Дело "Мотор Сичи". Чем для Украины обернется иск китайских инвесторов в Гаагу на 4,5 млрд долларов

Китайская компания Beijing Skyrizon и другие инвесторы из Китая требуют от Украины вернуть $4,5 млрд через суд в Гааге в качестве компенсации ущерба, вызванного решением украинского правительства вернуть в государственную собственность предприятие "Мотор Сич".

Истцом в арбитражном производстве является не компания Skyrizon, а 6 граждан Китая. Ранее китайское издание Global Times сообщало, что иск подала именно компания Skyrizon.

В заявлении в постоянную палату третейского суда отмечается, что инвесторы понесли значительные убытки "из-за пятилетнего несправедливого обращения" и продолжающихся притеснений в Украине. Beijing Skyrizon также заявила, что будет использовать все возможное юридическое оружие для защиты своих законных прав.

В то же время из документов Pandora Papers стало известно, что президент и акционер "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продал акции тайно: личность покупателя была скрыта за анонимными оффшорными компаниями, а сделке, вероятно, способствовали украинские офисы крупной американской юридической фирмы DLA Piper при поддержке Dragon Capital.

О том, чем для Украины обернется иск китайских инвесторов и каких реально потерь для бюджета и имиджа Украины будет стоить история с национализацией "Мотор Сичи" – в статье РБК-Украина.

Как все начиналось

Инвестиционному спору вокруг украинского предприятия "Мотор Сич" уже более пяти лет. Как известно, до 2014 года около 80% продукции предприятия традиционно покупала Россия, но после аннексия Крыма официальный Киев запретил поставки. Потеряв крупнейший рынок сбыта, завод оказался в тяжелой ситуации.

В это время мощностями "Мотор Сичи" заинтересовались китайцы, которые предложили предприятию контракт на авиадвигатели по выгодным для себя ценам, пообещав инвестировать в предприятие.

Впоследствии китайские инвесторы, действительно вложили крупную сумму в "Мотор Сич". По их словам, суммарная сумма вложений оценивается в 1 млрд долларов.

Однако спустя год сделкой заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ). По версии следствия – после того как выяснилось, что предприятие и его китайские инвесторы хотят построить завод в КНР по производству и обслуживанию китайских двигателей. У правоохранителей возникли подозрения, что стороны сговорились и хотят переместить активы и производственные мощности "Мотор Сич" за пределы Украины.

Почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев (фото: Иван Коваленко)

Позже Шевченковский районный суд Киева арестовал акции "Мотор Сичи", которые числились на счетах украинской инвестиционной компании Dragon Capital и принадлежат ряду компаний, аффилированных с китайцами – Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).

Финалом истории в Украине стали санкции в отношении китайских инвесторов в начале 2021 года.

Параллельно с этим китайские инвесторы направили иск в международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины 3,5 млрд долларов. По состоянию на ноябрь 2021 года исковые требования выросли уже до 4,59 млрд долларов.

Как у китайцев появились акции

Один из вопросов, остающийся до сих пор без ответов, касается законности сделки по покупке китайцами контрольного пакета "Мотор Сичи". Как известно, за сделкой стоят оффшорные компании, зарегистрированным в Белизе, Панаме, на Виргинских островах и Кипре.

Кроме того, по словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, лица, которые покупали акции компании обвиняются в Китае в растрате средств в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки Китая.

Как бы там ни было, согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (SMIDA), скупкой акций в Украине занималась инвестиционная компания Томаша Фиалы Dragon Capital. Так, в 2014 году – после того, как The Bank of New York Mellon (США) свернул свою GDR программу по акциям "Мотор Сичи" (по состоянию на март 2014 держал 234 тыс. акций, то есть более 11%), именно компании группы Dragon Capital скупали эти акции во втором полугодии 2014 и в середине 2016 (как раз в период продажи президентом "Мотор Сичи" Вячеславом Богуслаевым надлежащего непосредственно ему пакета).

Максимально Dragon Capital держал около 10-11% акций "Мотор Сичи".

А 7 июня 2017 кипрская DRGN Limited продала белизскому оффшору Twinstar Holdings S.A. 6,23% акций на сумму 340 млн грн по цене 2625 грн за штуку. В результате прибыль компании составила более 50 млн грн. 29 января 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов "Мотор Сич", среди которых была и компания Twinstar Holdings S.A, которая через суд добивалась от Антимонопольного комитета разрешение на концентрацию акций "Мотор Сич".

Президент Dragon Capital Томаш Фиала (фото: УП)

Всего же за 2014-2016 годы компании из группы Dragon Capital купили не менее 300 тыс. акций (14% от общего числа) на сумму не менее 659 млн грн. Только на сделке в июне 2017 г. кипрская DRGN Limited на продаже 6,2% акций заработала не менее 53,7 млн грн.

Как отмечалось в заявлении от 9 июня 2017 года о предоставлении разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, представленной от имени Skyrizon Aircraft Holdings Limited и ПАО "Мотор Сич", акции были распределены между 6 компаниями и одним физическим лицом. В таком случае, разрешение на концентрацию не требуется. Сознательно это было сделано или нет – ответ на этот и другие вопросы должны получить в ходе расследования.

В марте 2018 года кипрская TEXVILLE LIMITED также выкупила у неплатежеспособных банков 0,47% акций "Мотор Сичи". Эта компания является одним из собственников ТОВ "Форум Славутич". TEXVILLE LIMITED также является основателем ТОВ "ПОЛІДРОМОС", которая, согласно реестру, официально принадлежит Томашу Фиале, а компания зарегистрирована в офисе Dragon Capital.

Кроме того, на счету у СП ООО "Драгон Капитал" есть акции, принадлежащие, в том числе Skyrizon Aircraft Holdings Limited, которая попала под санкции, а также Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, которые подконтрольны также включенной в санкционной список Beijing Skyrizon. При этом счета по крайней мере трех из них – Granum Corporation, Business House Helena и Enfields Trade & Capital Corp. последовательно отличаются на один номер (69, 70, 71), что свидетельствует о том, что они открывались в одно время, по всей видимости, с целью размещения акций предприятия.

Перспективы в Гааге

В отличие от украинского бизнеса, международные инвесторы в Украине имеют ряд дополнительных гарантий защиты. К примеру, украинско-китайское соглашение 1992 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это соглашение особенно еще тем, что позволяет инвестору идти в арбитраж без выжидания так называемого "cooling off" периода для мирного урегулирования спора, объясняют в юридической компании "Астерс". Этим и воспользовались инвесторы из Поднебесной.

В Министерстве юстиции Украины заявили, что исследуют исковое заявление и добавленные к нему доказательства, поэтому не могут преждевременно давать юридическую оценку фактам.

В то же время в ведомстве добавили, что "полный текст иска очень детальный, полный скандальных предположений, поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств "раздутые" экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований)".

По словам специалиста по конкурентному праву и M&A проекта "Лига антитраста" Елены Поканевич у Украины есть шансы выиграть в Гааге — для этого нужно детально установить факты продажи акций в 2014-2017 году.

Так, из документов Pandora Papers в октябре этого года стало известно, что президент и акционер "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев продал акции компании тайно, поскольку личность покупателя была скрыта за анонимными оффшорными компаниями, а сделка была обнародована только через два года после продажи.

Кроме того, финансирование сделки на сумму $500 млн поступало из одного источника: государственного Китайского банка развития, который является каналом экономической стратегии китайского правительства. А способствовали Богуслаеву в осуществлении сделки вероятно украинские офисы крупной американской юридической фирмы DLA Piper, разработавшей сделку.

"Неподписанный проект соглашения детализировал план, согласно которому три оффшорные компании, зарегистрированная на Британских Виргинских островах Skyrizon Aircraft Holdings и кипрские Reckoner Investment и Argio Investment должны приобрести шесть оффшорных компаний, которые вместе владеют контрольным пакетом акций "Мотор Сичи", — отмечают в OCCRP.

Таким образом, план юрфирмы позволял избежать нарушения украинского антимонопольного законодательства.

"DLA Piper предложила структурировать сделку таким образом, чтобы несколько подставных компаний приобрели большие доли "Мотор Сичи", а владельцы этих оффшорных инструментов использовались как видимые доверенные лица, которые спрятали бы настоящих владельцев Beijing Skyrizon. В результате ни одна компания не будет иметь больше 25% акций, необходимых для проверки на соблюдение (украинского) антимонопольного законодательства", — отмечает автор расследования Мартин Янг, нашедший в Pandora Papers информацию об офшорах.

Эксперт по антимонопольному законодательству и бывший член Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская также считает, что китайские инвесторы намеренно разделили акции между якобы независимыми лицами, ведь покупка 25% акций и более в одни руки нуждалась в одобрении АМКУ.

Примечателен в этой ситуации также другой факт, а именно — что в юридической компании DLA Piper работает Наталья Фуклева — жена Томаша Фиалы.

"Судя по материалам, находящимся в открытых источниках, компания DLA Piper системно сотрудничала с "Мотор Сич" в период, когда Томаш Фиала сопровождал скупку акций в пользу китайских компаний. Так, в материалах фигурирует информация о договоре между ПАО "Мотор Сич" и ООО "ДИ ЭЛ ЭЙ ПАЙПЕР Украине" о предоставлении консультационных услуг от 22 апреля 2014 года. 30 мая 2017 было выплачено в пользу ООО "ДИ ЭЛ ЭЙ ПАЙПЕР Украина" 3.08 млн грн", — говорит политтехнолог Екатерина Селантьева.

Dragon Capital была посредником между китайцами и Богуслаевым в процессе скупки акций "Мотор Сич", а DLA Piper разрабатывала план самой сделки и, несмотря на то, что продала свою украинскую филию, до сих пор есть среди трех юрфирм, которые представляют Beijing Skyrizon Aviation в Украине.

Все эти факты "агрессивного" инвестирования явно играют не в пользу китайских инвесторов и могут служить хорошей базой для защиты украинской стороны в арбитражном суде, убеждена Елена Поканевич.

"Ведь национализация "Мотор Сичи" осуществлялась с соблюдением китайско-украинского двустороннего инвестиционного соглашения и порядок, установленный законом был соблюден: национализация осуществлялась в общественных интересах; АМКУ не предоставлял никакой компании разрешения на приобретение акций "Мотор Сич" и исследует вопросы законности приобретения гражданами Китая контрольного пакета акций "Мотор Сич", китайские компании не были подвергнуты дискриминации. Но не нужно недооценивать КНР. Если они вошли в этот процесс, то, похоже, видят возможность давить украинские власти на нужный им результат", — резюмирует эксперт.

Таким образом, позицию Украины в Гааге значительно усилило бы определение виновных в покупке акций среди граждан Украины - тогда бы мы имели позицию, что китайские компании связались с людьми, которые сознательно нарушали закон понесли за это ответственность. Так, на данный момент точно известно, что в июле 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", фигурантами которого были президент Dragon Capital Томаш Фиала и президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев. Последнего обвиняли в незаконной продаже 56% акций предприятия китайским инвесторам. Результаты и обвинительные приговоры в рамках этого расследования существенно укрепили бы позиции Украине в защите интересов по иску китайских инвесторов.

Напомним, что в 2017 году, согласно решению Шевченковского районного суда от 7 сентября, стало известно, что 6 апреля 2016 "Мотор Сич" получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

После этого, в течение 2016 года, гражданин Украины, имя которого в судебном решении не приводится, продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Согласно тексту решения суда, гражданин Украины, который якобы осуществил продажу акций Мотор Сичи, ранее напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% "Мотор Сичи" через Business House Helena и 15,7% через ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом "Елена", СК "Мотор Гарант" и другие структуры.

Ранее народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи "с 15,8% до 1%.

Шевченковский районный суд Киева в сентябре также арестовал акции "Мотор Сичи", которые учитывались на счетах СП ООО "Драгон Капитал" и принадлежали следующим Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).

Как бы там ни было, всему есть своя цена. Какой она будет для Украины — покажет время и результаты слушания третейского суда в Гааге.