Как бизнесмен Фукс судится в США с лоббистом, обвиняемым в мошенничестве

Павел Фукс познакомился с Дональдом Трампом задолго до начала активной политической карьеры последнего. Оба бизнесмена специализировались на девелоперском рынке и обсуждали возможность реализации общих проектов еще около 10 лет назад. Партнерству состояться было не суждено. Фукс хотел купить франшизу на строительство Trump Tower. Но Трамп запросил за нее порядка 20 млн долл. Украинец счел цену слишком высокой, и сделка не состоялась.

Когда в 2016 году американский народ, неожиданно для многих, избрал Дональда Трампа президентом, Павел Фукс – как и политики, и бизнесмены со всего мира – был в числе желающих посетить церемонию инаугурации. "Подобные мероприятия организованы для обмена мнениями. Когда Трамп стал президентом, все понимали, что мир может круто поменяться. Мне было интересно пообщаться на эту тему с другими бизнесменами и политиками – качество дискуссии там обещало быть очень высоким", – говорит в эксклюзивном комментарии "РБК-Украина" Павел Фукс.

Билеты на инаугурацию бизнесмен купил у лоббиста – американца украинского происхождения Юрия Ванетика. Однако на мероприятие украинский бизнесмен так и не попал – за событием наблюдал из бара отеля по телевизору. Ванетик, по словам Фукса, оказался мошенником. "Я не собирался ссориться с Юрием, просто попросил вернуть деньги. Однако его поведение изменилось, он все меньше выглядел конкретным человеком, каждый раз откладывая вопрос о долге на потом. В какой-то момент я понял, что имею дело с мошенником", – отмечает Фукс.

В свежей статье в The New York Times подробно описана суть скандала. Американские журналисты решили, что в этой истории три действующих лица:

А) Павел Фукс – украинский бизнесмен.

Б) Юрий Ванетик – обвиняемый в мошенничестве.

В) Дональд Трамп – президент, который снова стал фигурантом скандала.

То есть не только Фукс и Ванетик, что было бы логично. Фактически главный герой публикации – Трамп. Америка ждет выборов-2020. Любые упоминания президента в негативной коннотации – плюс в избирательную кампанию его оппонентов. Но это американская политика. Давайте вспомним, как развивались события.

Зимой мы узнали, что у Павла Фукса якобы возникли проблемы с въездом на территорию Мексики. Как оказалось, фейк запустили "доброжелатели" бизнесмена, которым тот показал не что иное, как жест "fuck". Троллинг был громким.

Неизвестно, докатился ли он до США, но через несколько недель Фукс стал героем одного из самых рейтинговых политических ток-шоу страны. Красноречивое видео авторского шоу Стивена Кольбера набрало более миллиона просмотров. А все крутилось вокруг того самого "fuck". Если еще не видели – посмотрите. Над этим смеялся даже сам Фукс.

Все это, конечно, шутки. Звезда телевидения США Стивен Кольбер в свойственной ему манере рассказывал американскому зрителю как раз о том, с чего этот текст начали мы: Трамп слишком много запросил у Фукса за франшизу Trump Tower.

Но вернемся в Мексику. Пока Павел Фукс отдыхал, в Украине начали всплывать разные подробности о возможных причинах появления такого фейка. Так все и узнали про те самые $200 тыс., которые бизнесмен решил потратить на посещение инаугурационного ужина Дональда Трампа. Организовать приглашение было поручено Юрию Ванетику. Бизнесмен отдал "лоббисту" деньги после того, как Ванетик заявил, что иностранные граждане не могут сами расплачиваться за посещение мероприятия. Это якобы могло трактоваться как вмешательство во внутриполитические дела США, раскрывает подробности в своей статье NYT. Получив деньги, Ванетик минимизировал общение с Фуксом. Не смог организовать присутствие бизнесмена на инаугурации, а потом и вовсе отказался возвращать уплаченные им деньги.

Еще в феврале в интервью "Экономической правде" Фукс подробно рассказал о ситуации: "Ванетик – профессиональный мошенник. Я заплатил ему $200 тыс. за пригласительные на инаугурацию Трампа, но вместо этого он подсунул мне билеты на мероприятие с какими-то ковбоями. Вчера Bloomberg брал у меня комментарий, и журналисты мне сказали, что еще один человек судится с Ванетиком по поводу инаугурации. Он еще одного человека "кинул" – Элиота Бингли. Ванетик на протяжении шести-восьми месяцев просто тянул время, обещая вот-вот отдать – то завтра, то послезавтра. Обманывал и придумывал разную чушь. У меня зафиксирована переписка с ним, я ее представлю в суде. В какой-то момент мне это все надоело. Я ему и говорю: "Юра, ты меня уже достал. Деньги мне отдай". Более повышенным тоном говорю. Он мне говорит: "А ты что, меня пугаешь, что ли?". Я еще злее стал: "Я тебя не пугаю, я тебя прошу вернуть мне деньги". Он мне говорит: "Я тебе въезд закрою в Америку через моего друга-конгрессмена". Я ему сказал в ответ, что он подонок и негодяй. На этом все. А 20 декабря 2017 года я прилетаю в Майами, и меня туда не пускают. До этого я в 2017 году был два раза в США: у меня ребенок родился в Нью-Йорке. На третий раз меня не пустили – поставили отказ в визе, и я вернулся обратно", – рассказал подробности Павел Фукс.

Из этого интервью мы узнали, что у бизнесмена действительно были проблемы с американской визой. В организации этих проблем он считает виновным Ванетика. Фукс сдержал слово, пообещав зимой начать судебный процесс против лоббиста, обвиняемого в мошенничестве. Иск подан в Окружной суд Центрального округа Калифорнии.

"Деньги вторичны, когда речь заходит о репутации. Я никого не обманывал, чтобы сегодня быть в оправдательной позиции. Из-за Ванетика мое частное, обыденное дело обрело в США чуть ли не политический окрас. А в Украине послужило поводом для создания фейков. Я обратился в суд, чтобы формализовать дело. В судебном разбирательстве не будет домыслов, только факты: кто сделал, что именно, когда и, наконец, почему. На этом поставим точку", – заявил Павел Фукс.