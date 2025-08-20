Безпека понад усе: які системи відеонагляду здатні захистити українців

З початком повномасштабної війни актуальність систем відеонагляду в країні зросла в рази. В умовах постійної небезпеки, з якою українці живуть в останні роки, попит на камери зростає як серед домогосподарств, так і з боку бізнесу та держустанов.

РБК-Україна розбиралося, хто формує український ринок відеонагляду, продукцію яких виробників використовують найчастіше та які рішення будуть найбільш оптимальними для різних категорій споживачів.

Головне:

Чому в Україні зростає попит на системи відеонагляду?

Камери яких виробників користуються найбільшим попитом?

Які міфи існують щодо систем китайського виробництва?

Рішення яких брендів обирають найбільші компанії?

В чому причини зростання попиту

Попит на системи відеоспостереження в Україні стабільно зростає. Головною причиною цього тренду є загострення безпекової ситуації внаслідок повномасштабного вторгнення.

Зараз українці як ніколи потребують додаткових засобів захисту - як фізичного, так і психологічного. В таких умовах камери відеонагляду стали інструментом, що дозволяє знизити ризики та підвищити рівень контролю в нестабільному середовищі.

Для приватних осіб основним мотивом встановлення камер є захист житла, майна та близьких. У районах, що зазнали обстрілів або розташовані поблизу лінії фронту, камери часто встановлюють не лише для попередження крадіжок, а й для моніторингу ситуації на вулиці в режимі реального часу.

Окрім того, системи відеоспостереження дедалі частіше інтегрують із сигналізаціями, домофонами та "розумним домом", що свідчить про поступову зміну ставлення до безпеки як до частини повсякденного життя.

Своєю чергою бізнес активізував інвестиції у відеонагляд у відповідь на нові виклики - від мародерства до внутрішніх загроз. Камери стали не лише засобом фіксації порушень, а й елементом менеджменту ризиків: контролю за співробітниками, дотриманням технологічних процесів, доступом до складів і сервісних зон.

Значно зросла й увага до відеонагляду з боку державного сектору.

Міські адміністрації, школи, лікарні, центри надання адміністративних послуг та інші установи встановлюють камери не лише для профілактики правопорушень, а й для фіксації підозрілої активності, що може бути вкрай важливим в умовах воєнного стану.

Фото: попит на системи відеонагляду зростає (freepik.com)

Загалом системи відеонагляду вже давно перестали бути просто "камерою на вході". Сьогодні це інтелектуальні технології, здатні розпізнавати обличчя, фіксувати рух, зберігати записи в хмарі та миттєво сповіщати про загрозу.

У світі, де безпека більше не сприймається як даність, такі рішення стають базовою потребою для кожного українця.

Хто формує ринок відеонагляду

Український ринок систем відеонагляду умовно можна розділити на три основні технологічні сегменти:

Азіатський сегмент. В основному виробники з Китаю, Тайваню, Кореї. Оптимальне співвідношення ціни та якості;

Європейські бренди, що виробляються в Німеччині, Швеції, США. Ідентичні технічні рішення з азіатськими виробниками зі значно вищою вартістю;

Вітчизняні розробки, які тільки починають розвиватися, тому поки що мають обмежений функціонал.

За оцінками експертів, на українському ринку домінують саме китайські бренди, частка яких складає близько 90%.

Найбільш популярними виробниками з Китаю є компанії Hikvision і Dahua, які є лідерами світового ринку відеонагляду, а також бренди Uniview та Tiandy, що намагаються наздогнати їх по функціоналу та ціні.

Ці рішення займають значну частину ринку завдяки поєднанню цінової доступності, надійності і технологічності, а також великому портфелю продуктів - від домашнього використання до великих масштабованих систем рівня "Безпечних міст".

Фото: відеонагляд в умовах міста (freepik.com)

Окремо можна виділити німецький Bosch та американський Pelco. Обидві компанії пропонують рішення, орієнтовані на корпоративний та інфраструктурний сектор.

Зазвичай рішення цих компаній не відрізняються від китайських виробників, але певні корпоративні правила материнських компаній вимагають встановлювати це обладнання і в своїх представництвах в інших країнах.

При цьому вища вартість цих брендів робить їх менш привабливими для українського бізнесу та побутового користувача в порівнянні з китайськими виробниками.

З минулого року у сегмент відеоспостереження також вийшли відомий український виробник систем безпеки Ajax Systems. А цьогоріч своє перше обладнання продемонстрував український стартап VIA Security.

Їхні нові розробки - це амбітна спроба створити вітчизняну альтернативу світовим виробникам. І хоча продуктова лінійка українських товарів поки що вкрай обмежена, а функціонал поступається великим гравцям, потенціал та системність українських інженерів дають можливість сподіватися на подальше зростання компаній в цьому сегменті.

Варто зазначити, що попри лідерство китайських виробників в Україні та світі, вони все частіше стають об'єктами цілеспрямованого тиску з боку окремих організацій.

Проте під гучними гаслами "боротьби за безпеку" фактично проводяться кампанії з дискредитації з використанням як формально законних, так і доволі сумнівних методів. Йдеться про поширення міфів, інформаційні атаки та створення штучних бар'єрів для роботи китайських брендів.

Подібні заходи мають деструктивну складову, оскільки не вирішують реальних завдань кіберзахисту, а натомість обмежують вибір споживачів і можуть призвести до зростання вартості рішень на ринку.

Втім, в українському інформаційному просторі існує чимало й інших міфів щодо систем відеонагляду китайського виробництва, і частина з них сформувалася ще до повномасштабної війни.

Які міфи існують щодо систем китайського виробництва

Один з найпоширеніших міфів - будь-яке обладнання з Китаю є небезпечним і одразу "передає дані до Пекіна".

Насправді це маніпуляція, яка не підкріплена жодною доказовою базою. Ризики втрати даних більше є комплексною проблемою будь-якої системи, і залежать не від країни виробника та конкретної моделі, а від неналежного користування пристроями й нехтуванням правилами безпеки, серед яких:

своєчасне оновлення програмного забезпечення;

надійні та складні паролі;

захищеність інфраструктури від кібератак;

закрита корпоративна мережа без прямого доступу до пристроїв ззовні через "білу" IP-адресу.

Підтвердженням якості та відповідності вимогам є наявність сертифікатів та стандартів обладнання та виробництва.

"Всі бренди, включаючи китайських виробників, проходять ретельну сертифікацію, а їхня продукція має відповідні сертифікати, видані міжнародними компаніями, що визнані у всьому світі. Наявність міжнародного сертифікату ISO 9001, що встановлює вимоги до систем управління якістю в організаціях, вже стало аксіомою для будь-якого виробника", - говорить директор Лабораторії комп’ютерної криміналістики CyberLab Валентин Кучерук.

Втім, експерт зазначає, що безпекові загрози для систем відеонагляду дійсно існують, особливо в умовах війни.

Серед таких загроз Кучерук виділяє кібератаки, отримання несанкціонованого доступу, виведення із ладу інфраструктури вашої системи безпеки тощо.

Для того щоб попередити будь-який саботаж, він радить звертатися до фахівців з кібербезпеки, що здатні провести аудит вашої системи та привести її до стану максимально можливого захисту.

Водночас не варто забувати про інший тип небезпеки - відключення електроенергії внаслідок атак на інфраструктуру країни. Звісно, викрадення даних в цьому випадку не загрожує, адже вони будуть відсутні взагалі. І тому до таких ризиків теж треба підходити більш комплексно, заздалегідь дбаючи не лише про кіберзахист, а й про резервне живлення для вашої системи.

Ще один поширений міф полягає в тому, що китайські камери є "одноразовими" та не здатні працювати довше гарантійного терміну. Або ж мають примітивний функціонал і поступаються "західним" аналогам.

У реальності все майже навпаки. Провідні китайські бренди є новаторами в технологічних інноваціях і саме вони задають напрямок розвитку галузі.

Наприклад, Hikvision і Dahua одними з перших почали впровадження алгоритмів на базі штучного інтелекту, які дозволяють розпізнавати обличчя, виявляти особливості людей, ідентифікувати транспортні засоби, в тому числі номерні знаки.

Фото: приклади розпізнавання об'єктів з реєстратора Acuseek

Особливу роль відіграють алгоритми для зменшення хибних спрацювань та технології, що покращують якість зображення протягом доби.

Одним з останніх інноваційних рішень від цих брендів є зміна способу пошуку певних даних у відеоархіві простим текстовим описом того, що ви хочете знайти.

Рішення яких брендів обирають найбільші компанії

Як і в приватному секторі, так і в бізнесі, попит на камери відеонагляду в Україні продовжує зростати.

Що стосується рішень, які використовують найбільші українські компанії, то і в цьому сегменті найпопулярнішими є системи китайського виробництва. Їх використовує і мережа Епіцентр, яка об’єднує понад 70 великих торгових центрів у різних регіонах країни.

"Особливої уваги заслуговують такі бренди, як Dahua та Hikvision, які відзначаються широкою лінійкою професійного обладнання - від базових до високотехнологічних рішень, що регулярно застосовуються на наших об’єктах", - говорить начальник відділу технічного забезпечення охорони мережі ТЦ Епіцентр Олександр Крігер.

Він зазначає, що перевагами співпраці є зручність інтеграції, масштабованість систем, впровадження нових модулів аналітики, а також високий рівень технічної підтримки на всіх етапах реалізації проєктів - від підбору обладнання до сервісного обслуговування.

При цьому в корпоративному секторі все більшого поширення набувають камери з технологією Face Recognition, які вже є обов'язковим рішенням для любої ритейл системи, і давно не є чимось інноваційним.

Фото: системи відеонагляду в охороні (freepik.com)

А моніторинговий центр може приймати тисячі подій одночасно з усіх локацій по країні, що дозволяє оптимізувати роботу безпекових підрозділів і забезпечувати централізоване керування системою для оперативного реагування на інциденти з єдиного місця, зазначає Андрій Кобзар, який у 2020-2025 роках обіймав посади заступника та керівника підрозділу безпеки ТОВ "Фора".

"Водночас при виборі охоронного обладнання ключовими критеріями є його ефективність, економічна доцільність та здатність інтегруватися в єдину систему безпеки. Важливо, що технології Dahua дозволяють швидко впроваджувати та вдосконалювати нові технічні рішення відповідно до конкретних бізнес-завдань, забезпечуючи високий рівень захисту та стабільності роботи систем безпеки", - запевняє Андрій Кобзар.

Що стосується рішень для домогосподарств, то і для них зазначені бренди пропонують велику кількість камер різних форм-факторів та комплектацій.

Комплектації цих систем не вимагають від користувача придбання якихось додаткових елементів. Камера, кабель, блок живлення та навіть кріплення входять до комплектів, тож покупцю достатньо мати викрутку для встановлення обладнання.

При цьому зручне й зрозуміле додавання камер в "хмару" дозволить користувачу будь-якого покоління зробити це швидко та легко. І, звичайно ж, виробник не забув про захист - всі дані, які передаються камерами, захищені шифруванням та надійно зберігаються.