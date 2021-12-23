Борис Ложкин: Еврейская община Украины стала важным игроком на мировой арене

2021 год для еврейской общины Украины был невероятно насыщен событиями. В этом году в Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру, в которых принял участие Президент Государства Израиль Ицхак Герцог. Украинский парламент принял закон с включенным в него международным определением антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA). 14 мая в Украине впервые отмечался День украинцев-Праведников народов мира. С начала года заработало соглашение с Израилем о зоне свободной торговли.

Это лишь часть событий, сделавших уходящий год по-настоящему плодотворным в тридцатилетней истории возрождения украинской еврейской общины. Все они так или иначе были отражены во время недавно завершившегося третьего Kyiv Jewish Forum – всемирного международного форума, проводимого ежегодно с 2019 года по инициативе президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Мы побеседовали с Борисом Ложкиным сразу же после окончания KJF-2021.

– Третьим Kyiv Jewish Forum остались довольны?

– Как и первыми двумя. С каждым годом все больше убеждаюсь, что в 2019 Еврейская конфедерация Украины приняла правильное решение. Идея пригласить мировых еврейских лидеров для обсуждения самых актуальных вопросов мирового еврейства себя оправдала, такой площадки не хватало. И это не только мое мнение, все участники KJF об этом говорят. Аудитория и география с каждым годом растут. В первый год, когда еще не было пандемии, в Киеве мы собрали 500 участников со всего мира. В прошлом провели форум уже в онлайне – аудитория превысила 83 000 человек.

Охват KJF-2021 составил уже 320 000 человек. И это только соцсети и онлайн-трансляции. Хочу поблагодарить за организацию форума наших партнеров – Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс. С их помощью мы смогли сделать KJF еще глобальнее.

О растущем авторитете нашей дискуссионной площадки говорит и уровень представительства – президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог, министры, парламентарии, представители ООН, Еврокомиссии, большинства ведущих мировых еврейских объединений и национальных общин, ученые, бизнесмены. Каждый из более чем сорока спикеров – фигуры мирового масштаба.

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук и Борис Ложкин на полях Kyiv Jewish Forum-2021

– Форум был посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной. Рассматривалась только эта тема?

– Формально мы посвятили этот форум 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной. Но от этой даты можно проводить векторы как в будущее, так и в прошлое, и даже не привязываясь к географии. На примере украино-израильских отношений и более широко - отношений евреев и украинцев – можно проследить многовековую историю развития мирового еврейства. Что и сделали наши гости и спикеры.

Многие, наверняка, уже слышали, но я раз повторю: до начала ХХ века в Украине проживала самая крупная еврейская община в мире. Выходцев из Украины сегодня можно встретить абсолютно везде, где живут евреи. Они во многом сделали мир таким, каким мы его видим сейчас – В США развили экономическую науку, сформировали современный кинематограф и шоу-бизнес, практически во всех областях науки достигли уровня Нобелевских лауреатов. На территории современной Украины в свое время родилась идея создания независимого еврейского государства, не говоря уже о хасидизме и первых переселенцах, отправившихся отсюда на освоение земель Эрец Исраэль.

Партнер третьего Kyiv Jewish Forum, глава Center for Jewish Impact Роберт Зингер и Борис Ложкин на приеме по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Израилем и Украиной

– Это история. А сейчас? Насколько велика еврейская община Украины сегодня?

– До начала Второй мировой войны в Украине насчитывалось около 3 миллионов евреев, после войны осталось только полтора.

Сегодня украинская еврейская община оценивается примерно в 200 000 человек. Это четвертая по величине еврейская община в Европе и теперь она снова входят в число ведущих игроков среди мирового еврейства.

Евреи в Украине, учитывая давнюю историю совместного проживания, которая не всегда была безоблачной, смогли стать полноценной и важной частью украинского общества. А украинцы, в свою очередь, принимают евреев, в подавляющем большинстве, положительно.

Пример Украины уникален для мира, и его нужно беречь и развивать. Экс-спецпосланник Госдепартамента США по борьбе с антисемитизмом Элан Карр на KJF-2021 даже ввел неологизм по отношению к Украине, он назвал нашу страну центром "филосемитизма" (противоположность "антисемитизма", от греческого philéo – люблю, – ред.). Это, я считаю, лучшая оценка деятельности украинской еврейской общины.

– Вернемся к итогам года. Накануне форума отмечалась 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра. Насколько важен Бабий Яр для Украины и мира?

– В Советском Союзе история Бабьего Яра всячески замалчивалась, особенно в привязке к десяткам тысяч расстрелянных евреев. В Украине же, наоборот, делается все для того, чтобы об этом узнали как можно больше и, по возможности, как можно дальше за пределами Украины.

В этом году в Бабьем Яру уже начала действовать синагога, в скором времени, надеемся, появится и Мемориальный комплекс, достойный памяти десятков тысяч жертв. Как сказал на KJF-2021 глава Мемориального комплекса Яд Вашем Дани Даян, Бабий Яр важен для сохранения памяти о Холокосте потому, что именно с него началась "систематическая работа машины массового убийства евреев". Наиболее известным примером Холокоста стал Освенцим, но Бабий Яр – это отправная точка, причем самая кровавая за всю историю Холокоста, когда евреев уничтожали в открытую, а не за забором концлагеря.

Глава Наблюдательно совета Мемориального Центра Холокоста Бабий Яр Натан Щаранский сказал на форуме, что будущий мемориал должен быть не просто памятным комплексом, он станет ведущим центром изучения Холокоста наравне с Яд Вашем. Это важно, потому что сохранение памяти о Холокосте и изучение причин, повлекших такие ужасающие последствия, является предохранителем от недопущения подобного в будущем.

Возвращаясь снова к Дани Даяну, хочу его еще раз процитировать: "В 1930-х мир мог сослаться на неведение, сегодня у нас такой привилегии нет".

Глава Яд Вашем Дани Даян и Борис Ложкин во время встречи в Яд Вашем. Иерусалим

Кстати, с этой целью, для сохранения памяти о Холокосте, накануне 80-й годовщины Бабьего Яра Еврейская конфедерация Украины совместно с Мемориальным Центром Холокоста Бабий Яр и Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом на основе материалов, предоставленных Яд Вашем, издали книгу "Праведники народов мира. Украина". В ней 2674 истории спасения евреев украинцами во время Второй мировой. Но, поверьте, это лишь малая часть реального количества. Звание "Праведник народов мира" Яд Вашем присуждает на основе задокументированных свидетельств либо спасенных, либо их родственников или знакомых. При этом очень многие спасавшие не спешили афишировать свою помощь, за это полагался расстрел. Знаю на примере мамы моего друга. Ее спасали не менее шести человек, но их фамилий она на знала, и они в нашу книгу, к сожалению, не попали. Но то, что мы ее издали, я считаю, было данью почтения и их памяти, в том числе.

– "Праведники народов мира. Украина" – не первая книга Еврейской конфедерации Украины. Раньше издавались рассказы Ицхока-Лейб Переца. В этом году стартовала серия "Еврейская библиотека". Почему книгоизданию ЕКУ уделяет такое большое внимание?

– И снова вернемся к прошедшему Kyiv Jewish Forum. На нем много внимания было уделено образованию, в нескольких его измерениях. Одно из главных – это предотвращение роста антисемитизма. Его природа в том, что факты искажаются, а правда о Холокосте либо замалчивается, либо вовсе отрицается. Чем больше людей познакомятся ближе с евреями, их историей, культурой, вкладом в мировую эволюцию, тем меньше будет проявлений антисемитизма. Невежество и недостаток информации – корень многих проблем, и антисемитизм одна из них. Книги помогают этот пробел устранить.

Да, вы правы, в этом году была начата книжная серия "Еврейская библиотека". Ее в издательстве "Наш формат" выпускает ЕКУ и мой благотворительный фонд вместе с Благотворительным фондом Юрия Луценко и Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом. В серии на украинском языке публикуются произведения о выдающихся евреях и Израиле, которые до этого уже успели стать мировыми бестселлерами. То есть мы украинскому читателю заново открываем шедевры мировой литературы, рассказывающие о евреях ярко и увлекательно.

В серии уже вышли "Израиль. История возрождения нации" доктора Даниэля Гордиса и мемуары четвертого премьер-министра Израиля, киевлянки Голды Меир. Вскоре выйдет еще одна книга – "Моссад. Самые знаменитые операции израильской разведки". В следующем году мы продолжим серию.

Первые две книги серии –Еврейская библиотека" – "Израиль. История возрождения нации– доктора Даниэля Гордиса и автобиография Голды Меир "Моя жизнь"

Наша книга "Праведники народов мира. Украина" – тоже об образовании. Говорить о трагедии Холокоста вообще можно и нужно, но, когда знакомишься с конкретными историями, картина происходившего вырисовывается намного объемнее и оттого страшнее.

Кстати, об образовании – в том числе, и День Праведников народов мира Украины, который в этом году впервые отмечался 14 мая. Это еще один положительный пример, который подает Украина. Сегодня в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января, и Европейский День Праведников народов мира 6 марта. На национальном уровне, насколько я знаю, украинский День Праведников стал первым. Теперь ежегодно о Холокосте и украинцах, спасавших евреев, будут говорить как минимум на один день чаще. Надеюсь, и проявлений антисемитизма от этого будет меньше.

–​​​​​​​ Многие спикеры на Kyiv Jewish Forum хвалили Украину за то, что в Законе о противодействии антисемитизму было зафиксировано определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA). Почему это важно?

– Это, действительно, одно из самых важных событий уходящего года. Дело в том, что определение IHRA – это юридически выверенное определение антисемитизма, соответствующее нормам международного права, которое учитывает любые проявления антисемитизма. Принятие Верховной Радой этого закона – это серьезный шаг к цивилизованному миру. В том, что Закон о противодействии антисемитизму был принят, заслуга Президента Владимира Зеленского и депутатов, которые проделали большую работу. Но это не все, после его принятия от Украины в мире теперь ожидают конкретных применений закона, а далее – необходимо завершить процедуру и присоединиться к Альянсу IHRA уже на правах полноценного члена. Это будет не только полезно для скоординированной борьбы с антисемитизмом, но и положительно скажется на имидже Украины – IHRA открыт только для демократических обществ. Невозможно только декларировать ценности IHRA, им нужно еще и следовать.

Когда, например, разрушение ханукий во время празднования Хануки перестанут квалифицировать как хулиганство, а начнут признавать актами антисемитизма и соответственно за это наказывать – это будет означать, что закон работает.

Ведущая Kyiv Jewish Forum 2021 Нурит Бен и Борис Ложкин в студии форума

– Вернемся к тому, с чего начали. 30 лет дипломатических отношений Израиля и Украины. Чем могут похвалиться наши страны за этот период?

– Как я уже говорил, украинские евреи в свое время сыграли одну из решающих ролей в появлении Израиля как независимого еврейского государства. Поэтому, когда Украина провозгласила свою независимость, евреи, не только из Израиля, но и со всего мира, оказали невероятно мощную поддержку, чтобы наше государство смогло окрепнуть и состояться. Сегодня уже нам приходится учиться у Израиля и, честно говоря, есть чему.

В этом году, после длительного периода согласований, заработала Зона свободной торговли с Израилем. Это соглашение очень объемное, которое включает сотрудничество во многих отраслях, от аграрного сектора до IT-технологий. Подобного уровня Зона свободной торговли у Украины действует только с Канадой. В течение девяти месяцев действия соглашения, по данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которые он озвучил на KJF-2021, товарооборот между нашими странами уже увеличился на 10%. По итогам 2020 года наш товарооборот составил $790 млн. Учитывая динамику этого года, мы сможем приблизиться примерно к $900 млн. Это хорошо, но все еще мало. Наш обоюдный потенциал намного больше, и об этом тоже на форуме говорили практически все спикеры. Дмитрий Кулеба, например, считает, что соглашение о Зоне свободной торговли с Израилем стоит распространить не только на товары, но и на услуги. Полностью с ним согласен.

Натан Щаранский вспоминал, с каким энтузиазмом украинские евреи-эмигранты смотрели на Украину в первые годы независимости. Нашей стране прочили роль в Европе не меньшую, чем у Франции. К сожалению, не все надежды удалось оправдать, но, повторюсь, хорошая новость в том, что у нас большой потенциал, и от нас зависит, как мы его используем.

Для меня как для венчурного инвестора, например, было очень полезно познакомиться с передовым опытом Израиля, зарекомендовавшего себя как стартап-государство номер один в мире. Вернее, как уточнила во время форума автор книги "Хуцпа" Инбал Ариели, Израиль раньше был стартап-государством, теперь же правильнее говорить о государстве «единорогов» - так называют частные компании с капитализацией $1 млрд и больше.

Еще в 2013 году в Израиле был только один такой «единорог», сегодня их уже более 70, и все они выросли из стартапов. Этот опыт, как раз, и стоит перенимать сегодня Украине, да и не только.

Секрет, как рассказала Инбал Ариели, кроется в особом характере еврейского образования, поощряющего инициативу и эксперименты. Кроме этого, немалую роль играет и служба в армии, где не только воспитывается дух коллективизма и ответственности за будущее государства, но также еще более закрепляется это поощрение инициативы и креативности. Так, например, родилось предприятие See Tree. Его основал офицер запаса Исраэль Тал Паз. Специализация See Tree – использование искусственного интеллекта для управления сельскохозяйственными компаниями.

Или еще одно проявление креативности – компания Redefine Meat. Искусственное мясо на растительной основе, печатающееся на 3D-принтерах. Его ни на вид, ни на вкус практически невозможно отличить от привычного животного, или старого мяса, как его называют производители. Я был на производстве и пробовал "новое" 3D-мясо. Кстати, вкусное. Эшхар Бен-Шитрит, основатель компании, уверен, что через 20-30 лет эта технология будет доминирующей в мясоперерабатывающем секторе и поможет прокормить растущее население Земли.

У Израиля другого выхода нет, кроме как постоянно проявлять инициативу. Его история – это непрекращающаяся череда борьбы с вызовами. Природных ресурсов мало, государство находится во враждебном окружении, единственный ценный ресурс – собственные граждане, и этот ресурс используется по максимуму. Хотелось бы, чтобы эти успешные наработки Израиля были применены и в Украине.

– Как бы вы охарактеризовали сегодняшние отношения между Израилем и Украиной?

– Лучше всего об этом на KJF-2021 сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Отношения наших стран он назвал семейными.