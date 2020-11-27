Бізнес під час пандемії: як великі компанії захищають своїх співробітників

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

Пандемія коронавірусу усе помітніше впливає на повсякденне життя в усьому світі: скасовуються масові заходи, закриваються заклади дозвілля, зриваються поїздки й довгострокові плани. До нових умов ще й досі пристосовується бізнес: більшість продовжує переводити співробітників на віддалений режим, оптимізувати й автоматизувати робочі процеси.

Окрім фінансової стабільності, важливим аспектом у нових умовах для великого бізнесу стало також забезпечення соціального захисту співробітників. РБК-Україна дізнавалось, які компанії підтримують соціальну медичну відповідальність бізнесу та як саме захищають працівників від ризиків поширення COVID-19.

Динамічно прогресуюча епідемія вірусу нового типу COVID-19, яка несподівано обрушилася на весь світ весною, вже залишила свій негативний вплив практично на кожному бізнесі. Однак, підтримка співробітників стала важливим аспектом у нових реаліях, оскільки лікування нового захворювання суттєво вдарило по гаманцях десятка тисяч українців.

У багатьох країнах наявність медичної страховки є обов'язковим до виконання. Україна ж лише на шляху до становлення гарантованого державою медичного страхування, тому цікавими є кейси, які вже демонструє приватний бізнес.

Турбота про співробітників

Наприклад, фармацевтична компанія "Дарниця" забезпечує медичним страхуванням усіх співробітників. Як повідомила директорка з корпоративних комунікацій “Дарниці” Анастасія Зражевська в коментарі РБК-Україна, практику медичного страхування в “Дарниці” запровадили 2 роки тому, але на початку пандемії умови переглянули, щоб забезпечити працівників медичною підтримкою в разі захворювання на COVID-19.

"Компанія щорічно власним коштом закуповує вакцини від грипу, розроблені світовими виробниками на базі рекомендацій ВООЗ, і заохочує робити щеплення. Вакцинація проводиться на базі власної медико-санітарної частини "Дарниці", –розповіла Анастасія Зражевська.

За її словами, щорічно спостерігається позитивна динаміка вакцинування – кількість бажаючих зробити щеплення постійно зростає.

Холдинг SCM теж протягом багатьох років забезпечує корпоративною медичною страховкою співробітників, а ще й членів їх сімей. Як зазначають в компанії, страховка має широке покриття: амбулаторну, стаціонарну, невідкладну допомогу, лікарські препарати, стоматологію, і, навіть, вітамінну профілактика для дітей.

Вакцинація від грипу теж обов'язково входить в пакет медичної страховки від SCM – кожен співробітник разом з сім'єю раз на рік може пройти цю процедуру в одній з рекомендованих клінік. В компанії наголошують, що здоров'я співробітників і членів їх сімей для них в пріоритеті, тому подібні програми були і будуть незалежно від того, є карантин чи ні.

Агроіндустріальний холдинг МХП зазначає, що турбота про здоров'я і добробут співробітників також був їх пріоритетом ще до початку пандемії. Тому у період коронакризи холдинг взяв на себе зобов'язання по повній компенсації співробітникам усіх видів тестувань, а також лікування коронавірусної хвороби.

На деяких підприємствах пілотно стартували проекти по добровільному медичному страхуванні. Зараз йде розробка нового концепту страхування і підтримки співробітників в частині збереження і підтримання їх здоров'я.

Крім того, знову ж таки пілотно, компанія уклала договір з однією із клінік, де співробітники отримують коштом компанії обстеження і лікування коронавірусної хвороби, а з приводу інших послуг клініки, для співробітників діє система знижок.

"Зараз ми почали проект телемедицини в регіонах, коли співробітник телефонує за номером і отримує медичну онлайн підтримку. Також змінюємо підхід до медичних оглядів, щоб забезпечити якісні превентивні заходи, кваліфікованих лікарів", –повідомила керівник управління захисту здоров'я та підтримки безпеки співробітників МХП Катерина Банщікова.

Щодо вакцинації, то МХП теж щорічно пропонує таку опцію усім охочим співробітникам. А з початку пандемії на підприємствах холдингу ввели додаткові заходи безпеки: постійний скринінг температури й політику "хворіємо вдома", щоб навіть із легкими симптомами гострого респіраторного захворювання люди залишалися вдома.

Компанія "Нова пошта" ввела медичну страховку для співробітників ще у 2018 році. Страховка покриває консультації лікарів, лабораторні дослідження і лікування гострих захворювань, травми, загострення хронічних хвороб, а також критичні захворювання (пухлини, цукровий діабет, туберкульоз).

До пандемії медстраховку отримували співробітники, які пропрацювали в компанії від року. У нових реаліях в "Новій пошті" прийняли рішення страхувати всіх співробітників, навіть тих, які знаходяться на випробувальному терміні. За 10 місяців 2020 року група компаній "Нова пошта" направила 100 млн грн на страхування своїх співробітників.

При цьому, зазначають в НП, що соціальна медична відповідальність "Нової пошти" – це більше, ніж просто страховка для співробітників. Це системна турбота про здоров'я колективу компанії.

Для цього, зокрема, в "Новій пошті" була створена власна Епідеміологічна служба, до якої увійшли 9 епідеміологів. Служба створює безпечний простір в компанії, бере участь у закупівлі захисних засобів, проводить аудити інфекційної безпеки у відділеннях і на терміналах, займається удосконаленням гігієнічних стандартів в компанії. Як відомо, у компанії працює понад 28 тисяч співробітників, ще 10 тисяч осіб – співробітники партнерів-франчайзи.

Крім медстраховки "Нова пошта" також безпосередньо працює з 12 приватними лабораторіями по всій Україні, тому співробітники компанії можуть оперативно пройти тестування методом ПЛР або ІФА.

В мережі автозаправних комплексів WOG так само вважають турботу про співробітників, їх здоров'я та безпеку – нормою для кожного соціально відповідального бізнесу. Тому ще задовго до початку епідемії, почали забезпечувати співробітників безкоштовним медстрахуванням. Зокрема, WOG запровадила добровільне медичне страхування для працівників центральних офісів Києва та Луцька, значної частини персоналу в регіонах. Поступово впроваджується ДМС й для інших співробітників компанії. Вакцинація від грипу і вітамінна профілактика теж входять в пакет, який надає страхова компанія.

В Philip Morris Ukraine повідомили, що турбота про співробітників в компанії не обмежується медичною страховкою. Пакет страхування складається з трьох видів (для співробітників та їхніх близьких родичів), а саме - медичне страхування, страхування життя, страхування від критичних захворювань (можливість лікуватися за кордоном).

У період карантину в компанії також вирішили компенсувати витрати, пов'язані із захворюванням на COVID-19, навіть, якщо це є винятком в договорі медичного страхування. Кожен співробітник і його застрахований родич може пройти тестування на COVID дома. З точки зору інформованості співробітників, в PMU проводять он-лайн сесії з докторами про методи профілактики, правильне харчування, активний спосіб життя, корисні звички, ментальне здоров'я, боротьбу зі стресом тощо.

На додаток до страхового пакету в травні в компанії також запустили програму підтримки співробітників, по якій вони й члени їх сімей можуть отримати консультацію в таких напрямках, як: психологія, юриспруденція, фінанси тощо. З ними працюють професійні коучі, психологи, юристи та фінансові експерти.

Усі три види страхування існували в Philip Morris Ukraine і до карантину, додалася тільки програма підтримки співробітників. Що стосується вакцинації, то вона входить у в пакет медичного страхування. При цьому співробітник може вибрати альтернативу – імуномодулятори. В цьому році ще до сезону вакцинації в компанії провели сесію з доктором, яка розповіла різницю між прийомом імуномодуляторів і вакцинацією, щоб співробітники усвідомлено підійшли до цього питання.

В цілому ж в компанії відзначають, що не просто надають співробітникам пільги, їм прищеплюють культуру турботи про своє здоров'я в різних його напрямках, фокусуючи увагу на проактивних діях: краще запобігати захворюванню ніж лікувати наслідки.

Цікавий кейс соціальної медичної відповідальності демонструє також холдинг UFuture бізнесмена Василя Хмельницького. Як повідомила в коментарі РБК-Україна директор з організаційного розвитку UFuture Олена Добророднєва, компанія поки не надає медичне страхування співробітникам, оскільки вважає страхову медицину в Україні ще не на тому рівні, щоб бути впевненими в якості таких послуг.

"Але якщо виникають серйозні проблеми зі здоров'ям, вирішуємо їх в індивідуальному порядку, надаючи фінансову підтримку. Також інвестуємо в підтримку здоров'я. Корпоративна політика передбачає компенсацію частини витрат на абонементи і можливість кілька разів на тиждень займатися спортом в робочий час", – додала Олена Добророднєва.

У зв'язку з поширенням в країні коронавірусної інфекції, зазначають в UFuture, компанія оперативно приймає рішення про тестування співробітників на СOVID-19 коштом компанії на робочому місці. У важких випадках персонал направляють на лікування в партнерські клініки.

Мережа продуктових магазинів "АТБ-Маркет" немає медичної страховки для співробітників. Вакцинація теж проходить виключно за особистим бажанням, але компанія допомагає з організацією процесу: пошук медичних центрів, які проводять вакцинацію, формування пільгового цінової пропозиції, визначення чіткого часу для проведення вакцинації співробітника, без очікування і черг.

Робота в нових умовах

В "Дарниці" зазначають, що протягом дії карантину команда залишилася цілісною, оскільки виробництво працює з максимальною потужністю, щоб забезпечити випуск необхідних суспільству лікарських засобів.

За словами директорки з корпоративних комунікацій “Дарниці” Анастасії Зражевської, для забезпечення безперервної роботи в компанії використовують програму на основі Azure Map від Microsoft. Вона будує оптимальні маршрути, щоб працівники могли дістатися офісу в умовах обмежень в роботі громадського транспорту.

Також в ситуації високої турбулентності в “Дарниці” забезпечили посилену і відкриту внутрішню комунікацію з використанням різних каналів, щоб охопити усіх працівників, які працюють з дому.

"Коли команда розуміє, куди рухається бізнес і свої задачі в новій реальності, вона відчуває себе впевненішою, зростає її ефективність і здатність нестандартно мислити в нових умовах. Відтак ми запровадили практику регулярних відеозвернень СЕО, в яких він розповідає про управлінські рішення та результати, а також знайомить з новими заходами для захисту здоров’я працівників. Щоб підтримати працівників і допомогти адаптуватися до нової реальності в “Дарниці” запровадили регулярні public talk із залученням фахівців-психологів”, - повідомила Анастасія Зражевська.

Робота з дому – обов'язкова умова в нинішній ситуації для співробітників SCM. Там ще в березні цього року після введення карантину на загальнодержавному рівні перевели всіх співробітників компанії на віддалену роботу. І цей формат буде тривати до тих пір, поки того вимагає епідеміологічна ситуація. Водночас умови оплати праці співробітникам не переглядались.

В МХП розробили процедури по виплаті "простою" у випадку віддаленої роботи чи у випадку, коли віддалена робота неможлива в залежності від самої специфіки роботи працівника. Якщо людина не може виконувати свою роботу віддалено, то згідно КЗпП України, така робота оплачується у розмірі 2/3 від щомісячного окладу.

На початку пандемії там також зупинили усі закордонні та особисті поїздки. На першу хвилю карантину зупинили відрядження навіть всередині України.

"Ми забезпечили підприємства безконтактними термометрами, пульсоксиметрами. З'явився графік провітрювання та дезінфекції приміщень, кожні три години відбувається дезінфекція перил, дверних ручок, кнопок ліфту та інших найбільш контактних поверхонь. Переглянули графік корпоративних розвозок, збільшили їх кількість, щоб було відсутнє скупчення людей", – повідомила керівник управління захисту здоров'я та підтримки безпеки співробітників МХП Катерина Банщікова.

В компанії також ввели карту здоров’я, коли новий співробітник чи гості офісу заповнюють інформацію про свої нещодавні закордонні поїздки, гострі респіраторні захворювання та коронавірусну хворобу, якщо перехворіли, а потім аналізують і приймають рішення, чи дозволити відвідування офісу, або все-таки краще провести зустріч в онлайн режимі.

"Нова пошта" не лише не скоротила співробітників, навпаки у розпал високого сезону додатково на постійну основу оголосила пошук 2500 співробітників на посади водіїв і кур'єрів, сортувальників посилок на терміналах і операторів відділень по всій країні. Більшість вакансій відкрито в містах-мільйонниках, але в нових співробітниках потребують і в обласних і районних центрах по всій Україні. Після високого сезону нові співробітники можуть залишитися працювати на постійній основі.

Також на самому початку карантину всі співробітники офісів підтримки в Києві і Полтаві, а також співробітники контакт-центру "Нової пошти" були переведені на дистанційний режим роботи. Після послаблення карантину в компанії було прийнято рішення залишити за співробітником і його безпосереднім керівником вибір, де йому працювати: вдома чи в офісі. Головне, щоб він працював ефективно. Для тих співробітників, які вирішили працювати в офісі створені додаткові умови безпеки – проводиться прибирання з дезінфекцією поверхонь, по офісу розставлені антисептики, організоване вільне розсадження, щоб не створювати скупчення людей.

WOG вдалося зберегти як колектив у повному складі, так і рівень заробітних плат всім співробітникам на колишньому рівні. Як повідомляють в компанії, ще на самому початку карантину, завдяки злагодженим діям команди Дирекції з цифрової трансформації, працівники офісів оперативно були переведені на дистанційний формат роботи, забезпечені всією необхідною технікою і віддаленим доступом до своїх робочих місць.

"Ми були приємно здивовані, що в режимі карантину люди не тільки зберегли свою ефективність, а й стали працювати продуктивніше. Той час, що співробітники витрачали на проїзд в офіс і назад, вони стали присвячувати роботі. Багато було згенеровано цікавих ідей підтримки бізнесу в нових умовах. Саме в кризових ситуаціях особливо розумієш, що компанія – це люди. Яким підприємство вийде з кризи залежить насамперед від залученості кожного і вміння працювати в команді", – зазначає директор з комунікацій WOG Олена Осипчук.

Беручи до уваги позитивний досвід віддаленої роботи, у WOG допускають думку про більш гнучкий підхід до графіка роботи співробітників офісу і збереження можливості працювати віддалено певні дні в майбутньому. Що ж стосується працівників АЗК, то під час карантину компанія теж активно брала участь в організації трансферу, забезпеченні їх засобами індивідуального захисту тощо.

В Philip Morris Ukraine після оголошення карантину організували команду з надзвичайних ситуацій з усіх відділів, щоб можна було адаптувати роботу кожного співробітника. В компанії додають, що мали на меті забезпечити їх знаннями та інструментами для ефективної роботи, відчуттям безпеки і підтримкою в тих питаннях, в яких вони могли це зробити.

В компанії змінили формат роботи – повністю або частково переводячи співробітників на дистанційну роботу. Також в компанії зберегла всі компенсації для співробітників з урахуванням річного перегляду зарплат, попри змінений характер роботи: роботу з дому, переформатування праці на полі команди тощо. Також було збільшено ліміти мобільного інтернету і надані нові інструменти (наприклад, MS Teams).

В UFuture повідомили, що на першому етапі, після оголошення карантину, всі співробітники холдингу перейшли на віддалений режим роботи. Але, оскільки поки ніхто не розуміє як довго доведеться жити в умовах пандемії, а бізнес неможливо поставити на паузу, було прийнято рішення повноцінно відновити роботу офісів. В компанії наголошують, що це допомогло уникнути ймовірного скорочення штату.

"Відчуваємо необхідність взаємодії оффлайн – ефективність і залученість команд так набагато вище - хоча багато зустрічей і нарад перевели в онлайн. Тому сьогодні всі в команді холдингу приймають персональну відповідальність за стан свого здоров'я і колег, дотримуючись необхідних заходів обережності. Також проводимо посилену дезінфекцію в усіх наших офісах", – зазначає директор з організаційного розвитку UFuture Олена Добророднєва.

В мережі "АТБ-Маркет" з початку карантину практично 90% співробітників офісу були переведені на віддалену роботу. Компанія наполягає (для співробітників офісу) на максимально можливому виконанні роботи віддалено. Виняток становлять лише ті підрозділи, робота яких не може здійснюватися з дому. В основному це ті підрозділи, які працюють безпосередньо з постачальниками. На цей час, додають в компанії, там також активно працюють над проектами переходу бухгалтерського паперового документообігу до електронного.

У цілому ж, як бачимо, усе більше бізнесів турбуються про здоров'я своїх співробітників, що особливо стало важливим цього року. Своєю чергою, це також стимулює розвиток ринку медичного страхування, яке отримає більше корпоративних клієнтів, а українські роботодавці – ефективний і сучасний інструмент мотивації персона.