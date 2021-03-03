Борьба с контрабандой или миллиардные потери. Что даст Украине постепенное повышение акциза на ТИЭНы

Антитабачные организации обвинили группу депутатов в лоббировании интересов представителей табачной отрасли, поскольку последние поддержали поправку к законопроекту №4278, предусматривающую постепенное повышение акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагревания (ТИЭН).

Речь о поправках, предлагающих заменить четырехкратное повышение акциза на ТИЭН в 2021 году троекратным – с последующим ежегодным повышением на 30% в 2022-2025 годах. Соответствующее предложение 25 февраля поддержал комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Один из авторов поправки, народный депутат Давид Арахамия отметил, что в целом акциз, как и планировалось, будет увеличен на 320%, однако это предлагается делать постепенно, в течение трех лет. По подсчетам активистов, если парламент поддержит эту поправку, бюджет недополучит около 3 млрд гривен из запланированных 4,8 млрд только в этом году.

О том, какие средства получит бюджет на самом деле и чем руководствовались депутаты, поддерживая более "выгодные" условия для табачников – в материале РБК-Украина.

Смена концепции

С 1 января 2021 года акциз на табакосодержащие изделия для электрического нагревания (ТИЭНы) — стики для IQOS и Glo — должен был вырасти сразу в 4,2 раза или на 320%, что является беспрецедентным повышением для Украины. По подсчетам производителей, конечная цена на стики после такого налогового скачка должна составить 80-90 грн за пачку.

Позже в профильном комитете Верховной рады согласились с тем, что 320% - перебор (более того, нигде в мире ни один налог не повышали столь кардинальным образом), и подготовили ту самую смягчающую поправку: вместо четырехкратного рывка поднять акциз с 1 апреля 2021 года на 200%, а далее по 30% каждый следующий год вплоть до 2025.

Руководитель фракции "Слуга народа" и автор поправки Давид Арахамия, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил, что сегодня в Украине распространена проблема не только контрабанды, но и "серого импорта" табачных изделий из Беларуси, Молдовы и России.

"Есть так называемые "пиджаки", граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу. Они берут 2 блока "айкоса" (два блока упаковок табакосодержащих изделий для электрического нагревания, - ред.), которые они имеют право по закону провезти без растаможки, кладут в два кармана, и с улыбающимся видом переходят границу. Сколько раз за день они могут перейти границу? Столько сколько им захочется, чтобы в среднем заработать 300-500 долларов за день. Вот что получается. В конечном счете компания-производитель не страдает, поскольку все эти "айкосы" произведены Philip Morris в Беларуси, Молдове и России. Но государство недополучает акциз существенно", — отметил Арахамия.

По его словам, в комитете предварительно провели переговоры с табачниками, по итогам которых была выработана договоренность — снижение акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей.

"Мы им сказали: "Нам нужны гарантии поступления в бюджет". Они нам дали гарантию на 11 млрд гривен за 2021-2022 год (именно эта сумма заложена в бюджет в качестве потенциальных поступлений от акциза на ТИЭН, - ред). Независимо от того, какое количество продадут, эти деньги заплатят в бюджет. Мы сказали: "Нехорошо, чтобы во время коронавируса ритейловая цена становилась 80 гривен". И они взяли на себя вот это 200% повышение за свой счет, ритейловая цена остается такой же. Вот и вам весь лоббизм Арахамии на пальцах", — заявил политик.

Также Арахамия отметил, что ему известно о том, что представители организаций, которые выступают против табачной индустрии, критикуют его за внесенную поправку. Сам он считает, что просто "случайно в чужой рынок попал со своей правкой".

Стоит отметить, что поправку поддержали также народные депутаты Роберт Горват, Даниил Гетманцев, Дарья Володина, Олег Воронько, Юлия Диденко, Олег Марусяк, Андрей Мотовиловец, Евгений Петруняк, Элла Репина, Марьян Заблоцкий, Александр Герега, Андрей Иванчук, Анна Колесник, Виктория Кинзбурская, Олег Кулинич, Алексей Леонов, Александр Сова, Алексей Устенко и Андрей Холодов.

Кто против

Антитабачные организации, в частности общественная организация "Життя", сразу же выступили с резкой критикой поправки. Так, исполнительный директор организации Лилия Олефир отметила, что снижение акциза будет способствовать тому, что табачные изделия станут еще более доступными для детей.

В свою очередь директор ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик добавил, что лоббирование таких поправок связано с давлением представителей табачной индустрии.

"Почти 15 лет назад Украина ратифицировала рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака. Но каждый раз находятся политики и чиновники, которые подыгрывают табачным компаниям, лоббируя их интересы и нарушая нормы законодательства, что прямо противоречит Рамочной конвенции. Люди должны знать табачных "лоббистов", прикрывающихся государственными должностями и депутатским мандатом, давать оценку их работе на следующих выборах", - убежден представитель "Антикоррупционного штаба".

По подсчетам активистов, лишь в этом году акциз на сигареты и ТИЭНы сравнялись и составляют 1,45 гривны за штуку. В прошлом году акциз на ТИЭН был в 3,5 раза меньше, чем на сигареты (0,34 и 1,21 гривны соответственно).

В то же время, по их расчетам, в течение следующих 4 лет повышение акцизов на ТИЭН будет способствовать не только уменьшению количества курильщиков, но и наполнению бюджета на 103 млрд гривен. Насколько реалистична эта цифра? Для сравнения – общая сумма акцизных поступлений от всех табачных товаров, включая сигареты, за 2020 год составила 52 млрд грн. Доля ТИЭНов на этом рынке – меньше 10%.

Мнение профильных организаций

Стоит отметить, что бизнес-ассоциации и федерации высказывают кардинально иное мнение касательно последствий резкого повышения акциза на ТИЭНы. Более того, они считают, что подсчеты активистов неверны, поскольку не учитывают изменения на рынке из-за роста цены, а именно – его вероятной стагнации или даже падения из-за перехода части потребителей на более дешевые изделия, сигареты, и всплеска контрабанды.

Исходя из этого, Федерация работодателей поддержала решение комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и считает предложенный темп повышения ставки акцизного налога правильным.

"Такой темп будет сдерживать рост нелегального рынка табакосодержащих изделий, в отличие от разрушительного повышения на 320%, которое приведет к трехкратному уменьшению объема легального рынка ТИЭН", - отмечают в федерации.

Эксперты ФРУ также подсчитали, что реализация принятого комитетом предложения – троекратного повышения вместо четырехкратного – увеличит доходы государственного бюджета от акцизного налога на ТИЭН в 2021 году на 2,6 млрд грн.

В то же время директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский отметил, что цифры антитабачных активистов относительно потерь государственного бюджета из-за этого шага откровенно плавают.

"Мы уже видели цифры и о 1,8 млрд грн бюджетных потерь, и о 2,3 млрд грн, теперь уже - 3 млрд. При таких темпах завтра дойдет до 10 млрд грн. Эта "цифровая вакханалия" показывает лишь одно - реальных расчетов у тех, кто "разгоняет" эту панику и измену нет вообще", - убежден Яворский. Напомним, общая сумма акцизных поступлений от ТИЭН, заложенная в бюджет-2021 – 4,8 млрд грн.

Он также отмечает, что в случае "шокового" сценария, если акциз будет повышен сразу в 4,2 раза - объемы легального и нелегального рынков ТИЭНов почти сравняются, и о реальных акцизных поступлениях можно будет забыть.

Ранее специалисты Американской торговой палаты также призвали к постепенному повышению акцизов на ТИЭНы, предупредив: потери госбюджета в случае "шокового", а не постепенного повышения акциза, будут больше.

Призывали народных депутатов пересмотреть подход к налогообложению табакосодержащих изделий для электрического нагревания и заменить недавнее резкое повышение акциза (сразу на 320%) на более постепенный вариант повышения и в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины.

"Чтобы предотвратить рост уровня нелегального рынка ТИЭН, избежать потерь государственного бюджета и ухудшения экономической ситуации призываем народных депутатов к отмене "налогового террора" путем принятия соответствующего законопроекта, которым предлагается постепенное повышение ставки акциза на ТИЭН вместо резкого повышения сразу в 4,2 раза", - заявили в Совете предпринимателей при Кабмине.

К чему приведет резкое повышение

Резкое падение производства и отчислений акциза не единственное последствие для национальной экономики. Порядка 1 миллиона украинских курильщиков перешли с классических сигарет на ТИЭНы, которые относятся к табачной продукции с потенциально сниженным риском. Пачка стиков за 80 грн, с большой долей вероятности, заставит многих вернуться к традиционным сигаретам или же перейти на непроверенный контрафакт.

Примечательно, что в январе этого года в торговых точках в Украине уже впервые были обнаружены контрабандные табакосодержащие изделия для электрического нагревания из Китая. Их стоимость в среднем на 10-15% ниже, чем у официальных производителей. Ранее на украинском рынке присутствовала лишь контрабанда традиционных сигарет. Контрабанды и контрафакта ТИЭНов не было вообще.

Эксперты связывают появление контрабандных китайских ТИЭНов на украинском рынке именно с резким повышением акциза на данную продукцию.

"Для меня абсолютно непонятна логика некоторых наших народных депутатов. Ни на один товар в мире не повышают налоги сразу в 4,2 раза. Первые контрабандные китайские ТИЭНы, появившиеся в январе в Украине – это лишь начало. Пойдет также волна контрабанды из РФ, из Молдовы, из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – тем более, там есть табачная фабрика", – прогнозирует директор департамента конкурентоспособности бизнеса ФРУ Александр Яворский.

Кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения Татьяна Кощук также ожидает перетока части спроса с легальных на нелегальные ТИЭНы.

"В конце прошлого года были прогнозы о потерях госбюджета на уровне от 3 до 5 млрд грн из-за того, что парламент не поддержал поправку по ТИЭНам. Но боюсь, что потери могут быть выше. Во многом из-за перетока части спроса с легальных ТИЭНов на электронные сигареты (а там довольно хаотичная ситуация) и на контрабандную продукцию. Жаль, потому что в Украине можно было бы наладить производство стиков для электронного нагревания – не хуже, чем в Италии", – уверена Татьяна Кощук.

Однако, и это еще не все последствия драконовских изменений для отрасли. Крупнейший табачный производитель в Украине и третий крупнейший налогоплательщик Украины – компания "Филип Моррис Украина" – уже проинформировала постоянное представительство Международного валютного фонда в Украине о том, что в январе 2021 года компания вынуждена резко снизить заказ акцизных марок – с запланированных 50 миллионов до 35 миллионов штук.

Кроме того, в компании не исключают остановку иностранных инвестиций: порядка $200 млн могло бы принести украинской экономике локальное производство ТИЭНов, о котором теперь не может быть и речи. В случае "шокового" повышения под угрозой окажется 50 тысяч рабочих мест.

В целом же, в ситуации, когда на протяжении последних 3 лет объем легального рынка табака и без того сократился на 32% – в первую очередь, за счет роста черного рынка, – налоговые изменения, которые будут только "подогревать" рост контрабанды, выглядят, как минимум, нелогично.

В то же время, антитабачные организации, которые, по идее, должны ратовать за снижение вреда, причиняемого курением, сами подталкивают бывших курильщиков, которые перешли на альтернативные методы потребления никотина, вернуться к самому вредному из всех табачных продуктов – сигаретам, которые могут стать вдвое дешевле стиков.