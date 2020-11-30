Битва за акциз: как Кауфман и "Филип Моррис" лоббируют особые налоговые условия для IQOS

Фото: продажа сигарет (РБК-Украина)

Международный табачный концерн намерен создать для себя привилегированные условия на рынке табачных и табакосодержащих изделий Украины.

Как стало известно РБК-Украина, уже в понедельник, 30 ноября, комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики может в экстренном порядке рассмотреть правки к законопроекту №4065, чтобы снизить уровень акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН).

Как известно, в январе 2020 года Верховная рада ввела налогообложение табачных изделий для электрического нагрева на уровне акцизных ставок на сигареты с 1 января 2021 года. В результате в начале следующего года одномоментное повышение акциза для ТИЭН составит 320%. Впрочем, с нового года резкое повышение ставок акциза коснется и другой табачной продукции.

Однако в настоящий момент производитель популярных ТИЭНов IQOS компания "Филип Моррис Украина" намерена добиться снижения налогов для своей продукции. В частности, компания предлагает заменить 320%-ное повышение на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 гг. или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.

На днях гендиректор табачного концерна даже обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно этого вопроса.

Однако, кроме публичной плоскости табачный производитель также ведет и лоббистскую кампанию в высших эшелонах власти. По данным РБК-Украина, главный лоббист ее интересов – давний партнер "Филип Моррис Украина", владелец крупнейшего дистрибьютора табачных изделий – компании "Тедис" – Борис Кауфман.

Напомним, бизнесмен вошел в "высшую лигу" еще во времена правления Виктора Януковича. Сейчас Кауфман также не чужой во властных кабинетах.

Согласно недавнему расследования журналистов "Схем" Кауфман довольно часто тайно посещает Офис президента и Министерство внутренних дел.

Судя по тому, как легко Кауфману удается "заминать" даже очень громкие уголовные дела, встречается в этих ведомствах он не с рядовыми клерками, а с теми, чье слово имеет большой вес в стране.

Так, к примеру, несколько лет назад было возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении Кауфманом Одесского аэропорта. В 2018 году НАБУ даже планировало инициировать возвращение аэропорта в коммунальную собственность. Но в 2019 дело передали Национальной полиции, и в конце того же года правоохранители его закрыли.

Еще одно громкое дело касается компании "Тедис". В 2017 году к компании возникли претензии у Антимонопольного комитета. А уже в 2019 "Тедис" оштрафовали почти на 3,5 млрд грн. Однако штраф компания Кауфмана до сих пор не заплатила. Суд отменил арест счетов компании на указанную сумму, а парламент назначил нового руководителя АМКУ.

Теперь Борис Кауфман, вероятно, активно продвигает интересы своих партнеров из "Филип Моррис Украина".

Учитывая тот факт, с какой срочностью парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен внести в законопроект №4065 именно те правки, о которых просит "Филип Моррис Украина", Кауфман с поставленной задачей справляется весьма успешно.

Кроме того правки от "Филип Моррис Украина" активно лоббирует и заместитель главы профильного комитета Рады, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов. О том, как нардеп Холодов лоббирует свой табачный бизнес, ранее также сообщали "Схемы".

По данным РБК-Украина, "Филип Моррис Украина" уже готовит гарантийное письмо о том, что на новых условиях в любом случае выкупит у государства акцизных марок на 4,8 млрд грн. Примечательно, что именно такую сумму поступлений в бюджет закладывал Минфин, когда считал, что акциз на ТИЭНы вырастет на запланированные 320%.

С первого взгляда может показаться, что все в порядке, и коррупции в этом нет.

Но возникает логичный вопрос: почему власть создает отдельные более комфортные условия, фактически лишь для одного производителя, оставляя всех остальных участников рынка, под новыми "драконовскими" акцизами?

Если уж смягчать налоговые требования, отыгрывать назад ранее принятые слишком жесткие решения, которые, как утверждают в "Филип Моррис", лишь вредят и уводят табачный рынок дальше в тень, то снижать ставки нужно для всех производителей табачных и табакосодержащий изделий в Украине. Тогда можно будет говорить о прозрачной налоговой политике и равных условиях.

Если через парламент протолкнут налоговые правки, в которых заинтересованы Борис Кауфман и "Филип Моррис Украина", без пересмотра в целом политики налогообложения табачной отрасли, это будет означать только одно: коррупция продолжает править, а все заявления о честной власти – не больше, чем ширма, для очередных коррупционных схем и распилов.

По сути ситуация вокруг налогов для табачников становится сегодня для власти еще одним небольшим моментом истины и лакмусовой бумагой того – куда на самом деле движется страна.