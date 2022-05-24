ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Гроші на крові. Яке покарання чекає бізнес за співпрацю з ворогом

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 16:08
Гроші на крові. Яке покарання чекає бізнес за співпрацю з ворогом Після вторгнення РФ в Україну сотні компаній відмовилися працювати на ринку РФ і Білорусі (фото: Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

З 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, сотні міжнародних компаній відмовилися працювати на ринку РФ і Білорусі через санкції і репутаційні ризики.

При цьому окремі українські компанії мімікрують, щоб зберегти бізнес на території ворога. У цьому були помічені окремі виробники алкоголю, комп'ютерна Академії "Шаг", білизняний бренд Jasmine Lingerie та ін.

Одним з гучних став також скандал навколо букмекерської компанії Parimatch, яка продовжує працювати в Білорусі й навіть "під прикриттям" в Росії. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

9 квітня Україна ввела повне торговельне ембарго щодо Росії. Постановою КМУ 187 від 03.03.2022 виконання будь-яких зобов'язань і здійснення будь-яких платежів на користь РФ, її громадян і компаній, а також українських компаній, в яких хоча б 10% належить росіянам, заборонені.

При цьому, якщо список українських компаній з російськими власниками, в принципі, відомий і постійно розширюється (РБК-Україна виявило ряд готелів в Україні з власниками або бенефіціарами з Росії), то скільки українців володіють бізнесом в РФ і продовжують платити там податки, ніхто точно не знає.

У 2020 році приблизно 444 українських юросіб були засновниками того чи іншого бізнесу на території РФ, включаючи благодійні фонди, торгівлю, харчування, будівництво, операції з нерухомим майном, а так само дочірні представництва великих промислових підприємств, що збереглися з 90-х років.

Згідно з дослідженням YouControl, станом на грудень 2021 року 273 українських юросіб мали частку в російському бізнесі, причому третина з них зареєстровані в Києві.

Але український слід в установчих документах не є доведеним фактом наявності реального бізнесу на території РФ.

Досить часто він пов'язаний з неможливість. ліквідувати юридичні особи, зареєстровані в РФ, через заборону та незаконну протидію з боку органів влади країни-агресора.

Тому питання потрібно сформулювати інакше: які комерційні структури забезпечили в 2021 році обсяг експорту з України в Росію в $4 млрд?

Офіційно основу цієї суми склали поставки глинозему з миколаївського "Русалу" ($626 млн); металопродукції на загальну суму $791 млн; упаковки з пластмаси ($61 млн), керамічної плитки на $46 млн і насосів для рідин на $77 млн.

За останніми проектами "Схеми: корупція в деталях" встановили, що це бізнес "Свеського насосного заводу", який належить родині екс-міністра оборони часів Януковича Павла Лебедєва. Поставки здійснювалися навіть оборонному комплексу РФ до самого початку війни. Тут явне поле діяльності для спецслужб.

В іншому всупереч стереотипам, український бізнес на російському і білоруському ринках напередодні війни заробляв не стільки на тяжмаші й сировину, скільки на наданні сучасних онлайн-послуг і виробництві горілки.

Після 24 лютого "на болотах" і в вотчині Лукашенка припинили роботу популярні онлайн-сервіси, які сприймалися як Міжнародні, а насправді були українськими стартапами.

Це пошуковики роботи і фріланс-біржі Jooble, Djinni, Freelancehunt.; маркетплейс Tiu.ru (щомісячне відвідування - 20 млн користувачів); онлайн-кінотеатр Megogo і багато інших.

Водночас відому українську комп'ютерну академію "Шаг" запідозрили в спробі продовжити вести бізнес в Росії, де вони мають велику мережу.

Розслідування УП довело, що був створений майже ідентичний сайт, на якому змінилася тільки назва бренду. До того ж новий сайт з новим брендом був зареєстрований на компанію, якою опосередковано володіє той же власник українського "кроку" Дмитро Корчевський.

Модель "видимого відчуження" активів міг зробити ще один з великих українських алко-холдингів "Баядера Груп". 21 березня він відкликав ліцензію на виробництво горілки під ТМ "Хлібний дар" в Білорусії (по ній працював Климовицький лікеро-горілчаний завод).

Холдинг достроково сплатив 14,3 млн грн податків і передала 5 млн грн на підтримку ЗСУ. Але при цьому не прибрав зі свого сайту інформацію про співпрацю з торговим домом "Північно-Західний", який, крім марки" Хлібний Дар", здійснюєте дистрибуцію в Білорусії брендів" Перепілка"," Козацька Рада "і"Цельсій".

Відкликало ліцензію на виробництво в РФ горілки під брендом Nemiroff ТОВ "ЛВН Лімітед" Якова Грибова і Анатолія Кіпіша. Горілка вироблялася на декількох російських заводах, які належать "Об'єднаної Пензенської горілчаний компанії", "Башспирт" і "Татспиртпром".

Але при цьому були "забуті" Слонімський винно-горілчаний і Гродненський Лікеро-горілчані заводи в Білорусі, які випускали українську горілку для поставок в окупований Крим. А тепер, можливо, будуть це робити для російського ринку.

Не зумів (або не захотів) вчасно відібрати у білорусів свій бренд виробник консервів і соусів під торговою маркою "Верес", що входить в бізнес-імперію Вадима Новинського.

Продукція" Верес", виготовлена на потужностях білоруського Горинського агрокомбінату на замовлення місцевої фірми ТОВ "ІНТЕР КВ", що має двійника в РФ, бадьоро торгується в магазинах і на інтернет-майданчиках агресора.

Деякі українські компанії сподівалися здійснювати поставки нишком через оптових партнерів. На такій стратегії попався український бренд білизни Jasmine Lingerie з Луцька.

Фірма стверджувала, що ніколи принципово не експортувала продукцію в Росію, а "майже 1000 оптових партнерів по всій Україні і світу працюють незалежно від нас, тому проконтролювати всіх фізично неможливо".

Але, коли сплив російський сайт компанії, фірмовий магазин в Єкатеринбурзі, контент з українськими моделями, а так само стало відомо, що в Росії замовлення Луцького білизни можливий на інтернет-майданчику Wildberries (і товар приходить у фірмовій упаковці), виправдовуватися стало складніше.

Всі ці історії викликали обурення в суспільстві і обговорення в соцмережах. Але соціальний запит на покарання бізнесу, який в умовах війни співпрацює з ворогом, породив скандал з букмекерською компанією Parimatch.

Вона як ні в чому не бувало працює в Білорусі, що підтверджують банери компанії в Мінську, а також новини про жеребкування третього раунду "Паріматч-Кубок Білорусі", анонсовані на 18 травня

Букмекер приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

У Росії Parimatch формально відкликав франшизу на використання свого бренду, яким володіє ТОВ "Бетринг". Але при цьому продовжила роботу під новим брендом Paribet. Всі сервіси, серед яких укладення парі, і суми на рахунках збережені на новій платформі, де користувачі знову можуть робити ставки з 30 березня.

У компанії повідомляють, що гравці можуть відновити свій старий обліковий запис за номером мобільного телефону або відкрити нову. Для нових гравців букмекер пропонує бонус в 1 000 рублів.

Також у Paribet зберіглись всі спонсорські контракти – серед них, зокрема: футбольні клуби "Ахмат", "Хімки", "Нижній Новгород", Російські спортивні федерації, хокейні турніри та багато іншого.

Тема широко обговорюється в ЗМІ й навіть вийшла в телеефір. Політологи рекомендують владі вжити заходів, щоб український бізнес не міг комфортно функціонувати в Росії, сплачуючи там податки, шляхом яких фінансується кривава агресія проти України.

Реакція соцмереж виявилася ще більш категоричною – там згадали зв'язок власників букмекерської компанії з депутатами і участь у підготовці закону про регулювання азартних ігор в нинішньому вигляді.

У Parimatch, як повідомляють інформовані джерела, стривожені сплеском негативу і готують лінію захисту. У тому числі мають намір проводити паралелі з іноземними компаніями, одні з яких йде з російського ринку, а інші залишаються.

Але, на думку експертів, це не зіставні поняття. "Для громадської думки Заходу Росія – абстрактний військовий злочинець. В очах українців – це бізнес з ґвалтівником, який зґвалтував вашу матір і сестру", — сказав нам фахівець у сфері піару.

Співрозмовник вважає, що хвиля громадського обурення діяльністю Parimatch в Росії і Білорусії змусить владу оголосити війну бізнес-колаборантам і вжити до них більш жорсткі заходи, ніж додаткові податки, про які говорив голова парламентського комітету Данило Гетьманцев.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація бизнес Parimatch Податки Вторгнення Росії до України
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня