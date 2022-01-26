Дело времени. Как Украина хочет наказать Россию за войну через ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду, 26 января, приступил к рассмотрению спора Украины и России. Это дело касается нарушений прав человека на Донбассе, а также ответственности за сбитый малайзийский боинг МН17. Чем важен этот процесс и каким может быть его итог – подробнее в материале РБК-Украина.

Украина начала "юридическую войну" против страны-оккупанта еще в самом зародыше вооруженного конфликта – весной 2014 года. За это время в международные суды были поданы несколько десятков исков.

Девять из них лежат в Европейском суде по правам человека. Они касаются многочисленных нарушений прав человека, например, незаконных арестов, похищений, убийств на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Принципы работы Евросуда таковы, что основное внимание он сосредотачивает на индивидуальных жалобах граждан, а межгосударственные иски рассматривает очень долго и обстоятельно.

Впрочем, первую, но очень важную победу на этом фронте Украина уже получила. Год назад ЕСПЧ принял к рассмотрению дело о захвате Крыма Россией. Ключевое в этом то, что европейская Фемида признала факт российского "эффективного контроля" на полуострове еще до его формального "присоединения" к федерации.

Теперь такого же промежуточного успеха украинское правительство ожидает и в новой юридической баталии. Она касается ответственности агрессора за кровопролитные события в Донецкой и Луганской областях летом 2014.

Масштабный процесс

"Донбасское дело", которое ЕСПЧ начал рассматривать 26 января, объединяет в себе по сути три иска.

Первый, поданный Украиной еще в июне 2014 года, касается незаконного вывоза группы детей-сирот из Донецка в Россию во время боевых действий.

Во втором иске, поданном нашим правительством в октябре того же года, речь идет о многочисленных фактах убийств, похищений и пыток граждан на оккупированных территория.

Плюс к этим украинским жалобам суд приобщил иск Нидерландов, касающийся ответственности России за катастрофу малазийского "Боинга" МН17, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

По мнению истцов, Кремль в ходе этих событий нарушил ряд положений Европейской конвенции прав человека, в частности:

"право на жизнь" (статья 2),

"запрет пыток и бесчеловечного отношения" (статья 3),

"право на свободу и безопасность" (статья 5)

"право на свободу мнений" (статья 10).

Слушания в этом объединенном процессе должны были начаться еще прошлой осенью, но Россия их сорвала. Судья от этой страны в последний момент перед заседанием фактически взял самоотвод, а замену найти не было времени. Новой датой Большая палата ЕСПЧ определила 26 января.

Россия пытается максимально затянуть рассмотрение этого дела (фото: osce / usmission.gov)

Делегацию Украины на этом суде возглавил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, сейчас ключевая задача наших представителей – доказать, что Россия осуществляет "эффективный контроль" за территорией Донбасса с апреля 2014 года.

Этот юридический эвфемизм – "эффективный контроль" – используется в данном контексте как синоним оккупации. То есть Украине и Нидерландам крайне важно доказать, что именно РФ, а не квази-республики "ДНР" и "ЛНР", в полной мере несет ответственность за нарушения прав человека на указанной территории.

"Это очевидно, это подтверждалось множеством политических заявлений, которые, однако, не имели юридического значения. Теперь же мы впервые установим это решением суда", – объясняет министр юстиции.

Как доказательства своей позиции Украина намерена представить факты пересечения своей границы вооруженными силами РФ, обстрелов нашей территории со стороны сопредельного государства, а также образцы новейшего российского оружия, найденные на Донбассе.

Кроме того, к процессу будут приобщены показания потерпевших, экс-боевиков и захваченных российских военных о причастности Кремля к событиям в ОРДЛО.

По словам Малюськи, предоставленный объем доказательств является "самым масштабным" в истории ЕСПЧ. Если суд согласится с нашими аргументами, то РФ будет вынуждена выплатить компенсацию за доказанные факты нарушений.

Но кроме того, юридическое подтверждение того, что Россия отвечает за события на Донбассе, позволит украинским гражданам и предпринимателям в дальнейшем взимать нанесенный ущерб через тот же Евросуд и инвестиционные арбитражи.

Делегация в ЕСПЧ возглавил министр юстиции Денис Малюська (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Проблема в том, что это история явно не ближайшего времени. К примеру, между подачей жалобы по уже упомянутому "крымскому делу" и началом слушаний прошло пять с половиной лет. А между первым заседанием и вынесением решения о юрисдикции дела прошло полтора года.

Что касается "донбасского кейса", то Малюська прогнозирует первое решение о приемлемости иска через 2-2,5 года, то есть в 2024 году. "Вынесение решения по сути займет еще больше времени, поскольку дело очень масштабное и сложное", – прогнозирует представитель Украины.

Пределы контроля

Аргументы Украины и Нидерландов в этом процессе крайне убедительны, считает бывший представитель нашей страны в ЕСПЧ Назар Кульчицкий. А доказательная база большая и основательная.

"Я не вижу вообще никаких оснований, по которым суд мог бы прийти к противоположному выводу. Вопросы могут быть по отдельным делам – контролировалась ли конкретная территория в определенный период времени", – сказал он РБК-Украина.

Например, этот аспект стал важным в деле о вторжении войск РФ в Грузию в августе 2008, по которому Евросуд уже вынес свое решение. В январе прошлого года он лишь частично удовлетворил иск грузинской стороны. Камнем преткновения как раз стал вопрос, с какого именно момента Россия как страна-оккупант несет ответственность за преступления на захваченной территории.

По мнению суда, за преступления, произошедшие именно в разгар боевых действий – с 8 по 12 августа 2008 года – Россия не может нести юридическую ответственность. Так как судьям тяжело определить, кто именно и в какой момент контролировал ту или иную территорию и те или иные подразделения вооруженных сил.

В то же время, Евросуд признал, что РФ после подписания перемирия, то есть с 12 августа несет полную ответственность за нарушения прав человека на отрезанных от Грузии территориях Южной Осетии и Абхазии. Впрочем, украинские эксперты надеются, что этот прецедент европейские судьи не применят в "донбасском деле".

"Да, действительно, такая позиция суда была. Но там немного другая специфика конфликта. Он (конфликт Грузии и России, – ред.) был очень скоротечным в сравнении с украинским", – отметил в беседе с РБК-Украина директор центра стратегических дел Украинского Хельсинского союза по правам человека Михаил Тарахкало, который специализируется на тематике ЕСПЧ.

По его мнению, украино-российский кейс следует сравнивать не с грузинской, а с молдавской ситуацией. Евросуд четко в своих решениях указывает на то, что за нарушение прав человека в непризнанном Приднестровье несет ответственность Россия, а не Молдова.

Украине предстоит доказать, что Россия контролировала захваченные территории на момент преступлений (фото: Getty Images)

Также примером может стать дело "Кипр против Турции". Суд в 2014 году возложил на турецкое правительство ответственность за нарушения прав человека на территории Северного Кипра, оккупированного с 1974 года. Пострадавшим жителям острова Анкара обязана выплатить около 90 млн евро.

Юрист обращает внимание, что сейчас Европейский суд имеет шанс провести анализ и восстановить определенную последовательность и ход событий, которые произошли на Донбассе. По мнению эксперта, в этом процессе есть "хорошие шансы" установить ответственность России за катастрофу гражданского самолета и взаимосвязь РФ с агентами в ОРДЛО, которых она не признает своими.

Вопрос в том, признает ли проигравшая сторона решение Евросуда, также не стоит, подчеркивает Тарахкало.

"В отличие от многих инстанций и юрисдикций решение Европейского суда Россией признается. Да, у них есть определенные механизмы не исполнять его, но в целом РФ является страной-членом Совета Европы и вынуждена признавать решения ЕСПЧ", – объяснил он.

Победный для Украины и негативный для РФ вердикт будет заключаться не только в назначении компенсаций пострадавшим, добавляет экс-представитель нашей страны в Страсбурге Назар Кульчицкий.

"Решение ЕСПЧ – это на самом деле намного более глубокий механизм, чем просто выплата компенсации. Это фактически будет обязательство для страны восстановить нарушенное право. Оно не снимается, пока страна его не выполнит", – сказал он.

Например, если суд признает ответственность российского правительства за убийства и пытки граждан в ОРДЛО, то Кремль обязан будет принять меры для прекращения этой практики и эффективного расследования совершенных преступлений.

Но, уверен экс-чиновник, российская сторона уже прилагает и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы оттянуть вынесение судом окончательного вердикта. По его прогнозам, рассмотрение этого дела будет "очень долгим".