Очереди и бюрократия. Как пройти ВВК по мобилизации: советы из личного опыта

Какие сложности могут возникнуть с представителями военно-врачебной комиссии и как решить проблемы – подробнее в материале.

Военно-врачебную комиссию во время войны проходят не только те, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ. С таким сталкиваются, в том числе, и ветераны, получившие ранения на войне. Нередко при этом возникает недопонимание и другие нюансы с врачами.

Киевлянка Светлана Белогузова рассказала РБК-Украина, как военно-врачебную комиссию проходил ее муж, ветеран ВСУ. Военный юрист поделился советами о том, как сделать этот процесс более удобным.

С какими вопросами можно столкнуться при прохождении ВЛК

Муж Светланы Белогузовой, Валентин, впервые пошел защищать страну еще в 2014 году – добровольцем. В первые дни широкомасштабного вторжения РФ 24 февраля записался в территориальную оборону. Место к тому моменту уже найти было невозможно: чтобы попасть в ТРО, пришлось подключать знакомых. Впоследствии перешел в новосозданный батальон ВСУ.

В декабре прошлого года защитник получил ранения под Бахмутом. Из-за ранений ему дали вторую группу инвалидности. Как оказалось, спустя почти год, возникли серьезные осложнения после ранения.

В то же время при прохождении ВВК он столкнулся со сложностями. Ему все время помогала жена, которая тоже стала свидетелем и участником всего процесса.

"Ситуация, которая возникла с моим мужем, – это яркий пример глубоких проблем. Я описала бы это так: часто по желанию выполнить планы и по цифрам, сколько людей нужно мобилизовать, не видят персональной истории человека", – считает Светлана Белогузова.

В приказе №402 МО Украины, регламентирующем работу военно-врачебных комиссий, есть подпункт о том, что можно прийти на ВВК для изменения, актуализации или обновления своих персональных данных.

Фото: Валентин пошел добровольцем в ТРО, затем в ВСУ. В боях под Бахмутом получил ранение (предоставлено Светланой Белогузовой)

"Как военнообязанный, он должен приходить либо после смены данных, либо не позднее, чем через 5 лет. У Валентина была отсрочка от службы, поскольку после ранения он был признан непригодным на 6 месяцев. А дальше, когда этот срок истек, даже при наличии заболевания в острой фазе, которое является следствием ранения, ему дали статус ограниченно пригодного", – объясняет женщина.

Если есть группа инвалидности, мужчина может быть мобилизован только по собственному желанию. Но здесь есть определенная правовая коллизия: законом не определена связь между инвалидностью и годностью к службе.

"То есть военный с инвалидностью априори мобилизуется только по собственному желанию, а если он такого желания не имеет, то смысла идти на ВВК тоже нет. Потому что любой вывод будет обжалован, и человек все равно вправе не идти в армию", – добавляет Светлана.

Валентин с женой пришли на внештатную ВЛК при Дарницком ТЦК и СП, где находились врачи из КНП "КДЦ 1" Дарницкого района. Они были в полной уверенности, что ветерану продлят срок на лечение еще на полгода: заключение глава ВЛК пишет на основе данных, которые ему представляет врач.

"Поскольку на месте не было травматолога, заключение писал непрофильный хирург. Поэтому мы поехали к травматологу в Институт ортопедии для подтверждения диагноза по направлению ВВК. По классификации травмы в заключении можно определить две статьи, по которым можно получить отсрочку на полгода. И до того, как мы вернулись с выводами врача, глава ВЛК пришел к хирургу и поставил перед фактом, что мужу дадут статус ограниченно пригодного. Сама врач нам об этом проговорилась", – вспоминает Светлана.

Также мужчине сказали, что не могут дать отсрочку от службы, потому что один раз ее уже давали.

"Именно в этом приказе не указано, сколько раз можно давать отсрочку. Поэтому были приняты изменения в Закон "О военной службе". Там говорится, что люди, непригодные полгода-год, могут быть демобилизованы. Потому что с постоянными отсрочками человек все же остается военнослужащим, получает зарплату, должен лечиться в военном госпитале. А это лишняя нагрузка на систему Минобороны, в то время как ветеран может лечиться в гражданских и частных учреждениях или за рубежом", – добавляет она.

Фото: При прохождении ВЛК можно столкнуться с рядом проблем (Getty Images)

Валентина по всем правилам должны были просто переадресовать на лечение, ведь по сути он непригоден к службе по умолчанию, объясняет женщина.

"На бумагах он ограниченно пригоден, то есть фактически пригоден для мобилизации. А по факту он больной человек, который должен лечиться", – отмечает она.

Чтобы попасть к одному врачу, на комиссию ходят несколько дней подряд.

Светлана вспоминает одну из ситуаций во время прохождения комиссии. Валентин пришел на ВВК, сидел напротив одного из врачей во флиске пиксель, опираясь на палочку.

"Врач уже читала заключение предыдущей ВВК о том, что он получил ранения при защите родины. Но даже при этом она подняла глаза и спросила: "У вас вообще опыт службы в армии есть?". Он переспросил, что она имеет в виду. Дальше последовал вопрос: "Вы вообще в армии служили?". Я думала, мой муж со стула упадет", – рассказывает Светлана.

Она сказала главе ВВК, что их визит проходит в рамках исследования правозащитной группы, занимающейся правами раненых.

"Там отреагировали, как в последней сцене пьесы "Ревизор" – все окаменели. Врачи понимают, что мы будем советоваться с юристами и врачами. И если решение вызывают сомнение, мы будем его обжаловать", – вспоминает женщина.

Светлана заметила еще один момент в работе комиссий: часто военнообязанные ходят на ВВК несколько дней подряд, чтобы попасть к одному врачу.

"Например, 16-летние ребята должны проходить комиссию для выдачи приписного. Это создает большие очереди. Они должны пройти ВВК за день. А мобилизованные по законодательству должны успеть пройти комиссию за четыре дня. При этом комиссия работает не полный день, и каким-то образом человек с этими огромными очередями должен попасть к врачу", – добавляет она.

Фото: Нередко военнообязанные ходят на ВЛК по несколько дней подряд (Getty Images)

Сейчас Валентин пока остается в статусе ограниченно пригодного. Обжаловать это решение в центральной ВЛК семья пока не будет, потому что сначала мужчине нужно заняться своим здоровьем и пролечиться. Также одновременно с этим он пошел работать, потому что нужно зарабатывать деньги для семьи.

"Мой муж не прочь пойти на службу снова после того, как будет в более или менее стабильном состоянии, и если служба будет соответствовать его интеллектуальным навыкам и опыту. Сейчас обжаловать решение ВВК просто нет сил. Потому что пока у него впереди сложное лечение", – отмечает Светлана Белогузова.

Как быстрее пройти ВЛК по мобилизации: личный опыт

"Есть несколько советов тем, кто идет на ВВК по мобилизации. Хочу подчеркнуть: это советы не для того, чтобы "откосить" от службы. А чтобы ускорить и существенно улучшить качество процесса", – говорит Светлана.

Если у вас есть хронические заболевания, заранее соберите и возьмите на ВЛК выписки от врачей, результаты рентгенов, МРТ, УЗИ и т.д. Это значительно поможет врачам.

В случае если у вас уже есть инвалидность по состоянию здоровья, вы не можете служить и не даете согласия, обратитесь с этими данными напрямую в ТЦК и СП. Ведь дальнейшее прохождение ВВК бессмысленно;

Читайте и изучайте украинское законодательство, ориентируйтесь в том, на что вы имеете право и какие обязанности. Это поможет избежать многих нюансов и проблемных моментов при взаимодействии как с военкоматами, так и с военно-врачебными комиссиями.

Как упростить прохождение ВЛК: советы юриста

Многие военнослужащие и военнообязанные за два года полномасштабной войны в Украине неоднократно сталкивались с проблемами при прохождении ВВК, комментирует РБК-Украина Илья Шипко, юрист практики военного права и пересчета военных пенсий, юридической компании "Приходько и партнеры".

Фото: Ветеран устроился на работу и одновременно должен проходить лечение (предоставлено Светланой Белогузовой)

"Проблемы бывают разные. Начиная с ненадлежащего и некачественного осмотра болезней, имеющихся у военнообязанных врачами ВВК, неучета и неуказание в заключении всех имеющихся проблем со здоровьем и диагнозов и заканчивая отметкой в заключении ВЛК "ограниченно пригодный к военной службе" у лиц со второй, третьей, а иногда и с первой группой инвалидности. С каждым месяцем войны такие проблемы все больше и больше становятся актуальными и неотложными", – описывает существующие проблемы юрист.

Но есть определенный порядок действий, который поможет облегчить прохождение ВВК и решить возникающие в процессе проблемы.

"Прежде всего, чтобы врачи ВВК комиссии смогли учесть все ваши заболевания, нужно предоставлять врачебную документацию по тем или иным проблемам со здоровьем: заключения, эпикризы, рентген-снимки, результаты анализов и так далее", – говорит Илья Шипко.

В ТЦК врачи с большим доверием относятся к медицинской документации, полученной именно в государственных больничных учреждениях, а не частных клиниках, отмечает он. Поэтому нужно к прохождению комиссии подготовить такие документы и при необходимости предоставить их профильному врачу.

"Также следует понимать, что в случае неучета и игнорирования определенных диагнозов всегда есть возможность не согласиться с решением ВВК местного уровня и обжаловать его в областной ВЛК, а затем при необходимости – и в ЦВЛК. А если человек с инвалидностью по решению комиссии признан ограниченно пригодным" к военной службе и пытаются мобилизовать, то всегда есть возможность с помощью юриста составить отказ от мобилизации в связи с отсутствием добровольного согласия, предусмотренного статьей 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", – подводит итог специалист.