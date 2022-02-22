Справа Mimier. Як топи компанії обдурили міжнародну компанію і банк

У міру розвитку скандалу навколо агротрейдера Mimier Trade з'являються нові деталі. Правоохоронні органи України оголосили підозри колишньому директору Ярославу Гордієнку та колишньому фінансовому директору Максиму Кириченку. Ще в грудні минулого року Максим Кириченко був затриманий і на сьогодні перебуває під вартою. Ярослав Гордієнко деякий час переховувався за межами України, але в січні 2022 року був затриманий в Польщі й зараз вирішується питання про його екстрадицію в Україну.

Колишні топи компанії використовували цілий ряд схем, які вдалося виявити в результаті фінансового розслідування, проведеного командою Vigilant Forensic. В умовах відсутності частини документації з використанням спеціальних методик аналізу фахівці з фінансових розслідувань вивчили діяльність Mimier Trade з 2019 по 2021 роки. Результати розслідування експерти характеризували так: "Гордієнко побудував досить нетипову, але водночас сміливу і масштабну схему шахрайства".

Зокрема, розслідування показало, що у Mimier Trade була компанія-клон під назвою ММТ Commodities. Ця компанія була зареєстрована за тією ж юридичною адресою, що і Mimier Trade, але належала вона Ярославу Гордієнку.

На думку фінансових розслідувачів, схема обману була побудована саме на використанні компанії-клону. В очах ринку і банків Гордієнко позиціонував свою компанію ММТ як одне ціле з Mimier Trade, таким чином експлуатуючи ділову репутацію акціонерів Mimier Trade.

Також, як з'ясувалося, Гордієнко і Кириченко обкрадав не тільки свого роботодавця-компанію Mimier, але й інші компанії.

Серед потерпілих є і такі гіганти агротрейдингу, як міжнародна компанія ADM. Точніше, німецький підрозділ ADM зі штаб-квартирою в Гамбурзі.

Великий агротрейдер постраждав від підробки документів

У нашому розпорядженні виявилися матеріали, які демонструють яким саме чином Гордієнко і Кириченко вдалося обдурити респектабельного міжнародного трейдера. В основі їх шахрайської формули лежала банальна підробка банківських документів.

Отже, звичайна трейдингова операція: Mimier повинен був купити 2500 тон соняшникової олії у компанії Vilavi Union Enterprises Limited (українська група Vioil), а потім продати їх компанії ADM Germany GmbH.

30 квітня 2021 Vilavi доставив першу партію соняшникової олії в 1000 тон в Роттердам і передав оригінали товарних документів в банк Credit Suisse, який обслуговував компанію Mimier. Передбачалося, що Vilavi передає компанії Mimier оригінали товарних документів (тобто, право власності на товар), а Mimier робить оплату для Vilavi. Але Mimier так і не зробив оплату за цю партію на Vilavi, а компанія, своєю чергою, відмовилася давати згоду банку Credit Suisse на видачу mimier оригінали товарних документів.

Однак, попри те, що Mimier не заплатив Vilavi за товар, Mimier зажадав оплату від ADM. Тут виникла складність. Оскільки Mimier не заплатив Vilavi, Mimier не отримав оригінали товарних документів. Тому Mimier попросив ADM зробити оплату не на підставі оригіналів товарних документів, а авансом (на підставі копій товарних документів).

Найбільш вражаюче в цій історії те, що людям Гордієнку вдалося переконати ADM заплатити 1 435 000 доларів США авансом, без оригіналів товарних документів. Як же так вийшло, що колишні керівники компанії Mimier Гордієнко і Кириченко обвели навколо пальця досвідченого міжнародного трейдера? Все дуже просто. Вони робили те, про що не могли підозрювати Європейські менеджери – підробку банківських документів.

Менеджери компанії Mimier довго просили ADM зробити їм платіж без передачі їм товару. ADM довго не погоджувався. Але потім погодився, за умови, що банк Credit Suisse (який обслуговував рахунок компанії Mimier і тримав оригінали товарних документів) письмово пообіцяє передати оригінали товарних документів на ADM відразу після надходження грошей від ADM на рахунок компанії Mimier в Credit Suisse. І тоді, менеджери компанії Mimier просто підробили і передали на ADM електронного листа від швейцарського банку, в якому банк нібито пообіцяв, що відразу після отримання авансу від ADM гроші будуть спрямовані на Vilavi, який відпустить оригінали товарних документів і банк їх відразу передасть ADM. Менеджери ADM повірили фальшивому електронному листу та здійснили платіж за товар, який згодом так і не отримали.

Колишній фінансовий директор компанії Mimier Максим Кириченко надав у ADM підроблений лист від імені банку Credit Suisse. Credit Suisse підтверджує, що не писав таких листів.

Поки важко сказати, хто саме з менеджерів компанії mimier підробив лист від Credit Suisse. Це міг бути і Ярослав Гордієнко, і Максим Кириченко, А також Олексій Суковатий, який відповідав у компанії Mimier за торгове фінансування, а до того керував торговим фінансуванням у збанкрутілому "Дельта Банку" Миколи Лагуна. З'ясовувати подробиці тепер буде прокуратура швейцарського міста Люцерна, яка і відкрила кримінальну справу за заявою ADM.

Підсумок: ADM подала позов проти компанії Mimier з вимогою повернути 1 435 000 Доларів США, а швейцарська прокуратура порушила кримінальну справу проти колишніх менеджерів компанії Mimier за фактом підробки банківських документів.

Обдурити мальтійський банк на 1,5 млн доларів

Але це ще не кінець історії. Було не менш цікаве продовження. На підставі того ж договору Vilavi зробила другу поставку - 1034 тонни соняшникової олії-15 травня 2021. Цікаво те, що на цей раз поставка була оплачена. Необхідну суму в 1 454 290 доларів США Mimier отримав в якості кредиту від Мальтійського банку IIG Bank. Однак, і тут теж не обійшлося без підробки банківських документів. Річ у тому, що для видачі кредиту банк вимагав особисту поруку акціонера компанії Mimier і відповідний вексель. Природно, Гордієнко-Кириченко не могли розраховувати на таку поруку і вексель від їх акціонера. Хоча б тому, що акціонер нічого не знав про те, що вони беруть кредит у банку. І тоді, вони просто підробили підписи акціонера на документах і подали в мальтійський банк. Кредит був виданий, поставка оплачена, товар поставлений.

Висновок почеркознавчої експертизи, що підтверджує підробку банківських документів колишніми менеджерами компанії Mimier.

Поки точно невідомо, хто саме підробляв підписи, але вже точно відомо, хто саме подавав документи в мальтійський банк – Максим Кириченко.

Підсумок: претензії до компанії Mimier на суму 1 454 290 доларів США, кримінальна справа в Україні за заявою нового менеджменту Mimier за фактом підробки підписів на банківських документах.

Описані вище два епізоди мають ряд спільних рис. По-перше, банальна підробка банківських документів, що і виявилося, напевно, повною несподіванкою для європейських менеджерів ADM і Мальтійського банку. По-друге, борг "повис" на компанії Mimier. По-третє, схема реалізована Гордієнко-Кириченко.

Варто відзначити, що своє різке зростання добробуту завдяки шахрайству той же Гордієнко навіть не приховував. Він швидко обзавівся розкішним будинком, куди переїхав жити з невеликої квартири, а також апартаментами в Одесі. Також виявилося, що на його компанію ММТ купувалися дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів: спортивна Alfa Romeo, представницький седан Mercedes S Class, гелендваген Mercedes G Class і навіть Lamborghini Huracan. Але, як тільки Гордієнко зрозумів, що його махінації були виявлені і розкриті, він продав машини і нерухомість.

Колишній фінансовий директор компанії Mimier Максим Кириченко, перебуває в Лук'янівському СІЗО

Що ж, цілком закономірно, що один з них був затриманий і очікує екстрадиції з Польщі в Україну, а другий вже знаходиться під вартою в СІЗО. Тепер доля шахраїв в руках слідства і судових органів.