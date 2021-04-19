Бензин мимо кассы. Как правоохранители ликвидируют незаконный оборот горючего

В Украине уже не впервые взялись широкомасштабно бороться с нелегальным горючим и с АЗС, которые сознательно пускают топливо "мимо кассы". Какой масштаб имеет эта проблема, какие схемы используют нарушители и насколько эффективно работают правоохранители – в материале РБК-Украина.

Согласно исследованию консалтинговой группы "А-95" государственный бюджет от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году потерял около 19 млрд грн. А в 2021 году эти потери превысят 20 млрд, считают эксперты.

На конец 2020 года, по данным интерактивной карты perevirazs.info, в Украине действовали 103 места торговли нефтепродуктами с признаками нарушения норм действующего законодательства.

По состоянию на 17 апреля 2021 года таких уже 58. Проблема все еще остается масштабной. Но есть определенные результаты.

Как бензин и дизтопливо льются мимо кассы

Эксперты отмечают, что теневой рынок в Украине – это нелегальное производство на мини-НПЗ и нефтебазах, а также махинации при реализации топлива, в частности через сеть нелегальных АЗС. И это огромная производственно-финансовая сфера, основанная на неуплате налогов. Она имеет определяющее влияние на топливный рынок и наносит ощутимый ущерб государственному бюджету.

Наибольшая доля неуплаченных налогов приходится на оптимизацию НДС и налога на прибыль – более 15 млрд грн. Схема предусматривает фиктивное потребление топлива, в результате чего происходит завышение затрат предприятий реального сектора экономики и формирование налогового кредита.

По подсчетам экспертов, более 20% всех нефтепродуктов в Украине потребляются дважды: по документам, для оптимизации налогов, и физически, когда топливо реализуют за наличные вне кассы.

Потери бюджета по НДС напрямую зависят от цен на топливо. Поэтому в 2021 г. эксперты ждут роста теневого сектора, ведь на мировом рынке стоимость энергоносителей растет.

Еще одна "дырка", через которую теряют средства государство и честный бизнес – нелегальное производство нефтепродуктов.

Эксперты оценивают объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. тонн в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год.

Кроме того, по наблюдениям экспертов, в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, которые являются смесями октаноповышающих компонентов, которые завозятся на мини-НПЗ и нефтебазы. В операциях с продукцией мини-НПЗ и растворителями замечены операторы таких сетей, как "БРСМ-Нафта", Мotto, SunOil и другие.

В целом, по подсчетам экспертов, явные признаки системных налоговых злоупотреблений наблюдаются на 1800 АЗС. А это 25% от общего количества заправок в стране.

Рост объемов безналоговой продукции мини-НПЗ, ренессанс нелегальных АЗС и активное распространение схем по уходу от налогообложения в условиях моратория на проверки бизнеса на период карантина – все это заставляет бизнес нести убытки, либо самому становиться частью теневого рынка.

Однако даже несмотря на сложность схем и введенный мораторий на проверки во время карантина, налоговики и правоохранители успешно противодействуют нелегальному рынку топлива.

Большое разоблачение сети Glusco

В начале марта сотрудники Службы безопасности Украины вместе с Гоструда, Госпродпотребслужбой и Государственной налоговой службой разоблачили масштабную аферу с теневой реализации некачественных нефтепродуктов. Как писало РБК-Украина, спецоперация прошла на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

В настоящее время Государственная фискальная служба под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора проводит досудебное расследование, но уже известно, что ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное производство начато по 4 статьям Уголовного кодекса: легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление властью или служебным положением; незаконное изготовление подакцизных товаров.

"Правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем причинили ущерб в крупных размерах", – сказано в сообщении.

Правоохранители провели свыше 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Государственная фискальная служба сообщила, что Glusco также инкриминируют незаконный импорт топлива морем.

"Установлено, что должностные лица нескольких субъектов, которым принадлежит большая сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, в частности с территории РФ, нефтепродуктов – топлива, с использованием морских судов, скрывая реальные объемы импорта", – отметили в ГФС.

По Glusco продолжается досудебное расследование. Однако это не единственный факт эффективной работы правоохранителей с нелегальным оборотом топлива.

Эффект борьбы – 368 миллионов гривен

Согласно данным ГФС, с начала года правоохранители выявили более 18 тыс. тонн нелегального горючего ориентировочной стоимостью свыше 790 млн грн.

В феврале в Киевской области была разоблачена схема хранения и сбыта нелегального топлива на сети АЗС и складах, принадлежащих злоумышленникам. Следствие установило, что документально покупка топлива осуществлялась в нескольких обществ. После чего нелегальное топливо реализовывалось физическим лицам и другим субъектам хозяйственной деятельности за наличные без соответствующих документов. В ходе обысков было обнаружено более 600 тонн горюче-смазочных материалов. Их ориентировочная стоимость составляет около 17 млн грн.

Также сотрудники ГУ ГФС пресекли работу сети по нелегальному изготовлению дизеля на территории 4 областей – Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской. По данным ГФС, группа лиц, которая организовала сеть, работала без разрешительных документов или соответствующих лицензий и не платили акцизный налог. Из-за такой деятельности бюджет недополучил свыше 10 млн грн налогов. Правоохранители изъяли у злоумышленников 1200 тонн дизельного топлива и 10 экспериментальных образцов горюче-смазочных материалов.

В марте В Киевской области правоохранители зафиксировали еще два случая противоправного изготовления горючего.

Первая схема, которой пользовались нарушители – изготовление, хранение, сбыт и транспортировку топлива путем смешивания химических присадок и биоэтанола для повышения октанового числа горюче-смазочных материалов. Правоохранители обнаружили топливно-смазочные материалы объемом свыше 15 000 тонн на общую ориентировочную сумму около 480 млн гривен.

Вторая схема – незаконное изготовление горюче-смазочных материалов из неучтенного сырья. Было выявлено более 230 тонн нефтепродуктов ориентировочной стоимостью около 5 млн грн.

Подобные схемы были разоблачены также в харьковской области, где обнаружили незаконного топлива около 200 тонн с ориентировочной рыночной стоимостью более 6 млн грн, и в Кировоградской области изъято из незаконного оборота более 857 тонн дизельного топлива, 349 тонн бензина различных марок и около 138 тонн растворителей на общую сумму почти 34 млн гривен.

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По информации главы ГФС Вадима Мельника, за январь-февраль 2021 года через суд правоохранителям удалось возместить нанесенный бюджету ущерб на сумму 368 млн гривен, еще на 78,6 млн гривен арестовано имущества.

Какие способы борьбы с нелегальным рынком предлагают законодатели

Главная проблема "ручного отлова" нелегальных АЗС заключается в риске, что теневые предприятия могут снова открыться. Чтобы сделать невозможным существование коррупционных схем в целом и в частности – теневого рынка топлива, законодатели разрабатывают концепцию создания нового органа – Бюро экономической безопасности.

Вадим Мельник отметил, что в законопроекте о БЭБ заложена модель, при которой работа правоохранительной деятельности базируется на аналитической работе. Потому что важно создать четко регулируемую систему учета на рынке топливных материалов. Тогда желание рисковать, чтобы подзаработать, станет значительно меньше.

"Бизнес не хочет прибегать к каким-либо схемам. В большинстве случаев он к схемам прибегает вынужденно, чтобы выжить. Если будут прозрачные правила игры, четко определены законом, бизнес не будет уклоняться", – заявил руководитель ГФС в интервью РБК-Украина.

По его словам, именно в направлении аналитической составляющей работы и риск-ориентированного подхода работают в фискальной службе сейчас. И эта работа продолжится в БЭБ.