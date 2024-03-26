CEO WhiteBIT рассказал об эре искусственного интеллекта и криптовалютах

Искусственный интеллект – одна из самых горячих тем настоящего. Его влияние ощущается во многих сферах, и криптомир не является исключением. Детальнее о роли ИИ в жизни и бизнесе – в интервью основателя и CEO криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова.

— Искусственный интеллект буквально свел с ума мир. Что думаете об этом чуде ХХ века?

– ИИ – не просто очередной хайп. Уверен, что он кардинально изменит многое в нашей жизни. Уже меняет. К примеру, он может автоматизировать кучу задач, значительно сократив затраты, время и свести к минимуму человеческий фактор, часто бывает причиной некоторых ошибок. То есть это крутая вещь.

— Вы сами пользуетесь искусственным интеллектом в повседневной жизни или работе?

– Скажем откровенно, искусственный интеллект уже давно стал составной частью нашей жизни. Прежде всего, стоит вспомнить современные достижения в автоиндустрии — системы ADAS и автопилот, которые значительно облегчают жизнь водителям, помогают избегать аварий, распознают дорожные знаки и т.д. Думаю, нет смысла углубляться, здесь все в курсе.

Совершенно логично, что и в WhiteBIT мы также имплементировали некоторые решения. К примеру, аналитика в нашей компании базируется на большом объеме данных, поэтому мы используем специализированные инструменты. Они основываются на известных моделях искусственного интеллекта, но приспособлены к нашим потребностям. Кроме очевидных вещей, они еще и помогают в развитии продуктов в нашей экосистеме. Мы видим их эффективность, поэтому всегда готовы к новым интеграциям.

— То есть, искусственный интеллект нашел свое эффективное применение в криптоиндустрии? Как искусственный интеллект влияет на криптоиндустрию сегодня?

– Криптосфера – инновационная отрасль. Без преувеличения можно утверждать, что мы едва ли не первыми тестируем все возможные цифровые новинки. Как я уже говорил, ИИ может помочь анализировать большие объемы данных относительно цен криптовалют, тенденций рынка, поведения пользователей и других факторов. Она позволяет оптимизировать инвестиционные и торговые стратегии, а также минимизировать риски.

Это, конечно, существенная оптимизация процессов. К примеру, автоматизация рутинных задач, таких как обработка транзакций, ведение учета, взаимодействие с клиентами через чат-боты и прочее.

— Звучит действительно революционно. А какие, по-вашему, самые существенные вызовы, связанные с использованием ИИ в криптоиндустрии?

– ИИ настолько доказал свою эффективность, автоматизировал так много задач, возможно, даже однажды мы не будем тратить месяцы на онбординг разработчиков, потому что все потребности закроет ИИ. Но в целом искусственный интеллект несет за собой ряд этических проблем, и не только в криптосфере.

Не всегда понятно, кто несет ответственность за действия ИИ алгоритмов. Также есть вопросы по конфиденциальности или предвзятости ИИ, его алгоритмы не всегда прозрачны, поэтому могут вызывать вопросы.

Ну и не забывайте, что как и польза, ИИ может нести равноценную угрозу, если окажется в руках негодяев. Поэтому едва ли не самый главный вызов на сегодня — создание механизмов предотвращения возможных злоупотреблений, манипуляций, утечки персональных данных. А это регулирование, контроль, международное сотрудничество – обмен опытом, разработка общих нормативных рамок в сфере искусственного интеллекта и т.д.

– Недавно Дональд Трамп назвал искусственный интеллект "опасным и страшным". А Илон Маск говорит, что ИИ может стать лучшим или худшим, что случится с человечеством. Каково ваше мнение?

– Соглашаюсь с предыдущими ораторами.

– Но с кем больше?

– Человек, интегрирующий в мозг другого человека нейронный чип, управляющий гаджетами или автомобилем, по моему мнению, более осведомлен с плюсами и потенциальными рисками ИИ.

— Выходит, что общество не совсем готово к появлению искусственного интеллекта?

– Я бы сказал, что совсем не готов. Этические проблемы не решены до сих пор. Да, есть гайдлайны, но это просто рекомендации.

Только недавно в Европарламенте одобрили предварительное соглашение о правилах в области искусственного интеллекта. Понимаете, мы уже несколько лет пользуемся ИИ, а законодательная система даже не готова. И если в результате будет принят соответствующий закон, то он вступит в силу через два года. Два года очень много для такой стремительной в своем развитии индустрии.

Искусственный интеллект несет кардинальные изменения в обществе. И это то, с чем мы должны смириться и как можно быстрее адаптироваться. Мы не можем остановить этот процесс. Итак, пора немного напрячься, задуматься над последствиями и начать действовать.

– ​​​​​​​Как именно? К примеру, компания IBM собирается заменить искусственным интеллектом почти 8 тысяч своих сотрудников. Работа журналиста может быть заменена ИИ. Об этом много идет речь. И как себя от этого оградить?

– Во-первых, не нужно бояться ИИ. Сделайте его вашим другом, а не врагом. Рынок труда меняется постоянно, гибкость и готовность к переменам уже давно "база". Поэтому рекомендую исследовать, изучить и использовать его преимущества себе в пользу.

Во-вторых, нужно учиться новым навыкам. С наиболее логического и простого, это может быть редактирование или маркетинг. И последнее, ИИ может генерировать текст, но он не может заменить человеческое творчество. Вы можете использовать свое воображение для создания оригинальных и интересных текстов, которые ИИ не сможет повторить. Он не может понять человеческие эмоции так же хорошо как люди. Он умен, но у него нет души.

— Как вы думаете, сможет ли ИИ когда-нибудь превзойти человеческий интеллект?

– Это сложный вопрос. Некоторые эксперты считают, что это лишь вопрос времени, другие считают, что человеческий интеллект принципиально отличается от ИИ и его невозможно воспроизвести.

— А как вы относитесь к этому?

– Я думаю, что ИИ имеет потенциал стать невероятно мощным инструментом, но важно помнить, что он – инструмент. ИИ не может заменить человеческий интеллект, он может только дополнять его. Поэтому критически важно помнить о балансе между применением этих технологий и осознанием, что роль человеческих усилий незаменима.

– ​​​​​​​Какие тренды вы видите в сфере ИИ на ближайшие годы?

– Однозначно – рост популярности децентрализованного ИИ. Это означает, что ИИ будет работать не на централизованных серверах, а на распределенных сетях. А это большая безопасность, большая прозрачность, большая устойчивость к сбоям системы.

– Какие ваши прогнозы?

– Будем реалистами, процесс запущен, ИИ не остановить. Через короткое время ИИ будет использоваться во всех отраслях без исключения. Но насколько благодатна для общества будет эта эпоха с тотальным использованием ИИ? Здесь возвращаемся к вопросу, который вы задавали выше – вызовы и готовность людей.

Если решить стоящие перед сферой вопросы, изучить все возможности, то мы сможем обуздать этого "зверя" и использовать его в свою пользу. И я уверен, что Украина имеет потенциал занять одну из лидерских позиций в этом.