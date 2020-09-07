Бережливое производство: как обеспечить устойчивое развитие бизнеса, даже во время кризиса

От теории к практике

Бережливое производство – это концепция менеджмента, суть которой сводится к оптимизации бизнес-процессов путем максимальной направленности на интересы и потребности рынка.

Внедрение "бережливого производства" в идеале позволяет решить целый ряд проблем, с которыми повседневно сталкивается большинство бизнесов: добиться высокого качества при минимальных затратах, сократить сроки создания продукции, избежать перепроизводства, урегулировать поставку и, что наиболее актуально сейчас, обеспечить развитие компании, даже во время экономических кризисов.

Стоит отметить, что подобного рода концепция приобрела широкую популярность после внедрения на японском предприятии Toyota. Согласно концепции, принятой в компании, вся ее деятельность делится на операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и те которые не имеют такой ценности.

Фото: завод автомобильной компании Toyota в Японии (twitter.com)

Например, при традиционной системе управления предприятием складские расходы, а также все расходы, связанные с переработкой и дефектурой, переводятся на потребителя, хотя они и не имеют для него ценности. Задачей "бережливого производства" как раз и является планомерное сокращение процессов и операций, которые не добавляют ценности.

Среди украинских компаний последовательницей этой концепции является фармацевтическая компания "Дарница", которая еще с 2016 года постепенно реализует проекты в рамках "бережливого производства".

В "Дарнице" отмечают, что в определенной степени тоже ориентировались на принципы организации производства на заводах Тоуота, но ставили цель - использовать самые лучшие инструменты, которые подходят под особенности фармацевтического производства. Обязательной составляющей этого процесса для компании является безопасность, напрямую связанная с эффективностью.

Кейс "Дарницы"

Для понимания, площадь производственных помещений "Дарницы" равняется десяти футбольным полям, а продуктовый портфель включает лекарственные средства в 15 разных лекарственных формах. Чтобы обеспечить такое многообразие на производстве установлены 14 линий, которые суммарно обеспечивают выпуск около 14% упаковок препаратов в Украине. В 2019 году это равнялось 152,7 млн упаковок. Подробнее о процессе производства РБК-Украина писало в репортаже с экскурсии по заводу.

Неудивительно, что при таких масштабах интенсивность производства очень высокая – в среднем ежедневно в "Дарнице" производится 613,3 тыс. упаковок лекарств. Лекарства выпускаются сериями, что также является особенностью фармпроизводства. После каждой серии на линии проводятся работы по очистке и переналадке для выпуска следующего препарата.

Для компаний серийного производства, как "Дарница", критически важным является наличие быстрых и отлаженных процессов переходов между сериями на производственных линиях

Основная цель быстрой переналадки – сделать производство как можно более гибким к изменениям: спроса и плана, требований к технологии, качеству и многое другое.

Переналадки – это процесс перехода от выпуска одного вида продукта к другому путем замены пресс-форм, отдельных деталей. То есть нужно демонтировать одни детали, очистить их, установить другие, откорректировать их работу и осуществить тестовый запуск.

Продолжительность и количество работ с переналадкой – вопросы экономии ресурсов и эффективности. Например, в марте-апреле, когда был пиковый спрос на определенные лекарства, "Дарница" трижды корректировала производственные планы, чтобы обеспечить выпуск необходимого количества продукции.

Фото: процесс производства на заводе "Дарницы" (РБК-Украина)

В связи с этим, как отмечают в компании, для максимальной оптимизации этих процессов, там внедряют принципы "бережливого производства". Цель – постоянное совершенствование производственных и сопутствующих процессов – снижение затрат при соблюдении стабильно высокого качества, уменьшение ресурсных потерь, увеличение вовлеченности сотрудников, трансформация их мышления и подходов к выполнению функциональных обязанностей.

Как объяснил в комментарии РБК-Украина технический директор компании Игорь Перепелица, программа "бережливого производства", прежде всего, направлена на создание безопасной, эффективной и экологичной компании. А за это время уже было реализовано 12 проектов, которые имели целью научить работников наиболее прогрессивным методам организации и управления производственными процессами.

В этом году "Дарница" приступила к внедрению очередного этапа проекта SMED (Single-Minute Exchange of Dies). Цель – сократить затраты ресурсов при перенададке оборудования.

SMED – один из инструментов концепции бережливого производства, что позволяет существенно сократить время профилактических и ремонтных работ. В 2019 году на смену форматов производственных линий и их дальнейшей настройке было потрачено более 22 тысячи часов. Благодаря этой системе в 2020-2021 гг. планируется на 15% уменьшить время операций переналадки оборудования, что обеспечит экономический эффект в 750 тыс. грн.

Горизонт продолжительности данного этапа проекта SMED – 2020-2021 гг. Однако, такие проекты, как SMED, отмечают в компании, не имеют срока окончания, они происходят циклически, обеспечивая постоянное снижение затрат на переналадку.

"Окончание первого этапа проекта (а это 22 переналадки) запланировано на конец 2020 года. В новый год с новыми стандартами. Изначально планировалось завершить в этот период только переналадки, в которых принимает участие технический персонал, однако в процессе работы над проектами было принято решение максимально привлечь и производственный персонал. Это способствует объединению коллектива вокруг общего дела и значительно расширяет возможности оптимизации. Для некоторых коллег, это вообще первый проект эффективности, в котором они принимают участие. По завершению первого этапа, операционный департамент в компании станет более сплоченным и организованным. Также благодаря совместной работе нескольких подразделений, персонал получает более глубокие знания, что будет способствовать профессиональному росту", – добавляет Игорь Перепелица.

Фото: Игорь Перепелица (пресс-служба компании)

Трансформация мышления

Чтобы функционировать на принципах "бережливого производства" нужна глубокая перестройка не только всей производственной структуры и внутренней среды предприятия, но и изменение менталитета работников.

Поэтому параллельно с выявлением и устранением всех видов производственных потерь "Дарница" планирует изменять также культуру управления предприятием и систему личной ценностной ориентации сотрудников.

"Достижение цели невозможно без развития культуры сотрудников на всех уровнях. Внедрение принципов "бережливого производства" меняет подходы к работе и сознание каждого сотрудника от генерального директора до рабочего в цехе. Бережливость не должна ограничиваться только заводом. Мы стремимся, чтобы она находила применение в повседневной жизни наших сотрудников, делая их ментально европейцами. Сейчас система ценностей в нашей компании приближена к системе ценностей европейского формата", – отмечает Игорь Перепелица.

Важным аспектом системы ценностей, построенной на принципах "бережливого производства", является отношение к использованию энергоресурсов и влиянию на окружающую среду.

В "Дарнице" над этим системно работают, но, по словам Игоря Перепелицы, каждый следующий % снижения использования ресурсов дается сложнее и обходится значительно дороже.

Впрочем, несмотря на сложность в реализации, в компании убеждены, что изменение подходов сегодня – это критическая необходимость, и бизнесы, которые хотят оставаться на рынке, так или иначе, будут вынуждены инвестировать в "бережливое производство". "Делая этот шаг сегодня, "Дарница" оставляет конкурентов позади", – уверены в компании.

В целом же, стоит отметить, что для масштабирования подобных изменений, неотъемлемыми условиями должны быть, как личная заинтересованность руководства, так и понимание со стороны работников – ведь каждый сотрудник предприятия должен поддерживать внедрение принципов "экономичного производства", отмечает эксперт по менеджменту Виктор Давиденко.

Председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив убежден, что сейчас лучшее время для подобных проектов. Они делают компании устойчивыми и помогают быстрее выйти из кризиса. Те же, кто плывет по течению, лишь напрасно тратят ресурсы и демотивируют команду.

"Компании, которые последовательно трансформируют процессы и изменяют сознание людей, - готовы к вызовам и легче преодолевают испытания. Они аккумулируют энергию, чтобы по окончанию кризиса сделать рывок и опередить коллег по рынку. Поэтому трансформация в "Дарнице" охватывает весь организм компании – процессы управления, жизненный цикл фармацевтической продукции, корпоративную культуру и подходы к взаимодействию с пациентами и профессионалами системы здравоохранения. У нас большая производственная экосистема, поэтому изменения проходят поэтапно. Их цель - развить культуру, которая базируется на ответственном развитии, экономном отношении к ресурсам и заботе об окружающей среде", – отмечает Шимкив

Эксперт в области стратегического менеджмента Андрей Длигач тоже убежден, что на пути к трансформации бизнеса, нужно отказаться не только от устаревших технологий, которые только потребляют ресурсы и замораживают бизнес в статическом связанном состоянии. Надо также отказаться от старых стереотипов, привычных схем действий, разделения идей, действий и достижений на свои и чужие. Технология конкурирования уже не помогает выжить, и действовать нужно по принципу объединения усилий.

"Для успеха трансформации нужно готовить сотрудников к изменениям рабочих процессов, приучать их к гибким условиям принятия решений, обучать новым технологиям, чтобы они не только могли эффективно работать в новых условиях, но и становились драйверами дальнейших изменений", – резюмирует эксперт.