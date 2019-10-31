Букмекерский переворот: кто лоббирует законопроект о легализации азартных игр

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и монобольшинству в парламенте успеть с легализацией до 1 декабря 2019 года. Выступая в августе на бизнес-форуме в Стамбуле он заявил:

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров".

Впрочем, по мнению ряда экспертов, заверения Зеленского в том, что игорный бизнес Украины после легализации будет открыт для иностранных игроков, в итоге рискуют остаться лишь заверениями. Законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", который разработало правительство, преследует противоположные цели, а именно устанавливает монополию украинских и российских букмекерских контор, считает эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

По его словам, из текста проекта закона можно сделать только один вывод – он создает приоритетные права местным и русским брендам (прежде всего "Пари-Матч" и "Фаворит", а также Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") для легализации своей деятельности. И одновременно предусматривает целый ряд юридических и экономических препятствий для выхода европейских и мировых лидирующих компаний на букмекерский рынок.

С мнением эксперта согласен журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов. "Законопроект Кабмина производит впечатление, будто его писали несколько бизнес-группировок. В частности, в нем очень ощутимо влияние букмекеров", - заявил он на недавней пресс-конференции, где вместе с бывшей уполномоченной Антимонопольного комитета Агией Загребельской разбирал риски правительственного проекта закона.

Загребельская, в свою очередь, сообщила об опасениях касательно самих принципов разработки законопроекта. Согласно ее данным, проект разрабатывался представителями заинтересованных лиц со стороны игорного бизнеса, а также народные депутаты и другие должностные лица, которые не имеют опыта и глубоких знаний в этой области.

"Соответственно, даже при самых искренних желаниях указанных лиц текст законопроекта не может быть в таком экспертном кругу максимально качественным и максимально в интересах общества", - подчеркнула тогда экс-уполномоченная АМКУ.

Украинский рай для беттинга

Законопроект Кабмина предусматривает открытие 800 букмекерских пунктов. Таким образом, как утверждает Кушнирук, с помощью указанного лимита будут просто легализированы уже действующие букмекерские пункты. По словам эксперта, на сегодняшний день "Фаворит" имеет около 1000 пунктов, "Пари-матч" — около 500, незаконные букмекеры — еще столько же. Другие букмекеры уже сейчас арендуют помещения для получения лицензии.

Как заявил Николов, букмекерам официально разрешено только в Киеве создать 320 пунктов со ставкоматами. При этом принципиальной разницы между лотерейным автоматом, игровым автоматом или ставкоматом букмекерской компании нет.

По мнению Загребельской, сегодня именно игровые автоматы могут мимикрировать под букмекерскую деятельность, а ставкоматы букмекеров совершенно нормально функционировать.

"Если мы говорим о ставках на спортивные события - это букмекерская деятельность. Если мы говорим о ставках на виртуальные события, на мой взгляд, это мало общего имеет с букмекерской деятельностью. На сегодня в чем проблема? Я всем об этом говорю: если сейчас будет такая модель введена государством, это позволит игорному бизнесу, игровым автоматам маскироваться под букмекерскую деятельность", - отметила она.

Еще один пример возможной "заточенности" законопроекта под пожелания букмекеров может быть норма о наличии доменного имени UA. Как отмечается в законопроекте, подать документы на соответствующее доменное имя нужно уже на этапе подачи заявления на выдачу лицензии. Как отмечает Кушнирук, чтобы получить доменное имя второго уровня доменной зоны UA необходимо зарегистрировать торговую марку в Украине.

В то время, как регистрация торговой марки занимает не менее 1 года даже по ускоренной процедуре. Таким образом, по мнению эксперта, существующие украинские и российские бренды (parimatch.ua, favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Лига Ставок" и другие), которые уже имеют зарегистрированные торговые марки, и получат лицензии.

При этом все вышеперечисленные эксперты отмечают, что правительственный законопроект может попросту уничтожить традиционную числовую лотерею. При предложенных в нем условиях, она не сможет работать в принципе.

"Слуга народа" на службе у букмекеров

Опасения экспертов по поводу ключевого влияния букмекеров на разработку правительственного законопроекта далеко не беспочвенны. 2 сентября президент Зеленский назначил ответственных за подготовку и внесение в парламент проектов законов о легализации игорного бизнеса - премьер-министра Алексея Гончарука, министр финансов Оксану Маркарову, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Именно Арахамию в СМИ называли одним из лоббистов законопроекта о регулировании азартных игр в нынешнем виде.

В частности, появилась информация, что законопроект Арахамии написан под двух участников рынка – беттинговые конторы "Пари-матч" и "Фаворит". Журналисты программы "Схемы" зафиксировали регулярные встречи главы фракции "Слуга народа" с миноритарным собственником компании "Пари-Матч" и ее гендиректором Сергеем Портновым.

СМИ писали, что с июля 2019 года Арахамия регулярно посещает центральный офис "Пари-Матч", расположенный на ул. Боженко, 14а. Кроме того, у Арахамии есть друг Андрей Астапов, владелец юридической компании Eterna Law, который также работал с "Пари-матч" в качестве юриста, а также имел прямое отношение к написанию текста правительственного законопроекта.

В чем, при общении с журналистами, Арахамия признался сам. Этот диалог весьма интересен, поскольку приоткрывает завесу того, кто и как повлиял на содержание этого законопроекта.

"- Андрей Астапов? Да! Я сам его привлек. Я не могу встречаться с участниками этого рынка, там половина представители криминального мира. Я раз попробовал, мне стали слать угрозы. Я сказал: не хочу, давайте создадим рабочую группу. Андрей Астапов входит в эту группу. И Борис Баум входит.

- А Борис Баум как кто?

- Это эксперт, которого дали другие люди. И есть еще 4 другие юриста от других групп".

Как выстроена схема лоббизма

По мнению журналистов, именно Борис Баум может быть ключевой фигурой схемы лоббизма этого законопроекта. Именно он, по данным Николова, представил основную его концепцию.

В своем материале журналист в частности пишет: "Борис Баум - владелец "игорного" офшора First National Lotteri Ltd. Ранее был известен как представитель группировки "Лужниковская" россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и других авторитетных бизнесменов, обладающих в Украине рядом облэнерго. Нацбанк фиксировал Баума вместе с Гинером акционерами "Первого инвестиционного банка". Лично Баум в качестве гражданина Латвии по имени Boriss Baums является соучредителем лондонских фирм Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited, фигурировавших в схеме собственности и судебных разборках за гостиницу "Киевская Русь" в центре Киева десять лет назад.

Также Баум является совладельцем фирмы Brenrose Limited, которая владеет телеканалом RTVI. Этот телеканал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в последние годы ловил на трансляции в Украине концертов звезд российской эстрады, которые после нападения России на Украину были внесены в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Неофициально вокруг Баума уже возник ореол главного "решалы", который именем Коломойского якобы открывает любые двери в Офисе президента".

"Лужниковские" - это, прежде всего, бизнесмен Михаил Воеводин, депутат Госдумы РФ Александр Бабаков (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран, голосовал за аннексию АР Крым), а также президент спортивного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Они обладают множеством активов в Украине.

То, что Баум "в игре" и якобы представляет в рабочей группе президента Зеленского - секрет Полишинеля. Тот же Николов опубликовал фото вместе с юристом компании Eterna Law, принадлежащей другу Арахамии Астапову.

"Справа — тот самый россиянин Борис Баум, который от имени Зеленского сегодня в парламентском комитете объяснял законопроект по легализации игорки. А слева юрист "Этерны", который якобы (по словам участников собрания) и писал законопроект. Этерна - это юрфирма юриста Астапова, клиентом которой является "Париматч". И именно букмекерам этот законопроект отвел право на интернет-казино. Ну и да - Астапов личный друг Арахамии, который у "Слуг народа" рапидом оказался покровителем игорки", - написал журналист.

"Серые кардиналы"

Как бы не пытались отбелить свое реноме в Украине собственники брендов "Пари Матч" и "Фаворит", спонсируя крупные спортивные состязания и отдельные клубы, за каждым из них числится длинный список претензий со стороны закона.

Собственник букмекерской конторы "Пари Матч" - Эдуард Швиндлерман. Свой бизнес начинал в Киеве в середине 90-х. На игорном рынке ходило множество слухов о реальных хозяевах "Пари-Матч", к коим приписывали даже теневых "держателей" рынка нелегального гэмблинга.

В разные годы Швиндлерману приписывали бизнес-партнерство с одиозным Виктором Медведчуком, а также с братьями Григорием и Игорем Суркисами. В частности, киевское "Динамо", принадлежащее Игорю Суркису, уже после запрета деятельности букмекеров в Украине, играло в футболках с логотипом еще одной подконтрольной ему беттинговой компании "Марафон".

В 2015 году "Пари матч" стала фигурантом уголовного расследования. По данным ГПУ, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору в Россию. Для отмывания использовались счета в "Альфа-банке". Ежесуточный поток следователи оценивали в сумму около 20 млн гривен. По их подсчетам, общий объем отмытых средств - 350 млн долларов в год.

Из постановления Печерского районного суда известно, что 15 октября 2015 года был проведен обыск по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы. Во время обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, "которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом "Пари Матч" в сети интернет".

До этого Швиндлерман заявлял, что компания ушла с украинского рынка после запрета гэмблинга и не имеет никакого отношения к сайту Pari Match. В то же время, "Пари Матч" владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Беларуси (ООО "Статус-кво") и России (ООО "Бетринг"). В конце 2014-го года компания также получила аналогичную лицензию в Казахстане.

Правой рукой Швиндлермана является Ирина Сергиенко, которая возглавляет Ассоциацию игорного бизнеса, Всеукраинскую ассоциацию развития букмекерства и Координационный совет по социально ответственной легализации казино. В президиум возглавляемого ею Координационного совета входит и харьковский олигарх Александр Ярославский, представляющий группу компаний DCH.

Интересно, что после "Пари Матч" Сергиенко длительное время работала в "ПриватБанке". Очевидно, что онлайн-гэмблинг в нынешнем виде появился в том числе благодаря увеличению популярности в Украине интернет-банкинга, который существенно упрощал прием и вывод денежных средств.

Еще стоит упомянуть владельца бренда "Фаворит" Андрея Матюху. Под этим названием компания начала функционировать на рынке Украины в 1999 году. В 2001 году запустила собственный интернет-сайт по приему ставок. Оперирует под российской, белорусской лицензией, а также владеет лицензией офшора Кюрасао на прием ставок в режиме онлайн. Матюха – человек очень непубличный, впервые засветился, когда в 2013 году его компания заключила спонсорский контракт с футбольной Первой лигой Украины на презентации проекта FavBet (под этим брендом компания работает в интернете).

У "Фаворита" также есть своя история отношений с законом. В частности, в 2016 году СБУ накрыла сеть нелегального игорного бизнеса, и, судя по опубликованным фото, речь могла идти как раз о компании Матюхи, но таких подтверждений нет.

Тогда в СБУ заявили, что "прекратили функционирование игорного бизнеса, который велся через разветвленную сеть интернет-казино, предоставляя запрещенные законом услуги азартных игр и букмекерской деятельности". Отмечалось, что организованная преступная группа длительное время действовала на территории всей Украины, включая временно оккупированные территории.

"По оценкам специалистов, масштабы противоправной деятельности организации, входящей в топ-100 компаний, работающих на рынке игорного бизнеса, не имеют аналогов в стране. Только в Украине выявлено более пяти тысяч хорошо законспирированных пунктов предоставления незаконных услуг", - говорилось в сообщении Службы безопасности Украины.

Обвинения были выдвинуты серьезные: поскольку деятельность запрещенного игорного бизнеса обеспечивала финансирование террористической деятельности на востоке Украины, была применена статья 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.

Согласно определению суда, вопреки закону о запрете игорного бизнеса в Украине, группа лиц создала интернет-ресурсы favbet.com, favoritsport.com, favoritcasino.com, а также сеть заведений на территории страны "Фаворит Спорт" и "Золотой Кубок", при помощи которых принимались ставки на результаты спортивных событий и предоставлялись услуги в сфере азартных игр.

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Мнения по поводу того, стоит ли легализировать игорный бизнес в Украине после 10 лет перерыва, звучат разные. Но в первую очередь это было одним из предвыборных обещаний Зеленского. В то же время, среди обещаний о легализации ни разу не звучала фраза: "Мы привлечем к разработке закона людей, имевших проблемы с украинскими законодательством и монополизируем рынок под букмекерские конторы, работающие в "ДНР", "ЛНР", Крыму и России".