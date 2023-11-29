Черги та бюрократія. Як пройти ВЛК по мобілізації: поради з особистого досвіду

Які складнощі можуть виникнути з представниками військово-лікарської комісії і як вирішити проблеми – детальніше у матеріалі.

Військово-лікарську комісію під час війни проходять не тільки ті, кого можуть мобілізувати до лав ЗСУ. З таким стикаються зокрема й ветерани, які отримали поранення на війні. Нерідко при цьому виникає непорозуміння та інші нюанси з лікарями.

Киянка Світлана Білогузова розповіла РБК-Україна, як військово-лікарську комісію проходив її чоловік, ветеран ЗСУ. Військовий юрист поділився порадами про те, як зробити цей процес більш зручним.

З якими питаннями можна зіткнутися при проходженні ВЛК

Чоловік Світлани Білогузової, Валентин, вперше пішов захищати країну ще у 2014 році – добровольцем. В перші дні широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого записався до територіальної оборони. Місце на той момент вже знайти було неможливо: щоб потрапити до ТРО, довелося підключати знайомих. Згодом перейшов у новостворений батальйон ЗСУ.

У грудні минулого року захисник отримав поранення під Бахмутом. Через поранення йому дали другу групу інвалідності. Як виявилось, майже через рік, виникли серйозні ускладнення після поранення.

Водночас при проходженні ВЛК він зіткнувся зі складнощами. Йому весь час допомагала дружина, яка теж стала свідком і учасником всього процесу.

"Ситуація, яка виникла з моїм чоловіком, – це яскравий приклад глибоких проблем. Я б описала це так: часто за бажанням виконати плани й за цифрами, скільки людей треба мобілізувати, не бачать персональної історії людини", – вважає Світлана Білогузова.

У наказі №402 МО України, який регламентує роботу військово-лікарських комісій, є підпункт про те, що можна прийти на ВЛК для зміни, актуалізації або поновлення своїх персональних даних.

Фото: Валентин пішов добровольцем в ТРО, потім в ЗСУ. В боях під Бахмутом отримав поранення (надане Світланою Білогузовою)

"Як військовозобов’язаний, він має приходити або після зміни даних, або не пізніше, ніж через 5 років. У Валентина була відстрочка від служби, оскільки після поранення він був визнаний непридатним на 6 місяців. А далі, коли цей термін минув, навіть за наявності захворювання у гострій фазі, яке є наслідком поранення, йому дали статус обмежено придатного", – пояснює жінка.

Якщо є група інвалідності, чоловік може бути мобілізований тільки за власним бажанням. Але тут є певна правова колізія: законом не визначений зв'язок між інвалідністю та придатністю до служби.

"Тобто військовий з інвалідністю апріорі мобілізується тільки за власним бажанням, а якщо він такого бажання не має, то сенсу йти на ВЛК теж немає. Бо будь-який висновок буде оскаржено, і людина все одно має право не йти в армію", – додає Світлана.

Валентин з дружиною прийшли на позаштатну ВЛК при Дарницькому ТЦК та СП, де були лікарі з КНП "КДЦ 1" Дарницького району. Вони були у повній впевненості, що ветерану продовжать строк на лікування ще на пів року: висновок голова ВЛК пише на основі даних, які йому подає лікар.

"Оскільки на місці не було травматолога, висновок писав непрофільний хірург. Тому ми поїхали до травматолога в Інститут ортопедії для підтвердження діагнозу за направленням ВЛК. По класифікації травми у заключенні можна визначити дві статті, за якими можна отримати відстрочку на півроку. І до того, як ми повернулися із висновками лікаря, голова ВЛК прийшов до хірурга й поставив перед фактом, що чоловіку дадуть статус обмежено придатного. Сама лікар нам про це проговорилася", – згадує Світлана.

Також чоловіку сказали, що не можуть дати відстрочку від служби, бо один раз її вже давали.

"Саме у цьому наказі не зазначено, скільки разів можна давати відстрочку. Тому були прийняті зміни до Закону “Про військові службу”. Там говориться, що люди, які не придатні півроку-рік, можуть бути демобілізовані. Бо з постійними відстрочками людина все ж залишається військовослужбовцем, отримує зарплату, має лікуватися у військовому шпиталі. А це зайве навантаження на систему Міноборони, у той час, як ветеран може лікуватися у цивільних та приватних закладах, або за кордоном”, – додає вона.

Фото: При проходженні ВЛК можна стикнутися з низкою проблем (Getty Images)

Валентина за всіма правилами мали просто переадресувати на лікування, адже по суті він непридатний до служби за замовчуванням, пояснює жінка.

"На паперах він обмежено придатний, тобто фактично придатний для мобілізації. А за фактом він хвора людина, яка має лікуватись", – зауважує вона.

Щоб потрапити до одного лікаря, на комісію ходять кілька днів поспіль

Світлана згадує одну з ситуацій під час проходження комісії. Валентин прийшов на ВЛК, то сидів навпроти одного з лікарів у флісці піксель, спираючись на паличку.

"Лікар вже читала заключення попередньої ВЛК про те, що він отримав поранення під час захисту батьківщини. Але навіть при цьому вона підняла очі і спитала: "У вас взагалі досвід служби в армії є?". Він перепитав, що вона має на увазі. Далі було питання: "Ви взагалі в армії служили?". Я думала, мій чоловік зі стільця впаде", – розповідає Світлана.

Вона сказала голові ВЛК, що їхній візит проходить в рамках дослідження правозахисної групи, яка займається правами поранених.

"Там відреагували, як в останній сцені п’єси "Ревізор" – всі скам’яніли. Лікарі розуміють, що ми будемо радитися із юристами та лікарями. І якщо рішення викликають сумнів, ми будемо його оскаржувати", – згадує жінка.

Світлана помітила ще один момент в роботі комісій: часто військовозобов’язані ходять на ВЛК по декілька днів підряд, щоб потрапити до одного лікаря.

"Наприклад, 16-річні хлопці повинні проходити комісію для видачі приписного. Це створює великі черги. Вони мають пройти ВЛК за день. А мобілізовані за законодавством мають встигнути пройти комісію за чотири дні. При цьому комісія працює не повний день, і якимось чином людина з цими величезними чергами має потрапити до лікаря", – додає вона.

Фото: Нерідко військовозобов’язані ходять на ВЛК по декілька днів підряд (Getty Images)

Зараз Валентин поки залишається у статусі обмежено придатного. Оскаржувати це рішення у центральній ВЛК родина поки не буде, бо найперше чоловіку треба зайнятись своїм здоровям і пролікуватися. Також одночасно з цим він пішов працювати, бо треба заробляти гроші для родини.

"Мій чоловік не проти піти на службу знов після того, як буде у більш-менш стабільному стані, і якщо служба буде відповідати його інтелектуальним навичкам і досвіду. Зараз оскаржувати рішення ВЛК просто немає сил. Бо поки у нього попереду складне лікування", – зауважує Світлана Білогузова.

Як швидше пройти ВЛК по мобілізації: особистий досвід

"Маємо кілька порад тим, хто йде на ВЛК по мобілізації. Хочу підкреслити: це поради не для того, щоб "відкосити" від служби. А щоб пришвидшити та суттєво покращити якість процесу", – говорить Світлана.

Якщо у вас є хронічні захворювання, заздалегідь зберіть і візьміть з собою на ВЛК виписки від лікарів, результати рентгенів, МРТ, УЗД тощо. Це значно допоможе лікарям.

У випадку якщо у вас вже є інвалідність по стану здоров'я, ви не можете служити й не даєте на це згоду, зверніться з цими даними напряму до ТЦК та СП. Бо подальше проходження ВЛК безсенсове;

Читайте й вивчайте українське законодавство, орієнтуйтеся в тому, на що ви маєте право і які маєте обов'язки. Це допоможе уникнути багатьох нюансів і проблемних моментів при взаємодії як з військкоматами, так і з військово-лікарськими комісіями.

Як спростити проходження ВЛК: поради юриста

Багато військовослужбовців та військовозобов’язаних за два роки повномасштабної війни в Україні, не один раз зіштовхувався із проблемами при проходженні ВЛК, коментує РБК-Україна Ілля Шипко, юрист практики військового права та перерахунку військових пенсій, юридичної компанії "Приходько та партнери".

Фото: Ветеран влаштувався на роботу і одночасно має проходити лікування (надане Світланою Білогузовою)

"Проблеми бувають різні. Починаючи з неналежного та неякісного огляду хвороб, наявних у військовозобов’язаних лікарями ВЛК, неврахування та незазначення у висновку всіх наявних проблем зі здоров’ям та діагнозів і закінчуючи відміткою у заключенні ВЛК "обмежено придатний до військової служби" в осіб з другою, третьою, а інколи й з першою групою інвалідності. З кожним місяцем війни такі проблеми все більше і більше стають актуальними та нагальними", – описує наявні проблеми юрист.

Але є певний порядок дій, який допоможе полегшити проходження ВЛК і вирішити проблеми, які виникають в процесі.

"Перш за все, щоб лікарі ВЛК комісії змогли врахувати всі ваші захворювання, треба надавати лікарську документацію по тих чи інших проблемах зі здоров’ям: заключення, епікризи, рентген-знімки, результати аналізів тощо", – каже Ілля Шипко.

В ТЦК лікарі з більшою довірою відносяться до медичної документації, яка була отримана саме в державних лікарняних установах, а не приватних клініках, зауважує він. Тому треба до проходження комісії підготувати такі документи і за необхідності надати їх профільному лікарю.

"Також варто розуміти, що у разі неврахування та ігнорування певних діагнозів завжди є можливість не погодитись з рішенням ВЛК місцевого рівня й оскаржити його до обласного ВЛК, а потім за необхідності – і до ЦВЛК. А якщо людину з інвалідністю за рішенням комісії визнано обмежено придатною до військової служби і намагаються мобілізувати, то завжди є можливість за допомогою юриста скласти відмову від мобілізації у зв’язку з відсутністю добровільної згоди, передбаченою ст. 23 Закону України ‘’Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", – підсумовує фахівець.