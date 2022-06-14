Бизнес с врагом. Смогут ли братья Ванецяны залечь на дно в Швейцарии

Украинские бизнесмены Карен и Армен Ванецяны создали аграрный бизнес в России совместно с бывшим послом РФ в Украине Михаилом Зурабовым. Грозят ли им всем санкции – в материале РБК-Украина.

Лишь для небольшой части украинских бизнесменов связи с Россией стали токсичными после 2014 года, когда РФ аннексировала украинский Крым и оккупировала часть Донбасса. После 24 февраля 2022 года связи с РФ начали рвать даже крупнейшие корпорации мира: во-первых, по этическим соображениям, во-вторых, из-за санкций.

С первых дней полномасштабной войны украинские активисты и даже представители власти начали массовую кампанию, целью которой является лишение России доходов, которые она получала от деятельности международного бизнеса, работавшего на территории РФ.

Примером могут служить усилия руководителя Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова, а также рабочей группы Макфола – Ермака (Майкл Макфол – бывший посол США в Росии, Андрей Ермак – глава Офиса президента Владимира Зеленского).

Самый яркий пример ухода крупного бизнеса из страны-террориста – сеть ресторанов McDonald’s, производителя мебели IKEA, нефтяной компании British Petroleum. Впрочем, как и сотен других не менее знаковых компаний.

Особое внимание привлекают к себе украинские бизнесмены, особенно те, которые даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжают иметь бизнес с российскими компаниями или вовсе работают на территории страны-агрессора.

Одними из таких являются бизнесмены, братья Карен и Армен Ванецяны.

Они являются совладельцами российского холдинга "ЭксОйл групп". Основной профиль компании – покупка подсолнечника, переработка, трейдинг масличных и зерновых культур, портовая перевалка и логистика. В холдинг входят ООО "УК "ЭксОйл групп" (управляющая компания), ООО "Черноземье" (производитель растительного масла), ООО "ТД "Черноземье" (торговая компания), ООО "Эй Би Транс" (транспортная компания). Все они зарегистрированны в Липецкой области, Россия.

Братья Карен и Армен Ванецяны, будучи гражданами Украины, с 2012 года живут в Швейцарии. В том году они продали принадлежащий им в Харьковской области Пересечанский маслоэкстракционный завод. Покупателем завода выступила транснациональная корпорация Glencore International AG. Сумма сделки – 80 млн долларов.

Братья сменили фактическое место жительства. Но не гражданство.

Вскоре после этого в Швейцарии появилась компания Exoil Trading SA. Ее собственник – Карен Ванецян. Известно, что она оперировала также и агропродукцией из Украины. Но, как несложно догадаться, она напрямую связана с российской "ЭксОйл групп".

После февраля 2022 года братья Ванецяны, видимо, еще не сообразили, что, имея украинские паспорта, проживая в Швейцарии и имея бизнес в России, они рискуют попасть под санкции. Дело в том, что Швейцария, известная своим давним нейтралитетом, неожиданно для многих присоединилась к санкциям Евросоюза и США против российских компаний, банков, олигархов, чиновников и целого ряда лиц, так или иначе связанных с высшим руководством РФ.

На официальном сайте "ЭксОйл групп" мы можем обнаружить имя Карена Ванецяна как одного из трех членов совета директоров. Но примечательно имя другого члена совета – Михаила Зурабова.

Господин Зурабов – достаточно известная в России и Украине личность.

В 1999 - 2004 годах он был председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации. Далее при Владимире Путине он развил свою карьеру, и в 2004 - 2007 годах был министром здравоохранения и социального развития РФ. Затем его назначили советником президента России Дмитрия Медведева по проблемам реформирования социальной сферы. А в 2009 году Зурабова командировали в Украину в качестве посла вместо Виктора Черномырдина.

Зурабов пробыл послом до 2016 года. После аннексии Крыма и оккупации Донбасса Путин больше не назначал послов в Украине. Таким образом, Зурабов стал последним главой дипмиссии РФ, а в феврале 2022 года Украина разорвала с Россией дипломатические отношения.

Период работы Зурабова в Украине пришелся сразу на несколько знаковых вех в истории двусторонних отношений с РФ: он начал работать послом еще во времена президента Украины Виктора Ющенко, после – во времена президентства Виктора Януковича. В 2010 году Зурабов сыграл свою роль в продлении договора о присутствии в украинском Крыму Черноморского флота РФ, и, наконец, он возглавлял дипломатическую миссию во время событий 2014 года.

Вряд ли можно сомневаться в том, что Зурабов не был напрямую причастен к преступлениям против Украины. Наоборот – был уже хотя бы в силу занимаемой им должности.

Но после 2016 года бывший посол ушел в бизнес, одним из которых является "ЭксОйл групп". На сайте компании Зурабов наряду с Кареном Ванецяном значится как член совета директоров.

Не менее интересная биография и у самих братьев Ванецянов.

У Армена и Карена есть брат – Артур Ванецян, который известен тем, что, закончив Академию ФСБ России, с 2018 по 2019 год возглавлял Службу национальной безопасности Армении при премьер-министре Николе Пашиняне и президенте Армене Саркисяне. Уволили его достаточно быстро – по причине того, что он не очень корректно понимал смысл государственного строительства.

Бывшего главу СНБ Армении подозревали в отмывании денег через оффшоры. Но он заявил, что бизнесом занимается не он, а его братья.

Недавно в Армении разразился скандал вокруг Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК), в ходе которого рядышком всплыли имена Зурабова и Артура Ванецяна.

В 2020 году немецкая компания Cronimet продала свой 75-процентный пакет акций обратно комбинату. Другие акционеры, среди которых Зурабов с 12,5%, начал борьбу за контроль над ЗММК. Но в конце 2021 года 60% акций купил российский миллиардер Роман Троценко. По этой причине наблюдатели и аналитики Армении пришли к выводу, что Пашенян нарушил свое предвыборное обещание провести дерусификацию экономики Армении. Примечательно, что в ходе скандала выяснилось, что Артура Ванецян владеет в комбинате такой же долей, как и Зурабов.

Михаил Зурабов

Таким образом, связь "украинско-швейцарских" братьев Ванецянов с человеком Путина – Зурабовым – оказывается куда глубже и шире, чем только аграрный бизнес. И все три братья, очевидно, весьма и весьма лояльны Кремлевскому режиму. Достаточно будет вспомнить, что в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву Артур Ванецян, отвечая на вопрос, чей Крым, заявил, что Крым – "наш", то есть российский. Интересно, что ответят на этот же этот вопрос его братья, если их спросить? И поддерживают ли они так называемую "специальную военную операцию"? Судя по тому, что они платят налоги в России, поддерживают рублем.

Артур Ванецян

Однако, пока брат строил карьеру и бизнес на родине, Армен и Карен Ванецяны до 2012 года жили в Харькове. Здесь они достаточно быстро построили прочные связи с руководством города, в частности, с ныне покойным мэром Геннадием Кернесом.

После продажи бизнеса в Харькове они попытались построить бизнес в Киеве. В частности, при поддержке Кернеса они убедили тогдашнего главу Киевской гордаминистрации Александра Попова из "Партии регионов" ввести на всех видах городского транспорта единый электронный билет. Для этого братья Ванецяны создали компанию "Альфа Пей Киев", которая должна была внедрить систему оплаты за поездки в транспорте столицы и иметь с каждой поездки на метро, трамвае и троллейбусе 8,4%. По разным оценкам, в то время это могло бы приносить братьям 120 млн гривен в год.

Но тут случилась Революция Достоинства, мэром Киева стал Виталий Кличко, который оспорил участие братьев в транспортной схеме и выиграл спор в суде. Ванецяны не смогли закрепиться в Киеве.

Михаил Зурабов на 5-летии "ЭксОйл групп" (четвертый справа)

Сложно сказать, насколько тесными остались связи Ванецянов с аграрным сектором Украины, поскольку на данный момент Россия оккупировала еще больше территорий Луганской и Донецкой областей, Херсон и частично Запорожскую область – то есть "самые аграрные" регионы Украины. А Харьков и область, где у Ванецянов был агробизнес, Россия до сих пор нещадно обстреливает.

Кроме того, флот РФ, к продлению присутствия которого в 2010 году приложил руку Зурабов, блокирует украинские порты, создав тем самым мировой кризис продовольствия.

И теперь предметом обсуждения во всем мире является грабеж со стороны России: украинское зерно и подсолнечное масло нагло вывозится из Украины. Дошло до того, что США предупредили ряд потенциальных стран - покупателей ворованного зерна и масла о серьезных последствиях. Но угрозы никак не действуют на подконтрольную Кремлю Сирию, порты которой принимают украденную в Украине продукцию.

Как бы там ни было, не вполне понятно, почему Совет нацбезопасности и обороны Украины до сих пор не включил в санкционный список ни самого Зурабова, ни Ванецянов или хотя бы не обратил на них внимание и не провел расследование. Также мы не встретили имени Зурабова в списке Навального. Однако критерии, по которым тот или иной персонаж может попасть под санкции, достаточно детально прописаны рабочей группой Макфола – Ермака.