричной – там вспомнили связь собственников букмекерской компании с депутатами и участие в подготовке закона о регулировании азартных игр в нынешнем виде.

В Parimatch, как сообщают информированные источники, встревожены всплеском негатива и готовят линию защиты. В том числе намерены проводить параллели с иностранными компаниями, одни из которых уходит с российского рынка, а другие остаются.

Но, по мнению экспертов, это не сопоставимые понятия. "Для общественного мнения Запада Россия – абстрактный военный преступник. В глазах украинцев – это бизнес с насильником, который изнасиловал вашу мать и сестру", — сказал нам специалист в сфере пиара.

Собеседник считает, что волна общественного возмущения деятельностью Parimatch в России и Белоруссии заставит власть объявить войну бизнес-коллаборантам и принять к ним более жесткие меры, чем дополнительные налоги, о которых говорил глава парламентского комитета Даниил Гетьманцев.