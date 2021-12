Справа "Мотор Січі". Чим для України обернеться позов китайських інвесторів до Гааги на 4,5 млрд доларів

Китайська компанія Beijing Skyrizon та інші інвестори з Китаю вимагають від України повернути $4,5 млрд через суд в Гаазі в якості компенсації збитку, викликаного рішенням українського уряду повернути в державну власність підприємство "Мотор Січ".

Позивачем в арбітражному провадженні є не компанія Skyrizon, а 6 громадян Китаю. Раніше китайське видання Global Times повідомляло, що позов подала саме компанія Skyrizon.

У заяві до постійної палати третейського суду зазначається, що інвестори понесли значних збитків "через п'ятирічне несправедливе поводження" і триваючих утисків в Україні. Beijing Skyrizon також заявила, що буде використовувати всю можливу юридичну зброю для захисту своїх законних прав.

Водночас з документів Pandora Papers стало відомо, що президент і акціонер "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продав акції таємно: особистість покупця була прихована за анонімними офшорними компаніями, а угоді, ймовірно, сприяли українські офіси великої американської юридичної фірми DLA Piper за підтримки Dragon Capital.

Про те, чим для України обернеться позов китайських інвесторів і яких реально втрат для бюджету та іміджу України коштуватиме історія з націоналізацією "Мотор Січі" – у статті РБК-Україна.

Як все починалося

Інвестиційній суперечці навколо українського підприємства "Мотор Січ" вже понад п'ять років. Як відомо, до 2014 року близько 80% продукції підприємства традиційно купувала Росія, але після анексія Криму офіційний Київ заборонив поставки. Втративши найбільший ринок збуту, завод опинився у важкій ситуації.

У цей час потужностями "Мотор Січі" зацікавилися китайці, які запропонували підприємству контракт на авіадвигуни за вигідними для себе цінами, пообіцявши інвестувати в підприємство.

Згодом китайські інвестори, дійсно вклали велику суму в "Мотор Січ". За їх словами, сумарна сума вкладень оцінюється в 1 млрд доларів.

Однак через рік угодою зацікавилася Служба безпеки України (СБУ). За версією слідства – після того, як з'ясувалося, що підприємство і його китайські інвестори хочуть побудувати завод в КНР з виробництва та обслуговування китайських двигунів. У правоохоронців виникли підозри, що сторони змовилися і хочуть перемістити активи й виробничі потужності "Мотор Січ" за межі України.

Почесний президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв (фото: Іван Коваленко)

Пізніше Шевченківський районний суд Києва заарештував акції" Мотор Січі", які значилися на рахунках української інвестиційної компанії Dragon Capital і належать ряду компаній, афілійованих з китайцями – Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама).

Фіналом історії в Україні стали санкції щодо китайських інвесторів на початку 2021 року.

Паралельно з цим китайські інвестори направили позов до міжнародного арбітражу, щоб стягнути з України 3,5 млрд доларів. Станом на листопад 2021 року позовні вимоги зросли вже до 4,59 млрд доларів.

Як у китайців з'явилися акції

Одне з питань, що залишається досі без відповідей, стосується законності угоди з купівлі китайцями контрольного пакету "Мотор Січі". Як відомо, за угодою стоять офшорні компанії, зареєстровані в Белізі, Панамі, на Віргінських островах і Кіпрі.

Крім того, за словами глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, особи, які купували акції компанії звинувачуються в Китаї в розтраті коштів в особливо великих розмірах, оскільки кредиторами цієї Угоди були державні банки Китаю.

Хай там як, згідно з даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку (SMIDA), скупкою акцій в Україні займалася інвестиційна компанія Томаша Фіали Dragon Capital. Так, у 2014 році – після того, як The Bank of New York Mellon (США) згорнув свою GDR програму по акціях "Мотор Січі" (станом на березень 2014 тримав 234 тис. акцій, тобто понад 11%), саме компанії групи Dragon Capital скуповували ці акції в другому півріччі 2014 і в середині 2016 (якраз в період продажу президентом "Мотор Січі" В'ячеславом Богуслаєвим належного безпосередньо йому пакету).

Максимально Dragon Capital тримав близько 10-11% акцій "Мотор Січі".

А 7 червня 2017 кіпрська DRGN Limited продала белізькому офшору Twinstar Holdings S. A. 6,23% акцій на суму 340 млн грн за ціною 2625 грн за штуку. В результаті прибуток компанії склав понад 50 млн грн. 29 січня 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ", серед яких була і компанія Twinstar Holdings S. A, яка через суд домагалася від Антимонопольного комітету дозвіл на концентрацію акцій "Мотор Січ".

Президент Dragon Capital Томаш Фіала (фото: УП)

Всього ж за 2014-2016 роки компанії з групи Dragon Capital купили не менше 300 тис. акцій (14% від загального числа) на суму не менше 659 млн грн. Тільки на угоді в червні 2017 р. кіпрська DRGN Limited на продажу 6,2% акцій заробила не менше 53,7 млн грн.

Як зазначалося в заяві від 9 червня 2017 року Про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, представленої від імені Skyrizon Aircraft Holdings Limited і ПАТ "Мотор Січ", акції були розподілені між 6 компаніями і однією фізичною особою. В такому випадку, дозвіл на концентрацію не потрібно. Свідомо Це було зроблено чи ні – відповідь на це та інші питання повинні отримати в ході розслідування.

У березні 2018 року кіпрська TEXVILLE LIMITED також викупила у неплатоспроможних банків 0,47% акцій "Мотор Січі". Ця компанія є одним з власників ТОВ "Форум Славутич". TEXVILLE LIMITED також є засновником ТОВ "ПОЛІДРОМОС", яка, згідно з реєстром, офіційно належить Томашу Фіалі, а компанія зареєстрована в офісі Dragon Capital.

Крім того, на рахунку у СП ТОВ "Драгон Капітал" є акції, що належать, в тому числі Skyrizon Aircraft Holdings Limited, яка потрапила під санкції, а також Business House Helena, AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, які підконтрольні також включеної до санкційного списку Beijing Skyrizon. При цьому рахунки принаймні трьох з них – Granum Corporation, Business House Helena й Enfields Trade & Capital Corp. послідовно відрізняються на один номер (69, 70, 71), що свідчить про те, що вони відкривалися в один час, по всій видимості, з метою розміщення акцій підприємства.

Перспективи в Гаазі

На відміну від українського бізнесу, міжнародні інвестори в Україні мають ряд додаткових гарантій захисту. Наприклад, українсько-китайська угода 1992 року Про заохочення та взаємний захист інвестицій. Ця угода особливо ще тим, що дозволяє інвестору йти в арбітраж без вичікування так званого "cooling off" періоду для мирного врегулювання спору, пояснюють в юридичній компанії "Астерс". Цим і скористалися інвестори з Піднебесної.

У Міністерстві юстиції України заявили, що досліджують позовну заяву та додані до неї докази, тому не можуть передчасно давати юридичну оцінку фактам.

Водночас у відомстві додали, що "повний текст позову дуже детальний, повний скандальних припущень, підтримується емоційними твердженнями, до нього додані в якості доказів "роздуті" експертні висновки (зокрема, щодо розміру позовних вимог)".

За словами фахівця з конкурентного права і M&A проекту "Ліга антитрасту" Олени Поканевич в України є шанси виграти в Гаазі — для цього потрібно детально встановити факти продажу акцій у 2014-2017 році.

Так, з документів Pandora Papers в жовтні цього року стало відомо, що президент і акціонер "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продав акції компанії таємно, оскільки особистість покупця була прихована за анонімними офшорними компаніями, а угода була оприлюднена тільки через два роки після продажу.

Крім того, фінансування операції на суму $500 млн надходило з одного джерела: державного китайського банку розвитку, який є каналом економічної стратегії китайського уряду. А сприяли Богуслаєву в здійсненні угоди ймовірно українські офіси великої американської юридичної фірми DLA Piper, яка розробила угоду.

"Непідписаний проект угоди деталізував план, згідно з яким три офшорні компанії, зареєстрована на Британських Віргінських островах Skyrizon Aircraft Holdings і кіпрські Reckoner Investment і Argio Investment повинні придбати шість офшорних компаній, які разом володіють контрольним пакетом акцій "Мотор Січі", — відзначають в OCCRP.

Таким чином, план юрфірми дозволяв уникнути порушення українського антимонопольного законодавства.

"DLA Piper запропонувала структурувати угоду таким чином, щоб кілька підставних компаній придбали великі частки "Мотор Січі", а власники цих офшорних інструментів використовувалися як видимі довірені особи, які сховали б справжніх власників Beijing Skyrizon. В результаті жодна компанія не матиме понад 25% акцій, необхідних для перевірки на дотримання (українського) антимонопольного законодавства", — зазначає автор розслідування Мартін Янг, який знайшов в Pandora Papers інформацію про офшори.

Експерт з антимонопольного законодавства і колишній член Антимонопольного комітету України (АМКУ) Агія Загребельська також вважає, що китайські інвестори навмисно розділили акції між нібито незалежними особами, адже покупка 25% акцій і більше в одні руки потребувала схвалення АМКУ.

Примітний у цій ситуації також інший факт, а саме — що в юридичній компанії DLA Piper працює Наталія Фуклева — дружина Томаша Фіали.

"Судячи з матеріалів, що знаходяться у відкритих джерелах, компанія DLA Piper системно співпрацювала з "Мотор Січ" в період, коли Томаш Фіала супроводжував скупку акцій на користь китайських компаній. Так, у матеріалах фігурує інформація про договір між ПАТ "Мотор Січ" та ТОВ "ДІ Ел Ей ПАЙПЕР Україна" про надання консультаційних послуг від 22 квітня 2014 року. 30 Травня 2017 року було виплачено на користь ТОВ "ДІ Ел Ей ПАЙПЕР Україна" 3.08 млн грн", — каже політтехнолог Катерина Селантьєва.

Dragon Capital була посередником між китайцями й Богуслаєвим в процесі скупки акцій "Мотор Січ", а DLA Piper розробляла план самої угоди та, попри те, що продала свою українську філію, досі є серед трьох юрфірм, які представляють Beijing Skyrizon Aviation в Україні.

Всі ці факти "агресивного" інвестування явно грають не на користь китайських інвесторів і можуть служити хорошою базою для захисту української сторони в арбітражному суді, переконана Олена Поканевич.

"Адже націоналізація "Мотор Січі" здійснювалася з дотриманням китайсько-української двосторонньої інвестиційної угоди і порядок, встановлений законом був дотриманий: націоналізація здійснювалася в суспільних інтересах; АМКУ не надавав ніякої компанії дозволу на придбання акцій "Мотор Січ" і досліджує питання законності придбання громадянами Китаю контрольного пакету акцій "Мотор Січ", китайські компанії не були піддані дискримінації. Але не потрібно недооцінювати КНР. Якщо вони увійшли в цей процес, то, схоже, бачать можливість тиснути українську владу на потрібний їм результат", — резюмує експерт.

Таким чином, позицію України в Гаазі значно посилило б визначення винних у купівлі акцій серед громадян України — тоді б ми мали позицію, що китайські компанії зв'язалися з людьми, які свідомо порушували закон понесли за це відповідальність. Так, зараз точно відомо, що в липні 2017 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтями "диверсія" і "підготовка до злочину", фігурантами якого були президент Dragon Capital Томаш Фіала і президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв. Останнього звинувачували в незаконному продажу 56% акцій підприємства китайським інвесторам. Результати й обвинувальні вироки в рамках цього розслідування істотно зміцнили б позиції Україні в захисті інтересів за позовом китайських інвесторів.

Нагадаємо, що у 2017 році, згідно з рішенням Шевченківського районного суду від 7 вересня, стало відомо, що 6 квітня 2016 року "Мотор Січ" отримало від компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови) $100 млн під 0,3% річних в рамках договору позики від 29 січня 2016 року з китайською компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Після цього, протягом 2016 року, громадянин України, ім'я якого в судовому рішенні не наводиться, продав 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" довіреним особам власника китайської Beijing Skyrizon. Згідно з текстом рішення суду, громадянин України, який нібито здійснив продаж акцій Мотор Січі, раніше безпосередньо володів 15,83% акцій підприємства. Також йому належали 17,3% "Мотор Січі" через Business House Helena і 15,7% через ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Гарант Альфа", ЗАТ ТОРГОВИЙ ДІМ" Олена", СК "Мотор Гарант" та інші структури.

Раніше народний депутат, почесний президент "Мотор Січі" В'ячеслав Богуслаєв задекларував за 2016 рік зменшення розміру належного йому пакету акцій "Мотор Січі" з 15,8% до 1%.

Шевченківський районний суд Києва у вересні також заарештував акції "Мотор Січі", які обліковувалися на рахунках СП ТОВ "Драгон Капітал" і належали наступним Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Віргінські острови), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британські Віргінські острови), Granum Corporation (Панама).

Хай там як, всьому є своя ціна. Якою вона буде для України – покаже час і результати слухання третейського суду в Гаазі.