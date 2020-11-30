Битва за акциз: як Кауфман та "Філіп Морріс" лобіюють особливі податкові умови для IQOS

Фото: продаж сигарет (РБК-Україна)

Міжнародний тютюновий концерн має намір створити для себе привілейовані умови на ринку тютюнових і тютюномістких виробів України.

Як стало відомо РБК-Україна, вже в понеділок, 30 листопада, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики може в екстреному порядку розглянути правки до законопроекту №4065, щоб знизити рівень акцизу на тютюнові вироби для електричного нагріву (ТВЕН).

Як відомо, в січні 2020 року Верховна рада ввела оподаткування тютюнових виробів для електричного нагрівання на рівні акцизних ставок на сигарети з 1 січня 2021 року. В результаті на початку наступного року одномоментне підвищення акцизу для ТВЕН складе 320%. Втім, з нового року різке підвищення ставок акцизу торкнеться і іншої тютюнової продукції.

Однак наразі виробник популярних ТВЕНів IQOS компанія "Філіп Морріс Україна" має намір домогтися зниження податків для своєї продукції. Зокрема, компанія пропонує замінити 320%-ве підвищення на щорічне збільшення на 50% протягом 2022-2025 рр. або на 200% у 2021 році та на 20% у наступні роки.

Днями гендиректор тютюнового концерну навіть звернувся з відкритим листом до президента України Володимиру Зеленському щодо цього питання.

Однак, крім публічної площині тютюновий виробник також веде і лобістську кампанію у вищих ешелонах влади. За даними РБК-Україна, головний лобіст її інтересів – давній партнер "Філіп Морріс Україна", власник найбільшого дистриб'ютора тютюнових виробів – компанії "Тедіс" – Борис Кауфман.

Нагадаємо, бізнесмен увійшов у "вищу лігу" ще у часи правління Віктора Януковича. Зараз Кауфман також не чужий у владних кабінетах.

Згідно з недавнім розслідування журналістів "Схем" Кауфман досить часто таємно відвідує Офіс президента і Міністерство внутрішніх справ.

Судячи з того, як легко Кауфману вдається "заминати" навіть дуже гучні кримінальні справи, зустрічається в цих відомствах він не з рядовими клерками, а з тими, чиє слово має велику вагу в країні.

Так, приміром, кілька років тому було порушено кримінальну справу про незаконне відчуження Кауфманом Одеського аеропорту. У 2018 році НАБУ навіть планувало ініціювати повернення аеропорту в комунальну власність. Але у 2019 справу передали Національній поліції, і в кінці того ж року його закрили правоохоронці.

Ще одна гучна справа стосується компанії "Тедіс". У 2017 році до компанії виникли претензії Антимонопольного комітету. А вже у 2019 "Тедіс" оштрафували майже на 3,5 млрд грн. Проте штраф компанія Кауфмана досі не заплатила. Суд скасував арешт рахунків компанії на зазначену суму, а парламент призначив нового керівника АМКУ.

Тепер Борис Кауфман, ймовірно, активно просуває інтереси своїх партнерів з "Філіп Морріс Україна".

Враховуючи той факт, з якою терміновістю парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики має намір внести в законопроект №4065 саме ті правки, про які просить "Філіп Морріс Україна", Кауфман з поставленим завданням справляється досить успішно.

Крім того, правки від "Філіп Морріс Україна" активно лобіює і заступник голови профільного комітету Ради, народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодів. Про те, як нардеп Холодів лобіює свій тютюновий бізнес, раніше також повідомляли "Схеми".

За даними РБК-Україна, "Філіп Морріс Україна" вже готує гарантійний лист про те, що на нових умовах у будь-якому випадку викупить у держави акцизних марок на 4,8 млрд грн. Примітно, що саме таку суму надходжень до бюджету Мінфін закладав, коли вважав, що акциз на ТВЕНи зросте на заплановані 320%.

З першого погляду може здатися, що все в порядку, і корупції в цьому немає.

Але виникає логічне запитання: чому влада створює окремі більш комфортні умови, фактично лише для одного виробника, залишаючи всіх інших учасників ринку, під новими "драконівськими" акцизами?

Якщо вже пом'якшувати податкові вимоги, відігравати назад раніше прийняті жорсткі рішення, які, як стверджують у "Філіп Морріс", лише шкодять і відводять тютюновий ринок далі в тінь, то знижувати ставки потрібно для всіх виробників тютюнових і тютюномістких виробів в Україні. Тоді можна буде говорити про прозору податкову політику та рівних умовах.

Якщо через парламент проштовхнуть податкові поправки, в яких зацікавлені Борис Кауфман і "Філіп Морріс Україна", без перегляду в цілому політики оподаткування тютюнової галузі, це буде означати тільки одне: корупція продовжує правити, а всі заяви про чесну владу – не більше, ніж ширма, для чергових корупційних схем і розпилів.

По суті ситуація навколо податків для курців стає сьогодні для влади ще одним невеликим моментом істини й лакмусовим папірцем того, куди насправді рухається країна.