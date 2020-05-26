Бизнес по-украински: как "Инвестохиллс Веста" блокирует работу "Росавы"

Белоцерковский завод "Росава" с почти 50-летней историей остался единственным национальным производителем автомобильных шин, после того как с 2013 года "Днепрошина" как мощное предприятие остановило свою деятельность, а с 2015 - и вовсе исчезло.

С 2014 года это был, фактически, единственный производитель на рынке, который выпускал покрышки для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники, экспортировал почти на все континенты.

Однако, кризис 2014-го ударил и по "Росаве". Кроме войны на востоке и потери российского рынка экспорта, ударом стало и введение правительствами нескольких стран - крупнейших партнеров завода - антидемпинговых ограничений. Потеря двух крупнейших рынков, падение экономики, военные действия внутри страны привели к невозможности обслуживания кредитных и других обязательств предприятия.

Впрочем, компания вышла на новые рынки сбыта и сохранила около 3 тысяч рабочих мест. Несмотря на все судебные баталии вокруг банкротства, предприятие продолжает работу.

По словам председателя профкома Чао "Росава" Михаила Златоверха, даже в процессе банкротства на предприятии прилагали усилия, чтобы своевременно выплачивать сотрудникам зарплату и налоги в бюджеты всех уровней и других отчислений.

"Наш трудовой коллектив - самая большая ценность, это уникальные специалисты, которых мы приобрели за почти полвека работы. В самые сложные времена, несмотря на банкротство, мы продолжали платить более чем трем тысячам сотрудников заработную плату. За это время мы выплатили около 150 млн грн, в т.ч. за 1 квартал 2020 года – 50 млн грн, и остаемся крупнейшим налогоплательщиком в местный бюджет, фактически бюджетообразующим города Белая Церковь", - заявил Златоверх.

Банкротство и кредиторы

Впрочем, в конце 2018 года владельцы завода все же были вынуждены объявить о банкротство предприятия.

Стоит отметить, что для крупного бизнеса банкротство не означает полный крах. Грамотно проведенная процедура дает законный "отдых" от принудительного взыскания долгов. Зато у предприятия появляется возможность провести реструктуризацию производства, уменьшить затраты, разработать программы погашения долгов перед кредиторами. Обычно процедура банкротства преследует две цели: или спасти предприятие, или помочь ему выйти из рынка с наименьшими потерями для работников и кредиторов.

Впрочем, как отмечают в компании, в Украине в полной мере не работают механизмы поддержки отечественного производителя. А удерживать конкурентные позиции на экспортных рынках становится все сложнее из-за постоянного повышения цен на материалы и комплектующие. Кроме того, в Украине отсутствует сырье для производства шин, поэтому 80% составляющих своей продукции – от каучука до корда – "Росава" вынуждена импортировать.

Сейчас же "Росаве" приходится сопротивляться попыткам пустить завод с молотка на скорую руку. В ноябре 2019 года сменился основной кредитор компании: ООО ФК "Инвестохиллс Веста" выкупила у ФГВФЛ около 2,5 млрд грн до 16 млрд грн долгов ЧАО "Росава" как поручителя других предприятий группы. Долг был выкуплен с огромным дисконтом более чем 90 - процентным.

Стоит напомнить, что "Инвестохиллс Веста" - один из самых известных игроков на рынке взыскания долгов. Сегодня финкомпания включена в реестр кредиторов "Росавы" как залоговый кредитор. То есть без права голоса на собрании и комитете кредиторов, которые будут в дальнейшем определять судьбу процедуры банкротства.

Также суд назначил экспертизу с целью определения стоимости залогового имущества и размера долга "Росавы" перед кредитором. Однако в "Инвестохиллс Веста", судя по всему, заинтересованы в том, чтобы управлять процедурой банкротства единолично, определив порядок проведения торгов и поскорее продать имущество.

Анализ активов "Росавы", за счет которых кредитор собирается удовлетворить свои долги, свидетельствует о том, что после их продажи с аукциона другие кредиторы мало что получат. Если "Весте" удовлетворят все требования, производственный комплекс "Росавы", котоый обеспечивает около 3 000 рабочих мест, и дает работу десяткам тысяч людей по всей стране, будет уничтожено.

В компании отмечают, что это приведет не только к потере предприятия и рабочих мест работниками завода и других компаний, задействованных в производстве, но и к колоссальным убыткам государству в лице НБУ и налоговых органов, также городу Белая Церковь.

В свою очередь, мэр города Геннадий Дикий добавляет, что предприятие всегда поддерживало город, и не только за счет уплаты налогов.

"Даже сейчас "Росава" делает все возможное, чтобы помочь городу в борьбе с пандемией. Так, в начале апреля предприятие обеспечило автомобили экстренной медицинской помощи города сезонными комплектами шин, передало крайне необходимые и дефицитные экспресс-тесты для диагностики COVID-19 во все медицинские учреждения города. В дополнение, завод обеспечивает своей котельной отопления одного из крупнейших районов города", - заявил глава Белой Церкви.

Как бы там ни было, эксперты отмечают, что в этой ситуации есть два варианта выхода: распродать недвижимость или приложить максимум усилий для сохранения предприятия, его производства, коллектива, торговой марки. По второму сценарию, "Росава" не только продолжит работать, приносить прибыль, создавать ВВП и пополнять бюджеты, но и сможет погасить долги перед кредиторами.