Боротьба з контрабандою або мільярдні втрати. Що дасть Україні поступове підвищення акцизу на ТВЕНи

Антитютюнові організації звинуватили групу депутатів у лобіюванні інтересів представників тютюнової галузі, оскільки останні підтримали поправку до законопроекту №4278, що передбачає поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН).

Мова про поправки, що пропонують замінити чотириразове підвищення акцизу на ТВЕН у 2021 році триразовим – з наступним щорічним підвищенням на 30% у 2022-2025 роках. Відповідну пропозицію 25 лютого підтримав комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Один з авторів поправки, народний депутат Давид Арахамія зазначив, що в цілому акциз, як і планувалося, буде збільшено на 320%, однак це пропонується робити поступово, протягом трьох років. За підрахунками активістів, якщо парламент підтримає цю поправку, бюджет недоотримає близько 3 млрд гривень із запланованих 4,8 млрд тільки в цьому році.

Про те, які кошти отримає бюджет насправді й чим керувалися депутати, підтримуючи більш "вигідні" умови для табачників – в матеріалі РБК-Україна.

Зміна концепції

З 1 січня 2021 року акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) — стіки для IQOS і Glo — повинен був вирости відразу в 4,2 рази або на 320%, що є безпрецедентним підвищенням для України. За підрахунками виробників, кінцева ціна на стіки після такого податкового стрибка повинна становити 80-90 грн за пачку.

Пізніше в профільному комітеті Верховної ради погодилися з тим, що 320% - перебір (більш того, ніде у світі жоден податок не підвищували настільки кардинальним чином), і підготували ту саму пом'якшувальну поправку: замість чотириразового ривка підняти акциз з 1 квітня 2021 року на 200%, а далі по 30% за кожний наступний рік, аж до 2025.

Керівник фракції "Слуга народу" і автор поправки Давид Арахамія, коментуючи ситуацію, зазначив, що сьогодні в Україні поширена проблема не тільки контрабанди, але і "сірого імпорту" тютюнових виробів з Білорусі, Молдови та Росії.

"Є так звані "піджаки", громадяни України, які мають право безлімітного переходу через кордон. Вони беруть 2 блоку "айкосу" (два блоки упаковок тютюнових виробів для електричного нагрівання, - ред.), які вони мають право за законом провезти без розмитнення, кладуть у дві кишені, і з усміхненим видом переходять кордон. Скільки разів за день вони можуть перейти кордон? Стільки скільки їм захочеться, щоб в середньому заробити 300-500 доларів за день. Ось що виходить. Зрештою, компанія-виробник не страждає, оскільки всі ці "айкоси" зроблені Philip Morris в Білорусі, Молдові та Росії. Але держава недоотримує акциз суттєво", — зазначив Арахамія.

За його словами, в комітеті попередньо провели переговори з табачниками, за підсумками яких була вироблена домовленість — зниження акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів.

"Ми їм сказали: "Нам потрібні гарантії надходження до бюджету". Вони нам дали гарантію на 11 млрд гривень за 2021-2022 рік (саме ця сума закладена в бюджет в якості потенційних надходжень від акцизу на ТВЕН, - ред). Незалежно від того, яку кількість продадуть, ці гроші заплатять в бюджет. Ми сказали: "Недобре, щоб під час коронавірусу ритейлова ціна стала 80 гривень". І вони взяли на себе ось це 200% підвищення своїм коштом, ритейлова ціна залишається такою ж. Ось і вам весь лобізм Арахамії на пальцях", — заявив політик.

Також Арахамія зазначив, що йому відомо про те, що представники організацій, які виступають проти тютюнової індустрії, критикують його за внесену поправку. Сам він вважає, що просто "випадково в чужий ринок потрапив зі своєю правкою".

Варто відзначити, що поправку підтримали також народні депутати Роберт Горват, Данило Гетманцев, Дарина Володіна, Олег Воронько, Юлія Діденко, Олег Марусяк, Андрій Мотовиловець, Євген Петруняк, Елла Рєпіна, Мар'ян Заблоцький, Олександр Герега, Андрій Іванчук, Ганна Колесник, Вікторія Кінзбурська, Олег Кулініч, Олексій Леонов, Олександр Сова, Олексій Устенко та Андрій Холодов.

Хто проти

Антитютюнові організації, зокрема громадська організація "Життя", відразу ж виступили з різкою критикою поправки. Так, виконавчий директор організації Лілія Олефір зазначила, що зниження акцизу буде сприяти тому, що тютюнові вироби стануть ще більш доступними для дітей.

Своєю чергою директор ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик додав, що лобіювання таких поправок пов'язано з тиском представників тютюнової індустрії.

"Майже 15 років тому Україна ратифікувала рамкову конвенцію ВООЗ по боротьбі проти тютюну. Але кожного разу знаходяться політики й чиновники, які підіграють тютюновим компаніям, лобіюючи їх інтереси та порушуючи норми законодавства, що прямо суперечить Рамковій конвенції. Люди повинні знати тютюнових "лобістів", які прикриваються державними посадами та депутатським мандатом, давати оцінку їх роботі на наступних виборах", - переконаний представник "Антикорупційного штабу".

За підрахунками активістів, лише в цьому році акциз на сигарети й ТВЕНи зрівнялися і становлять 1,45 гривні за штуку. Торік акциз на ТВЕН був у 3,5 рази менше, ніж на сигарети (0,34 і 1,21 гривні відповідно).

Водночас за їх розрахунками, протягом наступних 4 років підвищення акцизів на ТВЕН сприятиме не лише зменшенню кількості курців, а й наповненню бюджету на 103 млрд гривень. Наскільки реалістична ця цифра? Для порівняння – загальна сума акцизних надходжень від усіх тютюнових товарів, включаючи сигарети, за 2020 рік склала 52 млрд грн. Частка ТВЕНів на цьому ринку – менш як 10%.

Думка профільних організацій

Варто відзначити, що бізнес-асоціації й федерації висловлюють кардинально іншу думка стосовно наслідків різкого підвищення акцизу на ТВЕНи. Щобільше, вони вважають підрахунки активістів некоректними, оскільки ті не враховують зміни на ринку через зростання ціни, а саме – його ймовірну стагнацію або навіть падіння через перехід частини споживачів на більш дешеві вироби, сигарети, і сплеску контрабанди.

Виходячи з цього, Федерація роботодавців підтримала рішення комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, і вважає запропонований темп підвищення ставки акцизного податку правильним.

"Такий темп буде стримувати зростання нелегального ринку тютюномістких виробів, на відміну від руйнівного підвищення на 320%, що призведе до триразовому зменшенню обсягу легального ринку ТВЕН", - зазначають у федерації.

Експерти ФРУ також підрахували, що реалізація прийнятого комітетом пропозиції – триразового підвищення замість чотириразового – збільшить доходи державного бюджету від акцизного податку на ТВЕН у 2021 році на 2,6 млрд грн.

Водночас директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України Олександр Яворський зазначив, що цифри антитютюнових активістів щодо втрат державного бюджету внаслідок цього кроку відверто плавають.

"Ми вже бачили цифри й про 1,8 млрд грн бюджетних втрат, і про 2,3 млрд грн, тепер вже - 3 млрд. При таких темпах завтра дійде до 10 млрд грн. Ця "цифрова вакханалія" показує лише одне - реальних розрахунків у тих, хто "розганяє" цю паніку і зраду немає взагалі", - переконаний Яворський. Нагадаємо, загальна сума акцизних надходжень від ТВЕН, закладена у бюджет-2021 – 4,8 млрд грн.

Він також зазначає, що у разі "шокового" сценарію, якщо акциз буде підвищено відразу в 4,2 рази - обсяги легального та нелегального ринків ТВЕНів майже зрівняються, і про реальні акцизні надходження можна буде забути.

Раніше фахівці Американської торгової палати також закликали до поступового підвищення акцизів на ТВЕНів, попередивши: втрати держбюджету у випадку "шокового", а не поступового підвищення акцизу, будуть більше.

Закликали народних депутатів переглянути підхід до оподаткування ТВЕНів і замінити недавнє різке підвищення акцизу (відразу на 320%) на більш поступовий варіант підвищення й в Раді підприємців при Кабінеті міністрів України.

"Щоб запобігти зростання рівня нелегального ринку ТВЕН, уникнути втрат державного бюджету та погіршення економічної ситуації закликаємо народних депутатів до скасування "податкового терору" шляхом прийняття відповідного законопроекту, яким пропонується поступове підвищення ставки акцизу на ТВЕН замість різкого підвищення відразу в 4,2 рази", - заявили в Раді підприємців при Кабміні.

До чого призведе різке підвищення

Різке падіння виробництва і відрахувань акцизу не єдиний наслідок для національної економіки. Близько 1 мільйона українських курців перейшли з класичних сигарет на ТВЕНи, які належать до тютюнової продукції з потенційно зниженим ризиком. Пачка стіків за 80 грн, з великою часткою ймовірності, змусить багатьох повернутися до традиційних сигарет або ж перейти на неперевірений контрафакт.

Примітно, що в січні цього року в торгових точках в Україні вже вперше були виявлені контрабандні ТВЕНи з Китаю. Їх вартість в середньому на 10-15% нижче, ніж в офіційних виробників. Раніше на українському ринку була присутня лише контрабанда традиційних сигарет. Контрабанди та контрафакту ТВЕНів не було взагалі.

Експерти пов'язують появу контрабандних китайських ТВЕНів на українському ринку саме з різким підвищенням акцизу на дану продукцію.

"Для мене абсолютно незрозуміла логіка деяких наших народних депутатів. Ні на один товар у світі не підвищують податки відразу в 4,2 рази. Перші контрабандні китайські ТВЕНи, що з'явилися в січні в Україні – це лише початок. Піде також хвиля контрабанди з РФ, з Молдови, з окупованих територій Донецької та Луганської областей – тим більше там є тютюнова фабрика", – прогнозує директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу ФРУ Олександр Яворський.

Кандидат економічних наук, експерт з питань оподаткування Тетяна Кощук також очікує перетікання частини попиту з легальних на нелегальні ТВЕНів.

"В кінці минулого року були прогнози про втрати держбюджету на рівні від 3 до 5 млрд грн через те, що парламент не підтримав поправку ТВЕНів. Але боюся, що втрати можуть бути вищі. Багато в чому через перетікання частини попиту з легальних ТВЕНів на електронні сигарети (а там досить хаотична ситуація) і на контрабандну продукцію. Шкода, тому що в Україні можна було б налагодити виробництво стіків для електронного нагрівання – не гірше, ніж в Італії", – впевнена Тетяна Кощук.

Однак, і це ще не всі наслідки драконівських змін для галузі. Найбільший тютюновий виробник в Україні й третій найбільший платник податків України – компанія "Філіп Морріс Україна" – вже поінформувала постійне представництво Міжнародного валютного фонду в Україні про те, що в січні 2021 року компанія змушена різко знизити замовлення акцизних марок – з запланованих 50 мільйонів до 35 мільйонів штук.

Крім того, в компанії не виключають зупинку іноземних інвестицій: близько $200 млн могло б принести українській економіці локальне виробництво ТВЕНів, про який тепер не може бути й мови. У випадку "шокового" підвищення під загрозою опиниться 50 тисяч робочих місць.

У цілому ж, у ситуації, коли протягом останніх 3 років обсяг легального ринку тютюну і без того скоротився на 32% – в першу чергу, шляхом зростання чорного ринку, – податкові зміни, які будуть тільки "підігрівати" зростанню контрабанди, виглядають, як мінімум, нелогічно.

Водночас антитютюнові організації, які, по ідеї, повинні боротися за зниження шкоди, завданої курінням, самі підштовхують колишніх курців, які перейшли на альтернативні методи споживання нікотину, повернутися до самого шкідливому з усіх тютюнових продуктів – сигарет, які можуть стати вдвічі дешевше стіків.