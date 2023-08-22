Чому спростування "Інтерпайпом" своєї роботи у Росії викликає більше запитань, ніж відповідей

Опубліковане розслідування про роботу в Росії дочірньої структури "Інтерпайп" (компанії "Інтерпайп-М") викрило низку важливих фактів. Зокрема, що навіть після широкомасштабного вторгнення в Україну структура "Інтерпайпу" продовжує працювати в Росії, сплачує багатомільйонні податки на прибуток, податок на додану вартість, утримує офіс (сплачує оренду, заробітну плату, нараховує премії співробітникам), замовляє дослідження щодо ціноутворення та навіть позивається до московського суду на іншу "доньку" групи "Інтерпайп" (зареєстровану в ОАЕ) і тим самим намагається повернути в Росію майже 50 мільйонів доларів США.

Перед публікацією розслідування редакція РБК-Україна направила до прес-служби "Інтерпайп" запит із проханням дати відповіді на запитання: чи здійснює кіпрський власник компанії Interpipe Holdings PLC контроль за діяльністю ТОВ "Інтерпайп-М" в Росії, чи сплачувались Interpipe Holdings PLC дивіденди зі сторони російської компанії ТОВ "Інтерпайп-М" за 2021, 2022 рр., чому після початку повномасштабного вторгнення Interpipe Holdings PLC не вийшла із засновників "Інтерпайп-М", та чи плануєте Interpipe Holdings PLC вийти із засновників або повністю ліквідувати дану компанію.

Ні на момент публікації розслідування, ні на момент виходу цього матеріалу компанія "Інтерпайп" жодної відповіді так і не надала. Водночас після виходу розслідування компанія на своєму сайті розмістила спростування наступного змісту:

"В українських ЗМІ відновилась медіа-кампанія з дискредитації іміджу ІНТЕРПАЙП

Цього тижня в українських засобах масової інформації відновилася брехлива та замовна недоброчесними конкурентами медійна кампанія з дискредитації іміджу ІНТЕРПАЙП щодо нібито ведення бізнесу у російській федерації після 24 лютого 2022 року.

ІНТЕРПАЙП цілком та повністю спростовує ці брехливі звинувачення.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ІНТЕРПАЙП прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами.

Після 24 лютого 2022 року ІНТЕРПАЙП припинив будь-яку бізнес-діяльність в російській федерації та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в РФ. Нагадаємо, що російська федерація ще у 2018 році запровадила персональні санкції проти керівництва компанії ІНТЕРПАЙП".

Проаналізувавши повідомлення "Інтерпайпу", можна дійти висновку, що воно не містить жодного конкретного спростування викладених у розслідуванні фактів діяльності торгової компанії "Інтерпайпу" в Росії та фінансуванні російського бюджету.

Оскільки "Інтерпайп" вважає розслідування "брехливим та замовленою недоброчесними конкурентами медійною кампанією з дискредитації іміджу ІНТЕРПАЙП", важливо дати оцінку такій заяві та на конкретних фактах показати, чому це не відповідає дійсності.

Отже, давайте проаналізуємо. Перше твердження:

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ІНТЕРПАЙП прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами".

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну "Інтерпайп" не приймав рішення щодо ліквідації торгової компанії в Росії ТОВ "Інтерпайп-М". Відповідно до статті 62 Цивільного кодексу РФ компанії, щодо якої ухвалено рішення про ліквідацію, надається три дні на повідомлення податкової інспекції про ліквідацію. Одразу за цим вносяться відомості до реєстру юридичних осіб, де щодо компанії з'являється помітка, що вона перебуває у стані ліквідації.

Щодо ТОВ "Інтерпайп-М" у реєстрі юридичних осіб Росії не міститься даних про те, що вона перебуває у стані ліквідації.

Ця компанія вважається як діюча, і тобто така, яка працює на загальних засадах. І хоча "Інтерпайп" стверджує, що "цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами", повідомлення про початок ліквідації носить автоматичний характер. Його навіть можна зробити через нотаріуса, не контактуючи з "недружнім юридичним середовищем" російських державних органів.

Також відповідно до російського законодавства для початку процедури ліквідації підприємства, як і в будь-якій іншій країні, створюється ліквідаційна комісія, на яку покладається обов'язок здійснення пов'язаних із ліквідацією необхідних дій та розрахунок із кредиторами компанії. Інформація про роботу ліквідаційної комісії вноситься до державного реєстру юридичних осіб. Ні даних про роботу такої комісії, ні посилань зі сторони "Інтерпайпу" на створення такої комісії немає. Причина зрозуміла – така комісія не була створена.

Аби зрозуміти, як це виглядає візуально, можна звернутися до прикладу міжнародної торговельної мережі IKEA, яка свого часу теж заявила про згортання своєї діяльності в Росії та ліквідацію російського підрозділу. У російському реєстрі компаній ТОВ "Ікеа Дом" зазначається як така, що перебуває у стані припинення (Организация в процессе ликвидации), а розділ "Керівник" (Руководитель) містить позначку "Ліквідатор".

ТОВ "Інтерпайп-М" навпаки відображається як діюча компанія (Действующая организация), а у розділі "Керівник" (Руководитель) просто вказано "генеральний директор". Тобто ТОВ "Інтерпайп-М" працює як звичайна компанія, а рішень щодо її ліквідації ухвалено не було.

Також відповідно до російського законодавства про початок ліквідації компанії має бути розміщено публічне оголошення. Таке оголошення публікується у "Віснику державної реєстрації" (Вестник государственной регистрации).

І знову ж таке оголошення щодо ТОВ "Інтерпайп-М" опубліковано не було.

Ліквідаційний баланс компанії затверджується протягом не більше ніж двох місяців після прийняття рішення про її ліквідацію.

"Інтерпайп" вказує, що процес ліквідації російської доньки розпочався "негайно" після повномасштабного вторгнення. При цьому "Інтерпайп" не зазначає конкретної дати такого рішення. Навіть якби "Інтерпайп" вирішив ліквідувати свою російську компанію через місяць після початку великої війни (скажімо, 24 березня), то ліквідаційний баланс мав би з’явитися на світ не пізніше 24 травня 2022 року. І ці дані мали б бути відображені в публічній фінансовій звітності, яка була подана до російських контролюючих органів. Ця звітність, своєю чергою, була б покладена в основу аудиторського звіту за 2022 рік.

Фінансову звітність для "Інтерпайпу" виконав Ernst&Young з "великої четвірки". Але ні у результатах фінансової діяльності ТОВ "Інтерпайп-М", яка була подана до податкових органів Росії, ні в аудиторському звіті за 2022 рік жодних даних про ліквідаційний баланс немає.

Джерело: https://interpipe.biz/upload/ef3fbf9af1a2b0ed61fe916306254afc.pdf

Більше того, аудиторський звіт враховує прибуток ТОВ "Інтерпайп-М", отриманий у Росії. Тобто сам "Інтерпайп" не відділяє себе від російської "доньки" і продовжує її сприймати як частину свого бізнесу.

Також варто нагадати, що у процесі ліквідації компанії (у будь-якій країні) відбувається задоволення вимог кредиторів відповідно до визначених законодавством черг.

Опубліковані у ЗМІ розрахунки ТОВ "Інтерпайп-М" із контрагентами свідчать не про згортання діяльності та розрахунок із кредиторами, а про звичайну господарську діяльність (оплата оренди, послуг зв’язку, дослідження трансфертного ціноутворення, судового мита). Розрахунку із кредиторами у рамках ліквідації немає.

Крім того, "Інтерпайп" у своїй заяві стверджує, що "після 24 лютого 2022 року припинив будь-яку бізнес-діяльність в російській федерації та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в РФ".

Ця заява теж не відповідає дійсності. ТОВ "Інтерпайп-М" через низку зареєстрованих компаній належить Віктору Пінчуку. І саме ці компанії за вказівкою Віктора Пінчука (або ж за наданими від нього статутними повноваженнями) призначають директора ТОВ "Інтерпайп-М" та беруть участь у загальних зборах учасників "Інтерпайп-М" як її власники: затверджують результати фінансової діяльності та ухвалюють рішення про реєстраційні дії.

Чинний директор ТОВ "Інетрпайп-М" був призначений у лютому 2023 року. Для такого призначення мали відбутися загальні збори учасників (власників) ТОВ "Інтерпайп-М", на яких мало бути ухвалено рішення про його призначення. Ланцюжок осіб, які брали участь у такому голосуванні, веде до Віктора Пінчука, як кінцевого бенефіціарного власника.

На окрему увагу заслуговує факт подачі зі сторони ТОВ "Інтерпайп-М" позову до іншої "доньки" холдингу – Interpipe М.Е. FZE (ОАЕ). Позов про стягнення майже 50 мільйонів доларів США було подано у листопаді минулого року.

До речі, наступне судове засідання призначене на 25 січня 2024 року. Компанія, яка планує отримати 50 мільйонів доларів США у країні-агресорі якось не надто схожа на компанію, яка припинила діяльність.

Як би мав діяти "Інтерпайп", аби хотів припинити свою діяльність у Росії?

Насправді, шляхів позбутися компанії дуже багато. По-перше, можна дійсно запустити процедуру добровільної ліквідації. По-друге, компанію можна продати. По-третє, звільнити всіх співробітників, закрити офіс, припинити виконання будь-яких договорів і зобов’язань із посиланням на війну, не сплачувати податки до бюджету, з якого фінансується війна проти України, і припинити будь-які фінансові операції.