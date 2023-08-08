Про те, де Україні знайти мільярди на дрони в сучасних умовах ̶ в блозі для РБК-Україна розповідає Микола Пасічний, професор кафедри фінансів Державного торговельно-економічного університету, експерт Growford Institute.

Важкі умови перебігу контрнаступу України та дефіцит багатьох видів озброєнь актуалізують тематику пошуку додаткових фінансових ресурсів на оборону та безпеку держави. Слід пам’ятати, що на ці цілі Україна має витрачати власні кошти, а гранти та позики міжнародних партнерів спрямовуються на соціальну сферу та програми відновлення критичної інфраструктури тощо. Населення та бізнес демонструють високий рівень консолідації та підтримки ЗСУ. За підсумками червня 2023 року зафіксовано рекордні обсяги донатів.

Додаткові резерви на підтримку армії необхідно шукати у податкових надходженнях. Пріоритетним є залучення до бюджету податків, які не надходять туди через тіньову економіку. В останні дні актуалізувалась суспільна дискусія щодо пріоритетів використання коштів платників податків. Українці зосередили увагу на потребі збільшення виробництва і закупівель дронів, які в умовах важкої окопної війни дозволяють зберігати життя нашим героям.

Важливо зазначити, що Україна активізувала зусилля і виконує роботу для набуття членства у Європейському Союзі (далі ̶ ЄС). Єврокомісія вперше включила нашу державу до регулярних економічних прогнозів у Spring 2023 Economic Forecast. Разом з тим, Україну також вперше включено до авторитетного дослідження споживання нелегальних сигарет, яке опубліковано компанією KPMG у червні 2023 року. Долучення України до останнього звіту надає змогу спиратись на єдину методологію міжнародного дослідження щодо оцінки рівня та структури нелегального ринку сигарет в Україні та ЄС. Але на які основні факти і цифри звіту варто звернути свою увагу?

По-перше, у 2022 році за обсягом нелегального споживання сигарет серед 32 досліджуваних європейських країн Україна займає 2 місце (7,4 млрд шт.), пропустивши вперед лише Францію (16,9 млрд шт.). Нелегальних сигарет в нашій державі спожито більше, ніж сумарно в Польщі, Румунії, Німеччині, Італії та Ірландії. Причому Польща, Німеччина, Італія, як і Україна, є великими за розміром державами. І це з урахуванням того, що з України вимушено емігрувало у Європу близько 5 млн населення.

По-друге, частка нелегального ринку сигарет в Україні у 2022 році склала 19,9% загального споживання та зросла на 2,7 відсоткових пункти. Значення цього показника вище лише у Франції – 32,4%, Ірландії – 24,4%, Великій Британії – 21,2%, Греції – 20,7%.

По-третє, у ЄС з боку Білорусі та України спостерігається суттєве зниження обсягів контрабанди в умовах посилення дієвості митного контролю на кордоні з Білоруссю та повномасштабної війни в Україні.

По-четверте, попри закриття аеропортів, портів, кордонів України з північними сусідами, обмеження виїзду чоловіків призовного віку, у нас зріс обсяг нелегальних сигарет, маркованих duty-free до 4,31 млрд шт. (або на 6,2%), утім знизився обсяг контрабанди на 40%, до 0,59 млрд шт.

З огляду на зазначене, логічним виглядає підтриманий Верховною Радою законопроект щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів. Ним передбачається тимчасова заборона до кінця завершення воєнного стану:

розміщення та продаж магазинами duty free тютюнових виробів вітчизняного виробництва;

продаж магазинами duty free понад 40 імпортних сигарет на один чек.

В Україні у 2022 році втрати бюджетної системи від нелегального ринку тютюнових виробів перевищили 20 млрд грн, у 2023 році показники втрат можуть суттєво не знизитися, з огляду на те, що у лютому 2023 р. частка нелегального ринку зросла до 20,2%.

Чи можна виправити цю ситуацію? Ми вбачаємо, що так. Адже аналіз ситуації з нелегальним ринком у країнах Центральної Європи є доволі оптимістичним. У Болгарії частка нелегального споживання сигарет у загальній структурі споживання складає 2,1%, Словаччині – 2,8%, Чехії – 3,7%, Польщі – 4,2%, Молдові – 6,0%, Румунії – 6,4%, Угорщині – 7,2%.

Хочеться нагадати, що максимальні значення нелегального ринку тютюнових виробів у Болгарії – понад 30% – зафіксовано у період податкового шоку 2010 р. (коли відбулося різке збільшення податкового навантаження). Врахувавши прорахунки у акцизній політиці у 2011–2015 роках, влада не змінювала ставки акцизу на сигарети. Унаслідок детінізації ринку сигарет податкові надходження збільшились на 35%. Виважене зростання акцизних ставок дозволило Болгарії опинитись серед країн – лідерів ЄС, де найменші значення нелегального споживання сигарет. Згідно з дослідженням Дж. Прігера та Дж. Куліка (2018), зростання цін сигарет є головною причиною збільшення обсягів їх тіньового ринку. Тому державна політика у сфері оподаткування тютюнових виробів має бути послідовною.

Іншим хорошим прикладом для вивчення та наслідування є польський досвід. Країна здійснює виважене підвищення ставок акцизу на сигарети, враховуючи рівень добробуту населення та вимоги Директив ЄС. Польща є одним з найбільших виробників сигарет з-поміж країн Євросоюзу. Близько 1/6 всіх європейських виробничих потужностей тютюнових виробів знаходяться у Польщі. Крім того, країна межує з трьома державами, які не є членами ЄС, що посилює загрози контрабанди. За даними митної служби, найбільший обсяг постачання контрабандних тютюнових виробів (близько 60% від загального обсягу) фіксується з Білорусі.

У Польщі забезпечена висока координація діяльності контролюючих органів у сфері протидії нелегальному виробництву та обігу сигарет. Щорічно вилучається від 500 до 800 млн шт. контрафактних і контрабандних тютюнових виробів.

Підвищення рівня підготовки працівників прикордонної служби, технологічна модернізація митних органів і прикордонників у Польщі вплинули на зміну структури потоків контрабанди сигарет у країну – найбільш масовим є перевезення на невеликих приватних авто (82%), далі автобусами (5%), вантажівками (2%), залізницею (1,5%). Підвищення якості координації роботи між контролюючими органами, взаємодія з європейськими інституціями (OLAF, EUROJUST, Europol) та проведення спільних митних операцій у сфері протидії контрабанді сигаретам дозволили зменшити обсяги нелегального імпорту.

Значну увагу податкових органів і поліції прикуто до контрафактного виробництва. У Польщі функціонує система моніторингу і контролю ланцюжка постачань тютюну, що має на меті створення обмежень на ринку тютюну, недопущення його обігу серед нелегальних учасників ринку. Системні дії влади дозволили знизити частку нелегального споживання сигарет в країні з 8,6% у 2020 році до 4,2% у 2022 році.

Більше успішних кейсів протидії нелегальному виробництву та обігу сигарет у ЄС висвітлено у дослідженні Growford Institute.

Отже, зважаючи на досвід країн-членів ЄС, можна виокремити пріоритетні заходи протидії нелегальному обігу сигарет:

Зростання ставок акцизного податку має бути виваженим та послідовним. Досвід країн ЄС демонструє, що внаслідок детінізації ринку сигарет навіть при незмінних ставках акцизу доходи бюджету зростають; Підвищення функціональної ефективності контролюючих органів (податкової, митниці, поліції, прикордонників, Бюро економічної безпеки); Посилення співпраці з європейськими інституціями та митницями країн-сусідів у сфері протидії нелегальному обігу тютюнових виробів. Запровадження системи моніторингу і контролю ланцюжка постачань тютюну, зокрема тютюну вирощеного в Україні. В умовах воєнного стану, коли кордони є закритими, важливо і принципово визначити "оази" контрафактного виробництва мільярдів сигарет.

Ці дії не призведуть до повного подолання тіньового ринку сигарет, однак суттєво його зменшать. Це забезпечить додаткове наповнення бюджету на мільярди гривень, які вкрай потрібні нам для наближення перемоги.