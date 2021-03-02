Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде

Жители двух мажоритарных округов – 87 (Надворная, Ивано-Франковская область) и 50 (Покровск, Донецкая область) – в конце марта будут избирать своих представителей в Раде. Несколько нардепов, получив победу на осенних выборах, решили разменять свои мандаты на посты в местном самоуправлении.

"Слуга народа" Зиновий Андрийович, который в 2019 году избрался от 87 округа, боролся за пост руководителя Надворнянской ОТГ – центра его округа. Прежде чем пройти в Раду, он возглавлял этот город в течение 13 лет и после октябрьской победы вернулся на прежнюю должность.

С его уходом фракция "Слуга народа" лишилась одного "штыка". Так что в этом округе президентская политсила планирует всерьез сражаться за победу, чтобы пополнить свои ряды. Чего не скажешь о другом, 50 округе в Донецкой области.

Его освободил внефракционный нардеп Руслан Требушкин, который перебрался в кресло мэра Покровска. Как и Андрийович, он руководил этим городом до 2019 года.

Официально предвыборная кампания в округах стартовала 27 января. Но большинство кандидатов стали окучивать их заранее. За место под куполом Рады будут бороться политики местного и общенационального калибра, а также те, кто раньше отношения к политике не имел.

Игры патриотов

Штурмовать Прикарпатье взялись сразу несколько сильных фигур, за спиной у которых рейтинговые партийные бренды. Далеко не все кандидаты, которые будут баллотироваться на 87 округе, имеют хоть какое-то отношение к этому региону. Поэтому в местной прессе их колко называют "варягами", "десантниками" и "парашютистами".

"Несмотря на то, что в списке кандидатов достаточно узнаваемые медийные лица и достаточно опытные политики, я бы эту кампанию назвал средней интенсивности. Но так как активность кандидатов возрастает, я думаю, что масштабное развертывание кампании как раз набирает обороты", – сказал РБК-Украина координатор наблюдения за выборами Гражданской сети ОПОРА в Ивано-Франковской области Иван Маруняк.

За месяц до выборов ситуация на округе такова, что сразу несколько кандидатов имеют одинаково высокие шансы получить победу и мандат. Один из них совладелец "Буковеля" и соратник Игоря Коломойского Александр Шевченко, которого выдвинула "За майбутне". От этой политсилы осенью политик прошел в Ивано-Франковский облсовет.

В 2019-м Шевченко уступил свой 83 округ, от которого до этого избирался в Раду, "Слуге народа". Но прогадал, так как поддерживаемый им кандидат занял второе место.

"Самую большую активность сейчас проявляет Александр Шевченко, который еще с декабря начал поездки по округу. Это организация бесплатных поездок на Буковель, что он делает от выборов к выборам. Это посещение и агитация в церквях в воскресенье и освещение своей деятельности в Facebook", – рассказал изданию региональный аналитик движения "Чесно" в Ивано-Франковской области Виталий Свитлык.

Конкуренцию на округе ему составит стронгмен Василий Вирастюк, которого выдвинула "Слуга народа". Президентская политсила решила вновь обыграть свой тренд от 2019 года и отправить на выборы популярного, но несистемного кандидата.

От "Европейской солидарности" поборется за мандат волонтер Маруся Звиробий - Беленькая. Вместе с нардепом от ЕС Софией Фединой они записали скандальное видео, из-за которого ввязались в судебные тяжбы с президентом и попали во внимание правоохранителей.

Василий Вирастюк (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На выборах в облсовет "Евросолидарность" взяла второе место, уступив первенство "ВО "Свобода". От этой политсилы в депутаты идет бывший вице-спикер Рады Руслан Кошулинский. На предыдущих парламентских выборах в этом округе кандидат от "Свободы" Михаил Иваночко взял второе место.

"Кошулинский подключил к агитации партийную сеть "Свободы". За него агитируют председатели территориальных общин, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив", – говорит аналитик "Чесно" Виталий Свитлык.

Похоже, что Кошулинский и Звиробий будут сражаться за одну и ту же патриотическую нишу. Более того, какую-то часть этого электората может "оторвать" Вирастюк, учитывая сдвиг в патриотическую риторику, который в последнее время демонстрируют президент и его команда.

Третье место на прошлых парламентских выборах в 87 округе взял кандидат от "Евросолидарности" Юрий Голиней. В этот раз политик решил идти под флагом местной партии "Платформа громад". На осенних выборах она впервые заполучила мандаты в областном совете и советах громад.

"Самую большую агитационную активность пока проявляют четыре кандидата. Это выдвиженец от партии "За майбутне" Александр Шевченко, выдвиженец от "ВО" Свобода" Руслан Кошулинский, выдвиженка от "Европейской солидарности" Маруся Звиробой - Беленькая и самовыдвиженец Михаил Ноняк", – отметил координатор сети ОПОРА Иван Маруняк.

Ноняк – выходец из Прикарпатья. После Майдана он занимал пост замминистра доходов и сборов, а потом возглавил "Укртрансбезпеку", откуда его уволили в 2019 году.

Вирастюк свою кампанию запускает позже остальных. Спортсмен собирается делать ставку на личные встречи с избирателями. Кроме того, на подмогу ему прибудет "звездный десант" в лице певицы Тины Кароль, сказал РБК-Украина источник в команде Зеленского.

"По моей субъективной оценке, главная борьба будет между Александром Шевченко, Марусей Звиробой, Василием Вирастюком, Русланом Кошулинским и Юрием Голинеем. Это люди, у которых есть узнаваемость и которых выдвигают сильные партийные бренды", – допустил Виталий Свитлык.

Восточный фронт

Округ в Донецкой области не отличается таким широким набором кандидатов. Но от этого предвыборный сюжет, который разворачивается в 50 округе, не менее интересный.

Бывший нардеп от этого округа Руслан Требушкин в 2019-м прошел в Раду от "Оппозиционного блока", лояльного к Ринату Ахметову. Вскоре он сменил партийные флаги и в мэры Покровска пошел от "За майбутне", не чуждой Игорю Коломойскому.

Сейчас, на довыборах в своем округе Требушкин поддерживает своего бывшего конкурента, мэра Доброполья Андрея Аксенова. Ранее его обвиняли в сепаратистских взглядах и наличии российского паспорта, хотя сам Аксенов эту информацию отрицал.

Требушкин и Аксенов сражались за мандат на 50 округе в 2019 году. Разрыв между ними составил меньше тысячи голосов. Тогда подсчет результатов проходил в накаленной обстановке: стычки, палатки и шины у окружкома, споры о фальсификациях, высадка вертолета со спецназовцами МВД.

Во время этих выборов Аксенов баллотируется в нардепы от партии "Порядок". Это местная политсила, которую относят к орбите влияния Ахметова. Интересно, что "Оппозиционный блок", который также считают лояльным к олигарху, выдвинул на 50 округе другого кандидата – Надежду Масло.

Поддержка Требушкина и выдвижении от партии "Порядок" явно прибавит баллов Аксенову в предвыборной гонке, считает аналитик движения "Чесно" Андрей Любарец.

В Раде скоро станет меньше вакантных мест (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Аксенов возглавляет один из трех городов в этом округе. По итогам местных выборов жители показали, что им в целом нравится местная власть. А партия "Порядок", которая выдвинула его кандидатом, получила больше всего мест в совете крупнейшего города округа – в Покровске", – объяснил эксперт.

На этом "козыри" Аксенова не заканчиваются. Сейчас за него агитируют все мэры городов, расположенных в пределах 50 округа. Скорее всего, он и генпродюсер закрытого канала "112 Украина" Артем Марчевский станут главными фаворитами схватки, допустил Любарец.

Марчевский идет на выборы от "Оппозиционной платформы - За життя", пользующейся популярностью в регионе. По оценке экспертов ОПОРЫ и "Чесно", он развернул самую активную кампанию на округе.

От "Слуги народа" кандидатом по 50 округу станет глава Покровской районной госадминистрации Андрей Бондаренко. Не под запись собеседники в партии признают, что не возлагают особых надежд на победу, и называют его, скорее, "статистом". Хотя, по словам главы партии Александра Корниенко, ни один кандидат, которого выдвигала или будет выдвигать на выборах партия "Слуга народа", не является техническим, и политсила настроена побеждать.

"Евросолидарность" в этом округе выдвинула волонтера и медика Юлию Кузьменко, которую правоохранители подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд установил для Кузьменко круглосуточный домашний арест до апреля.

От "Голоса" в Раду пойдет руководитель Донецкой областной ячейки партии, предприниматель Юлия Гаковая. А от "Батькивщины" – депутат Мирноградского горсовета Лариса Ревва.

Бороться за мандат в этом округе собирается и руководитель общественной организации "Антивойна" Виктория Шилова. Она идет на выборы от партии "Держава". В прошлом Шилова была депутатом Днепропетровского облсовета от Партии регионов, потом – замом главы Радикальной партии. В 2013 году Олег Ляшко исключил ее из рядов политсилы. Еще один кандидат в этом округе – адвокат Валентин Рыбин, который идет на выборы от Партии Шария.

Юлия Кузьменко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"На округе есть борды с изображением Аксенова вместе с другими мэрами, которые его поддерживают. У Марчевского много бордов, он выставляет агитационные палатки. Шилова проявляет меньшую активность, но все равно ее видно. На данный момент наименее активный Рыбин. Что касается кандидата от "Слуги народа", то пока нельзя сказать, что он ведет активную агитационную кампанию", – сказала изданию координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Донецкой области Наталья Боровская.

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Надо сказать, что на этом скамейка вакантных мандатов не заканчивается. Следующие довыборы могут пройти в округе Александра Скичко, который в январе возглавил Черкасскую ОГА.

Ничто не мешало парламенту назначить на конец марта довыборы на округе Игоря Колыхаева. Осенью он избрался мэром Херсона. Чтобы Центризбирком смог назначить довыборы на его округе, нардеп должен сложить мандат, а Рада поддержать его заявление. Но оно, похоже, затерялось по пути в сессионный зал. Поэтому выборы на херсонском округе пройдут не раньше октября.

Информированные собеседники в "Слуге народа" утверждают, что в этой истории не обошлось без консенсусного согласия сопричастных сторон. Всем им по той или иной причине выгодно повременить с довыборами в Херсоне.

Во-первых, Колыхаев как мажоритарщик сможет еще какое-то время получать средства на округ по субвенции "соцэконома". Во-вторых, сейчас в Херсоне крепкие позиции у ОПЗЖ, которой не составит особого труда взять там победу и плюс один депутатский мандат. Такой сценарий президентской команде не по душе.

К тому же сейчас у "Слуги народа" нет готового кандидата на херсонский округ. Но к октябрю он может появиться. Например, с помощью того же Колыхаева, который также заинтересован в том, чтобы вырастить себе преемника в парламент.