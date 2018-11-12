Борьба Ахметова за крымскую землю

После аннексии Россией Крыма многие украинские бизнесмены потеряли свои активы из-за проведенной оккупантами "национализации" имущества государства Украина, бесхозяйного имущества, имущества предприятий агропромышленного комплекса, а также имущества частных предприятий (около 250).

Не обошла "национализация" стороной и украинских олигархов. Если Игорь Коломойский в Крыму потерял все сразу, в наказание за борьбу против "Новороссии", то, например, Ринат Ахметов потерял не все сразу и за активы активно борется в крымских и российских судах. Речь пойдет о том, как офшорная компания Ахметова пытается сохранить за собой туристический комплекс в заповедной зоне, который был приобретен за год до аннексии Крыма.

В селе Плюты Киевской области на улице Киевской, 102 есть скромный домик, по адресу которого зарегистрировано частное акционерное общество "Люкс" с уставным капиталом свыше 700 млн грн.

Конечным владельцем компании "Люкс" является Ахметов Ринат Леонидович. В свою очередь ЧАО "Люкс" является учредителем трех компаний, который также зарегистрированы по адресу: Киевская, 102. Все компании мы изучать не будем, а обратим свой взор на компанию ООО "Крымский источник".

Согласитесь, непривычно услышать о "Крымском источнике" в Киевской области, тем более, что этот "источник" до 2017 года находился в г. Донецк. Возникает логичный вопрос, имеет ли этот "источник" какое-то отношение к Крыму и Ахметову. Несмотря на то, что выше сказано, что ЧАО "Люкс" является соучредителем "Крымского источника", тут важно отметить, что "Люкс" владеет всего лишь 1% уставного капитала "источника", а все остальные 99% принадлежат офшорной компании из Британских Виргинских Островов "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед" (Rosewood Alley Assets Limited). В регистрационных данных компании ООО "Крымский источник" четко сказано, что Ринат Ахметов является конечным бенефициарным собственником этой компании.

Исходя из формальной логики, если ЧАО "Люкс" принадлежит всего 1%, а офшорной компании 99%, но все равно Ахметов считается конечным собственником "источника", то вполне разумно предположить, что и офшорная компания "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед" принадлежит ему.

Можно было бы и не гадать, а посмотреть в реестре зарегистрированных компаний на Британских Виргинских Островах, но, к сожалению, эта информация пока еще не публичная, в отличие от нашей страны. После того, как мы поняли, что данная офшорная компания принадлежит Ринату Леонидовичу, мы, как это не звучит странно, найдем связь со "Звездным небом" и крымской землей.

Как стало известно из судебных решений, 26.02.2013 между ООО "Звёздное небо" и компанией "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед" (ROSEWOOD ALLEY ASSETS LIMITED) был заключен договор купли-продажи земельного участка, по которому крымская компания "Звёздное небо" продала в собственность офшорной компании Ахметова земельный участок площадью 9,9033 га, кадастровый номер 0111:947:100:020010038 (российский кадастровым номером 90:25:040201:1 после аннексии Крыма), расположенный за границами населенных пунктов Кореизского сельского совета г. Ялта Автономной Республики Крым. Участок имеет целевое назначение для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения.

Также в тот день был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, по которому были проданы: нежилые сооружения (7 шт.), террасы (7 шт.), бассейн, бани (2 шт.), площадка и иные сооружения, расположены на проданном участке земли. Как вы можете видеть на карте, это довольно большой участок леса у подножья горы Ай-Петри.

26.04.2013 года в Донецке была создана компания ООО "Крымский источник", основным видом деятельности которой должны были стать услуги по предоставлению в аренду и эксплуатации собственного или арендованного недвижимого имущества. Скорее всего планировалось, что недвижимостью будет владеть офшорная компания, а курортным комплексом буде управлять ООО "Крымский источник".

Но, видимо, в 2013 году не успели завершить переоформление участка, так как в Государственном земельном кадастре Украины собственником земельного участка №0111:947:100:020010038 является еще ООО "Звездное небо" (код 32003285), а не офшорная компания "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед". Следует отметить, что вскоре после продажи активов компания "Звездное небо" по решению учредителя была ликвидирована (27.06.2013). И тут мы должны обратить внимание на то, откуда же у компании "Звездное небо" появился этот ценный актив. А доля его совсем непростая и история берет свое начало еще со времен президентства Кучмы.

Компания "Звездное небо" была создана в 2002 году в г. Алупка. Местные СМИ ее связывают с убитым в 2007 году бизнесменом Максимом Курочкиным по прозвищу "Макс Бешеный". Компания начала развивать курортно-туристический комплекс в районе источника Хаста-Баш и средней станции канатной дороги Мисхор-Ай-Петри.

Сам комплекс тогда состоял из каменных домиков, альтанок и располагался на площади 3 га на землях Ялтинского горно-лесного природного заповедника без каких-либо разрешительных документов, о чем свидетельствуют административные протоколы Ялтинского городского управления земельных ресурсов за 2004 год. Правда, еще в 2003 году Совет Министров АР Крым своим постановлением № 514 от 25.09.2003 дал разрешение компании "Звёздное небо" на разработку проекта отвода земельного участка с земель запаса Кореизского поселкового совета г. Ялта площадью до 10,0 га для размещения рекреационного комплекса.

Но возникла проблема с тем, что земля имела статус заповедника и на ней нельзя было осуществлять никакой деятельности, кроме природоохранной. Чтобы все проблемы с землеотводами на землях заповедника устранить, президент Украины Леонид Кучма 18.10.2004 подписал указ "Об утверждении границ Ялтинского горно-лесного природного заповедника" № 780/2005, которым урезал площадь заповедника на 347 га (с 14 523 га до 14 176 га). В последствии этот указ был отмене президентом В. Ющенко в 2005 году. Уже 26.10.2004 Совет Министров АР Крым № 541 принял решение вынести на местность границы земельных участков площадью 9,9 га, находящихся за пределами населенных пунктов Кореизского поселкового совета г. Ялта АР Крым.

10.10.2006 между Советом министров Автономной Республики Крым, в лице Республиканского комитета по земельным ресурсам АР Крым и ООО "Звездное небо" был заключен договор аренды земельного участка площадью 9,9033 га рекреационного назначения (кадастровый номер 0111:947:100:020010038) сроком на 49 лет для строительства и размещения курортно-туристического комплекса. Договор аренды был зарегистрирован 01.02.2007 Ялтинским отделением Крымского регионального филиала ГП "Центр государственного земельного кадастра". В самом договоре сказано, что он заключен на основании постановления Совета министров АР Крым от 14.12.2004 № 646 и что указанный земельный участок свободен от застройки и инженерных сооружений.

И тут начали всплывать очевидные факты манипуляций с оформлением договора аренды. Во-первых, на указном участке уже были сооружения, о чем есть предписание Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель АР Крым № 001196 от 19.04.2004 с требованием освободить земельный участок от сооружений туристического комплекса. Во-вторых, в постановлении Совета министров АР Крым от 14.12.2004 № 646 нет ни слова о передаче ООО "Звездное небо" земельного участка в аренду. В нем идет речь о совсем другой компании и другом участке.

Таким образом на основе фальшивого постановления Совета министров АР Крым был подписан договор аренды ценного земельного участка на 49 лет. С 2007 года прокуратура АР Крым через суд пыталась признать договор аренды недействительным на том основании, что Совет министров АР Крым не принимал решения о предоставлении спорного земельного участка в аренду, но дело неоднократной рассматривалось судами разных инстанций и только уже при президенте В. Януковиче 25.03.2010 Высший хозяйственный суд Украины окончательно отказал прокуратуре в иске.

После подтверждения действительности договора аренды были сняты все претензии по поводу самозахвата земельного участка под размещение туристического комплекса. 27.11.2012 Совет министров АР Крым принимает распоряжение № 899-р о продаже этого земельного участка компании "Звездное небо" за 9 517 071,00 гривен (что на тот момент составляло чуть больше одного миллиона долларов США).

29.12.2012 между Советом министров АР Крым и ООО "Звёздное небо" был заключен договор купли-продажи земельного участка несельскохозяйственного назначения, по которому ООО "Звёздное небо" выкупило у государства земельный участок (кадастровый номер 0111:947:100:020010038). Уже через пару месяцев "Звездное небо" продало туристический комплекс офшорной компании Ахметова.

Таким образом, во времена президентства Ющенко судьба участка была в подвешенном состоянии, а при Януковиче были решены все судебные споры в пользу владельца туристического комплекса. Но на этом история земельного актива Ахметова не закончилась.

С момента аннексии Крыма история получила новое продолжение. Ялтинский горно-лесной природный заповедник был "национализирован" в пользу т.н. "Республики Крым". 27.04.2018 его площадь уменьшилась с 14 523 до 14 459 га, а 13.09.2018 заповедник получил федеральный статус страны агрессора и был подчинен Минприроды России.

Видимо, готовясь к передаче заповедника из управления т.н. "Министерства экологии и природных ресурсов" РК к Министерству природных ресурсов и экологии РФ, земельный участок решили вернуть в госсобственность. 07.04.2017 в т.н. "Арбитражный суд" Республики Крым был подан иск от т.н. "Совета министров" РК, "Министерства экологии и природных ресурсов" РК к "Совету министров" Автономной Республики Крым, ООО "Звездное небо", "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед" (ROSEWOOD ALLEY ASSETS LIMITED) о признании недействительными договоров купли-продажи, истребовании из чужого незаконного владения и признании права собственности.

Истцы требовали от суда признать недействительными договора купли-продажи, заключенные 29.12.2012 межу Советом министров Автономной Республики Крым и ООО "Звездное небо", и 26.02.2013 между ООО "Звездное небо" и компанией "Роузвуд Эллей Эссетс лимитед", а также вернуть земельный участок площадью 9,9033 га (российский кадастровым номером 90:25:040201:1) и все строения, которые находятся на участке, в госсобственность. Но, уже в октябре 2017 года истцы отказались от исковых требований.

Последствием отказа от иска является то, что в дальнейшем истцы уже не смогут подать такой же иск к ответчикам. Это стало поводом для разговоров, что Ахметов обо всем договорился с Аксеновым.

Но, ситуация начала развиваться иным путем. 03.03.2017 руководство "Совета министров" РК принимает распоряжение № 215-р/дсп "О выкупе имущества для нужд Республики Крым", которым поручает т.н. "Министерству экологии и природных ресурсов" РК осуществить мероприятия, связанные с выкупом для нужд Республики Крым имущества, принадлежащего компании "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед". И тут следует отметить, что компания "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед" еще в 2015 году переоформила все недвижимое имущество курортно-туристического комплекса в соответствии с законами оккупантов.

Понимая, что стоимость выкупа будет намного меньше, чем та, за которую она была реально куплена, в июне 2017 года компания "Роузвуд Эллей Эссетс Лимитед" подает иск о признании распоряжения № 215-р/дсп незаконным, но все суды в Крыму проигрывает. Сейчас кассационная жалоба офшорной компании рассматривается в Арбитражном суде Центрального округа (г. Калуга, РФ), заседание назначено на 14.11.2018.

Кроме того, т.н. "Министерство экологии и природных ресурсов" РК, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства подали иск к компании "Роузвуд Эллей Эссетс лимитед" об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка площадью 9,9033 га и признании права собственности на объекты недвижимого имущества за РФ.

Это связано с тем, что спорный земельный участок уже находится на территории заповедника федерального значения, поэтому предмет иска иной, чем был прежний. Пока дело рассматривается в т.н. "Арбитражном суде" РК и решения по нем еще нет.

Таким образом, если суд удовлетворит иск, Ахметов может прямо сказать, что правительство РФ лишило его имущества в Крыму. С другой стороны, нельзя исключать и того варианта, что т.н. "Республика Крым" принудительно выкупит имущество офшорной компании Ахметова по цене, которая его удовлетворит и тогда он не станет, как Игорь Коломойский, судиться с РФ в других странах за потерянные активы.