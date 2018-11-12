Боротьба Ахметова за кримську землю

Після анексії Росією Криму багато українських бізнесменів втратили свої активи через проведену окупантами "націоналізацію" майна держави Україна, безгосподарського майна, майна підприємств агропромислового комплексу, а також майна приватних підприємств (близько 250).

Не обійшла "націоналізація" стороною і українських олігархів. Якщо Ігор Коломойський в Криму втратив всі відразу, в покарання за боротьбу проти "Новоросії", то, наприклад, Рінат Ахметов втратив не все відразу і за активи активно бореться в кримських та російських судах. Мова піде про те, як офшорна компанія Ахметова намагається зберегти за собою туристичний комплекс в заповідній зоні, який був придбаний за рік до анексії Криму.

В селі Плюти Київської області на вулиці Київській, 102 є скромний будиночок, за адресою якого зареєстроване приватне акціонерне товариство "Люкс" зі статутним капіталом понад 700 млн грн.

Кінцевим власником компанії "Люкс" є Ахметов Рінат Леонідович. У свою чергу ПРАТ "Люкс" є засновником трьох компаній, який також зареєстровані за адресою: Київська, 102. Всі компанії ми вивчати не будемо, а звернемо свій погляд на компанію ТОВ "Кримське джерело".

Погодьтеся, незвично почути про "Кримське джерело" у Київській області, тим більше, що це "джерело" до 2017 року перебувало у м. Донецьк. Виникає логічне запитання, чи має це "джерело" якесь відношення до Криму і Ахметова. Незважаючи на те, що вище сказано, що ПРАТ "Люкс" є співзасновником "Кримського джерела", тут важливо зазначити, що "Люкс" володіє лише 1% статутного капіталу "джерела", а все решта 99% належать офшорній компанії з Британських Віргінських Островів "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед" (Rosewood Alley Assets Limited). У реєстраційних даних компанії ТОВ "Кримський джерело" чітко сказано, що Рінат Ахметов є кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії.

Виходячи з формальної логіки, якщо ПРАТ "Люкс" належить лише 1%, а офшорній компанії 99%, але все одно Ахметов вважається кінцевим власником "джерела", то цілком розумно припустити, що і офшорна компанія "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед" належить йому.

Можна було б і не гадати, а подивитися в реєстрі зареєстрованих компаній на Британських Віргінських Островах, але, на жаль, ця інформація поки ще не публічна, на відміну від нашої країни. Після того, як ми зрозуміли, що ця офшорна компанія належить Рінату Леонідовичу, ми, як це не звучить дивно, знайдемо зв'язок із "Зоряним небом" і кримською землею.

Як стало відомо з судових рішень, 26.02.2013 між ТОВ "Зоряне небо" і компанією "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед" (ROSEWOOD ALLEY ASSETS LIMITED) був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки, по якій кримська компанія "Зоряне небо" продала у власність офшорній компанії Ахметова земельну ділянку площею 9,9033 га, кадастровий номер 0111:947:100:020010038 (російський кадастровим номером 90:25:040201:1 після анексії Криму), розташовану за межами населених пунктів Кореїзької селищної ради м. Ялта Автономної Республіки Крим. Ділянка має цільове призначення для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення.

Також у той день був укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, за яким були продані: нежитлові споруди (7 шт.), тераси (7 шт.), басейн, лазні (2 шт.), майданчик та інші споруди, розташовані на проданій ділянці землі. Як ви можете бачити на карті, це досить велика ділянка лісу біля підніжжя гори Ай-Петрі.

26.04.2013 року в Донецьку була створена компанія ТОВ "Кримське джерело", основним видом діяльності якої повинні були стати послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Швидше за все планувалося, що буде володіти нерухомістю офшорна компанія, а курортним комплексом буде керувати ТОВ "Кримське джерело".

Але, мабуть, в 2013 році не встигли завершити переоформлення ділянки, так як у Державному земельному кадастрі України власником земельної ділянки №0111:947:100:020010038 є ще ТОВ "Зоряне небо" (код 32003285), а не офшорна компанія "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед". Слід відзначити, що незабаром після продажу активів компанія "Зоряне небо" за рішенням засновника була ліквідована (27.06.2013). І тут ми повинні звернути увагу на те, звідки ж у компанії "Зоряне небо" з'явився цей цінний актив. А частка його зовсім непроста і історія бере свій початок ще з часів президентства Кучми.

Компанія "Зоряне небо" була створена в 2002 році в м. Алупка. Місцеві ЗМІ її пов'язують з убитим у 2007 році бізнесменом Максимом Курочкіним на прізвисько "Макс Бєшений". Компанія почала розвивати курортно-туристичний комплекс в районі джерела Хаста-Баш і середньої станції канатної дороги Місхор-Ай-Петрі.

Сам комплекс тоді складався з кам'яних будиночків, альтанок і розташовувався на площі 3 га на землях Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника без будь-яких дозвільних документів, про що свідчать адміністративні протоколи Ялтинського міського управління земельних ресурсів за 2004 рік. Правда, ще в 2003 році Рада Міністрів АР Крим своєю постановою № 514 від 25.09.2003 дала дозвіл компанії "Зоряне небо" на розробку проекту відведення земельної ділянки із земель запасу Кореїзької селищної ради м. Ялта площею до 10,0 га для розміщення рекреаційного комплексу.

Але виникла проблема з тим, що земля мала статус заповідника і на ній не можна було здійснювати ніякій діяльності, крім природоохоронної. Щоб всі проблеми із землевідведенням на землях заповідника усунути, президент України Леонід Кучма 18.10.2004 підписав указ "Про затвердження меж Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника" № 780/2005, яким урізав площу заповідника на 347 га (з 14 523 га до 14 176 га). Надалі цей указ був скасування президентом В. Ющенком в 2005 році. Вже 26.10.2004 Рада Міністрів АР Крим № 541 прийняла рішення винести на місцевість межі земельних ділянок площею 9,9 га, що знаходяться за межами населених пунктів Кореїзької селищної ради м. Ялта АР Крим.

10.10.2006 між Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в особі Республіканського комітету по земельним ресурсам АР Крим та ТОВ "Зоряне небо" був укладений договір оренди земельної ділянки площею 9,9033 га рекреаційного призначення (кадастровий номер 0111:947:100:020010038) терміном на 49 років для будівництва та розміщення курортно-туристичного комплексу. Договір оренди був зареєстрований 01.02.2007 Ялтинським відділенням Кримської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру". У самому договорі сказано, що він укладений на підставі постанови Ради міністрів АР Крим від 14.12.2004 № 646 і що зазначена земельна ділянка вільна від забудови та інженерних споруд.

І тут почали спливати очевидні факти маніпуляцій з оформленням договору оренди. По-перше, на зазначеному ділянці вже були споруди, про що є розпорядження Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель АР Крим № 001196 від 19.04.2004 з вимогою звільнити земельну ділянку від споруд туристичного комплексу. По-друге, в постанові Ради міністрів АР Крим від 14.12.2004 № 646 немає ні слова про передачу ТОВ "Зоряне небо" земельної ділянки в оренду. У ньому йде мова про зовсім іншу компанію і іншу ділянку.

Таким чином на основі фальшивої постанови Ради міністрів АР Крим був підписаний договір оренди цінного земельної ділянки на 49 років. З 2007 року прокуратура АР Крим через суд намагалася визнати договір оренди недійсним на тій підставі, що Рада міністрів АР Крим не приймав рішення про надання спірної земельної ділянки в оренду, але справа неодноразової розглядалася судами різних інстанцій та тільки вже при президентові В. Януковичу 25.03.2010 Вищий господарський суд України остаточно відмовив прокуратурі в позові.

Після підтвердження дійсності договору оренди були зняті всі претензії з приводу самозахоплення земельної ділянки під розміщення туристичного комплексу. 27.11.2012 Рада міністрів АР Крим приймає розпорядження № 899-р про продаж цієї земельної ділянки компанії "Зоряне небо" за 9 517 071,00 гривень (що на той момент складало трохи більше одного мільйона доларів США).

29.12.2012 між Радою міністрів АР Крим та ТОВ "Зоряне небо" був укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, за яким ТОВ "Зоряне небо" викупив у держави земельну ділянку (кадастровий номер 0111:947:100:020010038). Вже через пару місяців "Зоряне небо" продало туристичний комплекс офшорної компанії Ахметова.

Таким чином, у часи президентства Ющенка доля ділянки була в підвішеному стані, а при Януковичі були вирішені всі судові суперечки на користь власника туристичного комплексу. Але на цьому історія земельного активу Ахметова не закінчилася.

З моменту анексії Криму історія отримала нове продовження. Ялтинський гірничо-лісовий природний заповідник був "націоналізований" на користь т. зв. "Республіки Крим". 27.04.2018 його площа зменшилася з 14 523 до 14 459 га, а 13.09.2018 заповідник отримав федеральний статус країни агресора і був підпорядкований Мінприроди Росії.

Мабуть, готуючись до передачі заповідника з управління т.зв. "Міністерства екології та природних ресурсів" РК до Міністерства природних ресурсів і екології РФ, земельна ділянка вирішили повернути в держвласність. 07.04.2017 в т. зв. "Арбітражний суд" Республіки Крим був поданий позов від т. зв. "Ради міністрів" РК, "Міністерства екології та природних ресурсів" РК до "Ради міністрів" Автономної Республіки Крим, ТОВ "Зоряне небо", "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед" (ROSEWOOD ALLEY ASSETS LIMITED) про визнання недійсними договорів купівлі-продажу, витребування з чужого незаконного володіння та визнання права власності.

Позивачі вимагали від суду визнати недійсними договори купівлі-продажу, укладені 29.12.2012 між Радою міністрів Автономної Республіки Крим та ТОВ "Зоряне небо", і 26.02.2013 між ТОВ "Зоряне небо" і компанією "Роузвуд Еллей Ессетс лімітед", а також повернути земельну ділянку площею 9,9033 га (російський кадастровим номером 90:25:040201:1) і всі будівлі, які знаходяться на ділянці в держвласність. Але, вже у жовтні 2017 року позивачі відмовилися від позовних вимог.

Наслідком відмови від позову є те, що у подальшому позивачі вже не зможуть подати такий самий позов до відповідачів. Це стало приводом для розмов, що Ахметов про все домовився з Аксьоновим.

Але, ситуація почала розвиватися іншим шляхом. 03.03.2017 керівництво "Ради міністрів" РК приймає розпорядження № 215-р/дск "Про викуп майна для потреб Республіки Крим", яким доручає т. зв. "Міністерству екології та природних ресурсів" РК здійснити заходи, пов'язані з викупом для потреб Республіки Крим майна, що належить компанії "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед". І тут слід зазначити, що компанія "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед" ще в 2015 році переоформила все нерухоме майно курортно-туристичного комплексу у відповідності з законами окупантів.

Розуміючи, що вартість викупу буде набагато менша, ніж та, за яку вона була реально куплена, у червні 2017 року компанія "Роузвуд Еллей Ессетс Лімітед" подає позов про визнання розпорядження № 215-р/дсп незаконним, але всі суди в Криму програє. Зараз касаційна скарга офшорної компанії розглядається в Арбітражному суді Центрального округу (м. Калуга, РФ), засідання призначено на 14.11.2018.

Крім того, т. н. "Міністерство екології та природних ресурсів" РК, Міністерство природних ресурсів і екології Російської Федерації, Федеральне агентство лісового господарства подали позов до компанії "Роузвуд Эллей Ессетс лімітед" про витребування з чужого незаконного володіння земельної ділянки площею 9,9033 га та визнання права власності на об'єкти нерухомого майна за РФ.

Це пов'язано з тим, що спірна земельна ділянка вже знаходиться на території заповідника федерального значення, предмет позову іншої, ніж був попередній. Поки справа розглядається в т. зв. "Арбітражному суді" РК і рішення по ньому ще немає.

Таким чином, якщо суд задовольнить позов, Ахметов може прямо сказати, що уряд РФ позбавив його майна в Криму. З іншого боку, не можна виключати і того варіанту, що т. зв. "Республіка Крим" примусово викупить майно офшорної компанії Ахметова за ціною, яка її задовольнить та тоді він не стане, як Ігор Коломойський, судитися з РФ в інших країнах за втрачені активи.