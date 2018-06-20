Ближе к НАТО: как депутаты переписали президентский закон о нацбезопасности

В парламенте внесли в законопроект о национальной безопасности больше сотни поправок после замечаний западных дипломатов и представителей НАТО.

До конца этой пленарной недели Верховная Рада должна завершить рассмотрение законопроекта о национальной безопасности авторства президента Петра Порошенко. Еще в марте международные партнеры - представители посольства США, Европейского союза и представительства НАТО в Украине - заявили о необходимости внести в законопроект коррективы. Их замечания, среди прочего, касались функционала Службы безопасности Украины. Во вторник, 19 июня, парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны утвердил редакцию документа ко второму чтению с учетом замечаний западных партнеров. Подробнее о том, что изменилось в документе после доработки - в материале РБК-Украина.

Верховная Рада в среду, 20 июня, начнет рассматривать во втором чтении президентский законопроект о национальной безопасности. Документ, внесенный Петром Порошенко в конце февраля, прошел первое чтение в апреле. Во вторник, 19 июня, профильный комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал принять проект во втором чтении и в целом с учетом ряда правок.

Концептуально законопроект предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствие со стандартами НАТО. В проекте указано, что государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны - это и военная, и внешнеполитическая, и экономическая, и информационная, и экологическая и кибер- безопасность страны.

Среди прочего, документом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны. Четко определяется, к примеру, какое из ведомств за что отвечает и кому подчиняется. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

Вдобавок в законопроекте закреплен годовой объем финансирования сектора безопасности и обороны - он должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Кроме того, согласно проекту закона, уже с 1 января 2019 года министр обороны Украины должен быть назначен из числа гражданских лиц, как и его заместители. В этом заключается один из элементов гражданского контроля, следует из проекта. Изменения коснутся и должностей командующего Вооруженных сил Украины и главы Генерального штаба. На данный момент обе эти должности занимает Виктор Муженко. Но с 1 января 2021 года они должны быть разделены.

Западные советы

Еще в марте, спустя несколько недель после внесения законопроекта в парламент, представители посольств США, Европейского союза и представительства НАТО в Украине изложили ряд замечаний к документу в своем письме президенту, спикеру Рады и секретарю Совета нацбезопасности и обороны.

Подписанты письма указывали на необходимость пересмотреть полномочия Службы безопасности Украины и парламентского надзора за ее деятельностью, а также пересмотреть положение о ставке Верховного главнокомандующего, поскольку они не соответствует стандартам и принципам НАТО.

Уже после принятия Радой документа в первом чтении, в начале апреля, рабочая группа профильного комитета и международная совещательная группа совместно работали над тем, чтобы устранить спорные моменты. 6 июня рабочая группа, возглавляемая народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Иваном Винником, представила на заседании комитета измененную редакцию законопроекта для принятия Радой во втором чтении. Однако вариант документа от рабочей группы не нашел поддержки у депутатов от БПП. По словам народного депутата от пропрезидентской фракции, члена комитета по нацбезопасности Ирины Фриз, доработанный текст кардинально отличается от редакции законопроекта, принятой в первом чтении. Предложенный рабочей группой документ абсолютно меняет идею проведения реформ в секторе безопасности и обороны, сетовала Фриз. Не совсем одобрительно оценила предложенный вариант и международная совещательная группа. Часть правок в варианте, предложенном рабочей группой, иностранные консультанты рекомендовали убрать. Впоследствии рабочая группа учла эти рекомендации.

На прошлой неделе рабочая группа и международные советники окончательно согласовали изменения к тексту. "Мы устранили все замечания в полном объеме. Ведь вчера (18 июня, - ред.) мы получили письмо от посольств по поводу того, что они поддерживают текст, который финально был согласован с рабочей группой с участием представителей западных посольств. Письмо подписано послом США Йованович, послом ЕС в Украине Мингарелли и послом НАТО в Украине Винниковым", - пояснил секретарь профильного комитета Иван Винник (БПП).

Принятие рамочного закона позволит Украине начать движение в сторону членства в НАТО, отмечают нардепы. По словам представителя президента в Раде Ирины Луценко, в процессе доработки документа западные партнеры обращали внимание на ряд ключевых моментов. Первый – как будет работать СБУ. "Это должен быть открытый и прозрачный орган, кому он будет отчитываться, как он будет выбираться. Второе - финансирование Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии должны быть прозрачным с соответствующей отчетностью. Третье - верховный главнокомандующий подает кандидатуру руководителя Генерального штаба. И после того, как проходит утверждение этой кандидатуры, он уже будет подчиняться министру обороны. У нас сейчас и руководитель Генштаба, и министр обороны напрямую подчиняются президенту Украины как Верховному главнокомандующему. Здесь меняется структура. Четвертое - министр обороны обязательно должен быть гражданским лицом. И пятое - ставка Верховного главнокомандующего должна быть изменена", - рассказала Луценко.

Текст закона полностью соответствует стандартам НАТО и отвечает тем угрозам национальной безопасности, которые стоят перед страной, подтвердил глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, зампредседателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский. Над этим законом, как отметил Пашинский, десятки часов работали рабочие группы, представители офиса НАТО, представители США, депутаты и эксперты. Отметим, что к вечеру вторника текст проекта ко второму чтению, одобренный комитетом, еще не был обнародован на сайте парламента.

В редакции документа ко второму чтению, по словам Ивана Винника, усилены основы демократического гражданского контроля, парламентский контроль, общественный контроль за силами безопасности и обороны. В частности, текстом законопроекта предусмотрено создание парламентского комитета по надзору за деятельностью специальных правоохранительных органов, органов с правоохранительными функциями. "Комитет будет представлен различными фракциями парламента, там будет ротация руководителей, он сможет приглашать руководителей соответствующих ведомств - они будут отчитываться в вопросах соблюдения прав и свобод человека”, - объяснил Винник.

Изменения, прописанные в законопроекте, затронут функционал Службы безопасности Украины, как это и требовали международные партнеры. "Уточнен функционал СБУ, который ограничивается борьбой с терроризмом, контрразведывательной защитой государства, подрывной деятельностью, - добавляет Винник. - Мы дали исчерпывающий перечень функционала СБУ, а главное - изменили статус".

По словам нардепа, СБУ, согласно этому законопроекту, будет называться государственным специальным органом с правоохранительными функциями. "Таким образом, они самостоятельно по заявлениям тех или иных лиц не смогут регистрировать производства, а будут заниматься только функциями, предусмотренными законодательством. То есть случаев условных "наездов" на бизнес, безусловно, станет меньше. Если они будут - это уже будет вопросом рассмотрения профильного парламентского комитета надзора за деятельностью специальных органов", - разъяснил депутат.

Наряду с этим, детализируются полномочия президента по стратегическому руководству Национальной гвардией через Генеральный штаб ВСУ во время военного положения. "Мы уточнили некоторые определения по сектору безопасности и обороны, четко разграничили полномочия сил обороны и сил безопасности, уточнили функционал Нацгвардии, которая в мирное время входит в силы безопасности, а во время военного положения будет руководиться Генштабом и осуществлять мероприятия и действия по обороне государства", - рассказал секретарь профильного комитета.

Правки на перспективу

С момента первого чтения к законопроекту было предложено 427 поправок, из которых частично и редакционно учтены 116, отклонено 311. "Мы будем делать новый закон о СБУ, национальной разведке или контроле над спецслужбами. Я уверен, что туда и будем имплементировать эти 311 поправок", - отметил Сергей Пашинский.

В течение шести месяцев Рада также должна принять закон о специальном комитете контроля над спецслужбами. Кроме того, по словам члена комитета по вопросам нацбезопасности Дмитрия Тымчука, после принятия закона о национальной безопасности необходимо внести поправки ко всем законам силового сектора. "Это и закон о Вооруженных силах, и закон о Нацгвардии, и закон о МВД. В то же время, два закона будут отменены полностью. Это старый закон о нацбезопасности и закон об обороне", - пояснил Тымчук.

Вместе с тем, одна из поправок к законопроекту предусматривает создание единой базы потребителей природного газа. Соответствующую поправку на заседании комитета депутаты внесли в раздел "Заключительные и переходные положения".

"Фактически это приведет к тому, что после принятия этого закона в течение месяца НАК "Нафтогаз Украины" получит информацию обо всех потребителях газа, - пояснил Иван Винник. - Облгазы обязаны будут все свои подключения, информацию о счетчиках, их номера, фамилии, адреса, где они установлены и прочее передать в НАК" Нафтогаз ". Он создает свою базу, а дальше будет сравнивать с другими реестрами", - сказал Винник. По его оценке, это также относится к вопросам национальной безопасности. "Облгазы принадлежат олигархам и государство таким образом теряет десятки миллиардов гривен в год из-за их злоупотреблений", - разъяснил парламентарий.

Тянуть некуда

Депутаты прогнозируют, что рассмотрение законопроекта во втором чтении парламент начнет в среду, ориентировочно в 12:30, а уже в четверг Рада должна принять закон в целом. "Мы планируем завтра выйти на рассмотрение, в четверг - выходить на голосование. Он достаточно большой, поправок много, их нужно объяснить обществу и залу", - отметила Ирина Луценко.

Времени оттягивать принятие документа у парламента нет. С этой задачей депутатам нужно справиться на текущей пленарной неделе, чтобы успеть до начала июльского саммита НАТО. "Нам очень важно, чтобы к саммиту мы могли продемонстрировать, что Украина выполняет свои обязательства по сотрудничеству с НАТО", - заявил в начале недели председатель парламента Андрей Парубий.

По убеждению Ивана Винника, приняв документ в том виде, в котором его утвердил комитет с учетом позиций западных партнеров, Рада предоставит президенту возможность заявить на саммите, что Украина полностью провела законодательную реформу в секторе безопасности и обороны. "Это наложит определенные политические обязательства на наших западных партнеров осуществлять шаги по интеграции Украины в НАТО", - убежден нардеп.