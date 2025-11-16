Чи потрібна водіям "механіка" і чому всі бояться парковки: бліц з автоінструктором

Головне:

Як обрати автошколу?

Чи потрібна новачкам “механіка”?

Яке авто краще купити новачку: нове чи вживане?

Чого найбільше бояться водії-початківці?

Хто краще вчиться водити: чоловіки чи жінки?

Від теорії до практики: чому навчають автошколи

– Як змінилося навчання в автошколі за останні роки?

– За останні роки я побачив багато змін. На мою думку, більшість з них все-таки позитивні, хто б там що не казав. Я бачу, що все рухається в правильному напрямку.

Звісно ж, з реалізацією у нас, як завжди, не все добре, тому буває по-різному. Найпозитивніші зміни – це те, що автошколи дійсно почали свідомо підходити до процесу навчання. Багато автошкіл дійсно дають якісне навчання, намагаються, як мінімум. І є по закону норма – це 40 годин практики, не академічних, а саме 40 реальних годин практики.

І зараз багато автошкіл саме дотримуються цієї норми, хоча раніше цього не було. Багато автошкіл раніше давали 10 -20 годин, щоб здешевити навчання і заманити більше клієнтів. Зараз більшість автошкіл повертається до цієї норми, а ті, які цього не роблять, насправді порушують закон.

Так як в базі даних МВС має бути відмітка, що людина приїхала 40 годин і там за кожну годину, за кожний урок ставиться підпис людини. Тобто замість людини хтось ставить підпис і клієнт про це може навіть не знати. Але в цілому автошколи покращили цю якість, плюс покращилась якість внутрішніх іспитів.

Раніше це все було формальність, зараз внутрішні іспити здаються і складаються доволі серйозно також. Не всі з першого разу можуть навіть внутрішні іспити скласти, тому автошколи почали працювати якісніше. Також з хороших змін – це те, що зараз теорію можна проходити самостійно, тобто по самопідготовці.

Це позитивна зміна, хоча я розумію, що інколи люди цим можуть зловживати і не готуватися нормально. Але зате з'явилася можливість, тобто варіабельність. Можна або йти в автошколу, проходити курси там, автошколи надають цю можливість, або ж готуватися самостійно.

Це також виключає корупційну складову, тому що раніше автошколи могли формально людину зареєструвати на теорію, а насправді людина там навіть не було, не ходила. Зараз цього вже немає, Тобто, мінус корупція.

Також добре, що іспит можна складати вже протягом двох років без прив'язки до трьох спроб. Раніше було три спроби, і це також впливало саме на корупційну складову, тому що люди боялися йти на третю спробу, так як після цього потрібно було знову проходити перенавчання в автошколі.

– Як війна вплинула на процес навчання, безпеки занять, маршрути, попит на курси?

– В цілому, щоб сильно щось вплинуло на маршрути, на безпеку занять, я не помітив. В нас люди дуже швидко адаптуються, тому, в принципі, як їздили, так і їздимо. Що стосується попиту, то парадоксально, але війна попит збільшила.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, я поїхав за місто і думав, ну все, автошкола вже не актуальна для людей. Думав навіть, чим займатися далі, що взагалі робити. Але вийшло так, що буквально місяць-два пройшло, і ми побачили великий наплив людей. І він насправді не сильно зменшується з часом.

У мене немає офіційної статистики, але по відчуттях люди почали навіть більше приходити саме на навчання. Я так розумію, тому що відчули в цьому велику потребу. Потреба бути мобільним.

– Як ви ставитесь до онлайн-формату теоретичних занять, наскільки він ефективний?

– Онлайн-навчання у нас запровадився ще під час "ковіду". Одні люди кажуть, що їм навпаки стало зручніше і ефективніше, інші кажуть, що їм краще було в класі. Тобто, мабуть, це все дуже відносно і дуже залежить від людей.

Щодо ефективності, я думаю, що також це не сильно змінило картину в цілому. Той, хто хотів навчатися, він навчався. А от щодо самопідготовки, це вже інше. І я думаю, що це позитивна зміна. Чому? Тому що знову ж таки в людини з 'явилася можливість обирати.

Мені здається, що по якості великої такої просадки немає. Ця зміна працює лише кілька років, тому час покаже.

– Чи відповідає чинна програма реальним умовам на дорогах?

– Мабуть, з перших трьох питань ви подумали, що цей хлопець за мир, дружбу, жвачку, нічого цікавого не розкаже, все добре, все нормально (сміється).

Але зараз я, мабуть, буду вже й трошки критикувати. Тому що я абсолютно впевнений в тому, що чинна програма навчання не відповідає реальним умовам і якісному підходу до навчання.

Є так звана типова програма підготовки водіїв, яка йде ще з СРСР. В цій програмі є речі, які абсолютно відірвані від реальності. До прикладу, як вам така норма, або така тема – це рух з причепом, або буксирування транспортного засобу іншим транспортним засобом.

Ви десь бачили, щоб люди це робили в реальних умовах? Тобто в автошколах їздили з причепами, або буксирували інші транспортні засоби. Я не бачив. І слава Богу, тому що я вважаю, що це спеціальні навички, які не мають нічого спільного з базовими навичками, які люди мають проходити в автошколі.

З іншої сторони, в програмі немає абсолютно нічого пов'язаного з паркінгами торгових центрів, критими паркінгами, підземними паркінгами, як під'їхати в той паркінг, як в нього заїхати, як виїхати. Згідно закону, ми не маємо права туди їздити на навчальному автомобілі, адже це приватна територія.

– Чого, на вашу думку, бракує у стандартному курсі підготовки водіїв?

– У стандартному курсі підготовки водіїв бракує саме базової підготовки. Мова йде про роботу на майданчику. Вона є в типовій програмі, але, на жаль, майданчик – це для багатьох автошкіл просто формальність.

Дуже важливо розуміти, що потрібно давати на майданчику, щоб потім людина, виїжджаючи в місто, вже мала впевнені навички керування власним автомобілем. Тобто майданчик – це про управління автомобілем, а робота в місті – це про взаємодію між водіями.

Тобто, коли людина їздить по місту, вона не має думати, як натискати педаль і що робити з кермом. Тобто, руління, робота з динамікою, робота з поглядом, будування траєкторій – це справа майданчику. І часто автоінструктори не знають про ці речі.

Тобто відчувається дефіцит двох факторів. Перший – це відсутність майданчиків, і другий фактор – це відсутність підготовки саме автоінструкторів.

Як підготуватись до іспиту водію-початківцю

– Чи достатньо годин практики, які передбачені програмою?

– На мою думку, для практики годин вистачає повністю. Абсолютно. Звісно, бувають винятки. Проблема лише в тому, що вони цих 40 годин роблять. Часто вони "накатують" маршрути іспиту, тобто дресируються. Але в такому форматі якісного навчання бути не може.

Підготовка до іспиту і реальне навчання водіння – це абсолютно різні речі, які не пов'язані між собою в наших реаліях. Хоча має бути не так. Дуже часто автошколи зациклюються на тому, щоб людина склала іспит, і інструктори просто катаються по маршрутах, показують, де зупинитися, де розвернутися.

– Чи допомагає використання автотренажерів або закритих майданчиків перед виїздом в місто?

– В нас є в нас велика проблема з майданчиками, і це факт. Особливо у великих містах. Це велика проблема, тому що я вважаю, що найважливіший етап навчання – це якраз етап навчання на майданчику.

Від того, як ми попрацюємо на майданчику, буде залежати все наше водіння далі в цілому. Повторюсь, на майданчику ми формуємо базові навички, які потім ми переносимо в реальні умови міста.

Щодо автотренажерів, це також дуже корисно. Тобто це не обов 'язково має бути якийсь автотренажер, напічканий електронікою. Достатньо керма і сидіння, де ми тренуємо швидкісне руління, базове руління, роботу з перехватом і багато інших елементів, які дуже сильно допомагають знову ж таки в реальних умовах, коли ми вже перестали про кермо думати.

– Як ви оцінюєте якість складання іспиту в сервісних центрах? Чи реально він перевіряє готовність водія?

– Це доволі складне питання. Чому? Тому що, з одної сторони, є чек-лист, є певний набір навичок, які людина має отримати, і деякі з цих навичок дійсно перевіряються на іспиті. З іншої сторони, я також бачу багато проблем, тому що немає однозначності в деяких речах.

Тобто, до прикладу, якщо ви не виконали вимогу інспектора, це одразу ж завершення іспиту – людина іспит не склала. Що таке не виконали вимогу? Це коли інспектор каже, умовно, припаркуйтесь ось тут, або розверніться ось на цьому перехресті.

Але людина за своїми суб'єктивними відчуттями бачить, що на цьому перехресті розвертатися вона не зможе, бо тут буде небезпечно. І вона умовно каже екзаменатору, я вважаю, що тут небезпечно, тому тут розвертатися не буду. Інспектор, знову ж таки, це людина, а людина може бути в різному настрої, з різними також відчуттями. І все одно каже потім, що ви не виконали вимогу, переходьте на перездачу.

І я не хочу зараз хейтити екземенаторів, чи сервісні центри, я розумію, що це людський фактор, але не завадило б якось більш об'єктивно стандартизувати саме ті елементи, які людина має виконати. Знову ж так, є стандартні маршрути. Їх можна натренувати, і все.

– Як обрати автошколу?

– Я часто на своїх прямих ефірах і у відео, у спілкуванні зі своїми учнями, говорю дуже очевидну річ, але не всі до цього приходять. Ми не маємо вибирати автошколу. Не потрібно обирати автошколу. Потрібно обирати автоінструктора. Тобто саме того спеціаліста, до якого ви хочете піти.

Адже зараз все упирається більше в практичні заняття. З іншої сторони, є ще одна проблема. Люди часто вибирають автошколу поближче і подешевше. Я пораджу шукати найкращих. Зараз є багато можливостей: соцмережі, інтернет. Тобто є багато можливостей знайти кращих.

– На що варто звертати увагу під час вибору інструктора?

– В першу чергу, варто дивитись на кадри, колектив. Якщо автошкола дійсно працює якісно, то скоріш за все в соцмережах будуть показувати, як працюють їхні інструктори. Якщо автошкола соромиться показувати, то щось там не так все-таки з якістю навчання. Також ціна. Не буває дешевого якісного навчання. Якісне навчання – це про індивідуальний підхід. І автоінструктор не може працювати, коли в нього по 10 людей в день.

Чи потрібна водіям “механіка”

– На якому авто краще навчатися?

– Я думаю, що краще навчатися на тому авто, на якому вам комфортно їздити і яке закриває вашу потребу. Важливо, щоб машина відповідала вашим вимогам в плані комфорту та керування.

У автошколі машина має бути сучасна, нова. Вона не повинна ламатись, і давати можливість отримувати задоволення від навчання, а не тільки стрес.

– Що частіше обирають учні – механіку чи автомат?

– Останні кілька років в посвідченнях водія є спеціальна відмітка для тих, хто навчався на "автоматі". Ця відмітка не дозволяє потім водити авто на "механіці". При цьому у випадку "механіки" ніякої відмітки немає. Тобто "механіка" в уявленні більшості людей є більш універсальною.

Хоча я з цим не дуже погоджуюсь, насправді. Якщо у вас є суто потреба пересуватися з точки А в точку Б, безпечно, комфортно, і у вас є можливість купити "автомат", то не йдіть на механіку, вам воно не потрібно.

З іншої сторони, кому дійсно подобається "механіка", або в кого є потреба саме їздити на "механіці", а не про всяк випадок, то вибирайте МКП. Зараз все ще "механіка" переважає, і причина – це якраз ота відмітка в правах.

Цікаво, що багато людей страждають через те, що вони пішли на "механіку" про всяк випадок. Часто це трапляється, якщо жінкам радять чоловіки. Є такий стереотип в думках багатьох досвідчених водіїв, що "трушний" водій має вміти їздити на "механіці". Це точно вибір кожного.

– Чи варто сьогодні вчитись на механіці? Які тут є переваги для новачків?

– Основна перевага для новачків у "механіці" – це якраз та універсальність. Зараз і "механіка", і "автомат" плюс-мінус в однакових умовах, тобто це все дуже відносно.

Примусово на "механіку" точно не варто йти. А якщо людина свідомо йде працювати з щепленням, з коробкою передач, скажімо так, щоб відчувати автомобіль, то тоді так. Хоча на "автоматі" також багато чого є цікавого.

– Як впливають сучасні технології – камери, парктроніки, системи допомоги водіїв на якість навчання?

– Потрібно старатися шукати автошколу та інструктора, у яких сучасний автомобіль, але все має свою міру. Так, парктроніки допомагають. Тобто, ось ці звукові індикатори, вони допомагають паркуватися. Камери – це теж дуже класний інструмент.

Але мені здається, що на етапі навчання потрібно навчитись працювати по дзеркалам. А камера – це як додатковий ресурс, додаткова страховка, яка допоможе перевірити, чи ми правильно навчилися працювати по дзеркалам, чи ні. Тому камеру на етапі навчання ми стараємось вимикати, але парктроніками користуємось.

На етапі, коли базові навички вже сформовані, потім цими елементами можна користуватися, це наш комфорт. Але варто навчитись основам, щоб не бути залежними від електроніки.

Поради для новачків: як відчути автомобіль

– Як новачкам подолати страх, або невпевненість за кермом?

– Страх, або невпевненість за кермом – це набута річ, вона не може бути за замовчуванням. Він з'являється тоді, коли ми потрапили не до того інструктора або, можливо, в когось був досвід водіння з кимось іншим. І тоді у людей з'являються ці страхи, блоки. Люди бояться, що вони стануть причиною аварії, бояться, що на них можуть насваритись, накричати.

Для того, щоб з цим працювати, потрібно спочатку дійсно знайти свого тренера, свого автоінструктора. Якраз робота з базовими навичками і прибирає страх. Люди часто бояться не тому, що вони бояться інших водіїв. Найчастіше вони бояться, що вони не справляться з керуванням власного автомобіля.

– Як тренуватися поза автошколою, щоб закріпити навички?

– Сьогодні є багато інструментів, але я розповім кілька простих лайфхаків. Наш мозок не знає різниці між реальністю та імітацією. Якщо ви навчаєтесь на базовому етапі, то зробіть дуже просту річ. Візьміть щось, що схоже на кермо, і прикріпіть його кудись, щоб воно крутилося. Може бути кришка від каструлі, може бути щось інше, неважливо. І просто тренуйте саме оцю навичку обертання керма, яку ви пропрацьовували з інструктором на майданчику.

Те, що це кришка, і те, що перед вами не дорога – ролі не грає. Головне, що ваші руки повторюють той самий рух, який ви тренували. І коли ви цей рух повторите 100 разів, 200, 300, 500, мозок буде формувати ці нейронні зв'язки.

Друге – комп'ютерні ігри. Часто відсутність просторового мислення впливає на якість паркування, на якість роботи в обмеженому просторі.

Часто людина, яка все дитинство гралася в комп'ютерні ігри, гралась машинами на радіокеруванні та на велосипеді їздила, набагато краще паркується. Це дійсно допомагає.

Чи потрібно вчитися паралельно зі своїм чоловіком, чи з батьком на своїй машині? Ні. Ні в якому разі. Це якраз те, від чого я застерігаю. По-перше, це незаконно, а, по-друге, це може викликати страх, з який потім з інструктором прийдеться пропрацьовувати.

– Що допомагає відчути автомобіль краще?

– Лише тренування на майданчику з автоінструктором. Ви ніколи не відчуєте автомобіль під час роботи в місті, тому що там у вас мозок зайнятий абсолютно іншими речами.

На майданчику ці відчуття якраз гарно пропрацьовуються. Можна сходити на уроки контраварійної підготовки паралельно, але коли інструктор знає свою роботу, то перших 3-5 занять на майданчику – це якраз про відчуття автомобіля: про габарити, траєкторію, динаміку і про те, як працює наш вестибулярний апарат під час водіння.

– Чи є різниця у підході до навчання чоловіків і жінок?

– Ні, в цілому немає. Чоловіки і жінки плюс-мінус однаково сприймають нову інформацію. Так, серед учнів зараз є серйозний перекіс у бік дівчат, не менше 80-90%.

З власного досвіду скажу, що жінки намагаються спочатку розібратися зі всім, хочуть зрозуміти, як все працює. Вони ж також часто не впевнені в собі через те, що не дуже розуміються в техніці. Тому все детально хочуть зрозуміти.

На мою думку, це непогано. І, повірте, далеко не всі чоловіки на рівні інтуїції розуміють, як працює автомобіль.

Яке авто краще обрати новачку

– Як вибрати перше авто? З чого починати пошук?

– Я не є експертом у підборі авто, але машина повинна виконувати ваші задачі. Дуже часто є стереотип, що першим треба купити авто, яке не шкода. Я не згоден з цим твердженням, тому що на дешевому старому автомобілі ви не будете відчувати легкості в управлінні. І це в майбутньому може дуже вплинути на водійський досвід.

– Нове чи вживане – яке авто безпечніше для новачка?

– Звісно, дуже просто сказати – нове завжди буде безпечніше. Але не завжди є можливість брати нове. Тому я рекомендував би купувати щось з сучасних автомобілів, який не буде ламатися і який буде обладнаний всіма засобами безпеки. Там і подушки безпеки мають бути, і якісь асистенти, які допомагають не потрапити в небезпеку.

Часто не рекомендують початківцям брати нове, тому що поб'єш. Але нове не обов'язково має битися. При якісній підготовці, якщо людина дійсно хорошо вчилася і з правильним тренером, то вона буде прекрасно водити і нове авто, не боячись його пошкодити.

– Назвіть критерії вибору авто для початківця.

– Головний критерій – це ваші потреби, і чи закриває дана модель автомобіля ці потреби. Якщо ви живете у великому місті, і розумієте, що вам не потрібно велику сім'ю возити, то краще візьміть маленьке авто – ним буде легше паркуватися.

Мені чомусь здається, що для початківця важливо, щоб авто було не дуже велике на перший час, і автомобіль був достатньо простий в обслуговуванні.

Страхи новачків: які маневри лякають початківців

– Які найпоширеніші помилки роблять початківці за кермом?

– Як правило, це помилки маневрування. Дуже часто початківцям важко маневрувати через свою невпевність, тобто перелаштовуватись з ряду в ряд важко вдається. Інколи доволі неінтуїтивна річ під час перелаштування відбувається.

Інколи, щоб перелаштування було безпечніше, потрібно прискоритись і перелаштуватися. Тоді ми безпечно вливаємося у потік. На самому початку це робити нереально складно. Тому бувають проблеми з цими перелаштуваннями, бувають проблеми з маневруванням в щільному потоці.

Найчастіше помилки виникають тоді, коли ми перестаємо вчитися. Якщо ми пішли в автошколу, вивчились, потім купили автомобіль і перестали тренуватися, просто катаючись багажниками інших автомобілів – оце і є помилка.

– Який маневр є найскладнішим для новачків? Поворот ліворуч, обгін чи щось інше?

– Так, поворот ліворуч, обгін – це одні з найскладніших елементів. Я б сюди додав ще розворот, адже фактично розворот – це два повороти ліворуч. Тому мої ТОП-3 – це поворот ліворуч, розворот і обгін. Це те, до чого потрібно дуже серйозно підготуватися і багато приділити уваги на етапі навчання.

– Чому у новачків часто виникають труднощі з паркуванням? У чому головна складність?

– Спробую пояснити, адже це дійсно цікава тема. Багато хто думає, що у новачків проблеми з паркуванням, бо вони щось путають, щось не розуміють, чи у них не так мозок працює. Насправді проблема полягає в тому, що у них не було попереднього досвіду, який впливає на якість і на легкість паркування. Навіть не в габаритах справа, а в тому, як веде себе автомобіль в просторі, коли ми їдемо заднім ходом.

Дуже часто в людей виникає питання, куди повертати кермо, щоб машина поїхала туди, куди їм потрібно. І вони плутаються. Тобто, все впирається в те, щоб в людини не було просто схожого досвіду. Розуміння того, як веде себе автомобіль в просторі, це не щось інтуїтивне. Це те, що здобувається з досвідом.

– Як змінюється поведінка водіїв з досвідом? Які навички приходять лише з часом?

– З часом приходить впевненість. Ця навичка більш впевнено виконувати той чи інший маневр, особливо в умовах щільного потоку. Але не просто з часом, а з тренуванням. Тобто просто час нічого не вирішує. Вирішує лише час плюс тренування.

Окрім того, все залежить від того, яка була початкова база, тобто як проходило навчання водія. Насправді, після закінчення автошколи починається найголовніший етап навчання у реальних умовах. Але якщо на етапі навчання в автошколі водій вирішив, що зараз отримає права, і далі просто собі кататиметься, то поведінка такого водія зміниться лише в гіршу сторону і небезпек в нього в житті траплятиметься лише більше.