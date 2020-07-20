Дело Шеремета: что известно спустя четыре года после убийства

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Ровно четыре года назад, 20 июля 2016 года, в центре Киева была взорвана машина, за рулем которой находился известный журналист Павел Шеремет. Расследование убийства одного из руководителей издания "Украинская правда" президент и главы силовых ведомств назвали "делом чести".

Спустя четыре года МВД назвало имена первых подозреваемых в этом преступлении. В очередную годовщину громкого убийства РБК-Украина рассказывает, что известно о расследовании резонансного дела.

Внедорожник "Subaru", принадлежавший владелице издания "Украинская правда" Алене Притуле, был взорван около 8:00 в паре километров от Крещатика в центре Киева. За рулем был гражданский муж Притулы журналист Павел Шеремет, имевший российское гражданство, и длительное время работавший в СМИ в Украине, Беларуси и РФ.

Под днищем машины было установлено взрывное устройство на базе противопехотной мины. Ночью, накануне убийства, ее заложили двое неизвестных – мужчина и женщина, попавшие на камеры видеонаблюдения. Бомбу подорвал другой человек, который следил за передвижением машины Шеремета из заброшенного дома неподалеку на улице Ивана Франко.

Бывший тогда президентом Петр Порошенко назвал убийство "шоком" и "ужасной трагедией", подчеркнув, что "виновные должны быть наказаны". Руководители полиции и Министерства внутренних дел ответили, что сделают все возможное.

Результаты расследования были представлены обществу 12 декабря 2019 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригласил на презентацию нового президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапку. Но спустя девять месяцев после упомянутой пресс-конференции по делу Шеремета и даже после объявления о завершении расследования все еще остается ряд "белых пятен".

Следствие продолжается

На пресс-конференции полиция назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета и заявила, что располагает убедительными доказательствами их причастности к преступлению.

По версии следствия, закладывали мину под автомобиль рок-музыкант Андрей Антоненко (псевдоним "Риффмастер", ныне действующий военнослужащий Сил специальных операций) и волонтер АТО, киевский кардиохирург Юлия Кузьменко (позывной "Лиса"). Вела разведку местности перед совершением убийства военный медик Яна Дугарь, утверждают в полиции.

На этих троих подозреваемых следствие вышло, прослушивая телефоны их знакомых – супружеской пары экс-добровольцев АТО Инны и Владислава Грищенко (позывные "Пума" и "Буча"). Они были задержаны осенью 2019 года по подозрению в неудачной попытке подрыва бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Еще один человек, входивший в их круг знакомств, ветеран АТО Иван Вакуленко ("Пистолет") покончил с собой, получив повестку на допрос по делу Шеремета.

Тем не менее, прямых доказательств вины Дугарь, Антоненко или Кузьменко следствие пока не предоставило. На данном этапе обнародованы лишь результаты портретно-психологической экспертизы и экспертизы походки, составленные британским ученым Иваном Бирчем.

Сторона обвинения говорит, что они подтверждают вину задержанных, а защита, наоборот, указывает на отсутствие однозначных выводов в этих исследованиях.

Кроме того, полиция опубликовала отрывки телефонных переговоров, которые, по мнению правоохранителей, характеризуют подозреваемых с негативной стороны. Также следствие настаивает, что у них нет 100-процентного алиби, и утверждает, что Антоненко и Кузьменко не просто были давно знакомы, а активно общались перед убийством Шеремета.

Спустя девять месяцев расследования проведенные экспертизы остаются главными аргументами следствия, утверждает сторона защиты.

"В материалах дела нет никаких свидетельских показаний, основной упор идет на эту портретно-психологическую экспертизу и экспертизу Бирча… Я пересмотрел все 38 томов материалов дела – там реально больше доказательств нет", – сообщил РБК-Украина адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

При этом к самим экспертизам у адвокатов есть ряд вопросов. Так, в исследовании британца Бирча защите непонятно, какие материалы следствия ему предоставила украинская сторона для анализа, а также кто и как делал перевод экспертизы.

Относительно портретной экспертизы, проведенной в КНИИСЭ Минюста, то адвокаты считают неправильной саму методику исследования. По словам Беспалого, украинские эксперты Юрий Ирхин и Андрей Семенец изучали видеозаписи, а не общались с подозреваемыми лично. Он говорит, что это нарушает утвержденные законом методики и является основанием для привлечения экспертов к ответственности.

"Я обратился к Минюсту с жалобами на этих двух экспертов. И квалификационная комиссия (Минюста, – ред.) уже открыла дисциплинарное производство по этим экспертам. Вы же поймите, если бы не было оснований открыть это производство, то его никто бы не открыл. На днях должно быть заседание квалифкомиссии и их должны привлечь к ответственности", – сообщил адвокат.

Он также отметил, что ГБР в мае по жалобе адвокатов открыло уголовное производство и расследует законность задержания полицией фигурантов дела Шеремета.

Кроме того, защита указывает на несоответствие роста преступников, запечатленных на видео, с ростом задержанных. Так, Кузьменко почти на 15 см ниже Антоненко, а фигуры на видео визуально одного роста. Правоохранители отметают этот аргумент, апеллируя к тому, что по видеозаписи якобы невозможно точно определить рост человека.

Опубликованные полицией фрагменты телефонных переговоров подсудимых, на которых, например, Кузьменко говорит о выстреле ракетным комплексом "Град" по Киеву, также не могут считаться весомой уликой, говорит Беспалый. Он обращает внимание, что проведенная семантико-лингвистическая экспертиза не нашла в этих высказываниях признаков преступления.

Прокуратура и полиция настаивают на содержании под стражей Кузьменко и Антоненко якобы из-за того, что на свободе "у них есть соучастники". Печерский суд Киева каждый раз соглашался с опасениями правоохранителей и продлевал арест "Риффмастера" и "Лисы" в изоляторе временного содержания Нацполиции. Последний раз меру пресечения им продлили до середины сентября.

Третья подозреваемая Яна Дугарь избежала заключения под стражу. С декабря 2019 до мая 2020 года она была под домашним арестом, а затем суд изменил меру пресечения на залог в 168 тысяч гривен.

Полиция 22 мая объявила об окончании расследования против троих подозреваемых. Поиск заказчиков убийства журналиста продолжается.

В поисках мотива

Самый большой вопрос у всех сторон этого дела вызывает мотив циничного убийства журналиста в центре Киева. Ни Нацполиция, ни прокуратура так и не дали на него однозначный ответ за все время расследования.

Первоначально в тексте подозрений Антоненко, Кузьменко и Дугарь говорилось, что они совершили преступление, руководствуясь "ультранационалистическими идеями". Для подтверждения таких "настроений" правоохранители демонстрировали суду картинки с Гитлером в костюме Деда Мороза и другие мэмы из страниц в соцсетях Антоненко.

В финальном варианте подозрения эта версия просто исчезла. Теперь следствие считает, что подозреваемые совершили подрыв автомобиля журналиста для того, чтобы "создать резонансное событие и спровоцировать массовые акции протеста".

При этом сами правоохранители признают, что убедительного мотива в деле до сих пор нет и поиск причин, подвигших исполнителей на убийство Шеремета, продолжается.

В частности, следствие изучает встречи журналиста в Москве за месяц до убийства. Так, установлено, что Шеремет виделся со своим работодателем – владельцем "Радио Вести", находящимся в розыске экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.

Начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко уточнил РБК-Украина, что, скорее всего, это был не единственный российский контакт Шеремета в этой поездке.

"Его российские связи, контакты, российское гражданство, российское происхождение, длительная работа в РФ, по мнению следствия, могли отразиться на мотиве преступления. То есть, "российский бэкграунд" мог стать ответом на вопрос, почему именно Шеремет (стал целью преступников, – ред.)", – сказал Шевченко.

После задержания фигурантов дела Шеремета МВД намекало на их связь с сотрудниками департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Так, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии РБК-Украина еще в феврале текущего года говорил, что связи подсудимых с СБУ не "вероятные", а "вполне конкретные", и полиция сейчас занимается их проверкой.

Спустя полгода эта линия расследования не продвинулась, но и не отброшена, констатируют в МВД. "Сейчас в уголовном производстве относительно заказчиков преступления исследуются все линии, в частности и эта", – отметил Шевченко.

Защита подозреваемых связь своих подопечных с СБУ опровергает и называет инсинуациями. "В материалах дела нет ничего о каких-либо их связях с СБУ", – отмечает Беспалый.

В любом случае, с мотивом или без, ориентировочно через три недели дело Шеремета будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита и подсудимые обязаны завершить ознакомление с материалами дела до 14 августа.

Адвокаты заявили РБК-Украина, что уже готовятся к судебному процессу и вырабатывают стратегию. В частности, определен перечень лиц, которых они будут просить допросить как свидетелей.

"В качестве свидетелей мы будем вызывать для допроса в суде господина Зеленского, господина Авакова, бывших генпрокуроров Рябошапку и Луценко. Также обязательно вызовем на допрос как свидетеля господина Антона Геращенко", – сообщил РБК-Украина адвокат Тарас Беспалый.

Он объясняет, что эти лица публично демонстрировали свою подробную информированность о нюансах дела Шеремета, при этом якобы не имея по уголовно-процессуальному законодательству доступа к материалам дела.

Дело об убийстве журналиста по существу будет рассматриваться не в Печерском, а в Шевченковском районном суде Киева. Обвиняемым Антоненко и Кузьменко грозит пожизненное заключение, а значит, они имеют право на суд присяжных. Воспользуются ли они этим правом – вопрос еще открытый, отмечают адвокаты.

Владимир Зеленский неоднократно говорил, что дело Шеремета – это личная ответственность главы МВД Арсена Авакова. Косвенно от этого зависит и его будущее на должности министра, на что время от времени намекает как сам президент, так и руководство его фракции в Раде. При этом сам Аваков на вопросы о деле Шеремета отвечает, что "министр следствием не руководит".