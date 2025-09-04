Будем ли с газом в нынешнем отопительном сезоне?

Будут ли укринцы с газом в новом отопительном сезоне (фото: Getty Images)

В Украине вскоре стартует отопительный сезон. Однако хватит ли газа для потребителей, насколько готовы газораспределительные сети и что с тарифами, – в колонке Богдана Оксененко, эксперта газового рынка, председателя правления ЧАО "Кременчуггаз".

Осень. Приближается отопительный сезон. У специалистов, работающих на рынке природного газа, есть много вопросов относительно качественного и беспроблемного прохождения отопительного сезона 2025-2026.

Уже некоторое время на устах вопрос наличия природного газа в подземных газовых хранилищах. И, конечно,"Нафтогаз Украины" "героически" решает данный вопрос – это его зона ответственности.

Но, к сожалению, с радаров правительства и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынков энергетических и коммунальных услуг, исчез вопрос: дойдет ли этот газ, который приобрел "Нафтогаз", в газовые хранилища, до конечных потребителей? Готовы ли газораспределительные сети к новому отопительному сезону?

На мой взгляд, уверенности в этом нет. Почему? Какие вопросы к газораспределительным сетям? Сначала несколько фактов.

В настоящее время около 75% газораспределительных сетей входят в орбиту управления "Нафтогаза Украины". Остальные – частные с разными владельцами.

Газораспределительные компании – это региональные монополисты, экономические аспекты деятельности которых контролирует и регулирует НКРЭКУ – национальный регулятор, устанавливающий тарифы на распределение для газораспределительных компаний, равно как и для Оператора газотранспортной системы, операторов передачи электроэнергии и т.д. То есть экономика газораспределительных компаний на 95% зависит от НКРЭКУ.

Последний раз НКРЭКУ устанавливало тарифы для газораспределительных компаний на 2022 год в декабре 2021 года – еще до полномасштабной военной агрессии против Украины.

Между тем НКРЭКУ пересмотрело (существенно в сторону увеличения) тариф на транспортировку природного газа для Оператора ГТСУ на 2025 год.

А еще НКРЭКУ пересмотрело (существенно в сторону увеличения) тарифы на распределение электрической энергии.

Однако НКРЭКУ не пересматривает уже более 3 лет тариф на распределение природного газа по распределительным газопроводам!

Ситуацию, в которой работают газораспределительные компании, можно рассмотреть на примере ЧАО "Кременчуггаз" – небольшой газораспределительной компании, обслуживающей сеть в Кременчугском районе Полтавской области.

Кременчугский район – это крупный промышленный узел Украины, в котором основными направлениями деятельности являются машиностроение, нефтепереработка, добывающая и пищевая промышленность и энергетика.

На 2022 год объем заказанной мощности (т.е. фактически объем распределенного природного газа) по ЧАО "Кременчуггаз" был 427 млн ​​куб м. Установленные НКРЭКУ годовые расходы составляли 197 млн ​​грн.

2025 объем заказной мощности (т.е. фактически объем распределенного природного газа) по ЧАО "Кременчуггаз" составит 278 млн куб м с фактическими годовыми расходами в 128 млн грн.

При этом 95% расходов для газораспределительных компаний – это постоянные расходы, обеспечивающие регламентные работы на газораспределительных сетях (в т.ч. ремонты, ревизии, замены и т.п.) и формирование региональных балансов природного газа.

Таким образом, в течение 2022-2024 годов ЧАО "Кременчуггаз" потеряло более 135 млн грн тарифной выручки. Как результат, в частности, предприятие было вынуждено сократить персонал с 550 до 220 человек, что очень мало для нормальной работы предприятия, но ежедневная героическая работа (без преувеличения) позволяет делать невозможное – поддерживать сети в рабочем состоянии.

Конечно, геройство в крови украинцев… Но уже четыре года! Это уже сложно, люди истощены.

Кроме этого, город Кременчуг всегда был под прицелом врага, поэтому ЧАО "Кременчуггаз" должен реагировать на вызовы войны.

Особенно с учетом того, что заработная плата работников не высока, в 2 раза меньше установленной НКРЭКУ для ООО "Оператор ГТСУ", хотя работаем на одном рынке и делаем одно дело.

Относительно отопительного сезона. ЧАО "Кременчуггаз" делает все, что должен, но в режиме все, что может. Средств катастрофически не хватает.

Поэтому устойчивое прохождение отопительного сезона зависит исключительно от НКРЭКУ, от пересмотра тарифов на распределение для газораспределительных компаний.

А еще реализация задачи, на которую делает ставку Президент Владимир Зеленский, – распределенная генерация. Программа будет работать со сбоями, если будут технические проблемы в газораспределительных сетях. А это уже вопрос национальной безопасности.

Надеемся на лучшее.

Или стоит готовиться к другому?