Бизнес во время пандемии: как крупные компании защищают своих сотрудников

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Пандемия коронавируса все заметнее влияет на повседневную жизнь во всем мире: отменяются массовые мероприятия, закрываются заведения досуга, срываются поездки и долгосрочные планы. К новым условиям еще до сих пор приспосабливается и бизнес: большинство продолжает переводить сотрудников на удаленный режим, оптимизировать и автоматизировать рабочие процессы.

Кроме финансовой стабильности, важным аспектом в новых условиях для крупного бизнеса стало также обеспечение социальной защиты сотрудников. РБК-Украина узнавало, какие компании поддерживают социальную медицинскую ответственность бизнеса и как именно защищают работников от рисков распространения COVID-19.

Динамично прогрессирующая эпидемия вируса нового типа COVID-19, которая неожиданно обрушилась на весь мир весной, уже оставила свой негативный отпечаток практически в каждом бизнесе. Однако, поддержка сотрудников стала важным аспектом в новых реалиях, поскольку лечение нового заболевания существенно ударило по кошелькам десятков тысяч украинцев.

Во многих странах наличие медицинской страховки является обязательным к исполнению. Украина же только на пути к становлению гарантированного государством медицинского страхования, поэтому интересны кейсы, которые уже демонстрирует частный бизнес.

Забота о сотрудниках

Например, фармацевтическая компания "Дарница" обеспечивает медицинским страхованием всех сотрудников. Как сообщила директор по корпоративным коммуникациям "Дарницы" Анастасия Зражевская в комментарии РБК-Украина, практику медицинского страхования в "Дарнице" ввели 2 года назад, но в начале пандемии условия пересмотрели, чтобы обеспечить работников медицинской поддержкой в случае заболевания COVID-19.

"Компания ежегодно за свой счет закупает вакцины от гриппа, разработанные мировыми производителями на основе рекомендаций ВОЗ, и поощряет делать прививки. Вакцинация проводится на базе собственной медико-санитарной части "Дарнице", – рассказала Анастасия Зражевская.

По ее словам, ежегодно наблюдается положительная динамика вакцинации – количество желающих сделать прививку постоянно растет.

Холдинг SCM тоже на протяжении многих лет обеспечивает корпоративной медицинской страховкой сотрудников, а также членов их семей. Как отмечают в компании, страховка имеет широкое покрытие: амбулаторную, стационарную, неотложную помощь, лекарственные препараты, стоматологию, и даже витаминную профилактику для детей.

Вакцинация от гриппа тоже обязательно входит в пакет медицинской страховки от SCM – каждый сотрудник вместе с семьей раз в год может пройти эту процедуру в одной из рекомендованных клиник. В компании отмечают, что здоровье сотрудников и членов их семей для них в приоритете, поэтому подобные программы были и будут независимо от того, есть карантин или нет.

Агроиндустриальный холдинг МХП отмечает, что забота о здоровье и благосостоянии сотрудников также было их приоритетом еще до начала пандемии. Поэтому в период коронакризиса холдинг взял на себя обязательства полной компенсации сотрудникам всех видов тестирования, а также лечения коронавирусной болезни.

На некоторых предприятиях пилотно стартовали проекты по добровольному медицинскому страхованию. Сейчас идет разработка нового концепта страхования и поддержки сотрудников в части сохранения и поддержания их здоровья.

Кроме того, опять же пилотно, компания заключила договор с одной из клиник, где сотрудники получают за счет компании обследование и лечение коронавирусной болезни, а по поводу других услуг клиники для сотрудников действует система скидок.

"Сейчас мы начали проект телемедицины в регионах, когда сотрудник звонит по телефону и получает медицинскую онлайн поддержку. Также меняем подход к медицинским осмотрам, чтобы обеспечить качественные превентивные меры, квалифицированных врачей", – сообщила руководитель управления защиты здоровья и поддержки безопасности сотрудников МХП Екатерина Банщикова.

Относительно вакцинации, то МХП тоже ежегодно предлагает такую опцию всем желающим сотрудникам. А с начала пандемии на предприятиях холдинга ввели дополнительные меры безопасности: постоянный скрининг температуры и политику "болеем дома", чтобы даже с легкими симптомами острого респираторного заболевания люди оставались дома.

Компания "Новая почта" ввела медицинскую страховку для сотрудников еще в 2018 году. Страховка покрывает консультации врачей, лабораторные исследования и лечение острых заболеваний, травмы, обострение хронических болезней, а также критические заболевания (опухоли, сахарный диабет, туберкулез).

До пандемии медстраховку получали сотрудники, которые проработали в компании от года. В новых реалиях в "Новой почте" приняли решение страховать всех сотрудников, даже тех, которые находятся на испытательном сроке. За 10 месяцев 2020 года группа компаний "Новая почта" направила 100 млн грн на страхование своих сотрудников.

При этом, отмечают в НП, социальная медицинская ответственность "Новой почты" – это больше, чем просто страховка для сотрудников. Это системная забота о здоровье коллектива компании.

Для этого, в частности, в "Новой почте" была создана собственная Эпидемиологическая служба, в которую вошли 9 эпидемиологов. Служба создает безопасное пространство в компании, участвует в закупке защитных средств, проводит аудиты инфекционной безопасности в отделениях и на терминалах, занимается совершенствованием гигиенических стандартов в компании. Как известно, в компании работает более 28 000 сотрудников, еще 10 000 человек – сотрудники партнеров-франчайзы.

Кроме медстраховки "Новая почта" также напрямую работает с 12 частными лабораториями по всей Украине, поэтому сотрудники компании могут оперативно пройти тестирование методом ПЦР или ИФА.

В сети автозаправочных комплексов WOG так же считают заботу о сотрудниках, их здоровье и безопасность - нормой для каждого социально ответственного бизнеса. Поэтому еще задолго до начала эпидемии, начали обеспечивать сотрудников бесплатным медстрахованием. В частности, WOG ввела добровольное медицинское страхование для работников центральных офисов Киева и Луцка, значительной части персонала в регионах. Постепенно внедряется ДМС и для других сотрудников компании. Вакцинация от гриппа и витаминная профилактика тоже входят в пакет, который предоставляет страховая компания.

В Philip Morris Ukraine сообщили, что забота о сотрудниках в компании не ограничивается медицинской страховкой. Пакет страхования состоит из трех видов (для сотрудников и их близких родственников), а именно - медицинское страхование, страхование жизни, страхование от критических заболеваний (с возможностью лечиться за рубежом).

В период карантина в компании также решили компенсировать расходы, связанные с заболеванием COVID-19, даже если это является исключением в договоре медицинского страхования. Каждый сотрудник и его застрахованный родственник может пройти тестирование на COVID на дому. С точки зрения информированности сотрудников, в PMU проводят он-лайн сессии с докторами о методах профилактики, правильном питании, активном образе жизни, полезных привычках, ментальном здоровье, борьбе со стрессом и др.

В дополнение к страховому пакета в мае в компании также запустили программу поддержки сотрудников, по которой они и члены их семей могут получить консультацию в таких направлениях, как: психология, юриспруденция, финансы и тому подобное. С ними работают профессиональные коучи, психологи, юристы и финансовые эксперты.

Все три вида страхования существовали в Philip Morris Ukraine и до карантина, добавилась только программа поддержки сотрудников. Что касается вакцинации, то она входит в пакет медицинского страхования. При этом сотрудник может выбрать альтернативу – иммуномодуляторы. В этом году еще до сезона вакцинации в компании провели сессию с доктором, которая рассказала разницу между приемом иммуномодуляторов и вакцинацией, чтобы сотрудники осознанно подошли к этому вопросу.

В целом же в компании отмечают, что не просто предоставляют сотрудникам льготы, им прививают культуру заботы о своем здоровье в разных его направлениях, фокусируя внимание на проактивных действиях: лучше предупредить заболевание, чем лечить последствия.

Интересный кейс социальной медицинской ответственности демонстрирует также холдинг UFuture бизнесмена Василия Хмельницкого. Как сообщила в комментарии РБК-Украина директор по организационному развитию UFuture Елена Добророднева, компания пока не предоставляет медицинское страхование сотрудникам, поскольку считает страховую медицину в Украине еще не на том уровне, чтобы быть уверенными в качестве таких услуг.

"Но если возникают серьезные проблемы со здоровьем, решаем их в индивидуальном порядке, предоставляя финансовую поддержку. Также инвестируем в поддержку здоровья. Корпоративная политика предусматривает компенсацию части затрат на абонементы и возможность несколько раз в неделю заниматься спортом в рабочее время", – добавила Елена Добророднева.

В связи с распространением в стране коронавирусной инфекции, отмечают в UFuture, компания оперативно принимает решение о тестировании сотрудников на СOVID-19 за счет компании на рабочем месте. В тяжелых случаях персонал направляют на лечение в партнерские клиники.

Сеть продуктовых магазинов "АТБ-Маркет" не имеет медицинской страховки для сотрудников. Вакцинация тоже проходит исключительно по личному желанию, но компания помогает с организацией процесса: поиск медицинских центров, которые проводят вакцинацию, формирование льготного ценового предложения, определение четкого времени для проведения вакцинации сотрудника, без ожидания и очередей.

Работа в новых условиях

В "Дарнице" отмечают, что в течение действия карантина команда осталась цельной, поскольку производство работает с максимальной мощностью, чтобы обеспечить выпуск необходимых обществу лекарственных средств.

По словам директора по корпоративным коммуникациям “Дарницы” Анастасии Зражевской, для обеспечения непрерывной работы в компании используют программу на основе Azure Map от Microsoft. Она строит оптимальные маршруты, чтобы работники могли добраться до офиса в условиях ограничений в работе общественного транспорта.

Также в ситуации высокой турбулентности в "Дарнице" обеспечили усиленную и открытую внутреннюю коммуникацию с использованием различных каналов, чтобы охватить всех сотрудников, которые работают из дома.

"Когда команда понимает, куда движется бизнес и свои задачи в новой реальности, она чувствует себя увереннее, растет ее эффективность и способность нестандартно мыслить в новых условиях. Поэтому мы ввели практику регулярных видеообращений СЕО, в которых он рассказывает об управленческих решениях и результатах, а также знакомит с новыми мерами для защиты здоровья работников. Чтобы поддержать работников и помочь адаптироваться к новой реальности в "Дарнице" также ввели регулярные public talk с привлечением специалистов-психологов", – сообщила Анастасия Зражевская.

Работа из дома – обязательное условие в нынешней ситуации для сотрудников SCM. Там еще в марте этого года после введения карантина на общегосударственном уровне перевели всех сотрудников компании на удаленную работу. И этот формат будет продолжаться до тех пор, пока того требует эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем условия оплаты труда сотрудникам не пересматривались.

В МХП же разработали процедуры по выплате "простоя" в случае удаленной работы или в случае, когда удаленная работа невозможна в зависимости от самой специфики работы работника. Если человек не может выполнять свою работу удаленно, то согласно КЗоТ Украины, такая работа оплачивается в размере 2/3 от ежемесячного оклада.

В начале пандемии в компании также остановили все зарубежные и личные поездки. Во время первой волны карантина командировки остановили даже внутри Украины.

"Мы обеспечили предприятия бесконтактными термометрами, пульсоксиметрами. Появился график проветривания и дезинфекции помещений, каждые три часа происходит дезинфекция перил, дверных ручек, кнопок лифта и других самых контактных поверхностей. Пересмотрели график корпоративных развозок, увеличили их количество, чтобы отсутствовало скопление людей", - сообщила руководитель управления защиты здоровья и поддержки безопасности сотрудников МХП Екатерина Банщикова.

В компании также ввели карту здоровья, когда новый сотрудник или гости офиса заполняют информацию о своих недавних заграничных поездках, острых респираторных заболеваниях и коронавирусной болезни, если переболели, а потом анализируют и принимают решение, разрешить посещение офиса, или все-таки лучше провести встречу в режиме онлайн.

"Новая почта" не только не сократила сотрудников, наоборот, в разгар высокого сезона дополнительно на постоянную основу объявила поиск 2500 сотрудников на должности водителей и курьеров, сортировщиков посылок на терминалах и операторов отделений по всей стране. Большинство вакансий открыто в городах-миллионниках, но в новых сотрудниках нуждаются и в областных и районных центрах по всей Украине. После высокого сезона новые сотрудники могут остаться работать на постоянной основе.

Также в самом начале карантина все сотрудники офисов поддержки в Киеве и Полтаве, а также сотрудники контакт-центра "Новой почты" были переведены на дистанционный режим работы. После ослабления карантина в компании было принято решение оставить за сотрудником и его непосредственным руководителем выбор, где ему работать: дома или в офисе. Главное, чтобы он работал эффективно. Для тех сотрудников, которые решили работать в офисе созданы дополнительные условия безопасности – проводится уборка с дезинфекцией поверхностей, по офису расставлены антисептики, организованно свободное рассаживание, чтобы не создавать скопление людей.

WOG удалось сохранить как коллектив в полном составе, так и уровень заработных плат всем сотрудникам на прежнем уровне. Как сообщают в компании, еще в самом начале карантина, благодаря слаженным действиям команды Дирекции по цифровой трансформации, работники офисов оперативно были переведены на дистанционный формат работы, обеспечены всей необходимой техникой и удаленным доступом к своим рабочим местам.

"Мы были приятно удивлены, что в режиме карантина люди не только сохранили свою эффективность, но и стали работать продуктивнее. То время, что тратили на проезд в офис и обратно, они стали посвящать работе. Много было сгенерировано интересных идей поддержки бизнеса в новых условиях. Именно в кризисных ситуациях особенно понимаешь, что компания - это люди. Каким предприятие выйдет из кризиса – зависит прежде всего от вовлеченности каждого сотрудника, и умения работать в команде", – отмечает директор по коммуникациям WOG Елена Осипчук.

Принимая во внимание положительный опыт удаленной работы, в WOG допускают мысль о более гибком подходе к графику работы сотрудников офиса и сохранение возможности работать удаленно определенные дни в будущем. Что же касается работников АЗК, то во время карантина компания тоже активно участвовала в организации трансфера, обеспечении их средствами индивидуальной защиты и тому подобное.

В Philip Morris Ukraine после объявления карантина организовали команду по чрезвычайным ситуациям из всех отделов, чтобы можно было адаптировать работу каждого сотрудника. В компании добавляют, что имели целью обеспечить их знаниями и инструментами для эффективной работы, чувством безопасности и поддержкой в тех вопросах, в которых они могли это сделать.

В компании изменили формат работы – полностью или частично переводя сотрудников на дистанционную работу. Также в компании сохранила все компенсации для сотрудников с учетом годового пересмотра зарплат, несмотря на измененный характер работы: работу из дома, переформатирование труда на поле команды и тому подобное. Также были увеличены лимиты мобильного интернета и предоставлены новые инструменты (например, MS Teams).

В UFuture сообщили, что на первом этапе, после объявления карантина, все сотрудники холдинга перешли на удаленный режим работы. Но, поскольку пока никто не понимает, как долго придется жить в условиях пандемии, а бизнес невозможно поставить на паузу, было принято решение полноценно возобновить работу офисов. В компании отмечают, что это помогло избежать вероятного сокращения штата.

"Чувствуем необходимость взаимодействия оффлайн - эффективность и вовлеченность команд гораздо выше - хотя много встреч и совещаний перевели в онлайн. Поэтому сегодня все в команде холдинга принимают персональную ответственность за состояние своего здоровья и коллег, соблюдая необходимые меры предосторожности. Также проводим усиленную дезинфекцию во всех наших офисах", – отмечает директор по организационному развитию UFuture Елена Добророднева.

В сети "АТБ-Маркет" с начала карантина практически 90% сотрудников офиса были переведены на отдаленную работу. Компания настаивает (для сотрудников офиса) на максимально возможном выполнении работы удаленно. Исключение составляют лишь те подразделения, работа которых не может осуществляться из дома. В основном это те подразделения, которые работают непосредственно с поставщиками. На данный момент добавляют в компании, там также активно работают над проектами перевода бухгалтерского бумажного документооборота к электронному.

В целом же, как видим, все больше бизнесов беспокоятся о здоровье своих сотрудников, что особенно стало важным в этом году. В свою очередь, это также стимулирует развитие рынка медицинского страхования, которое получит больше корпоративных клиентов, а украинские работодатели – эффективный и современный инструмент мотивации персона.