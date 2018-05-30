Дело чести: или мы станем Израилем восточной Европы, или погибнем

О "делах чести" и о причинах, почему чаще всего в нашей стране эти слова пишутся в кавычках - в авторской колонке главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

Множество раз нам приходилось слышать, как власть имущие объявляли расследование убийства "делом чести". Среди преступлений, которые на поверхности - убийства Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета. Первого я не знал в силу малолетства, со вторым - довелось даже работать вместе.

Убежден, что и в первом, и во втором случаях следствию стоит искать "российский след". Российский - в широком понимании этого слова. Придуманное Борисом Ельциным определение хорошо отражает соседнюю многонациональную действительность.

Но сейчас - о другом.

Я не хочу разбираться, кто должен был предотвратить убийство Аркадия Бабченко, Павла Шеремета, Амины Окуевой или Дениса Вороненкова. Не хочу разбираться в том, кто виновен во взрывах под телеканалом "Эспрессо" или на улице Донецкой на моей родной Чоколовке в городе Киеве. В последнем случае, например, взорвали человека, с мягко говоря, сложной биографией.

Я небезосновательно убежден в том, что нераскрытым убийствам во всех регионах Украины любой степени "криминальности" несть числа. Я знаю одно. Такого рода дела - не вина конкретного чиновника, путинского режима и не стечение обстоятельств.

Дважды перед пересечением границы государства Израиль в режиме "Въезд" на специальном пункте пограничной службы меня держали 3-4 часа. В режиме "Выезд" - единожды, до часа, но допрашивали очень подробно и обыскали вплоть до нижнего белья.

Я злился, ругался, они испортили мне два дня пребывания на море, в красивом городе Тель-Авив.

Но я понимаю одно - израильская власть имела для этого основания. В условиях вечной войны, которая длится с 1948 года, у нее просто нет другого выбора.

Или израильтяне будут "сброшены в море", или они даже публичных людей будут допрашивать по всем правилам, и на въезде, и на выезде из их государства.

Я бы очень хотел, чтобы мы все-таки стали Израилем восточной Европы. Чтобы у нас был свой Моссад, и своё "МВД Израиля", которые бы всех, без разбору держали на границе, не пуская в Страну, пока не убедятся в добропорядочности прибывшего. Пока не убедятся в том, что он не возьмет ствол и не пойдет убивать.

Сегодня этого нет. Сомневаюсь в том, что такой день настанет. По одной простой причине.

Такой status quo вводят не президент своим указом, и не парламент своим постановлением. Его вводит общество, "снизу" и консенсусом. Пока не будет общего понимания тех проблем, которые стоят перед Страной, и людей, готовых взять на себя ответственность за их решение - на улицах украинских городов будут убивать.

Убивать по разным мотивам, но с одинаковым результатом. Убивать, культивируя беспредел и вседозволенность.

Или мы породим свое Государство, или погибнем. Не так ярко, как мог погибнуть Израиль, например, в Войну Судного Дня, но очень показательно. Показательно для тех, кто имеет уши и слышит.

Мы должны стать безжалостными. В первую очередь, к самим себе.