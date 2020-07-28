Дело Кулика: восстановит ли суд скандального экс-прокурора

Фото: Константин Кулик (УНИАН)

29 июля в Шестом апелляционном административном суде Киева в очередной раз будет рассмотрен иск скандального экс-прокурора Константина Кулика о признании противоправным приказа о его увольнении из ГПУ.

Как известно, Кулик планирует восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденные прогулы. Однако его возвращение может не только ударить по государственному бюджету, но и привести к серьезным репутационным потерям на международной арене, и даже повлиять неким образом на поддержку западных партнеров.

Честный и уволенный

Кулик был уволен из ГПУ экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой осенью 2019 года. Тогда он просто не явился на сдачу аттестационных тестов. С тех пор вокруг Кулика, который имеют репутацию "личного прокурора Коломойского" за организацию уголовных преследований оппонентов последнего, произошло достаточно много изменений.

Прежде всего при достаточно скрытых обстоятельствах ВАКС 2 апреля 2020 года фактически на одном заседании решил полностью закрыть уголовное производство о незаконном обогащении Константина Кулика, которое НАБУ и САП расследовали с конца 2015 года.

Это освободило экс-прокурора от изрядной порции проблем. Однако сделано это было по нереабилитирующим обстоятельствам, т.е. фактически суд не признал, что обвинения Константин Кулика в незаконном обогащении было неправильным.

Попытка Кулика восстановиться на должности прокурора происходит в достаточно благоприятный для этого период. Всего лишь через год после начала системной реформы прокуратуры о ней практически не вспоминают, а с момента увольнения Рябошапки в марте 2020 года реформа и вовсе фактически свернута.

Нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова также подтверждает этот факт, отмечая большое количество дел в судах по искам бывших сотрудников органов прокуратуры.

"В судах сейчас находится 1006 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как к Офису генпрокурора так и в региональных прокуратур. В частности, 15 о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов Генерального прокурора, 676 это о восстановлении на работе в Офисе Генпрокурора и 315 о восстановлении прокуроров региональных прокурату", - заявила Венедиктова на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Таким образом, попытка восстановления Константина Кулика – всего лишь один из случаев в рамках достаточно угрожающего тренда.

Судейская коллегия

Как бы там ни было, получить желаемое решение суда для "личного прокурора Коломойского" вполне реально. Из "пленок Вовка" (судья Окружного административного суда Киева, - ред.) стало известно, что Шестой апелляционный админсуд находится под контролем ОАСК, имеющего репутацию наиболее коррумпированного в Украине. Детали и факты, прозвучавшие на пленках ошеломляют - судьи сами подают иски и их удовлетворяют, берут заказы на вмешательство в политические процессы, требуя поддержки спонсоров взамен, а с заработной платы в размере $10 тыс. откровенно смеются.

ОАСК известен тем, что уже выносил ряд скандальных решений в пользу Коломойского. В частности, накануне голосования во втором туре в апреле 2019 года ОАСК признал национализацию "ПриватБанка" незаконной, а по иску Никопольского завода ферросплавов было принято решение, которое позволило заводу Игоря Коломойского получать электроэнергию по сниженному тарифу.

Судьи ОАСК выносили решение и в пользу Кулика. Пресс-служба суда сообщила, что 17 декабря 2019 вынесено решение выплатить бывшему прокурору Константину Кулику 1,1 млн грн невыплаченного заработка.

Примечательно, что выбор коллегии судей, которые будут рассматривать дело Кулика о возобновлении в ОПУ 29 июля, так же вызывает ряд вопросов. Все трое длительное время работали вместе в Киевском апелляционном админсуде.

Судья-докладчик - Андрей Коротких за 2019 год задекларировал 1,98 млн грн дохода по основному месту работы, отдельно наличными средствами он хранит $59 тыс. Согласно его декларации, его жена Ольга Барахова работает в департаменте аналитической и правовой работы Верховного Суда.

Судья Наталья Егорова (Литвина) за 2019 год задекларировала совокупный доход на уровне 1,7 млн грн, также она хранит $63 тыс. и 500 тыс. грн. Её сестра Ольга Онищук занимает пост замминистра юстиции по вопросам государственной регистрации, а муж сестры Максим Онищук - судья в Киевском апелляционном суде. Из открытых источников можно узнать, что в 2012 году Егорова принимала решение о непризнании результатов парламентских выборов на 94-м округе в Обухове (именно по этому округу в 2019 году прошел Александр Дубинский). Также она поддержала решение ОАСК о выведении здания Гостинного двора из списка памятников архитектуры. Она же была в составе коллегии судей, которая пересматривала решение ОАСК, касающееся выведения Романа Насирова из-под ответственности за предоставление налоговых рассрочек Александру Онищенко.

Кроме того, Егорова выносила по крайней мере 2 решения в пользу Игоря Коломойского: признание незаконным взыскание авиасбора за каждого пассажира (максимальная выгода МАУ и потери для бюджета), а также отклонение требования Фискальной службы к МАУ по уплате налогов и сборов.

Судья Евгений Сорочко декларирует 2 млн грн доходов в 2019 году, его супруга – 1,4 млн грн от предпринимательской деятельности и еще 113 тыс. грн. в качестве "подарка не в денежной форме". В 2018 году судья задекларировал новый автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 стоимостью 2,6 млн грн. Семья владеет целым рядом объектов недвижимости, в том числе домом, который декларируется как объект не введенный в эксплуатацию. Особое внимание на себя обращает фигура брата судьи – Александра Сорочко, который в 2014-2016 гг. работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, с 2011 года - в Военной прокуратуре Центрального региона. Сам Константин Кулик, не будучи военным, с 2015 по 2017 гг. служил в Военной прокуратуре сил АТО под руководством Анатолия Матиоса.

В 2018 году ЦПК сообщил, что Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу на решение админсуда, позволяющее засекретить декларации военных прокуроров. Как результат, работники ЦПК заподозрили судью, который принимал решение, в предвзятости.

Невооруженным глазом было видно предвзятость судьи Сорочко, который снимал наши вопросы и подыгрывал военным прокурорам. Очевидно, что декларации засекречены, чтобы спасти подчиненных Матиоса от лжи в декларациях. Но судьи апелляционного админсуда считают, что Матиос, который не имел полномочий принимать такие решения, сделал все правильно", - подчеркнули в центре.

Так же судья Сорочко в 2016 году выносил решение, которым оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым сельсовет из Херсонской области оспаривал отчуждение 1775 га земли в пользу приближенных к Анатолию Матиосу людей.

Таким образом, в коллегии из 3-х судей - 2-х можно заподозрить в конфликте интересов к рассмотрению дела о восстановлении Константина Кулика на должности. Примечательно, что решение, которое выглядит как одно из многих по восстановлению на должности прокурора, попавшего под переаттестацию, на самом деле может иметь другие последствия. Ведь после получения полномочий "спецпрокурор по особым поручениям" Кулик может способстовтаь тому, что Украина окажется внутри внешнеполитического шторма.

Американская история

В последние месяцы Кулик вместе с пророссийским народным депутатом Андреем Деркачем провел 3 пресс-конференции, на которых обродовали т.н. пленки Деркача-Кулика. Записи содержат якобы отдельные фрагменты записей разговоров с голосами, похожими на Петра Порошенко с Джо Байденом и Владимиром Путиным. Ключевой посыл всех материалов состоит в том, что Украина якобы была втянута в международную коррупционную группировку с участием тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

Разворачивание международного скандала, в котором звучат фамилии из высшего эшелона американского политикума, не может остаться незамеченным ни за океаном, ни в Кремле, который с 2014 года был настроен на необходимость ослабления международной коалиции, которая сформировалась вокруг Киева. Основоположный камень этой коалиции – двухпартийная поддержка в Вашингтоне и он, по мнению Москвы должен быть разрушен.

Роль Кулика сводится именно к тому, чтобы наочно продемонстрировать коррупционность Джо Байдена и его сына. Именно Кулик на должности в ГПУ расследовал знаменитое 400-е дело, которое содержало множество эпизодов коррупционных преступлений Сергея Курченко и режима Януковича. Совершенно по странному стечению обстоятельств, в этом деле в качестве фигурантов оказались и все оппоненты Игоря Коломойского – Борис Ложкин, Валерия Гонтарева, Алексей Филатов и даже экс-бизнес партнер Игоря Коломойского Вадим Шульман. В рамках этого же дела проходили и эпизоды по "Буризме".

Однако, первые эпизоды пленок вызвали сдержанную реакцию за океаном. В штабе Байдена их и вовсе назвали "дыркой от бублика".

Основная причина подобного отношения к заявлениям Кулика – отсутствие у него официальных полномочий. Ведь по сути на пресс-конференциях он выступал в качестве частного лица, излагая свое личное мнение. Совершенно иной уровень резонанса и последствий может быть связан с восстановлением его на должности в ОПУ. Появление у него прокурорских полномочий переводит серьезность всего сказанного в иную процессуальную плоскость. Ведь тогда он сможет оглашать "официальную версию" в качестве полномочного представителя государства. А значит, может получить полномочия для документального закрепления претензий к Джо Байдену и его сыну.

Вслед за открытием или реанимированием уголовных дел могут последовать запросы на международно-правовую помощь, оглашение подозрений, вызовы на допросы и иные процессуальные действия.

Цель подобной комбинации проста – подкрепить обвинения против Байдена и его сына в причастности к коррупции документально от имени правоохранителей. И независимо от судебной перспективы дела взорвать его в самый ответственный момент избирательной кампании в США, где до выборов президента остается всего лишь 3 месяца, а соцопросы показывают достаточно уверенное лидирование Джо Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом.

Нечто подобное уже произошло в 2016 году, когда из Украины правоохранители, в частности НАБУ, санкционировали утечку материалов следствия, которые подтверждали получение Полом Манафортом грязных денег в Украине. Дональд Трамп тогда вынужден был на ходу кампании отстранить главу своего избирательного штаба.

В обмен на личные интересы

Интерес Игоря Коломойского в реализации схемы влияния на американские выборы, состоит в том, что во время неоднократных контактов приближенных к Игорю Коломойскому парламентеров с Рудольфом Джулиани была достигнута договоренность, в рамках которой помощь в победе Дональда Трампа будет конвертирована в содействие прекращению преследования Игоря Коломойского в США. Ведь если на украинские суды и правоохранителей олигарх имеет непосредственное влияние, то американские силовики и фемида являются для него недостижимыми.

Напомним, что в США слушаются дела против Игоря Коломойского по заявлению его экс-бизнес-партнера Вадима Шульмана, а 21 июля "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Реализация задуманного без "своего" высокопоставленного человека в правоохранительных органах Украины невозможна. Именно этим человеком может оказаться Кулик.

Стоит отметить, что в этот же день, 29 июля, Аппеляционный суд Донецкой области проведёт первое заседание по пересмотру результатов спецконфискации от 2017 года. Напомним, что решение о спецконфискации $1.5 млрд., якобы принадлежавших "семье Януковича" было принято Краматорским районным судом по результатам соглашения со следствием в лице прокурора Кулика и Кашкина, который признал свою причастность к противозаконной деятельности группы Сергея Курченко. К самой процедуре спецконфискации осталась масса вопросов, начиная от законности подобной схемы, заканчивая тем, что Кулик как прокурор и Кашкин как обвиняемый, в одно время учились и работали вместе.

Как результат, Украина может оказаться перед угрозой выплаты компенсаций офшорным компаниям, которые попали под процедуру спецконфискации.

В целом же, по мнению экспертов, завтрашнее решение суда - не только продемонстрирует, насколько успешно будет реализовываться реформа прокуратуры. От этого так же будет завесить судьба дела в отношении Коломойского в США и последующая международная поддержка Украины. Как отмечает политолог Владимир Фесенко, Коломойский явно поддерживает Трампа, поэтому может быть заинтересован в активизации дискредитационной кампании против его ближайшего конкурента Джо Байдена.

"Поэтому он заинтересован в усилении дела по Буризме", - отмечает эксперт в комментарии РБК-Украина. В то же время, по его мнению, в Офисе генпрокурора точно не заинтересованы "влезать" в дело по Буризме, поскольку понимают негативные последствия для Украины.

Владимир Цыбулько отмечает, что, помогая сохраниться Трампу, Коломойский действует в интересах РФ. Поскольку американское правосудие ведет против олигарха дела, добавляет эксперт.

Как известно, 27 июля ПриватБанк подал второе дополненное исковое заявление в Канцлерский суд штата Делавэр, который рассматривает иск банка в отношении его бывших собственников Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и связанных с ним компаний. Дополненное заявление не предусматривает увеличение суммы требований банка к бывшим собственникам. Сумма требований остается в размере $750 млн.

По словам аналитика Алексея Куща, американское дело Коломойского - самое серьезное из списка всех судебных исков. Оно грозит не только штрафами или конфискацией активов, но и реальным тюремным сроком. В конечном итоге, отмечает эксперт, все решат не юридические, а политические моменты.

"А точнее - сможет Коломойский или не сможет через свои связи с командой Трампа и Джулиани и с учетом помощи, которую он оказывает им в кампании против Байдена, остановить расследование этих дел в США", - резюмирует эксперт.