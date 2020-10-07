Брюссель на позитиве. Чем для Украины закончился саммит с ЕС

Для Зеленского саммит Украина-ЕС стал вторым (фотог: facebook.com/president.gov.ua)

Безвиз вне опасности, обновление Соглашения об ассоциации, борьба с коррупцией, амбиции Владимира Зеленского о членстве в Евросоюзе – этим отметился последний саммит Украина-ЕС. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Нынешний, 22-й по счету саммит между Украиной и Европейским союзом стал для президента Владимира Зеленского уже вторым на должности. Сейчас появился повод для предметного разговора с лидерами Евросоюза – о государственном курсе Зеленского и том, насколько Украина под его руководством следует идеям евроинтеграции.

Риск регресса

В последние недели перед саммитом отношения между Киевом и Брюсселем несколько обострились. Причиной стала ситуация вокруг антикоррупционных органов, независимость которых очень важна для европейцев. Более того, именно к вопросу борьбы с коррупцией напрямую привязаны многие программы поддержки со стороны ЕС.

Решение Конституционного суда, согласно которому назначение Артема Сытника главой НАБУ признано неконституционными, весьма встревожило европейцев. Посол ЕС Матти Маасикас в интервью РБК-Украина заявил, что скорость, с которой украинская власть устранит возникшую правовую неопределенность, будет показателем искренности намерений Киева.

Куда большее беспокойство в Брюсселе вызвала ситуация вокруг избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры взамен ушедшего в отставку Назара Холодницкого. К членам конкурсной комиссии по отбору главы САП, которых в сентябре утвердила Верховная рада, у западных партнеров Украины возникли вполне конкретные претензии, в частности, об отсутствии у них должного опыта в сфере борьбы с коррупцией.

В ЕС заговорили об угрозе безвизу для Украины (фото: facebook.com/DPSUkraine)

В ходе дискуссий зашла речь даже о возможной утрате Украиной безвиза, если ситуация вокруг САП не будет исправлена. О такой угрозе заявила депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон. Накануне саммита вместе с двумя коллегами она написала открытое письмо, в котором резко раскритиковала антикоррупционную политику Киева и снова напомнила о риске утраты безвиза – впрочем, не для всех украинцев, а лишь для "отдельных олигархов и политиков".

За день до саммита источник издания в руководящих структурах ЕС также выразил обеспокоенность последними тенденциями в Украине в сфере борьбы с коррупцией. "Где же посадки виновных в коррупции?" – возмущался еврочиновник, при этом отмечая, что регресса в антикоррупционной сфере он пока не видит, хотя такой риск и существует.

Обоюдное соглашение

Безусловно, тема реформ в Украине, в частности, той же борьбы коррупцией, была одной из центральных на саммите. В этом плане главная победа Зеленского и украинской делегации – вопрос об отмене безвиза или даже возможности такой отмены в совместном заявлении по итогам саммита не упоминался.

Напротив, речь идет о том, что Украина и ЕС "с нетерпением ждут", когда эпидемиологические условия позволят вернуться к привычному безвизовому режиму поездок. Впрочем, все же упомянута необходимость ускорять реформаторские усилия и придерживаться критериев безвиза, одним из которых как раз является независимая работа антикоррупционных институций.

"Европейцы сказали, что САП, НАБУ и суды – это для них очень важные темы, они смотрят, как все пойдет и надеются, что будет хорошо. Денис Малюська (министр юстиции, – ред.) по просьбе президента рассказал о законопроектах для урегулирования имеющихся проблем", – сообщил РБК-Украина источник, знакомый с ходом переговоров.

Стратегически главным достижением саммита стало фактическое согласие Евросоюза приступить к работе над обновлением Соглашения об ассоциации, в частности, в сфере телекоммуникаций, экологии, финансов и т.д. О желании адаптировать Соглашение к нынешним реалиям сотрудничества и торговли между Украиной и ЕС уже несколько месяцев говорили украинские власти.

"Основное, о чем договорились на саммите – это то, что Соглашение – это двусторонний документ, его выполнение требует шагов не только от украинской, но и от европейской стороны. На саммите мы передали ЕС документ, который предусматривает юридический формат обновления Соглашения об ассоциации", – сказала в комментарии РБК-Украина вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В целом саммит прошел позитивно для Украины (фото: facebook.com/president gov ua)

По ее словам, речь идет о пересмотре преференциальных условий торговли, обновления приложений к Соглашению и предоставления Украине режима внутреннего рынка для торговли отдельными товарами и услугами. В частности, подписание соглашения о "промышленном безвизе".

Далее эксперты и специалисты правительственного офиса по евроинтеграции и Минэкономики будут проводить консультации насчет обновления Соглашения. И уже к декабрьскому заседанию Совета ассоциации Украина-ЕС будут наработаны конкретные предложения.

"На саммите мы согласовали все формулировки. Фактически, все ожидаемые нами результаты нашли свое отображение в итоговой декларации саммита. Возможно, в менее амбициозных формулировках, но главное – есть основа для дальнейшей работы. А вопросы обновления Соглашения, и участия Украины в зеленой политике ЕС, диалога в киберсфере, секторальные вопросы по цифровому и энергетическому рынку и так далее были отображены в совместном заявлении", – подытожила Стефанишина.

В то же время, по информации издания, вокруг формулировок итогового заявления, подготовка которого началась задолго до саммита, шли довольно острые дискуссии, в том числе и с отдельными странами-членами ЕС, в основном с Францией. В первую очередь они касались вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС.

Другой важный для Украины итог саммита – большое внимание, уделенное борьбе с российской агрессией, ситуации в Крыму и на Донбассе. Причем мирные усилия Украины в нормандском формате и Трехсторонней группе в Минске всячески одобряются, тогда как ответственность за дальнейшее разжигание конфликта на Востоке Украины вполне четко возлагается на Россию.

В актив по итогам саммита Украина может занести себе и фактическое согласие ЕС помочь Украине с получением вакцины от коронавируса, когда такая будет создана. А также подписание ряда соглашений о финансовой помощи для Украины на различные цели: от энергоэффективности до развития гражданского общества.

Большие амбиции

Таким образом, состоявшийся саммит вполне можно признать успешным для Украины. Несомненно, его результаты будут активно использоваться властью и во внутриполитических целях – как контраргумент в дискуссиях с частью оппозиции, утверждающей, что при Зеленском Украина приостановила свой путь в Европу.

В то же время, и в итоговом заявлении, и на пресс-конференции после саммита европейские лидеры напоминали Украине о том, что сделать предстоит еще очень много. В частности, в вопросах судебной реформы, деолигархизации и борьбы с коррупцией.

Напомнили также и о том, что потребительский подход к Евросоюзу как к источнику бесперебойного финансирования работать не будет. На пресс-конференции высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля попросили растолковать его фразу о том, что "ЕС – это не банкомат". После недавнего визита в Украину эта фраза появилась в его статье по итогам поездки, но в итоге оттуда исчезла.

"Помощь, которую мы предоставляем Украине – не без требований. Мы не являемся просто банком. Мы не просто организация, которая раздает деньги просто так. Мы хотим развить Украину, как процветающую и защищенную страну", – разъяснил Боррель.

Боррель объяснил фразу "ЕС – не банкомат" (фото: flickr.com/fotomaec)

При этом украинская власть не скрывает своих далеко идущих амбиций в вопросе евроинтеграции. Как рассказал после саммита глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, во время переговоров Зеленский заявил представителям ЕС, что Украина – это будущий член Евросоюза.

По информации издания, украинский президент развивал эту мысль дальше, отметив, что украинцы понимают: членство в ЕС не наступит завтра, – но и бесконечно ждать этого тоже не могут. И этот пассаж стал весьма неожиданным для европейских партнеров.

"Саммит с их стороны был подчеркнуто позитивным, с нашей стороны, естественно, тоже. У нас с Евросоюзом все хорошо", – сказал РБК-Украина источник, знакомый с ходом саммита.

Очевидно, главная задача для украинской власти на данном этапе – не расслабиться, посчитав, что дальнейшая евроинтеграция будет проходить сама собой. И услышать отдельные предупреждения европейцев, пока выраженные осторожно и аккуратно.