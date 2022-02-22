Дело Mimier. Как топы компании обманули международную компанию и банк

По мере развития скандала вокруг агротрейдера Mimier Trade появляются новые детали. Правоохранительные органы Украины объявили подозрения бывшему директору Ярославу Гордиенко и бывшему финансовому директору Максиму Кириченко. Еще в декабре прошлого года Максим Кириченко был задержан и на сегодня находится под стражей. Ярослав Гордиенко некоторое время скрывался за пределами Украины, но в январе 2022 года был задержан в Польше и сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Украину.

Бывшие топы компании использовали целый ряд схем, которые удалось выявить в результате финансового расследования, проведенного командой Vigilant Forensic. В условиях отсутствия части документации с использованием специальных методик анализа специалисты по финансовым расследованиям изучили деятельность Mimier Trade с 2019 по 2021 годы. Результаты расследования эксперты характеризовали так: "Гордиенко построил довольно нетипичную, но в то же время смелую и масштабную схему мошенничества".

В частности, расследование показало, что у Mimier Trade была компания-клон под названием ММТ Commodities. Эта компания была зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и Mimier Trade, но принадлежала она Ярославу Гордиенко.

По мнению финансовых расследователей, схема обмана была построена именно на использовании компании-клона. В глазах рынка и банков Гордиенко позиционировал свою компанию ММТ как одно целое с Mimier Trade, таким образом эксплуатируя деловую репутацию акционеров Mimier Trade.

Также, как выяснилось, Гордиенко и Кириченко обворовывал не только своего работодателя – компанию Mimier, но и другие компании.

Среди потерпевших есть и такие гиганты агротрейдинга, как международная компания ADM. Точнее, немецкое подразделение ADM со штаб-квартирой в Гамбурге.

Крупный агротрейдер пострадал от подделки документов

В нашем распоряжении оказались материалы, которые демонстрируют каким именно образом Гордиенко и Кириченко удалось обмануть респектабельного международного трейдера. В основе их мошеннической формулы лежала банальная подделка банковских документов.

Итак, обычная трейдинговая операция: Mimier должен был купить 2500 тон подсолнечного масла у компании Vilavi Union Enterprises Limited (украинская группа Vioil), а затем продать их компании ADM Germany GmbH.

30 апреля 2021 Vilavi доставил первую партию подсолнечного масла в 1000 тон в Роттердам и передал оригиналы товарных документов в банк Credit Suisse, который обслуживал компанию Mimier. Предполагалось, что Vilavi передает компании Mimier оригиналы товарных документов (то есть, право собственности на товар), а Mimier делает оплату для Vilavi. Но Mimier так и не сделал оплату за эту партию на Vilavi, а компания, в свою очередь, отказалась давать согласие банку Credit Suisse на выдачу Mimier оригиналы товарных документов.

Однако, несмотря на то, что Mimier не заплатил Vilavi за товар, Mimier потребовал оплату от ADM. Здесь возникла сложность. Поскольку Mimier не заплатил Vilavi, Mimier не получил оригиналы товарных документов. Поэтому Mimier попросил ADM сделать оплату не на основании оригиналов товарных документов, а авансом (на основании копий товарных документов).

Самое поразительное в этой истории то, что людям Гордиенко удалось убедить ADM заплатить 1 435 000 долларов США авансом, без оригиналов товарных документов. Как же так получилось, что бывшие руководители компании Mimier Гордиенко и Кириченко обвели вокруг пальца опытного международного трейдера? Все очень просто. Они делали то, о чем не могли подозревать европейские менеджеры – подделку банковских документов.

Менеджеры компании Mimier долго упрашивали ADM сделать им платеж без передачи им товара. ADM долго не соглашался. Но потом согласился, при условии, что банк Credit Suisse (который обслуживал счет компании Mimier и держал оригиналы товарных документов) письменно пообещает передать оригиналы товарных документов на ADM сразу после поступления денег от ADM на счет компании Mimier в Credit Suisse. И тогда, менеджеры компании Mimier просто подделали и передали на ADM электронное письмо от швейцарского банка, в котором банк якобы пообещал, что сразу после получения аванса от ADM деньги будут направлены на Vilavi, который отпустит оригиналы товарных документов и банк их сразу передаст ADM. Менеджеры ADM поверили фальшивому электронному письму и осуществили платеж за товар, который впоследствии так и не получили.

Бывший финансовый директор компании Mimier Максим Кириченко предоставил в ADM поддельное письмо от имени банка Credit Suisse. Credit Suisse подтверждает, что не писал таких писем.

Пока трудно сказать, кто именно из менеджеров компании Mimier подделал письмо от Credit Suisse. Это мог быть и Ярослав Гордиенко, и Максим Кириченко, а также Алексей Суковатый, который отвечал в компании Mimier за торговое финансирование, а до того руководил торговым финансированием в обанкротившемся "Дельта Банке" Николая Лагуна. Выяснять подробности теперь будет прокуратура швейцарского города Люцерна, которая и открыла уголовное дело по заявлению ADM.

Итог: ADM подала иск против компании Mimier с требованием вернуть 1 435 000 долларов США, а швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против бывших менеджеров компании Mimier по факту подделки банковских документов.

Обмануть мальтийский банк на 1,5 млн долларов

Но это еще не конец истории. Было не менее интересное продолжение. На основании того же договора Vilavi сделала вторую поставку – 1034 тонны подсолнечного масла - 15 мая 2021. Интересно то, что на этот раз поставка была оплачена. Необходимую сумму в 1 454 290 долларов США Mimier получил в качестве кредита от мальтийского банка IIG Bank. Однако, и здесь тоже не обошлось без подделки банковских документов. Дело в том, что для выдачи кредита банк требовал личное поручительство акционера компании Mimier и соответствующий вексель. Естественно, Гордиенко-Кириченко не могли рассчитывать на такое поручительство и вексель от их акционера. Хотя бы потому, что акционер ничего не знал о том, что они берут кредит в банке. И тогда, они просто подделали подписи акционера на документах и подали в мальтийский банк. Кредит был выдан, поставка оплачена, товар поставлен.

Вывод почерковедческой экспертизы, подтверждающий подделку банковских документов бывшими менеджерами компании Mimier.

Пока точно неизвестно, кто именно подделывал подписи, но уже точно известно, кто именно подавал документы в мальтийский банк – Максим Кириченко.

Итог: претензии к компании Mimier на сумму 1 454 290 долларов США, уголовное дело в Украине по заявлению нового менеджмента Mimier по факту подделки подписей на банковских документах.

Описанные выше два эпизода имеют ряд общих черт. Во-первых, банальная подделка банковских документов, что и оказалось, наверное, полной неожиданностью для европейских менеджеров ADM и мальтийского банка. Во-вторых, долг "повис" на компании Mimier. В-третьих, схема реализована Гордиенко-Кириченко.

Стоит отметить, что свой резкий рост благосостояния благодаря мошенничеству тот же Гордиенко даже не скрывал. Он быстро обзавелся роскошным домом, куда переехал жить из небольшой квартиры, а также апартаментами в Одессе. Также оказалось, что на его компанию ММТ покупались дорогие автомобили на сотни тысяч долларов: спортивная Alfa Romeo, представительский седан Mercedes S Class, гелендваген Mercedes G Class и даже Lamborghini Huracan. Но, как только Гордиенко понял, что его махинации были обнаружены и вскрыты, он продал машины и недвижимость.

Бывший финансовый директор компании Mimier Максим Кириченко, пребывает в Лукьяновском СИЗО

Что ж, вполне закономерно, что один из них был задержан и ожидает экстрадиции из Польши в Украину, а второй уже находится под стражей в СИЗО. Теперь судьба мошенников в руках следствия и судебных органов.