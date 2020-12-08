Великий саботаж "Великого будівництва". Як Олійник і Бондаренко завалили програму президента

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко (ліворуч) і голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник (праворуч)

Про неуспішність, недоробки та провали обласної влади Дніпропетровської області у реалізації президентської програми "Велике будівництво" багато писали як місцеві, так і центральні медіа.

Своєрідний тандем голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника та голови ОДА Олександра Бондаренка має безліч прикладів. Про конкретні свідчення того, що в регіоні, дійсно, провалена робота, об'єкти заморожені, недобудовані або здані з жахливим браком – в матеріалі РБК-Україна.

Варто відзначити, що мова йде навіть не про абсолютно нові об'єкти, які довелося будувати з нуля. Велика кількість ремонтів і будівельних робіт були на високому рівні готовності ще при попередній команді в Дніпропетровській ОДА, яка пішла влітку 2019 року.

Однак, щоб оцінити, якими темпами почало йти будівництво об'єктів на території області, коли їх віддали під кураторство Олійника та Бондаренка, достатньо подивитися на статистику.

Перелічені об'єкти – лише яскрава ілюстрація того, наскільки "міцні господарники" зараз займаються будівництвом в області. Насправді десятки шкіл та садочків, лікарень і стадіонів Дніпропетровської області перетворилися в недобудови, подальша доля яких тепер зовсім неясна.

Якщо ще у 2019 році в області будувалося і реконструювалося 310 об'єктів, тепер їх число скоротилося до 30. З них до кінця року в кращому випадку добудують 3, причому, ймовірно, здадуть без меблів, опалення, світла і наведеною в порядок території навколо.

Новий менеджмент

Причина недоробок не лише у будівельниках, як можна було передбачити, хоча контроль за якістю робіт теж безпосередні обов'язки обласної влади в особі Святослава Олійника та Олександра Бондаренко.

Як з'ясувалося, причин декілька. По-перше, обласна влада вирішила змусити підрядників знизити вартість робіт. Хто був незгодний, той потрапляв в чорний список, і оплату отримував значно пізніше. Що, звичайно ж, позначалося на тому, що підрядники не могли закуповувати матеріали, платити зарплати й податки.

Зрозуміло, всі ці зміни в вартості робіт ніяк не були показані в системі Prozzoro, що вже є порушенням законодавства. Водночас в області багато підрядників стверджують, що Олійник нібито вимагав гроші і давав команду оплачувати акти виконаних робіт тільки після того, як підрядники розрахуються попередньо з ним. Мова може йти про відкати у 20-25%.

Замість тих, хто не погоджувався на такі умови, на бюджетні підряди заходили нові компанії, багато з яких так чи інакше були пов'язані з тим же Олійником і найчастіше залишали після себе неякісно зроблені об'єкти.

Друга особливість менеджменту від тандему голови облради та голови ОДА – урізання кошторисів. Для того, щоб економити на кошторисній вартості, виключаються деякі види ремонтних та оздоблювальних робіт, а у школах і садках залишається стара меблі та обладнання.

Як писали місцеві видання, така ситуація спостерігається у школах в Перещепино, смт Томаківка, Покровському та Чаплине, в селі Волоське, у дитячих садках в смт Іларіонове та селах Вільне та Миколаївка.

І поки обласна влада розповідала наскільки вони вміють економити, почався будівельний сезон і кошторис знову зріс. Початкова ціна 70 мільйонів (з новими меблями та обладнанням, благоустроєм та стадіоном) для школи в м. Перещепине перетворилася в 120 мільйонів – але вже без нових меблів, зі старим обладнанням, без благоустрою і звичайно ж без стадіону. Школу у Волоському відкрили взагалі без меблів, а в Перещепино діти сіли за старі парти.

Від урізання кошторисів постраждав і стадіон "Спартак" у Кривому Розі. Після того як Олійник урізав кошторис реконструкції (сумарно вона була зменшена більш ніж на 60%), з проекту були викреслені реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям, ігрові майданчики, обробка та комплектація нових внутрішніх приміщень, реконструкція старих трибун, ремонт старих внутрішніх приміщень, благоустрій території, кількість бігових доріжок зменшено з 10 до 6, й загалом, усе те, що дозволяло б називати стадіон стадіоном.

Що область отримала в результаті? Під маркою "Великого будівництва", за яку репутаційно відповідає президент, керівники області, судячи з усього, під виглядом готових об'єктів в більшому ступені здадуть халтуру, яка ще й часом представляє навіть небезпеку для життя.

Екскурсія недобудовами

Масштаби провалів обласної влади у справі будівництва нової та ремонту старої інфраструктури під прапором президентської програми "Велике будівництво" вражають. Картина виглядає ще більш гнітюче, якщо придивитися уважно, навіть до тих об'єктів, які вже здані в експлуатацію.

Один з яскравих прикладів – школа №126 в Дніпрі. Її почали ремонтувати з великим ентузіазмом ще в кінці 2018 року, а вже до середини 2019 року вона мала 70% готовності. Реконструкція впевненим кроком рухалася до фіналу, підрядник планував завершити ремонтні роботи до 1 вересня 2019 року, хоча за планом закінчення будівельних робіт значився грудень 2019 року.

Після урізання кошторисів на ремонт школи, підрядник закінчував на швидку руку і з великою економією, і на якість робіт директор школи неодноразово скаржився. Скарги ні до чого не привели, а діти 1 вересня 2020 року діти сіли за старі парти.

Ось, наприклад, перелік недоробок у цій школі, який опублікував депутат Дніпропетровської облради Віталій Погосян.

Фотографії "реконструкції", які також доступні в мережі, ще більше демонструють глибину проблем, які тепер отримало керівництво школи, учні та їх батьки.

Все це – не окремі недоробки, які можна косметично приховати. Вони повсюдні, і місцями дійсно можуть бути небезпечні для дітей та персоналу школи.

Наприклад, висота сходинок подіуму в актовому залі – від 18 до 29 сантиметрів. При тому, що висота повинна бути не більше ніж 15 сантиметрів. По цих сходах ходити дітям, причому різних вікових категорій. Крім того, тонкі плити підвісної стелі вже вигинаються під власною вагою.

На першому поверсі (робота 2020 року) з'явилися тріщини в гіпсокартонових стінах, хоча ні на другому, ні на третьому поверхах цього немає.

Дуже багато віконних відливів встановлено з ухилом до вікон і внаслідок цього вода потрапляє на стіну з утеплювачем.

Снігозатримувачі встановлені не на краю покрівлі, а на відстані 3 метри від краю. Взимку буде дуже небезпечно ходити біля цього будинку, оскільки сніг буде зісковзувати з покрівлі і невідомо, чим це може в підсумку закінчиться. Причому снігозатримувачі встановлені ще й не усі. Хорошу порцію снігу або льоду на голову можна отримати на бічному вході в школу. І навіть в районі пандуса (головний вхід в школу).

До речі, сама огорожа пандуса також дбайливо підв'язано скотчем.

Фасади будівлі радують око не тільки непередбачуваним розташуванням прямокутників, але і різними матеріалами. А також повним спектром жовтого кольору (мабуть, так само через економію).

Більш того, фарба з панелей вже почала облазити.

Що характерно, зі слів директора школи, до Олійника та Бондаренка будівельні та ремонтні роботи велися якісно.

Безумовно, все вищеописане не витримує ніякої критики. І по-хорошому питати з обласної влади починати вже треба. Оскільки зараз "Велике будівництво" президента у виконанні керівників Дніпропетровської області впору можна назвати не інакше, як "Великий саботаж".