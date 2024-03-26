CEO WhiteBIT розповів про еру штучного інтелекту і криптовалюти

Штучний інтелект – одна з найгарячіших тем сьогодення. Його вплив відчувається в багатьох сферах, і криптосвіт не є винятком. Детальніше про роль ШІ в житті та бізнесі – в інтерв'ю засновника та CEO криптобіржі WhiteBIT Володимира Носова.

— Штучний інтелект буквально звів з розуму світ. Що думаєте про це диво сучасності?

– ШІ – це не просто черговий хайп. Впевнений, що він кардинально змінить багато чого в нашому житті. Вже міняє. До прикладу, він може автоматизувати купу завдань, значно скоротивши витрати, час та звести до мінімуму людський фактор, який часто буває причиною деяких помилок. Тобто, це крута річ.

— Ви самі користуєтеся штучним інтелектом в повсякденному житті чи в роботі?

– Скажімо відверто, штучний інтелект вже давно став складовою нашого життя. Насамперед варто згадати сучасні досягнення в автоіндустрії — системи ADAS та автопілот, котрі значно полегшують життя водіям, допомагають уникати аварій, розпізнають дорожні знаки тощо. Думаю, немає сенсу заглиблюватись, тут всі в курсі.

Цілком логічно, що й в WhiteBIT ми також імплементували деякі рішення. Наприклад, аналітика в нашій компанії базується на великому обсязі даних, тому ми використовуємо спеціалізовані інструменти. Вони ґрунтуються на відомих моделях штучного інтелекту, але адаптовані до наших потреб. Окрім очевидних речей вони ще й допомагають в розвитку продуктів в нашій екосистемі. Ми бачимо їхню ефективність, тому завжди готові до нових інтеграцій.

— Тобто штучний інтелект знайшов своє ефективне застосування в криптоіндустрії? Як штучний інтелект впливає на криптоіндустрію сьогодні?

– Криптосфера — це інноваційна галузь. Без перебільшення можна стверджувати, що ми чи не найпершими тестуємо всі можливі цифрові новинки. Як я вже говорив, ШІ може допомогти аналізувати великі обсяги даних щодо цін криптовалют, тенденцій ринку, поведінки користувачів та інших факторів. Він дозволяє оптимізувати інвестиційні та торгові стратегії, а також мінімізувати ризики.

Це, звичайно, й суттєва оптимізація процесів. Наприклад, автоматизація рутинних завдань, таких як обробка транзакцій, ведення обліку, взаємодія з клієнтами через чат-боти та інше.

— Звучить дійсно революційно. А які, на вашу думку, найістотніші виклики, пов'язані з використанням ШІ в криптоіндустрії?

– ШІ настільки довів свою ефективність, автоматизував так багато завдань, можливо навіть одного дня ми не будемо витрачати місяці на онбординг розробників, бо всі потреби закриє ШІ. Але загалом штучний інтелект несе за собою й ряд етичних проблем, і не лише в криптосфері.

Не завжди зрозуміло, хто несе відповідальність за дії ШІ-алгоритмів. Також є питання щодо конфіденційності або упередженості ШІ, його алгоритми не завжди прозорі, тому можуть викликати питання.

Ну і не забуваймо, що як і користь, ШІ може нести рівноцінну загрозу, якщо опиниться в руках негідників. Тому чи не найголовніший виклик на сьогодні — створення механізмів запобігання можливим зловживанням, маніпуляціям, витоку персональних даних. А це регулювання, контроль, міжнародне співробітництво — обмін досвідом, розробка спільних нормативних рамок у сфері штучного інтелекту тощо.

— Нещодавно Дональд Трамп назвав штучний інтелект "небезпечним і страшним". А Ілон Маск говорить, що ШІ може стати найкращим або найгіршим, що трапиться з людством. Яка ваша думка?

– Погоджуюся з попередніми ораторами.

— Але з ким більше?

– Людина, котра інтегрує в мозок іншої людини нейронний чіп, що керує гаджетами або автомобілем, на мою думку, більш обізнана з плюсами й потенційними ризиками ШІ.

— Виходить, що суспільство не зовсім готове до появи штучного інтелекту?

– Я б сказав, що зовсім не готове. Етичні проблеми не розв’язані й досі. Так, є гайдлайни, але це просто рекомендації.

Тільки нещодавно в Європарламенті схвалили попередню угоду щодо правил в галузі штучного інтелекту. Розумієте, ми вже кілька років користуємося ШІ, а законодавча система навіть не готова. І якщо в результаті буде ухвалено відповідний закон, то він набуде чинності через два роки. Два роки — дуже багато для такої стрімкої у своєму розвитку індустрії.

Штучний інтелект несе кардинальні зміни в суспільстві. І це те, з чим ми маємо змиритися і якнайшвидше адаптуватися. Ми не можемо зупинити цей процес. Отже, час трохи напружитися, замислитися над наслідками й почати діяти.

— Як саме? Наприклад, компанія IBM збирається замінити штучним інтелектом майже 8 тисяч своїх співробітників. Робота журналіста може бути замінена ШІ. Про це багато йде розмов. І як себе від цього захистити?

– По-перше, не треба боятися ШІ. Зробіть його вашим другом, а не ворогом. Ринок праці змінюється постійно, гнучкість і готовність до змін вже давно “база”. Тому рекомендую дослідити, вивчити й використовувати його переваги собі на користь.

По-друге, треба вчитися новим навичкам. З найбільш логічного і простого, це може бути редагування або маркетинг. І останнє, ШІ може генерувати текст, але він не може замінити людську творчість. Ви можете використовувати свою уяву, щоб створювати оригінальні та цікаві тексти, які ШІ не зможе повторити. Він не може зрозуміти людські емоції так само добре, як люди. Він розумний, але в нього немає душі.

— Як ви думаєте, чи зможе ШІ коли-небудь перевершити людський інтелект?

– Це складне питання. Деякі експерти вважають, що це лише питання часу, інші ж вважають, що людський інтелект принципово відрізняється від ШІ і його неможливо відтворити.

— А як ви ставитеся до цього?

– Я думаю, що ШІ має потенціал стати неймовірно потужним інструментом, але важливо пам'ятати, що він – інструмент. ШІ не може замінити людський інтелект, він може лише доповнювати його. Тому критично важливо памʼятати про баланс між застосуванням цих технологій та усвідомленням, що роль людських зусиль — незамінна.

— Які тренди ви бачите у сфері ШІ на найближчі роки?

– Однозначно — це зростання популярності децентралізованого ШІ. Це означає, що ШІ буде працювати не на централізованих серверах, а на розподілених мережах. А це більша безпека, більша прозорість, більша стійка до збоїв системи тощо.

— Які ваші прогнози?

– Будемо реалістами, процес запущено, ШІ не спинити. За короткий час ШІ буде використовуватися в усіх галузях без виключення. Але наскільки благодатною для суспільства буде ця епоха з тотальним використанням ШІ? Тут повертаємося до питання, яке ви ставили вище — виклики й готовність людей.

Якщо розвʼязати питання, які стоять перед сферою, вивчити всі можливості, то ми зможемо приборкати цього "звіра" й використати його на свою користь.І я впевнений, що Україна має потенціал зайняти одну з лідерських позицій у цьому.