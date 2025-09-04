Чи будемо з газом у нинішньому опалювальному сезоні?

Чи будуть українці з газом у новому опалювальному сезоні (фото: Getty Images)

В Україні незабаром стартує опалювальний сезон. Однак чи вистачить газу для споживачів, наскільки готові газорозподільчі мережі і що з тарифами, – в колонці Богдана Оксененка, експерта газового ринку, голови правління ПрАТ "Кременчукгаз".

Осінь. Наближається опалювальний сезон. У спеціалістів, які працюють на ринку природного газу, є багато питань, щодо якісного та безпроблемного проходження опалювального сезону 2025-2026.

Вже деякий час на вустах питання наявності природного газу в підземних газових сховищах. І, звісно, "Нафтогаз України" "героїчно" вирішує дане питання – це його зона відповідальності.

Але, на жаль, з радарів уряду та Нацкомісії, що здійснює регулювання ринків енергетичних та комунальних послуг, зникло питання: а чи дійде цей газ, який придбав "Нафтогаз", у газові сховища, до кінцевих споживачів? Чи готові газорозподільчі мережі до нового опалювального сезону?

На мій погляд, впевненості в цьому не має. Чому? Які є питання до газорозподільчих мереж? Спочатку кілька фактів.

Наразі близько 75% газорозподільчих мереж входять в орбіту управління "Нафтогазу України". Решта – приватні з різними власниками.

Газорозподільчі компанії – це регіональні монополісти, економічні аспекти діяльності яких контролює і регулює НКРЕКП – національний регулятор, який встановлює тарифи на розподіл для газорозподільчих компаній, так само як і для Оператора газотранспортної системи, операторів передачі електроенергії тощо. Тобто, економіка газорозподільчих компаній на 95% залежить від НКРЕКП.

Останній раз НКРЕКП встановлювало тарифи для газорозподільчих компаній на 2022 рік в грудні 2021 року – ще до повномасштабної військової агресії проти України.

Тим часом НКРЕКП переглянуло (суттєво в бік збільшення) тариф на транспортування природного газу для Оператора ГТСУ на 2025 рік.

А ще НКРЕКП переглянуло (суттєво в бік збільшення) тарифи на розподіл електричної енергії.

Однак НКРЕКП не переглядає вже понад 3 роки тариф на розподіл природного газу розподільчими газопроводами!

Ситуацію, в якій працюють газорозподільчі компанії, можна розглянути на прикладі ПрАТ "Кременчукгаз" – невеликої газорозподільчої компанії, яка обслуговує мережу в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Кременчуцький район – це великий промисловий вузол України, в якому основними напрямками діяльності є машинобудування, нафтопереробка, добувна і харчова промисловість та енергетика.

На 2022 рік обсяг замовленої потужності (тобто фактично обсяг розподіленого природного газу) по ПрАТ "Кременчукгаз" був 427 млн куб м. Встановлені НКРЕКП річні витрати складали 197 млн грн.

2025 року обсяг замовленої потужності (тобто фактично обсяг розподіленого природного газу) по ПрАТ "Кременчукгаз" складе 278 млн куб м із фактичними річними витратами в 128 млн грн.

При цьому 95% витрат для газорозподільчих компаній – це постійні витрати, які забезпечують регламентні роботі на газорозподільчих мережах (в т.ч. ремонти, ревізії, заміни тощо) та формування регіональних балансів природного газу.

Таким чином протягом 2022-2024 років ПрАТ "Кременчукгаз" втратив понад 135 млн грн тарифної виручки. Як результат, зокрема, підприємство було вимушено скоротити персонал з 550 до 220 осіб, що дуже мало для нормальної роботи підприємства, але щоденна героїчна (без перебільшення) робота працівників дозволяє робити неможливе – підтримувати мережі в робочому стані.

Звісно, геройство в крові українців… Але вже чотири роки!!! Це вже складно, люди виснажені.

Крім цього, місто Кременчук завжди був під прицілом ворога, а тому ПрАТ "Кременчукгаз" повинен реагувати на виклики війни.

Особливо з урахуванням того, що заробітна плата працівників не висока, в 2 рази менша, ніж встановлена НКРЕКП для ТОВ "Оператор ГТСУ", хоча працюємо на одному ринку і робимо одну справу.

Стосовно опалювального сезону. ПрАТ "Кременчукгаз" робить все, що повинен, але в режимі все, що може. Коштів катастрофічно бракує.

А тому, стале проходження опалювального сезону залежить виключно від НКРЕКП, від перегляду тарифів на розподіл для газорозподільчих компаній.

А ще реалізація завдання, на яке робить ставку Президент Володимир Зеленський, – розподілена генерація. Програма буде працювати зі збоями, якщо будуть технічні негаразди в газорозподільчих мережах. А це вже питання національної безпеки.

Сподіваємось на краще.

Чи варто готуватися до іншого?...