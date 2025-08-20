Безопасность превыше всего: какие системы видеонаблюдения способны защитить украинцев

С началом полномасштабной войны актуальность систем видеонаблюдения в стране выросла в разы. В условиях постоянной опасности, с которой живут украинцы в последние годы, спрос на камеры растет как среди домохозяйств, так и со стороны бизнеса и госучреждений.

РБК-Украина разбиралось, кто формирует украинский рынок видеонаблюдения, продукцию которых производителей используют чаще всего и какие решения будут наиболее оптимальными для разных категорий потребителей.

Главное:

Почему в Украине растет спрос на системы видеонаблюдения?

Камеры каких производителей пользуются наибольшим спросом?

Какие мифы существуют в отношении систем китайского производства?

Решения каких брендов выбирают крупнейшие компании?

В чем причины роста спроса

Спрос на системы видеонаблюдения в Украине стабильно растет. Главной причиной этого тренда является обострение ситуации с безопасностью вследствие полномасштабного вторжения.

Сейчас украинцы как никогда нуждаются в дополнительных средствах защиты - как физической, так и психологической. В таких условиях камеры видеонаблюдения стали инструментом, позволяющим снизить риски и повысить уровень контроля в нестабильной среде.

Для частных лиц основным мотивом установки камер является защита жилья, имущества и близких. В районах, подвергшихся обстрелам или расположенных вблизи линии фронта, камеры часто устанавливают не только для предупреждения краж, но и для мониторинга ситуации на улице в режиме реального времени.

Кроме того, системы видеонаблюдения все чаще интегрируют с сигнализациями, домофонами и "умным домом", что свидетельствует о постепенном изменении отношения к безопасности как части повседневной жизни.

В свою очередь бизнес активизировал инвестиции в видеонаблюдение в ответ на новые вызовы - от мародерства до внутренних угроз. Камеры стали не только средством фиксации нарушений, но и элементом менеджмента рисков: контроля за сотрудниками, соблюдением технологических процессов, доступом к складам и сервисным зонам.

Значительно возросло и внимание к видеонаблюдению со стороны государственного сектора.

Городские администрации, школы, больницы, центры предоставления административных услуг и другие учреждения устанавливают камеры не только для профилактики правонарушений, но и для фиксации подозрительной активности, что может быть крайне важно в условиях военного положения.

Фото: спрос на системы видеонаблюдения растет (freepik.com)

В целом, системы видеонаблюдения уже давно перестали быть просто "камерой на входе". Сегодня это интеллектуальные технологии, способные распознавать лицо, фиксировать движение, сохранять записи в облаке и мгновенно извещать об угрозе.

В мире, где безопасность больше не рассматривается как данность, такие решения становятся базовой потребностью для каждого украинца.

Кто формирует рынок видеонаблюдения

Украинский рынок систем видеонаблюдения условно можно разделить на три основных технологических сегмента:

Азиатский сегмент. В основном производители из Китая, Тайваня, Кореи. Оптимальное соотношение цены и качества;

Европейские бренды, производимые в Германии, Швеции, США. Идентичные технические решения с азиатскими производителями со значительно более высокой стоимостью;

Отечественные разработки, только начинающие развиваться, поэтому пока имеют ограниченный функционал.

По оценкам экспертов, на украинском рынке доминируют именно китайские бренды, доля которых составляет около 90%.

Наиболее популярными производителями из Китая являются компании Hikvision и Dahua, лидеры мирового рынка видеонаблюдения, а также бренды Uniview и Tiandy, пытающиеся догнать их по функционалу и цене.

Эти решения занимают значительную часть рынка благодаря сочетанию ценовой доступности, надежности и технологичности, а также большому портфелю продуктов - от домашнего использования до крупных масштабируемых систем уровня "Безопасных городов".

Фото: видеонаблюдение в условиях города (freepik.com)

Отдельно можно выделить немецкий Bosch и американский Pelco. Обе компании предлагают решения, ориентированные на корпоративный и инфраструктурный сектор.

Обычно решения этих компаний не отличаются от китайских производителей, но некоторые корпоративные правила материнских компаний требуют устанавливать это оборудование и в своих представительствах в других странах.

При этом более высокая стоимость этих брендов делает их менее привлекательными для украинского бизнеса и бытового пользователя по сравнению с китайскими производителями.

С прошлого года в сегмент видеонаблюдения также вышел известный украинский бренд беспроводных систем безопасности Ajax Systems. В этом году свое первое оборудование продемонстрировал украинский стартап VIA Security.

Их новые разработки - это амбициозная попытка создать отечественную альтернативу мировым производителям. И хотя продуктовая линейка украинских товаров пока крайне ограничена, а функционал уступает крупным игрокам, потенциал и системность украинских инженеров позволяют надеяться на дальнейший рост компаний в этом сегменте.

Следует отметить, что, несмотря на лидерство китайских производителей в Украине и мире, они все чаще становятся объектами целенаправленного давления со стороны отдельных организаций.

Однако под громкими лозунгами "борьбы за безопасность" фактически проводятся кампании по дискредитации с использованием как формально законных, так и достаточно сомнительных методов. Речь идет о распространении мифов, информационных атаках и создании искусственных барьеров для работы китайских брендов.

Подобные меры имеют деструктивную составляющую, поскольку не решают реальных задач киберзащиты, а ограничивают выбор потребителей и могут привести к росту стоимости решений на рынке.

Впрочем, в украинском информационном пространстве существует немало и других мифов относительно систем видеонаблюдения китайского производства, и часть из них сформировалась еще до полномасштабной войны.

Какие мифы существуют в отношении систем китайского производства

Один из самых распространенных мифов - любое оборудование из Китая опасно и сразу "передает данные в Пекин".

На самом деле, это манипуляция, которая не подкреплена ни одной доказательной базой. Риски потери данных являются более комплексной проблемой любой системы, и зависят не от страны производителя и конкретной модели, а от ненадлежащего пользования устройствами и пренебрежением правилами безопасности, среди которых:

своевременное обновление программного обеспечения;

надежные и сложные пароли;

защищенность инфраструктуры от кибератак;

закрытая корпоративная сеть без прямого доступа к устройствам извне через "белый" IP-адрес.

Доказательством качества и соответствия требованиям является наличие сертификатов и стандартов оборудования и производства.

"Все бренды, включая китайских производителей, проходят тщательную сертификацию, а их продукция имеет соответствующие сертификаты, выданные международными компаниями, признанными во всем мире. Наличие международного сертификата ISO 9001, устанавливающего требования к системам управления качеством в организациях, уже стало аксиомой для любого производителя", - говорит директор Лаборатории компьютерной криминалистики CyberLab Валентин Кучерук.

Впрочем, эксперт отмечает, что угрозы безопасности для систем видеонаблюдения действительно существуют, особенно в условиях войны.

Среди таких угроз Кучерук выделяет кибератаки, получение несанкционированного доступа, выведение из строя инфраструктуры вашей системы безопасности и т.д.

Чтобы предупредить любой саботаж, он советует обращаться к специалистам по кибербезопасности, которые способны провести аудит вашей системы и привести ее в состояние максимально возможной защиты.

В то же время, не стоит забывать о другом типе опасности - отключении электроэнергии в результате атак на инфраструктуру страны. Конечно, кража данных в этом случае невозможна, ведь они будут отсутствовать вообще. И поэтому к таким рискам тоже нужно подходить более комплексно, заранее заботясь не только о киберзащите, но и резервном питании для вашей системы.

Еще один распространенный миф заключается в том, что китайские камеры являются "одноразовыми" и не способны работать дольше гарантийного срока. Или же обладают примитивным функционалом и уступают "западным" аналогам.

В действительности все практически наоборот. Ведущие китайские бренды являются новаторами в технологических инновациях, и именно они задают направление развития отрасли.

К примеру, Hikvision и Dahua одними из первых начали внедрение алгоритмов на базе искусственного интеллекта, позволяющих распознавать лицо, выявлять особенности людей, идентифицировать транспортные средства, в том числе номерные знаки.

Фото: примеры распознавания объектов с регистратора Acuseek

Особую роль играют алгоритмы для уменьшения ложных срабатываний и технологии, улучшающие качество изображения в течение суток.

Одним из последних инновационных решений от этих брендов является изменение способа поиска определенных данных в видеоархиве простым текстовым описанием того, что вы хотите найти.

Решения каких брендов выбирают крупнейшие компании

Как и в частном секторе, так и в бизнесе, спрос на камеры видеонаблюдения в Украине продолжает расти.

Что касается решений, которые используют крупнейшие украинские компании, то и в этом сегменте наиболее популярны системы китайского производства. Их использует и сеть Эпицентр, объединяющая более 70 крупных торговых центров в разных регионах страны.

"Особого внимания заслуживают такие бренды, как Dahua и Hikvision, отличающиеся широкой линейкой профессионального оборудования - от базовых до высокотехнологичных решений, регулярно применяемых на наших объектах", - говорит начальник отдела технического обеспечения охраны сети ТЦ Эпицентр Александр Кригер.

Он отмечает, что преимуществами сотрудничества является удобство интеграции, масштабируемость систем, внедрение новых модулей аналитики, а также высокий уровень технической поддержки на всех этапах реализации проектов - от подбора оборудования до сервисного обслуживания.

При этом в корпоративном секторе все большее распространение получают камеры с технологией Face Recognition, которые уже являются обязательным решением для любой ритейл системы, и давно не чем-то инновационным.

Фото: системы видеонаблюдения в охране (freepik.com)

А мониторинговый центр может принимать тысячи событий одновременно со всех локаций по стране, что позволяет оптимизировать работу подразделений безопасности и обеспечивать централизованное управление системой для оперативного реагирования на инциденты с единого места, отмечает Андрей Кобзарь, который в 2020-2025 годах занимал должности заместителя и руководителя подразделения безопасности в ООО "Фора".

"В то же время, при выборе охранного оборудования ключевыми критериями являются его эффективность, экономическая целесообразность и способность интегрироваться в единую систему безопасности. Важно, что технологии Dahua позволяют быстро внедрять и совершенствовать новые технические решения в соответствии с конкретными бизнес-задачами, обеспечивая высокий уровень защиты и стабильности работы систем безопасности", - уверяет Андрей Кобзарь.

Что касается решений для домохозяйств, то и для них указанные бренды предлагают большое количество камер разных форм-факторов и комплектаций.

Комплектации этих систем не требуют от пользователя приобретения каких-либо дополнительных элементов. Камера, кабель, блок питания и даже крепеж входят в комплекты, поэтому покупателю достаточно иметь отвертку для установки оборудования.

При этом удобное и понятное добавление камер в облако позволит пользователю любого поколения сделать это быстро и легко. И, конечно же, производитель не забыл о защите - все данные, передаваемые камерами, защищены шифрованием и надежно хранятся.